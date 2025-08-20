https://ukraina.ru/20250820/dmitriy-drobnitskiy-u-trampa-net-realnoy-vlasti-poetomu-osenyu-kongress-razrushit-peregovornyy-1067277890.html

Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс

Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину. Там есть группа республиканцев, которые выступают за урегулирование, уход США из Европы, но она в меньшинстве.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, после встречи президентов России и США на Аляске, невнятного выступления Зеленского и его группы поддержки из Европы в Белом доме, отказа Трампа от требований немедленного прекращения огня на Украине можно ли сказать, что процесс мирного урегулирования на российских условиях приобретает зримые очертания?- Выскажу частную точку зрения: мне так не кажется. Если говорить о совокупности саммита на Аляске и встречи в Белом доме всей толпой вместе с Зеленским. Понятно, что Трамп хотел бы сбыть с рук этот конфликт и Европу целиком. Но европейские лидеры и Зеленский ожидаемо Трампа не послушали, гнули свою линию, навязывали свои риторические конструкции. И Трамп остался при своих.Все, кто ожидал, что европейцы выслушают Трампа и их поставят перед фактом, а Зеленского продавят в Белом доме, ошибались, поскольку Трамп не обладает рычагами для давления на Киев и Европу. Это было стало ясно на протяжении тех месяцев, что он находится в Белом доме.Над ним также висит дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину. Там есть группа республиканцев, которые выступают за урегулирование, уход США из Европы, но она в меньшинстве.Европейцы в Белом доме повторили все, что они говорили до этого. Прекращение огня как первый шаг, большая сильная украинская армия, гарантии в стиле 5 статьи НАТО, а территориальные вопросы могут обсуждаться только на двухстороннем, а лучше на четырехстороннем саммите.Но переговорный трек продолжается, и у Трампа есть аргументы в пользу того, что он не включает санкции, не выходит с инициативами поддержки Украины. Но удовлетворить базовые требования России на Западе удовлетворить не хотят. Они будут этому сопротивляться, и встреча в Белом доме это показала.Трамп в этой ситуации сделает еще несколько попыток, ему некуда деваться. Либо он заключает мир, либо его лишают власти, не де-юре, а де-факто. Трамп европейцев не смог продавить. Он сначала возражал, что нужен мир, а не просто прекращение огня, а затем и вовсе замолчал.- Гипотетическая встреча Путина и Зеленского может стать шагом Москвы навстречу Трампу, чтобы помочь ему в борьбе с его внутренними врагами?- Я не уверен, что саммит Путина и Зеленского неизбежен. Не исключаю, что такая встреча будет. Скорее всего, будут переговоры рабочих групп России и Украины, который такой саммит или подготовят, или нет. Украинская сторона получила полную поддержку и максимум, что она готова отдать, это заморозка по линии боевого соприкосновения при обязательной накачке оружием и гарантиях безопасности со стороны Запада.Европейцы накидали кучу предложений, которые невозможно свести воедино. Но с позицией Трампа это точно не согласуется, потому что задача у них очень простая: добиться того, чтобы Трамп через Путина начал продавливать заморозку на линии боевого соприкосновения без всяких гарантий нейтрального статуса. При этом Украина будет де-факто натовским полигоном.Если и будут переговоры, в том числе с резким повышением их уровня вплоть до встречи Путин-Зеленский, от дипломатии же Россия не отказывается, все равно нет никаких оснований полагать, что европейцы, Демпартия откажутся от давления на Россию. Это слышно и от республиканских сенаторов.Передышка сейчас нужна именно западному ВПК и ВСУ. Украинцы будут продолжать стрелять, даже если представить себе временную заморозку. Их задача – находиться в конфликте с Россией. Вся эта война началась, потому что украинский режим превратился в анти-Россию и готов делать любые провокации.Поэтому России нужен либо мир на ее условиях, либо продолжение боевых действий. Увы, мир лучше войны, но не всякий мир.- Возможен ли сценарий, при котором Путин и Трамп поставят на паузу украинский вопрос в своих взаимоотношениях и займутся решением экономических проблем?- Арктика, Марс и любые турусы на колесах – все это возможно, но не вместо Украины. Нельзя заменить одну тематику на другую. Есть ряд аспектов, которые можно развивать в рамках укрепления взаимного доверия, но Украина остается как военный конфликт. И любой такой проект будет под жесточайшим обстрелом Конгресса и Демпартии.Понятно, что надо предлагать нечто грандиозное и завлекающее. Но Арктика — это тот же Марс… Прибрежная Арктика Россией освоена достаточно хорошо. Дальше во льдах действительно много природных ресурсов, и страны туда рано или поздно рванут. Но здесь требуется цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, инвестиционный цикл которых лет 15. Мир сейчас не живет такими горизонтами.Сейчас уже у республиканцев и демократов есть ощущение, что Трамп ненадолго. В лучшем случае для Трампа это конец его президентского срока. Причем он будет заниматься бальным залом (Трамп планирует на собственные средства построить в Белом доме бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м – ред.), парадом и так далее. Республиканцы добиваются от него выполнения своей повестки. Они уже получили от него снижение налогов, борьбу с гендерной повесткой и миграцией. Но совершенно очевидно, что Трампу работать не дают, поскольку он ничего не сделал, чтобы стать властью. А значит, не дадут и проводить внешнюю политику. Формально - он президент, но даже республиканцы говорят, что осенью будет принят билль о жестких санкциях против России. И что бы Дональд при этом не говорил, это не я, это Конгресс, это моментально рушит переговорный трек. Так что весь мир с замиранием сердца следит за третьей и последней попыткой Дональда Трампа стать президентом.Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира

