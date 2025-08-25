https://ukraina.ru/20250825/ukraina-za-nedelyu-primet-li-zelenskiy-usloviya-putina-i-trampa-1067573458.html

Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа

Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа

Прошедшая неделя выдалась богатой на разнообразные встречи и переговоры, касающиеся урегулирования на Украине. Вопросов, однако, после них осталось больше, чем ответов

Переговоры Трампа и ЗеленскогоВсе началось еще в позапрошлую пятницу, когда президент США Дональд Трамп принял на Аляске своего российского коллегу Владимира Путина. Именно как реакция на аляскинский саммит и была созвана встреча главы Белого дома с лидерами стран Европы.Ее предваряли переговоры с Владимиром Зеленским, который по этому случаю прибыл в резиденцию американского президента в черной рубашке и такого же цвета подобии пиджака.Вопрос внешнего вида еще всплывет во время общения лидеров двух стран с прессой. Так, журналист, который ранее задавал Зеленскому вопрос про его рубашку, на этот раз отметил, что представитель Украины выглядит иначе. "Я переоделся", - ответил ему Зеленский."Вы прекрасно выглядите в этом костюме", - поддержал тему Трамп.Как выяснится позже, лидер США также похвастался Зеленскому своим гардеробом, продемонстрировав ему коллекцию своих бейсболок.Украинский гость пришел не с пустыми руками. Если в свой провальный визит в Вашингтон в феврале он хотел вручить Трампу один из титулов боксера Александр Усика, то теперь он подарил американскому президенту клюшку для гольфа, с которой проходил реабилитацию один из военнослужащих ВСУ. Зеленскому же в ответ вручили символические ключи от Белого дома.Встреча продолжалась примерно час, ее предваряли ответы на вопросы журналистов.Зеленский сходу начал с благодарностей США, Трампу, а также его жене, которая через своего супруга ранее передала Путину письмо о судьбе детей в зоне конфликта. Зеленский вручил американскому президенту письмо от своей жены, видимо, на ту же тему.Всего за время переговоров в Белом доме, подсчитали журналисты, он более 10 раз сказал Трампу "спасибо".Далее президент США прокомментировал свою встречу с главой российского государства. По его словам, со стороны Путина было "чудесно" приехать на Аляску. Трамп отметил, что президент РФ хочет завершения конфликта на Украине.Этот же тезис он распространил на Украину и на Европу, все они так же, как и американцы, якобы хотят завершения боевых действий.Выступление американского президента было максимально расплывчатым. Так, он не стал отвечать на вопрос о том, что он думает по поводу требования Москвы передать ей территории, которые контролирует Украина и на вопрос, чьи карты сейчас сильнее - Украины или России. Трамп часто сбивался на внутреннюю американскую повестку, хвалил себя за борьбу с мигрантами, а также за то, что он завершил шесть войн.Зеленский вел себя аналогично. Он, например, не стал ничего говорить по поводу того, готов ли он поступиться территориями ради завершения боевых действий.Слегка выбивался из общего тона короткий диалог про выборы на Украине. Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский пояснил, что готов к выборам, но Конституция страны их якобы запрещает и для демократического волеизъявления нужно обеспечить безопасность.Трамп на это сыронизировал, что если через три года США вступят в войну, то выборы тоже можно будет не проводить, однако в Штатах такой трюк вряд ли возможен.Еще одна тема, которую затронули участники встречи - покупка Украиной американского оружия. С этим, по словам Зеленского, есть проблемы. Он также в очередной раз попросил у американцев систему ПВО Patriot. Трамп на это ушел немного в сторону и сделал акцент на том, что поставляемая Киеву помощь идет за деньги.Еще один важный момент - возможное вступление Украины в НАТО и гарантии безопасности для этой страны. По словам Трампа, в Альянсе Украины не будет. Параллельно с этим он отметил, что предоставит сильные гарантии безопасности для Украины, но не уточнил как это будет выглядеть."Я не знаю, зачем давать гарантии безопасности по линии НАТО. У нас собрались лидеры из Европы, они хотят помочь в этом", - сказал он.Что касается Зеленского, то он заявил, что хочет получить "все" в качестве таких гарантий, которыми он видит "сильную украинскую армию" и гарантии "со стороны больших стран", в т.ч. США.