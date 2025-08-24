https://ukraina.ru/20250824/tramp-budet-zanimatsya-balnym-zalom-i-paradom-drobnitskiy-o-realnykh-prioritetakh-prezidenta-ssha-1067395143.html

"Трамп будет заниматься бальным залом и парадом": Дробницкий о реальных приоритетах президента США

Политическое будущее Дональда Трампа выглядит крайне неопределенно, а его способность проводить значимую внешнюю политику серьезно ограничена давлением со стороны истеблишмента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-24T05:30

Эксперт констатировал, что в Вашингтоне сложилось устойчивое восприятие временности президентства Трампа. "Сейчас уже у республиканцев и демократов есть ощущение, что он ненадолго. В лучшем случае для Трампа это конец его президентского срока", — заявил Дробницкий. Американист указал на реальные приоритеты президента США: "Причем он будет заниматься бальным залом (Трамп планирует на собственные средства построить в Белом доме бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м. – Ред.), парадом и так далее".Политолог объяснил главную причину слабости позиций Трампа: "Совершенно очевидно, что Трампу работать не дают, поскольку он ничего не сделал, чтобы стать властью". Это, по словам эксперта, напрямую влияет на его внешнеполитические возможности: "А значит, не дадут и проводить внешнюю политику. Формально - он президент, но даже республиканцы говорят, что осенью будет принят билль о жестких санкциях против России".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".

