Опаснее Ассанжа. Как американец отказался шпионить в России и укрылся от ФБР в Петербурге

Американские спецслужбы безуспешно пытались завербовать сотрудника Microsoft Чада Хауэра, когда тот работал в России, а затем объявили его в розыск по сфабрикованному обвинению. Скитания, экстрадиции, болезнь — и вот Чад, наконец, в России, где нашел свой новый дом.

Ваши проблемы решатся, если будете работать с намиЧад Хауэр родился в США, но называет себя "бывшим американцем", потому что срок действия его американского паспорта закончился. Впервые он попал в Россию в 2001 году и прожил в РФ до 2004 года. На вопрос, почему, он отвечает коротко, но емко: "Женщина". В смысле жена. Он женился на россиянке и сейчас у семьи уже трое детей."Я работал региональным директором в Microsoft. Потом мы с семьей жили на Карибских островах — тепло, пляж, хорошая погода. А потом Интерпол и ФБР объявили меня в розыск".Три раза Интерпол добивался его экстрадиции — два раза из Болгарии и один раз с Карибских островов.В 2023 году Чад получил политическое убежище в России."Причина, по которой, как они говорят, они меня разыскивают, это не реальная причина — это повод. Когда США разыскивают тебя по причине, которую толком не объясняют, они всегда обвинят тебя в чем-то связанном с детьми или сексом, потому что так ты будешь выглядеть очень плохо перед мировой общественностью. Помните, как начиналось преследование Ассанжа? Швеция обвинила его в изнасиловании. А меня обвинили в похищении".Чад утверждает, что в то время вообще не находился на территории США, а человек, которого он якобы похитил — это его родной сын, над которым у него была полная опека. Когда Чад в последний раз приезжал в США, сын поехал навестить свою мать, а та не захотела его возвращать обратно. И тогда судья с помощью полиции посадил его в самолет, чтобы вернуть отцу."Именно полиция посадила его в самолет. А два месяца спустя мне предъявили обвинение в похищении человека".Сыну сейчас 29 лет, и он никогда не подтверждал, что отец его похищал или пытался похитить."Вы слышали, чтобы кого-то пытались три раза экстрадировать из-за вопросов опеки? — возмущается Чад. — Это абсолютный рекорд. Ни у Ассанжа, ни у Сноудена такого не было. Двадцать лет преследований и три попытки экстрадиции из-за подозрения в похищении собственного сына? Серьезно?"Как уже было сказано, Чад работал региональным директором Microsoft в разных странах: от Центральной Азии и Африки до Ближнего Востока. По словам Чада, когда он жил и работал в России в начале 2000-х, часть его работы была связана с контактами с рядом людей в российском правительстве. Естественно, у него были разговоры с представителями спецслужб."Они всегда были предельно ясны. Не делайте ничего незаконного и не будет никаких проблем. Я сказал им, не волнуйтесь, никаких проблем не будет".Американцы же попытались завербовать Чада для агентурной работы в России, но он отказался. В 2002 году у него дома в Америке провели обыск. Чад убежден, что именно отказ от работы со спецслужбами США привел к его задержанию в Болгарии в 2009 году."Меня там держали в тюрьме для экстрадиции. И однажды ко мне туда пришли некие американцы и очень расплывчато сказали что-то вроде: "Если вы будете работать с нами, мы можем решить Вашу проблему". Совершенно ясно, что они хотели, но доказать этот эпизод я, конечно, не могу. Они не оставили мне визитную карточку".Страшный секрет MicrosoftЧаду повезло, Болгария отказалась его экстрадировать, и он смог вернуться на Карибские острова, где к тому времени уже жил с семьей. На Карибах он оказался заперт на 15 лет."У меня было тяжелое заболевание почек, которое также переросло в неврологическое заболевание. Я испытывал такую сильную боль, что врачи описывали это так, будто в меня стреляли из пистолета каждый день в течение десяти лет".В больнице на острове с населением в 35 тысяч человек не могли провести необходимую операцию. Чад говорит, что умирал, американцы знали об этом и отказали ему в медицинской помощи."Они надеялись, что я умру от болезни, и тогда они как бы не при чем".Интерес американской разведки, по словам Чада, к нему давно пропал, потому что то, чего они хотели от него добиться, было 20 лет назад. Проблема в том, что ФБР пытается прикрыть своих коллег и не допустить судебного разбирательства, которое может закончится очень некрасиво. Чад утверждает, что у него есть подтверждение, что агент ФБР и прокурор, занимающиеся его делом, сфабриковали целый ряд документов."