https://ukraina.ru/20250824/tramp-budet-zanimatsya-balnym-zalom-i-paradom-drobnitskiy-o-realnykh-prioritetakh-prezidenta-ssha-1067395143.html
"Трамп будет заниматься бальным залом и парадом": Дробницкий о реальных приоритетах президента США
"Трамп будет заниматься бальным залом и парадом": Дробницкий о реальных приоритетах президента США - 24.08.2025 Украина.ру
"Трамп будет заниматься бальным залом и парадом": Дробницкий о реальных приоритетах президента США
Политическое будущее Дональда Трампа выглядит крайне неопределенно, а его способность проводить значимую внешнюю политику серьезно ограничена давлением со стороны истеблишмента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-24T05:30
2025-08-24T05:30
2025-08-24T05:30
новости
сша
вашингтон
европа
дональд трамп
дмитрий дробницкий
украина.ру
нато
геополитика
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/13/1060378934_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_43f616d19a31914df84e5cfb70386da1.jpg
Эксперт констатировал, что в Вашингтоне сложилось устойчивое восприятие временности президентства Трампа. "Сейчас уже у республиканцев и демократов есть ощущение, что он ненадолго. В лучшем случае для Трампа это конец его президентского срока", — заявил Дробницкий. Американист указал на реальные приоритеты президента США: "Причем он будет заниматься бальным залом (Трамп планирует на собственные средства построить в Белом доме бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м. – Ред.), парадом и так далее".Политолог объяснил главную причину слабости позиций Трампа: "Совершенно очевидно, что Трампу работать не дают, поскольку он ничего не сделал, чтобы стать властью". Это, по словам эксперта, напрямую влияет на его внешнеполитические возможности: "А значит, не дадут и проводить внешнюю политику. Формально - он президент, но даже республиканцы говорят, что осенью будет принят билль о жестких санкциях против России".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
https://ukraina.ru/20250820/tramp-lishilsya-glavnogo-instrumenta-davleniya-mediatekhnolog-ob-adskikh-sanktsiyakh-ssha-1067331970.html
сша
вашингтон
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/13/1060378934_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_010dc4b9917e9deebf5164297038480b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, европа, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, нато, геополитика, белый дом, республиканцы, демократическая партия, президент сша
Новости, США, Вашингтон, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, НАТО, геополитика, Белый дом, республиканцы, Демократическая партия, президент США
"Трамп будет заниматься бальным залом и парадом": Дробницкий о реальных приоритетах президента США
Политическое будущее Дональда Трампа выглядит крайне неопределенно, а его способность проводить значимую внешнюю политику серьезно ограничена давлением со стороны истеблишмента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий