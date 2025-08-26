"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/na-meste-prestupleniya-byli-britanskie-korabli-mikhaylov-ukazal-na-glavnogo-podozrevaemogo-v-diversii-1067638993.html
"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии - 26.08.2025 Украина.ру
"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
Версия о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов "Северный поток" имеет под собой веские основания, основанные на открытых данных и экспертной оценке возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2025-08-26T04:00
2025-08-26T04:00
новости
сша
британия
александр михайлов
великобритания
фсб
северный поток
украина.ру
корабли
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/25/1014242531_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_a381f7daaa3390501e63f5d025a627a1.jpg
Эксперт напомнил, что информация о присутствии британских кораблей в районе диверсии уже была предана огласке. "То что Британия причастна очевидно по нескольким причинам. Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке", — констатировал Михайлов.Вторым ключевым фактором, по словам генерала, является наличие у Великобритании необходимого опыта и ресурсов для проведения подобных сложных операций. "Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты", — отметил эксперт.При этом Михайлов подчеркнул, что Россия не допущена к независимому расследованию, что не позволяет дать окончательную и полностью подтвержденную оценку. Однако, основываясь на открытых данных, причастность британской стороны выглядит наиболее очевидной, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.Также на тему подрыва газопроводов — в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
https://ukraina.ru/20250824/kto-zhe-vzorval-severnye-potoki-i-prichem-tut-otstavnoy-general-zaluzhnyy-1067562057.html
сша
британия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/25/1014242531_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_61bf1ff1f4e157b6baac647768a593c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, британия, александр михайлов, великобритания, фсб, северный поток, украина.ру, корабли, флот, диверсия, подрыв, газопровод, главные новости
Новости, США, Британия, Александр Михайлов, Великобритания, ФСБ, Северный поток, Украина.ру, корабли, флот, диверсия, подрыв, газопровод, Главные новости

"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии

04:00 26.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛондон в преддверии Олимпийских игр - 2012
Лондон в преддверии Олимпийских игр - 2012 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Версия о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов "Северный поток" имеет под собой веские основания, основанные на открытых данных и экспертной оценке возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Эксперт напомнил, что информация о присутствии британских кораблей в районе диверсии уже была предана огласке.
"То что Британия причастна очевидно по нескольким причинам. Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке", — констатировал Михайлов.
Вторым ключевым фактором, по словам генерала, является наличие у Великобритании необходимого опыта и ресурсов для проведения подобных сложных операций. "Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты", — отметил эксперт.
При этом Михайлов подчеркнул, что Россия не допущена к независимому расследованию, что не позволяет дать окончательную и полностью подтвержденную оценку. Однако, основываясь на открытых данных, причастность британской стороны выглядит наиболее очевидной, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
Также на тему подрыва газопроводов в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".
Утечка газа Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
24 августа, 15:35
Кто же взорвал "Северные потоки" и при чем тут отставной генерал ЗалужныйВ Италии задержан бывший командир ВСУ Сергей Кузнецов. Кроме того, это бывший офицер СБУ, причём не абы какого департамента, а департамента военной разведки. Итальянцы задержали его по предъявлению Германии, и сейчас готовится экстрадиция.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАБританияАлександр МихайловВеликобританияФСБСеверный потокУкраина.рукораблифлотдиверсияподрывгазопроводГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
04:07ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:00"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
03:54Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта
03:39Мониторинговые каналы сообщают о пролёте украинских БПЛА в Псковской области
03:25Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
02:54Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
02:32Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
02:08Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
01:58Удар по "Дружбе": Киев стреляет себе в ногу?
01:40Силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА
01:29ВС РФ выбили противника из Серебрянского лесничества
01:15"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Нижегородской области
01:07Успехи на фронте, Вуди Аллен в Москве: сводка событий 25 августа
00:55Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над регионами России
00:36Фронтовая сводка за 25 августа от канала "Дневник Десантника"
00:30Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:20
23:54Прорыв на Краснолиманском направлении: войска России штурмуют Кировск и окружают группировки ВСУ
23:45Людоловы забрали священника прямо с крёстного хода
23:20Украина против Вуди Аллена. Главные новости к 23:20
Лента новостейМолния