Я обращался в суд, когда был на Карибах и нуждался в медицинской помощи. Но они отказали, завив, что для судебного разбирательства нужно больше времени. Понимаете, через столько лет им нужно больше времени. И я скажу, почему. Потому что, если они предстанут перед судом, им придется признать, что они солгали о моем местонахождении в ноябре 2006 года. Что штат, в котором родился мой сын, был не Пенсильвания, как они написали, а Теннесси. И что я родом не из того города, который они назвали. Что они смогут сказать в свою защиту? Поэтому они никогда не допустят, чтобы дело дошло до суда".Чаду помогла Куба. Он добрался до острова, провел там несколько недель в больнице, а затем связался с Россией, чтобы ему дали разрешение приехать. В 2023 году он был в РФ, где получил политическое убежище."Когда я приехал в Россию, я был в инвалидном кресле и едва мог говорить. Мне еще предстоит несколько операций, но российские медики улучшили мое состоянии до такой степени, что я могу ходить, разговаривать и… пить пиво".В отличие от дела Ассанжа, международные правозащитные организации не имеют оснований участвовать в судьбе Чада Хауэра. Ассанж получил доступ к важной секретной информации и сделал ее достоянием общественности, поэтому необходимость его защиты была очевидной. Чад же не имел доступа ни к какой информации и никогда не был разоблачителем, но американская разведка посчитала, что он может добыть для нее секретные данные в России.— Если бы я согласился, я был бы не разоблачителем, как Ассанж, а шпионом. И тогда международным организациям точно нечего было бы делать со мной.— А как насчет секретов Microsoft? Раскроете их нам?— Ладно. Windows Vista была полным дерьмом.— М-м-м, окей.— На самом деле, Microsoft была фантастической компанией. Я занимал руководящую должность. Если бы не розыск ФБР, я бы, вероятно, до сих пор работал в Microsoft. Я очень расстроен из-за того, что моя карьера разрушена.— Чем сейчас занимаетесь в России?— Немного тем, немного сем. Стараюсь найти самое вкусное пиво, много общаюсь в социальных сетях — у меня полмиллиона подписчиков, иногда появляюсь на Первом канале, иногда на местном телевидении. По сути, просто изо всех сил стараюсь удержаться на плаву, беру какие-то заказы по IT. Так что, если кто-то готов меня нанять, я не против.Причины СВО и 20 тысяч детейКогда началась спецоперация на Украине, Чад находился на Карибах. "Я не был в США, потому что мне не нравится тюрьма", — шутит он. Но семья и друзья у него в Америке, поэтому он прекрасно знает, как отреагировало американское общество на военные действия."Пропаганда чрезвычайно сильна. Я имею в виду, что пропаганда всегда есть со всех сторон, но дело в том, что в России люди знают, что их правительство занимается пропагандой, а на Западе — нет".Чад утверждает, что в западных странах народ убедили, что их СМИ говорят чистую правду. Это, по его мнению, одно из ключевых отличий Запада от России. На Западе пропаганду внедряют в фильмы, в рекламу, поэтому она гораздо более эффективная."Они реально думают, что Россия похожа на нацистскую Германию. При этом они вообще ничего не знают, а большинство даже не сможет найти Украину на карте, но все считают себя большими экспертами по конфликтам".По словам Чада, для большинства американцев история российско-украинского конфликта сводится к нехитрой цепи событий: Украина была частью СССР, потом она стала свободной, превратившись в счастливое место гармонии с радугой и единорогами, но в 2014 году Путин встал с кровати не с той ноги и захватил Крым, а в 2022 году его свел с ума ковид и он начал войну.— Звучит как фантастика, но многие американцы действительно в это верят.— Я больше скажу, многие русские в это верят.— Я знаю. И понимаю, что правда где-то посредине. У всего есть сложные исторические основания и причины.В своих соцсетях Чад показывает, что представляет собой западная пропаганда. Прямо перед встречей он выложил в интернет видео с разбором обвинений России в похищении украинских детей."На войне всегда происходит что-то ужасное, — говорит он, — и я уверен, что обеим сторонам можно немало предъявить, но не 20 тысяч детей. Правда заключается в том, что в украинских детдомах было более 100 тысяч детей. Это один из самых высоких показателей по всей Европе. И интересно, что они не сироты, у 90% этих детей были родители, просто Украина забрала их у родителей, потому что те были бедными, сумасшедшими или что-то вроде того. Когда началась война, Украина бросила этих детей в детдомах на линии фронта. Когда пришли русские, они эвакуировали их вглубь России — туда, где могли обеспечить им безопасность. А теперь это называют геноцидом и обвиняют Россию в том, что она забрала детей у родителей. Но ведь именно Украина забрала их у родителей. Поэтому они и оказались в детдомах. Идет война, жестокое обращение случается. Но они превращают это в массовую пропагандистскую пьесу, когда речь идет о детях. 