Американский президент дал понять, что не рассчитывает на заключение перемирия и что он намерен сразу закончить полностью этот конфликт.По словам Трампа, есть "разумные шансы" на завершение конфликта после сегодняшних встреч. Он пообещал позвонить Путину после всех переговоров и тогда возможно проведение трехсторонней встречи между РФ, Украиной и США."Я люблю украинцев. Я люблю всех. И русских. Я хочу, чтобы эта война закончилась. Это все, что я могу сделать", - заявил Трамп в ответ на вопрос, что он хочет сказать жителям Украины.После этого журналистов попросили удалиться, а в овальном кабинете установили гигантскую карту Украины, где занимаемая Россией территория была окрашена другим цветом.Как здорово, что все мы здесь сегодня собралисьПосле завершения этой встречи пришла очередь европейских лидеров. Из-за их многочисленности мероприятие прошло в банкетном зале Белого дома.Американский президент произнес вступительное слово, зачитав его по бумагам, повторив в общих чертах свои тезисы, которые он озвучивал ранее. Далее он представил всех участников встречи. Интересно, что Трамп не узнал лидера Финляндии Александра Стубба, хотя он сидел прямо напротив него."Я прямо тут", - вынужден он был обратить внимание Трампа на себя.Президенту Финляндии вообще был американским лидером в этот вечер едва ли не унижен. Он был последним, кому предоставили слово, а перед этим глава Белого дома отметил, что 57-летний Стубб - "молодой и могущественный мужчина"."Я передам ваши слова о моей юности моей жене", - отшутился тот и принялся объяснять, почему он вообще сегодня здесь - страна его хоть и маленькая, но имеет протяженную границу с РФ. Далее он пустился в двусмысленные исторические аналогии."Мы в 1944 году нашли решение и я уверен, что мы найдем решение и в 2025-м, чтобы закончить российскую агрессивную войну", - заявил он.За год до окончания Второй мировой войны Финляндия перебежала на сторону антигитлеровской коалиции, хотя до этого воевала на стороне Германии. Не намекает ли Стубб на то, что его страна собирается перейти на сторону России, остается только догадываться. Вероятно, он все-таки имел ввиду, что Финляндия тогда отдала часть своих территорий Советскому Союзу и приняла нейтралитет и что таким же путем может пойти Украина.Не удержался от шутки и Зеленский, который прокомментировал карту в овальном кабинете."Я показал президенту множество деталей поля боя на карте. Большое спасибо. Кстати, спасибо за карту. Она была великолепна. Я думаю как забрать ее", - сказал он, при том, что эта карта наглядно демонстрировала, сколько территорий потеряно Украиной.В неловкую ситуацию также попала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая поддержала тему детей и "как мать и бабушка" выразила надежду на возвращение украинских детей домой."Мы здесь немного не для того собрались", - ответил Трамп.По его словам, они здесь для того, чтобы обсудить большую сделку. Но пусть пожелание фон дер Ляйен сбудется, смягчился президент США.Что касается лидеров Великобритании, Германии и Франции, то все они пытались продвинуть тему необходимости заключения перемирия перед окончательным урегулированием конфликта. Трамп на это ответил, что завершил шесть войн и нигде не было необходимости перемирий.Глава Белого дома поднял также тему украинских военных, которые Россия готова отпустить из плена по обмену."Думаю, вы увидите очень позитивные шаги. Я знаю, что там в заключении более тысячи человек, и я знаю, что они собираются их отпустить. Их собираются отпустить очень скоро, практически немедленно, и я считаю, что это здорово", - заявил он.Зеленский в ответ кивал, хотя не мог не знать, что именно по воле Киева эти люди еще не дома, так как именно порядка тысячи военнопленных были вычеркнуты украинской стороной из списков на обмен.По поводу обмена территориями Трамп заявил, что эта тема будет обсуждаться и что при этом будет учитываться нынешняя линия соприкосновения. Зеленский отметил, что готов обсуждать этот процесс на трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.Такая встреча, заявил президент США, может стать следующим шагом в урегулировании конфликта. По его словам, перспектива завершения боевых действий прояснится в течение одной-двух недель. При этом он допустил, что урегулирования достичь не получится.Как сообщило ближе к концу переговоров издание Financial Times со ссылкой на документы, переданные Украиной американцам, Киев отверг любые сделки, подразумевающие территориальные уступки с его стороны.