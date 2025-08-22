https://ukraina.ru/20250822/territorii-demilitarizatsiya-evropy-i-denatsifikatsiya-ukrainy-kuda-povernet-mirnoe-uregulirovanie-1067471437.html

Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование

Мультимедийная конференция в рамках проекта "Украинское досье"

2025-08-22T19:24

В конце переговоров по украинскому урегулированию, которые ведутся при посредничестве США, для России должно стоять не просто закрепление за ней в международно-правовом поле определенных территорий Речь также должна идти о гарантиях ее собственной безопасности, демилитаризации и денацификации Украины и решении ряда других вопросов, которые стали первопричиной украинского конфликта.К такому выводу пришли участники мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной", которая состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, который выступил в роли модератора дискуссии, в начале разговора отметил, что по поводу итогов саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске авторы издания Украина.ру видят по-разному. Одни считают, что американскому лидеру удастся добиться мира, другие полагают, что его усилия в итоге окажутся безрезультатными, сказал Хисамов, попросив собеседников изложить свой взгляд на украинское урегулирование."Истина может быть где-то посередине, а может быть за рамками этих прогнозов", — допустил главный редактор Украина.ру.По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла России, члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Крамаренко, общественность не знает значительной части содержания переговоров Путина и Трампа на Аляске, так же как и последующего разговора Трампа с Зеленским. Однако на основании существующей информации можно предположить, что для Европы, так же как и для Зеленского, продолжение войны является основанием их собственной легитимности, и поэтому трудно говорить о том, сможет ли Трамп заставить Европу отказаться от своей линии, рассказал Крамаренко."Второй момент — сейчас разговор в основном идет о территориях, но западные источники и политики, включая Трампа и его команду, ничего не говорят о том, что СВО началась с целью демилитаризации и денацификации Украины. Это значит переформатирование украинской государственности в позитивном ключе, в духе современного европейского государства, которое не стремится к перевооружению и реваншу и уважает своих собственных граждан, независимо от этнической принадлежности", — продолжил дипломат.Поэтому Крамаренко считает, что важными составляющими будущего мирного договора, помимо территориальных аспектов, должны стать именно эти вопросы.Также он отметил, что Россия не может позволить себе остаться в конце переговорного процесса с "листком бумаги", как это было в случае "Минска-1" и "Минска-2", или с устными заверениями."Для нас важны гарантии реализации тех положений, которые войдут в мирный договор, в том числе в плане внутриполитической трансформации Украины. Тут я согласен с теми, кто считает, что таких гарантий нынешняя киевская власть нам дать не в состоянии (…) Если американцы хотят урегулирования, то они должны взять на себя определенные обязательства в отношении реализации мирного договора, в том числе долгосрочного порядка", — подчеркнул дипломат.По словам Крамаренко, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий вокруг украинского урегулирования."Или американцы уходят из конфликта, отходят от него и продолжают процесс нормализации двухсторонних отношений с Россией, или они отходят, и этот процесс стопорится, что в принципе нас тоже устроит. Быть рядом с Америкой, быть ее другом и союзником в принципе не слишком благодарное дело, это видно на примере европейцев и ее союзников по НАТО", — рассказал Крамаренко.Третий вариант подразумевает, что президент Трамп вникнет во внутриполитическую часть будущего мирного договора и предложит России то решение, которое ее устроит, рассказал дипломат. Тогда мир наступит достаточно скоро, уже в этом году, допустил он.При этом дипломат не исключил и такой вариант, при котором конфликт продолжится с прежней интенсивностью до краха фронта ВСУ.Депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Михаил Делягин увязал мирные усилия президента США с его планами реформировать американскую и, параллельно с ней, мировую экономику."