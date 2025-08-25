https://ukraina.ru/20250825/tainstvennye-amerikanskie-rakety-no-bez-razresheniya-glavnoe-na-utro-25-avgusta-1067596697.html

Таинственные американские ракеты, но без разрешения. Главное на утро 25 августа

Таинственные американские ракеты, но без разрешения. Главное на утро 25 августа

Белый дом одобрил продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки, но Пентагон запрещает использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, сообщили американские СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вооружённые силы Украины должны получить эти ракеты через шесть недель.Источники сообщили, что стоимость пакета вооружения составляет $850 млн. Он включает в себя помимо ракет "иные предметы". По словам источников, большую часть расходов взяли на себя европейские источники.По информации издания, одобрение сделки отложили на время встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и последовавшей за этим встречи Владимира Зеленского и европейских лидеров с Трампом. Применение ракет будет требовать одобрения на использование со стороны Пентагона.Также The Wall Street Journal назвало некоторые технические данные ракет: они имеют радиус действия 241-450 км.При этом облик ракет неизвестен. В распоряжении СМИ есть лишь изображение макета ракеты с твёрдотопливным двигателем."В принципе понятно, что это история не ближайшего будущего, но возможно это хитрый способ повесить стоимость разработки нового боеприпаса в армии США на европейцев. Удобно. Что же касается конструкции ракеты, то это не совсем бомба с крыльями, как некоторые пишут, по крайней мере исходя из ожидаемого облика. Изображённая схема, явно сверхзвуковой ракеты, ведь для 0.6 М крылья должны быть значительно больше. Возможно имеет место дезинформация в параметрах", — прокомментировал эту публикацию ракетостроитель Алексей Васильев.По его словам, по изображению, и параметрам массы, скорее напрашивается вариант, что это — "аэробаллистическая ракеты с крыльями малого удлинения, которые позволяют в ходе активного разгона подняться довольно высоко, и тем самым удлинить дальность планирования"."При таком варианте, они вполне могут получить достаточную дальность, обойтись без сложных тугоплавких сплавов и теплоизоляции, по сути можно использовать готовую систему управления от Хаймерса, и вешать по несколько штук под крыло любого тактического самолёта. В таком варианте, оружие будет действительно очень опасным и смертоносным, ведь контрбатарейная борьба против них не поможет, зенитные ракет нужно очень много и не самых простых. И эффективно сбивать можно только на терминальной части траектории, что повышает вероятность успешного преодоления даже подготовленной ПВО", — отметил эксперт.Он напомнил, что сам неоднократно писал, что России нужны свои аэробаллистические ракеты для тактической авиации. С учётом новости о поставках Украине ЕRAM наличие таких ракет у России cтановитсявсё более актуальным.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц напомнил, что о передаче этих ракет заговорили ещё в конце прошлого года."Собственно, Зеленский сам говорил, что его страна - это полигон, на котором можно испытывать новые виды вооружений. Поэтому, будет неудивительно, если первые "ерамы" появятся именно там. Американскому ВПК нужны натурные испытания. Но в каком количестве?" — задал вопрос Коц.Он посчитал, сколько времени займёт передача Украине заявленных ракет."В открытых источниках еще в начале этого года сообщалось, что готовые ракеты ERAM появятся к 2026-му, плюс испытания. ВВС США хотят, чтобы "оборонка" смогла выпустить за первые 4 года не менее 2000 ракет. При этом среднемесячный объем выпуска около 40 единиц. Это, на самом деле, очень бодрый темп. Но даже при такой производительности передача 3350 ракет Украине затянется до следующего десятилетия", — указал Коц.В своей публикации издание The Wall Street Journal также сообщило, что при администрации Трампа Пентагон ввёл необъявленную процедуру одобрения на высоком уровне, которая не позволяет Украине с конца весны использовать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) вглубь России.По информации издания, минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, однако получила отказ.Как сообщили источники The Wall Street Journal, разрешать такие удары может только лично министр обороны США Пит Хегсет. Притом разрешения даются не только на применение ракет ATACMS, но и на применение британско-французских крылатых ракет Storm Shadow —их наводят на цель по американским данным.Такую процедуру, сообщило издание, разработал замминистра обороны Элбридж Колби, который известен тем, что считает первостепенным противостояние США и Китая, для чего можно пожертвовать военными обязательствами США в других регионах. С Колби также связывали кратковременную приостановку поставок Украине в начале июля."Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории", — писало издание The Wall Street Journal.При этом авторы публикации напомнили о словах Трампа по поводу того, что "войну невозможно выиграть обороняясь"."Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! Так и с Украиной и Россией. Криворукий и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только защищаться. И что из этого вышло? Независимо от этого, это война, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом — ноль шансов. Впереди интересные времена!!!" — писал тот в своей соцсети Truth Social на этой неделе.Как рассказали источники The Wall Street Journal, никаких практических последствий это заявление Трампа не имело.Также издание сообщило, что на запрос о комментарии не ответили представители Украины и британское правительство.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа".

