https://ukraina.ru/20250819/greg-vayner-ssha-i-evropa-gotovy-dat-ukraine-garantii-bezopasnosti-kak-strane-nato-1067228292.html

Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО

Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО - 19.08.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО

Политолог, американист Грег Вайнер прокомментировал итоги встречи в США обратил внимание, что Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий.

2025-08-19T00:17

2025-08-19T00:17

2025-08-19T00:25

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538373_87:30:821:443_1920x0_80_0_0_e5e792d7b93e827694d8d3050767903d.jpg.webp

Встречи прошли 18 августа в Белом доме. Для расширенных переговоров с Трампом, помимо Зеленского, в Вашингтон приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.После переговоров с Зеленским и главами из Европы Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, сообщил Bild.— Грег, как прошла встреча Зеленского и Трампа, если проанализировать основные заявления сторон?— Зеленский не выглядел расстроенным, был бодр и оптимистичен, нежно благодарил Трампа. Вице-президент Вэнс даже пошутил, что Зеленский практически в том же костюме пришел, в котором его выгнали ранее из Белого дома.После этого выступали европейские ребята и говорили, что Россию необходимо остановить, что они всецело на стороне Украины. То есть абсолютно антироссийская позиция у всего Евросоюза.Кроме того, всех европейских лидеров встречал начальник протокола Белого дома. А Зеленского приветствовал лично Трамп, улыбался, похлопывал по плечу.— Но не так тепло, как Путина?— В том, как Трамп встречал президента России, было больше шоу и помпезности, конечно. Красные дорожки, и так далее. Американский лидер принял коллегу из РФ как равновесного партнера. Тут даже не стоит сравнивать: разные фигуры, разные страны, разные отношения.Также Трамп говорил, что необходимо заканчивать конфликт миром, что нужны уступки и кооперация, что он уважает позицию России и обязательно, после окончания переговоров с Зеленским и евролидерами, позвонит Путину (что он, судя по всему, и сделал).А вот Зеленский фамилию Путина не произнес ни разу... При этом он заявил, что выборы президента на Украине станут возможными лишь, когда наступит мир.Но что меня особенно удивило — Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу, что Украина не откажется ни от каких территорий. Хотя накануне встречи он заявлял об этом. А сегодня ни звука не произнес.— Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности" для Украины, заявил Трамп. Гарантии безопасности для Украины в каком ракурсе могли обсуждаться?— Да, видимо, об этом шел разговор. Если верить Мелони, то гарантии безопасности будут на уровне 5 пункта устава НАТО. Европейские страны, по сути, дадут Украине гарантии безопасности такого же уровня, как если бы она была членом НАТО. То есть, если кто-то нападает на Украину, страны НАТО вступятся за нее.— Трамп говорил, что не бывать Украине в НАТО. Получается западники хитрят?— Получается, что да.Кстати, фон дер Ляйен, немецкий гинеколог, вновь подняла тему, что в российском плену находится 20 тысяч украинских детей. Откуда они берут такую информацию?!— Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение “недели-двух”. Это просто очередные сроки или есть перспективы к реализации этого?— Это вполне возможно. Потому что на этот раз Зеленский был тише воды, ниже травы, без негатива и отрицания. Руками не махал, подобострастно смотрел на Трампа. Думаю, что дело продвигается.— А как может выглядеть разрешение украинского конфликта глазами Трампа?— Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня, чтобы перестали гибнут по несколько тысяч человек в неделю. При этом он настаивает именно на мирном соглашении, а не на перемирии, после которого война может возобновиться. То есть речь идет о долгосрочном соглашении о мире.— Трамп заявил, что ожидает договоренностей по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией. На что он рассчитывает?— Трамп неоднократно повторил о трехсторонней встрече с участием Путина и Зеленского, отметив, что обязательно будет там. Он посмотрел на Зеленского и спросил: “Вы хотите, чтобы я там был?” Украинец: “Да, конечно, господин президент”. Трамп: “Я там буду. Без меня эта встреча не пройдет”.Трамп сильно педалирует эту тему.Я бы еще добавил один момент. Майк Помпео, экс-госсекретарь США, напротив, сказал в интервью СМИ, что не верит ни в какие переговоры и в мир. А он серьезная фигура, хоть и не попал в нынешнюю администрацию Трампа.В конфликте на Украине наступает своеобразный момент истины, после которого станет ясно, идет ли все-таки дело к мирному решению, либо же спираль эскалации будет раскручиваться дальше. Об этом в материале Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, еврокомиссия, белый дом, переговоры, переговоры по украине 2025, конфликт