https://ukraina.ru/20250826/na-meste-prestupleniya-byli-britanskie-korabli-mikhaylov-ukazal-na-glavnogo-podozrevaemogo-v-diversii-1067638993.html

"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии

"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии - 26.08.2025 Украина.ру

"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии

Версия о причастности британских спецслужб к подрыву газопроводов "Северный поток" имеет под собой веские основания, основанные на открытых данных и экспертной оценке возможностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2025-08-26T04:00

2025-08-26T04:00

2025-08-26T04:00

новости

сша

британия

александр михайлов

великобритания

фсб

северный поток

украина.ру

корабли

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/25/1014242531_0:75:3378:1975_1920x0_80_0_0_a381f7daaa3390501e63f5d025a627a1.jpg

Эксперт напомнил, что информация о присутствии британских кораблей в районе диверсии уже была предана огласке. "То что Британия причастна очевидно по нескольким причинам. Во-первых, уже прошла информация о том, что на месте преступления появлялись британские корабли — ни американских, ни украинских кораблей там не было. Этот акт зафиксирован и предан давно огласке", — констатировал Михайлов.Вторым ключевым фактором, по словам генерала, является наличие у Великобритании необходимого опыта и ресурсов для проведения подобных сложных операций. "Во-вторых, британцы имеют большой опыт в подобных подводных операциях. У них хорошая база, хорошие специалисты", — отметил эксперт.При этом Михайлов подчеркнул, что Россия не допущена к независимому расследованию, что не позволяет дать окончательную и полностью подтвержденную оценку. Однако, основываясь на открытых данных, причастность британской стороны выглядит наиболее очевидной, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.Также на тему подрыва газопроводов — в материале Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков".

https://ukraina.ru/20250824/kto-zhe-vzorval-severnye-potoki-i-prichem-tut-otstavnoy-general-zaluzhnyy-1067562057.html

сша

британия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, британия, александр михайлов, великобритания, фсб, северный поток, украина.ру, корабли, флот, диверсия, подрыв, газопровод, главные новости