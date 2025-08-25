https://ukraina.ru/20250825/ssha-otnimayut-u-britanii-kontrol-za-ukrainoy-i-lishayut-bolshikh-globalnykh-ambitsiy--delyagin-1067610737.html

США отнимают у Британии контроль за Украиной и лишают больших глобальных амбиций – Делягин

Президент США Дональд Трамп занимается умиротворением Украины с далеко идущими намерениями ослабления геополитического конкурента своей страны. Об этом в ходе мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Михаил Делягин

Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Модератором выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он отметил, что авторитетные авторы издания придерживаются противоположных взглядов на перспективы урегулирования нынешнего конфликта в целом и роли в этом процессе президента США.Делягинв своём выступлении обратил внимание на усилия президента США по умиротворения Украины с планами нынешней администрации Белого дома реформировать не только экономику США, но и, параллельно с этим, глобальную систему экономических отношений."Безусловно, Трамп занимается качанием рынков, но в рамках достаточно серьезной стратегии. И то, что наша дипломатия эту стратегию поняла и научилась ее использовать - это, без преувеличения, выдающееся её достижение, так же, как и достижение президента Путина лично", — уверен российский парламентарий.Трамп решает не только задачу создания качественно нового рынка, в рамках которого криптовалюты будут интегрированы в регулярное долларовое обращение. Также, отметил Делягин, перед Трампом стоит ещё и задача создания измерения глобальной экономики, которое даст новую жизнь доллару США.Во внешней политики у Трампа есть практическая цель — отобрать у англичан политический контроль за Украиной, полагает Делягин. Потеряв этот ресурс, Лондон утратит возможность реализовать свой глобальный проект — "Великий Туран" и политический ислам, после чего перестанет мешать США осуществлять свои цели, рассказал депутат."Для этого надо изменить характер нынешней власти на нынешней Украине. Поскольку нынешняя власть, неважно кто конкретно, является лицом Украины, для того чтобы ее заменить и выдрать Украину у своих стратегических конкурентов — англичан, нужно приостановить или остановить конфликт. Вот его внутренняя логика", — отметил Делягин.Трамп сражается на двух больших фронтах, констатировал российский парламентарий. Первый из них — внутриполитический, где президенту США предстоит до конца расправиться с наркокартелями и этнической преступностью. Для этого ему придется задействовать в том числе вооруженные силы."На внешней арене Трампу необходимо ликвидировать Иран (…) и дальше взяться за Китай. Для этого ему нужно получить какое-то взаимопонимание с нами и приостановить конфликт на Украине, потому что США там являются структурой, которая таскает каштаны из огня для своих конкурентов", — рассказал Делягин.С другой стороны, интересы ЕС очень прозрачны, продолжил парламентарий. Европейская модель экономики, при которой она получала дешевое сырье из России для того, чтобы делать из него качественную продукцию и продавать в Китай, умерла, продолжил Делягин."Единственная модель, которая у Европы есть сейчас, — это повысить госдолг Германии до уровня Италии, эти деньги вкачать в военно-промышленный комплекс, частично свой, а в значительной степени американский, и за счет этого просуществовать несколько лет. Когда эти несколько лет закончатся, им придется нападать на нас. Реально это 2029–2030 год", — предположил Делягин.Поэтому депутат ожидает затухания украинского конфликта в ближайшем будущем. Дальше все зависит от темпа экономического развития в России, считает он."Если мы обеспечим себе всеобъемлющую и комплексную модернизацию и 7–10% экономического роста в год, что нам вполне по силам, то тогда у нас не будет особых проблем. Тогда на нас просто будет страшно посмотреть, не то чтобы напасть. А если мы будем считать 2,5% годовых перегревом экономики, который нужно гасить, тогда я боюсь, что нам придется применить тактическое ядерное оружие в самом лучшем случае", — подытожил Михаил Делягин.Также на эту тему: Мирный договор с Украиной должен обезопасить Россию на вечные времена - Крамаренко Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела экспертные мнения в публикации Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование* В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСледите за новостями на сайте Украина.ру.

