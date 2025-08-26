"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
Версия о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов "Северный поток" имеет под собой веские основания, основанные на открытых данных и экспертной оценке возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Эксперт напомнил, что информация о присутствии британских кораблей в районе диверсии уже была предана огласке.
"То что Британия причастна очевидно по нескольким причинам. Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке", — констатировал Михайлов.
Вторым ключевым фактором, по словам генерала, является наличие у Великобритании необходимого опыта и ресурсов для проведения подобных сложных операций. "Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты", — отметил эксперт.
При этом Михайлов подчеркнул, что Россия не допущена к независимому расследованию, что не позволяет дать окончательную и полностью подтвержденную оценку. Однако, основываясь на открытых данных, причастность британской стороны выглядит наиболее очевидной, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
Также на тему подрыва газопроводов — в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
24 августа, 15:35Кто же взорвал "Северные потоки" и при чем тут отставной генерал ЗалужныйВ Италии задержан бывший командир ВСУ Сергей Кузнецов. Кроме того, это бывший офицер СБУ, причём не абы какого департамента, а департамента военной разведки. Итальянцы задержали его по предъявлению Германии, и сейчас готовится экстрадиция.
Подписывайся на