Безусловно, Трамп занимается качанием рынков, но в рамках достаточно серьезной стратегии. И то, что наша дипломатия эту стратегию поняла и научилась ее использовать, это, без преувеличения, выдающееся ее достижение, так же как и достижение президента Путина лично", — рассказал депутат.По его словам, у Дональда Трампа, помимо задачи создания качественно нового рынка, в рамках которого криптовалюты будут интегрированы в регулярное долларовое обращение, стоит еще и задача создания нового измерения глобальной экономики, которое вдохнет новую жизнь в американский доллар.С точки зрения внешней политики у Трампа есть практическая цель — отобрать у англичан политический контроль за Украиной, полагает Делягин. Потеряв этот ресурс, Англия потеряет возможность реализовать свой глобальный проект — "Великий Туран" и политический ислам, после чего перестанет мешать США осуществлять свои цели, рассказал депутат."Для этого надо изменить характер нынешней власти на нынешней Украине. Поскольку нынешняя власть, неважно кто конкретно, является лицом Украины, для того чтобы ее заменить и выдрать Украину у своих стратегических конкурентов — англичан, нужно приостановить или остановить конфликт. Вот его внутренняя логика", — рассказал Делягин.Депутат считает, что Трамп сражается на двух больших фронтах. Первый из них — внутриполитический, где американскому президенту предстоит до конца расправиться с наркокартелями и так называемой этнической преступностью. Для этого ему придется задействовать в том числе вооруженные силы, полагает он."На внешней арене Трампу необходимо ликвидировать Иран (…) и дальше взяться за Китай. Для этого ему нужно получить какое-то взаимопонимание с нами и приостановить конфликт на Украине, потому что США там являются структурой, которая таскает каштаны из огня для своих конкурентов", — рассказал Делягин.С другой стороны, интересы Европы очень прозрачны, продолжил парламентарий. Европейская модель экономики, при которой она получала дешевое сырье из России для того, чтобы делать из него качественную продукцию и продавать в Китай, умерла, продолжил Делягин."Единственная модель, которая у Европы есть сейчас, — это повысить госдолг Германии до уровня Италии, эти деньги вкачать в военно-промышленный комплекс, частично свой, а в значительной степени американский, и за счет этого просуществовать несколько лет. Когда эти несколько лет закончатся, им придется нападать на нас. Реально это 2029–2030 год", — предположил Делягин.Поэтому депутат ожидает затухания украинского конфликта в ближайшем будущем. Дальше все зависит от темпа экономического развития в России, считает он."Если мы обеспечим себе всеобъемлющую и комплексную модернизацию и 7–10% экономического роста в год, что нам вполне по силам, то тогда у нас не будет особых проблем. Тогда на нас просто будет страшно посмотреть, не то чтобы напасть. А если мы будем считать 2,5% годовых перегревом экономики, который нужно гасить, тогда я боюсь, что нам придется применить тактическое ядерное оружие в самом лучшем случае", — подытожил Михаил Делягин.Политический эксперт, политтехнолог, историк Михаил Павлив поделился инсайдами, полученными от источников, близких к Банковой, после саммита на Аляске. Он сравнил эти переговоры не с Ялтой, как о них пишут в прессе, а с Тегераном."Это предтеча большого соглашения, которое фундаментальным образом меняет всю мировую систему безопасности", — сказал Павлив.Также встреча Путина и Трампа в Анкоридже стала своего рода прокрустовым ложем, в которое уложили Банковую и поддерживающих ее глобалистов, добавил политолог. Благодаря этому саммиту стала возможной вашингтонская встреча, в ходе которой Зеленский подтвердил все пункты, оговоренные Трампом, рассказал он."Некоторые вопросы, такие как гипотетический обмен территориями и рамки безопасности в Европе в более широком измерении, были вынесены за этот разговор. Что подтвердил Киев по инсайдам с той стороны? Выход из Донбасса, но при этом они очень хотят выхода российской армии из Сумской и Харьковской областей, так же как и с территории Днепропетровской области", — поделился Павлив.Также, по его информации, был подтвержден со стороны Украины формат — сначала договоренности, а потом остановка огня."