20 тысяч — очень хорошо для пропаганды. Но когда две сотни из этих якобы похищенных Россией детей находят в Германии, или когда Россия возвращает 1500 на Украину, потому что родители готовы их забрать, вы не услышите об этом в западных СМИ".Чад повторяет, что нарушения конвенций, к сожалению, не могут не происходить, когда идет такая ожесточенная война, но цифра в 20 тысяч детей не просто завышена, она безумна. Тем более, что это дети, которых просто эвакуировали из зоны боевых действий. А что с ними должны были сделать?Пытается разнять дерущихся, но не понимает, почему они дерутся— Как реагируют западные подписчики?— Очень по-разному. Многие выражают поддержку. Они рады, что могут получить доступ к достоверному анализу, потому что проблема многих российских разоблачителей западной пропаганды заключается в том, что они пытаются это делать с помощью собственной пропаганды. Они почему-то думаю, что пропаганда перешибается только пропагандой. У меня другой подход. Прежде всего, я не пытаюсь опровергать все, что говорит Запад просто потому, что ложью является не все, сказанное там. Я беру только то, что точно ложно, и анализирую это с помощью ссылок на западные и украинские источники, на их собственную статистику. Когда информация получена от украинского правительства или от украинского суда, трудно говорить, что это российская пропаганда.В качестве убедительного примера Чад приводит относительно свежую публикацию газеты "Киев Пост", в заголовке которой было сказано про похищение Россией украинских детей. Однако если пройти дальше заголовка и ознакомиться с основным текстом статьи, можно узнать, что у этих детей не было законных опекунов и что их просто эвакуировали из зоны боевых действий.— Было ли переселение идеальным? — Чад задает риторический вопрос. — Я не знаю. Но я знаю, что это лучше, чем оставлять их без еды в детском доме на линии фронта. Меня обвиняют в том, что я пропагандист, но я не пытаюсь оправдывать то, что происходит, я пытаюсь развеять ложь. И я могу это сделать максимально объективно, потому что хоть я и живу в России, я здесь все еще посторонний, как пришелец из космоса. Да, я понимаю, что, живя в стране, я играю по ее правилам. Живя в США, я бы тоже не мог говорить о Штатах все, что заблагорассудится. Но я могу дать западным людям взгляд изнутри, который никогда им не даст никто, сидящий в Брюсселе или Вашингтоне. Так что я соблюдаю правила, но я могу распространять информацию, которая в противном случае вообще не стала бы достоянием общественности, потому что другие люди не сказали бы об этом. Или этих других людей просто нет.— Какая еще, например, информация, кроме похищенных детей, которых никто не похищал?— Например, о том, что экономика России рушится. Нам говорят, что санкции полностью уничтожили Россию и что в следующем месяце все обязательно рухнет. Сколько лет прошло с тех пор, как это начали говорить? Простые вещи, но которые невозможно увидеть по телевизору, часто открывают людям глаза. Обыкновенный показ повседневной жизни может быть очень эффективным. И вот, я просто гуляю по улицам и паркам, захожу в продуктовые магазины и кафе, показываю пиво, которое пью. Я считаю, что пиво может способствовать установлению мира. Но первым шагом, конечно, является прекращение боевых действий. Как конкретно мы это сделаем, я не знаю, но только при наличии правдивой информации мы сможем достичь этой цели. Проблема в том, что, если Запад продолжит верить в собственную пропаганду, остановить войну не получится.— Что насчет неприглядной деятельности самой Украины? Например, массовые произвольные аресты по политическим мотивам, похищения, пытки, гибель диссидентов в тюрьмах?— Западные СМИ об этом не сообщают, потому что "свое дерьмо не воняет". Не знаю русского аналога этой идиомы, но по-английски говорят так. Они не освещают это, потому что это не пойдет на пользу их пропаганде. Как я уже говорил, они обязательно укажут на любые, реальные или мнимые, неприглядные действия России, но сделают вид, что ничего нет, если речь идет о себе. Украинские СМИ находятся под жестким контролем, но, когда говоришь об этом, тебе отвечают — сейчас же военное время, это нормально. Они говорят, что не могут проводить выборы, потому что Конституция этого не позволяет. Но те протесты, которые они провели по поводу ситуации с НАБУ, тоже были запрещены Конституцией, однако им позволили пройти. Они говорят, что не могут провести выборы во время войны, но в США были выборы во время Гражданской войны, когда бюллетени приходилось перевозить на лошадях.