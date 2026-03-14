Франц I* не Франц Иосиф. Почему австрийцы не стали вторгаться на Украину в 1812 году

В июне 1812 года, после нападения наполеоновской армии на Россию, её примеру следуют войска Австрийской и Османской империй. Австрияки предпринимают наступление из Галиции на Волынь и Подолию, а турки занимают Валахию, Молдавию и Бессарабию, угрожая Одессе и Крыму. Нет, это не фантастический сценарий в жанре альтернативной истории…

2026-03-14T16:00

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Такое развитие событий – вполне реальный алгоритм действий, определяемый условиями союзнического договора Франции и Австрии, подписанного 14 марта 1812 года в Париже.Из соглашения следовало, что австрийское вторжение на Украину должно вестись силами армейского корпуса в 30 тыс. человек: трёх пехотных и одной кавалерийской дивизии. Сопоставимая с ней группировка должна была находиться под Львовом и оперативно направлять на восток подкрепления. Ведь Наполеон настоял, что 30-тысячный контингент – это неснижаемый уровень военного присутствия Дунайской империи в России.Задачей-минимум, которая ставилась перед австрийцами, было сковывание сил 2-й и 3-й русских армий, в то время как "Великая армия" Наполеона будет громить войска под командованием Барклая де Толли.Париж обязался компенсировать все издержки Вены от военных действий и, как считает кандидат исторических наук Надежда Крылова, обнадёживал Дунайскую империю расширением за счёт сопредельных российских губерний.Кроме того, Габсбургам предлагался механизм возвращения недавно утраченного ими адриатического побережья. Наполеон гарантировал передачу своему союзнику и тестю Францу I Иллирийских провинций, если тот уступит полякам "часть Галиции".Присоединение Вены к антироссийскому союзу во главе с Францией являлось плодом активной деятельности австрийского министра иностранных дел Клеменса фон Меттерниха. Он возглавил дипломатическое ведомство в трагичном для своей страны 1809 году, когда австрийская армия была разгромлена французами и Вена подверглась оккупации.На посту главы МИДа Меттерних проводил профранцузский курс, будучи уверенным в успехе Наполеона в его новом столкновении с Россией. Дипломат являлся едва ли не главным лоббистом женитьбы Бонапарта на австрийской принцессе Марии-Луизе.После этой свадьбы в 1810 году Меттерних встречался в Париже с Наполеоном и смог добиться снятия ограничения на численность австрийской армии и сокращения контрибуции в пользу Франции.Россию же главный австрийский дипломат считал "бессильной по отношению к Франции", в связи с чем заявлял о бесперспективности альянса с Петербургом. Император Франц I был вынужден принять данную концепцию в силу того, что после заключения франко-прусского союзного договора (февраль 1812 года) Австрия оказалась единственной страной Центральной Европы, которая не участвовала в подготовке "русского" похода Наполеона.Это грозило державе Габсбургов столкновением с ближайшим союзником Франции. Претендовавшие на австрийскую Галицию, Герцогство Варшавское концентрировало у границы свои вооружённые силы и почти открыто пропагандировало ирреденту среди польских подданных Франца I. Как докладывал в Петербург весной 1812 года российский посланник в Австрии, в Вене всерьёз опасались вторжения и хорошо понимали, что за этими действиями стоит Наполеон.Австрийский монарх, фактически лишённый "императором французов" короны главы Священной Римской империи и ряда важнейших владений, что есть сил пытался избежать втягивания в войну с Россией. Причиной тому был и субъективный фактор: в юности Франц участвовал в совместной с русскими войне против турок (1787-91 годов) и даже числился номинальным главнокомандующим австрийской армией. Он был воспитанником своего дяди – императора Иосифа II – ближайшего союзника российской императрицы Екатерины II.Тем не менее, в начале мая 1812 года на личной встрече с Бонапартом в Дрездене "пророссийский" Габсбург услышал почти ультимативное требование увеличить численность корпуса, направляемого на восток до 50 тыс. человек. Попытка уклониться от этого под предлогом финансовых затруднений Вены была парирована решением Наполеона взять на себя выплату жалования австрийским военным.Помощь венскому двору в этой негласной борьбе с Парижем пришла от "бессильной" России. 28 мая в Бухаресте был заключён мирный договор Российской империи с Оттоманской Портой. По нему Турция признавала за Россией Бессарабию и ряд территорий на Кавказе. Это девальвировало франко-австрийский договор от 1812 года, в котором провозглашалась неприкосновенность османских владений в Европе. Кроме того, Франция становилась явно неспособной выполнить своё же обязательство по привлечению Турции в коалицию для нападения на Россию.Через четыре дня после завершения Русско-турецкой войны 1806-12 годов австрийский император Франц I внезапно нарушил прежние договорённости с Наполеоном. Австрийскому корпусу было приказано направиться в Польшу на охрану побережья Балтийского моря. Тем самым оперативный план Бонапарта, предусматривавший наступление на восток широким фронтом (от Балтийского до Чёрного морей), становился нереализуем.Конечно же, такие действия не могли предприниматься без соглашения (пусть тайного и неформального) императоров Франца I и Александра I. Уже в июле 1812 года русские войска, прикрывавшие протяжённую австрийскую границу, были направлены на основной фронт войны. Туда же проследовала выведенная из Валахии и Молдавии Дунайская армия русских (около 50-ти тысяч человек).30-тысячный австрийский корпус под командованием генерала Карла Шварценберга (а не эрцгерцога Карла, как желал Наполеон) всё же вступил на территорию Российской империи. Правда, формально он не нарушил австрийско-российской границы, поскольку прибыл через Польшу.В основном австрияки воевали на территории Белоруссии, однако такое их участие в наполеоновском вторжении было сочтено Александром I приемлемым.В январе 1813 года Шварценберг без боя сдал русским Варшаву и увёл свои войска обратно в Австрию. Одновременно Дунайская империя присоединилась к очередной (шестой) антифранцузской коалиции, которая смогла сокрушить Наполеона и взять Париж.Таким образом, Франц I оказался куда как более прозорливым правителем, нежели его внук Франц Иосиф. Антироссийская политика последнего привела к глобальной войне, по итогам которой Дунайская империя, сохранённая Францем I, перестала существовать.Важно заметить, что свою подпись на Бухарестском трактате, позволившем Францу I избежать полномасштабного вторжения в Россию, поставил российский полководец и дипломат Михаил Кутузов. И сделать он это смог благодаря тому, что в 1811 году в ходе Рущукско-Слободзейской операции фактически пленил на берегах Дуная армии великого визиря Ахмет-паши. Именно по этой причине Порта и посчитала бесперспективным для себя продолжение войны.Так что в итоге Кутузов дважды в 1812 году отвёл удар от Малороссии. Один раз весной, когда его дунайские достижения развалили франко-австрийско-османский союз, а второй раз осенью под Малоярославцем, где, как выражался Фёдор Глинка, "вся армия заслонила собою врата Малороссии" от Наполеона.* Так получилось, что император сначала был коронован как Франц II, а потом стал Франц I – первая нумерация была в Священной Римской империи, вторая - в Австрийской империи.

Игорь Иваненко