При этом предполагается, что по итогам гипотетической трехсторонней встречи будет некая дорожная карта, которая будет относиться к периоду до подписания мирного соглашения. В этот период уже будет поэтапное снижение огня — сначала в воздухе, на воде, потом на суше, так же как и создание демилитаризованных участков", — добавил Павлив.Также источники утверждают, что Украина и европейцы согласились на одностороннее признание Белым домом российского статуса Крыма. По словам политолога, это важно, потому что львиная часть американских санкций завязана именно на крымских событиях 2014 года.Важной частью переговоров Павлив назвал вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Он напомнил о последних заявлениях официальных лиц МИД России, в которых подчеркивалось, что присутствие контингентов стран НАТО на Украине неприемлемо для России. При этом Павлив процитировал некоторые заявления американских чиновников и самого Трампа, в которых допускается, что гарантии безопасности Украине могут обеспечивать не только европейские контингенты.На основании этого политолог допустил, что речь может идти о контингентах, подмандатных ООН, так же как и о миротворцах стран БРИКС или Китая."Появление этих контингентов на Украине могло бы быть компенсирующим обстоятельством, вместе со снижением количества военнослужащих ВСУ. Убирается Нацгвардия полностью, убирается само понятие территориальной обороны, снижается контингент ВСУ до объема ниже 2021 года, а это 100 или 150 тысяч", — рассказал Павлив.Также он добавил, что, по имеющейся информации, в контексте обеспечения безопасности Европы рассматривается сокращение присутствия американцев на континенте и поэтапное сокращение вооружения в странах НАТО, которые граничат с Россией. Это касается наступательного вооружения, угрожающего внутрироссийской территории, отметил Павлив.Бывший офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с периодом Первой мировой войны, когда США продавали оружие обеим сторонам в конфликте и зарабатывали на этом.По его словам, у США довольно большое количество законсервированного оружия, и их задача состоит в том, чтобы продать его Европе."Поэтому я как военный считаю, что единственные переговоры могут вестись только в Киеве или во Львове, если российские войска туда дойдут. Что-либо другое значит, что будет следующая война, при этом достаточно скоро", — заявил Крапивник.Эксперт полагает, что военная победа является единственным путем к миру, а любой конфликт такой интенсивности, который останавливается до логического завершения, является залогом будущего конфликта.Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов напомнил, что Украина представляет собой кусок очень большого клубка глобальных процессов и противоречий, которые выплеснулись на ее территории."Где тонко, там и рвется, а Украина действительно была во многом синтетическая страна. Ее даже называли главным осколком Советской империи", — сказал он.По словам Анпилогова, мы живем во время глобальных перемен — в экономическом плане происходит крах глобального мира, который выливается в том числе в разборки внутри западного проекта."Мы видим, что есть европейцы со своей позицией, отдельно есть американцы. При этом американцы разделены. Есть то, что мы называем глобальной элитой, которая в основном представлена Демократической партией. И есть команда Трампа, которая пытается каким-то образом реформировать глобальную экономику и глобальную политику, основанную на гегемонии США. В этом есть определенное окно возможностей для нас, которое стало реализовываться на Аляске", — рассказал эксперт.Он отметил, что еще в начале конфликта на Украине в 2014 году это государство было своего рода обрубком, а его платежный баланс был сугубо отрицательным. После отделения Крыма и конфликта на Донбассе ситуация усугубилась, и теперь Украина превратилась в территорию, от которой и европейцы хотели бы отвертеться, но у них уже не получится, добавил Анпилогов."Теперь появляется вопрос, что с этим всем делать. А Запад здесь проиграл уже не опосредованно. Тут все было — "Леопарды", F-16, "Абрамсы". Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум, при котором наше „нет“, которое в нужный момент превратится в „да“, поставит жирную точку. И чтобы на западных рубежах не возникало никакой жажды к реваншу как минимум на последующие лет сто", — подытожил Алексей Анпилогов.Смотрите также: Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье" * В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