— Казалось бы, простые вещи, но далеко не всем понятные.— Ладно, я понимаю тех, кто не согласен с Россией, особенно на Западе. Но я не понимаю тех, кто думает, что западная пропаганда — это вовсе не пропаганда. США вторглись в Ирак, где погиб миллион мирных жителей, но это не проблема. Полмиллиона жителей Газы — тоже. Вообще, когда кого-то убивает американская бомба — это не проблема. Так забавно, что американцы говорят: "Все новости фальшивые, все новости — фейк", но, когда дело доходит до Украины, они говорят: "Нет, все новости правдивы". Или, как в моем случае, американцы считают ФБР коррумпированной организацией, которая не делает ничего хорошего в смысле обеспечения безопасности граждан, но, когда я пытаюсь доказать свою правоту, мне говорят: "Нет, нет, ФБР никогда бы не могло такое сделать". Это просто лицемерие. Окей, они блокируют российские каналы, обвиняя Россию в цензуре, но затем разворачиваются и делают то же самое у себя. Так цензура — это правильно или неправильно? Или правильно, но только, когда цензурой занимается демократия?— Как вы думаете, действительно ли Трамп хочет остановить эту войну?— Я верю, что он хочет, но не верю, что он знает, как это сделать. Я во многом не согласен с Трампом, но в целом он сторонник невмешательства. Он знает, что войны, как правило, вредны для бизнеса, а бизнес он любит. Правда, войны вредны для бизнеса только в том случае, если это не Израиль. Если речь об Израиле, то американские бомбы — не проблема. Но в случае Украины я верю, что Трамп действительно хочет остановить войну, что он не разжигает, как Байден, который хотел, чтобы она длилась как можно дольше. Трамп хочет остановить ее, но, похоже, он не понимает, что происходит. Он выглядит так, будто пытается разнять двух дерущихся, не понимая, почему они дерутся.Быть запертым в России не так уж и плохоЧад говорит, что с 2001 года, когда он впервые попал в Россию, она очень изменилась в лучшую сторону. По его мнению, русские очень похожи на других славян и вообще восточных европейцев. Является ли причиной тому Советский Союз и социалистический блок, он не знает, хотя и предполагает, что одной из причин это может быть, но факт остается фактом: "Россия очень похожа на те места в Восточной Европе, где я побывал, и очень отличается от Западной Европы, Америки или Турции".Как бы там ни было, если бы Чаду сейчас пришлось бы выбирать, он выбрал бы Россию. Хоть он и вырос в США, но большую часть взрослой жизни провел за границей и нигде не чувствовал себя как дома. Только в России.— Я ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого об американцах. Просто я чувствовал себя там не в своей тарелке. Многие люди описывали меня как русскую душу, рожденную в теле американца. Я побывал примерно в 70 странах и жил почти в дюжине, но Санкт-Петербург — мой любимый город во всем мире. Посмотрите на парки! А какая тишина! Я имею в виду, по сравнению с Москвой. Москва тоже очень красивая, но и слишком оживленная. Москва — для бизнеса, Петербург — для жизни. Как говорят местные жители, москвичи считают Москву лучшим городом в мире, а питерцы знают, что Петербург лучший. Жизнь здесь течет медленнее. Здесь более спокойно. Мне нравится архитектура. Санкт-Петербург несмотря на то, что в нем проживает более 5 миллионов человек, кажется маленьким городом. Здесь царит особая атмосфера и это что-то очень осязаемое.— После жизни в стольких странах вам не жаль оказаться запертым в России?— Ну, в течение 15 лет я жил на острове с населением 35 тысяч человек и размером в два раза больше Диснейленда. Так что по крайней мере теперь я застрял в самой большой стране на планете. И, кроме того, у меня есть не только Россия. У меня есть Белоруссия, Иран, Северная Корея и Куба. Да и вообще, я хочу жить в России. Но да, я хотел бы вернуться на Карибы на зиму, потому что я люблю Санкт-Петербург, но не так сильно в январе, феврале и марте.— Может тогда в Крым?— Может быть и в Крым вместо Карибов, но мне все также нужны для этого деньги, поскольку нет постоянной работы, а дети есть. Мне еще повезло, что я в 2002 году купил здесь квартиру, когда они еще стоили дешево. Сейчас это было бы невозможно. И я 15 лет не видел свою мать, а она уже очень пожилая. Поэтому, конечно, я бы хотел иметь возможность съездить в США. Но если я застряну в России на всю оставшуюся жизнь, что ж, это большая страна, в которой есть хорошее пиво. И хорошие люди.О том, как британец понял, что западные СМИ его обманывают, в материале — "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге"

