Запад и Киев согласились со статусом Крыма, но этого для мира на Украине недостаточно – Павлив

При заключении мирного договора между Россией и Украиной возможны изменения за пределами региона, которые затронут интересы Запада. Об этом в ходе мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" заявил политический эксперт, политтехнолог, историк Михаил Павлив

Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Модератором выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он отметил, что авторитетные авторы издания придерживаются противоположных взглядов на перспективы урегулирования нынешнего конфликта в целом и роли в этом процессе президента США.Павливподелился инсайдами, полученными от источников, близких к Банковой, после саммита на Аляске. Он сравнил эти переговоры не с Ялтой, как о них пишут в прессе, а с Тегераном."Это предтеча большого соглашения, которое фундаментальным образом меняет всю мировую систему безопасности", — сказал Павлив.Также встреча Путина и Трампа в Анкоридже стала своего рода прокрустовым ложем, в которое уложили Банковую и поддерживающих ее глобалистов, добавил политолог. Благодаря этому саммиту стала возможной вашингтонская встреча, в ходе которой Зеленский подтвердил все пункты, оговоренные Трампом, рассказал он."Некоторые вопросы, такие как гипотетический обмен территориями и рамки безопасности в Европе в более широком измерении, были вынесены за этот разговор. Что подтвердил Киев по инсайдам с той стороны? Выход из Донбасса, но при этом они очень хотят выхода российской армии из Сумской и Харьковской областей, так же как и с территории Днепропетровской области", — поделился Павлив.Также, по его информации, был подтвержден со стороны Украины формат — сначала договоренности, а потом остановка огня."При этом предполагается, что по итогам гипотетической трехсторонней встречи будет некая дорожная карта, которая будет относиться к периоду до подписания мирного соглашения. В этот период уже будет поэтапное снижение огня — сначала в воздухе, на воде, потом на суше, так же как и создание демилитаризованных участков", — добавил Павлив.Также источники утверждают, что Украина и европейцы согласились на одностороннее признание Белым домом российского статуса Крыма. По словам политолога, это важно, потому что львиная часть американских санкций завязана именно на крымских событиях 2014 года.Важной частью переговоров Павлив назвал вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Он напомнил о последних заявлениях официальных лиц МИД России, в которых подчеркивалось, что присутствие контингентов стран НАТО на Украине неприемлемо для России. При этом Павлив процитировал некоторые заявления американских чиновников и самого Трампа, в которых допускается, что гарантии безопасности Украине могут обеспечивать не только европейские контингенты.На основании этого политолог допустил, что речь может идти о контингентах, подмандатных ООН, так же как и о миротворцах стран БРИКС или Китая."Появление этих контингентов на Украине могло бы быть компенсирующим обстоятельством, вместе со снижением количества военнослужащих ВСУ. Убирается Нацгвардия полностью, убирается само понятие территориальной обороны, снижается контингент ВСУ до объема ниже 2021 года, а это 100 или 150 тысяч", — рассказал Павлив.Также он добавил, что, по имеющейся информации, в контексте обеспечения безопасности Европы рассматривается сокращение присутствия американцев на континенте и поэтапное сокращение вооружения в странах НАТО, которые граничат с Россией. Это касается наступательного вооружения, угрожающего внутрироссийской территории, отметил Павлив.Также на эту тему: США отнимают у Британии контроль за Украиной и лишают больших глобальных амбиций – Делягин Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела экспертные мнения в публикации Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование* В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСледите за новостями на сайте Украина.ру.

