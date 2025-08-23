https://ukraina.ru/20250823/parizh-obidelo-predlozhenie-vitse-premera-italii-makronu-nadet-kasku-1067495976.html

Париж обидело предложение вице-премьера Италии Макрону "надеть каску"

Париж болезненно отреагировал на критику вице-премьера, министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини позиции президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Франс Пресс

Ранее Сальвини, комментируя слова Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках её гарантий безопасности, предложил президенту Франции надеть каску и самому поехать на Украину.МИД Франции, в связи с заявлением Сальвини, 21 августа вызвал посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро."Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины", — приводит агентство слова источника.Ранее Сальвини также заявлял, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны мешать тем, кто работает во благо мирного процесса по Украине.В МИД РФ неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