Украина также настаивает на выплате компенсаций со стороны РФ за счет замороженных российских активов. Кроме того, Украина хочет закупить финансируемое Европой американское оружие на 100 млрд долларов и развернуть у себя производство БПЛА для США на 50 млрд. Таковы предложения Киева для обеспечения гарантий своей безопасности. Официальных комментариев касательно данной информации так и не последовало.Звонок ПутинуВ районе часа ночи по московскому времени помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Трамп за сорок минут до этого созвонился с Путиным и рассказал о результатах своих встреч. По его словам, беседа была откровенной и весьма конструктивной.Лидеры двух стран поддержали идею продолжения переговоров делегаций РФ и Украины и обсудили идею изучить возможность повышения представительства на этих переговорах, рассказал Ушаков.Он отметил, что Путин и Трамп договорились продолжать тесные контакты по вопросу Украины и другим темам.Почти одновременно с этим президент США опубликовал сообщение в соцсетях. Он подтвердил, что провел телефонный разговор с Путиным. По итогам всех этих встреч и бесед глава Белого дома проинформировал, что начал подготовку встречи российского лидера с Зеленским, место ее проведения будет определено позднее."Все очень рады возможности достижения МИРА (так в тексте - ред.) между Россией и Украиной. По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет определено", - написал он.После этого состоится встреча в трехстороннем формате с его участием, добавил он.Трамп также отметил, что гарантии безопасности Украины будут предоставлять страны Европы в координации с США.Как пишет Axios, в Белом доме хотят провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.А будет ли встреча?Тема возможной встречи Путина и Зеленского тут же обросла различными слухами. Издание Politico пишет, что Трамп предложил сторонам провести трехстороннюю встречу, на что Путин предложил сначала провести его переговоры с Зеленским с глазу на глаз. Президент США якобы поддержал эту идею и объявил о подготовке этой встречи.Другая версия у французского агентства AFP. По информации источника, глава российского государства будто предложил провести встречу с Зеленским в Москве, однако тот сразу же отказал.В изложении The New York Times это выглядело так: Путин предложил переговоры в российской столице, а отказом отвечал будто бы уже Трамп."Господин Путин предложил провести встречу в Москве, о чём он впервые заявил в Анкоридже, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, проинформированный о телефонном разговоре. Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но господин Трамп вежливо отклонил предложение господина Путина, добавил дипломат", - говорится в публикации газеты.Как оно было на самом деле, широкой публике неизвестно. Да и было ли вообще? Если Путин и предлагал Москву как место встречи с Зеленским, то распознать в этом издевку не смог бы только ленивый.А если Трамп ее так и не услышал? И принял это предложение за чистую монету, после чего объявил о желании российского президента переговорить с Зеленским.Позицию РФ по данному вопросу чуть позже снова обозначил глава МИД Сергей Лавров. Такая встреча реальна при условии, что она будет основательно подготовлена. Это явно не укладывается в логику Трампа, который хочет решить все вопросы одним махом и поскорей добавить войну на Украине к перечню своих миротворческих успехов.Возникает вопрос, насколько вообще президент США адекватно воспринял итоги своей встречи с Путиным и дальнейших переговоров с европейцами и украинцами.После бесед в Белом доме вдруг всплыла и активно раскручивается история с европейским военным контингентом на Украине, который может появится там как одна из гарантий безопасности этой страны. Вряд ли такое мог предложить на Аляске российский президент.Аналитики говорят, что Трамп имеет особенность попадать под влияние и озвучивать мысли своего последнего собеседника. Поэтому-то Европа решила, что на Аляске глава Белого дома будто бы встал на "пророссийские позиции", а после переговоров в понедельник могло сложиться убеждение в обратном.Пока же точно можно зафиксировать лишь одно – российская спецоперация на Украине продолжается.На минувшей неделе Украина снова атаковала нефтепровод "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию. Подробнее об этом - в материале издания Украина.ру Покушение на "Дружбу": почему Украина не может оставить в покое нефтепровод.

