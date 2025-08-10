Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге

https://ukraina.ru/20250810/khochu-zhit-v-rossii-markus-godvin--angliyskiy-muzykant-v-peterburge-1066687833.html

Предание семьи Маркуса Годвина гласит, что он происходит от уэссекского короля Гарольда Годвинсона и его дочки Гиты, которая вышла замуж за русского князя Владимира Мономаха. Это шутка, но Россию Маркус — профессиональный музыкант, выступавший в Лондоне, Париже и Праге, полюбил много лет назад.

Россия и Украина — как Англия и ИрландияМаркус Годвин родился в пригороде Лондона"Ирландская часть семьи, по моей матери, — говорит он, — в детстве постоянно внушала мне, что я происхожу от последнего англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона, сына графа Годвина, убитого в битве при Гастингсе в 1066 году при сопротивлении нормандскому вторжению".Если продлевать логическую цепочку дальше, дочь короля Гаральда Гита Уэссекская уехала в Киев, вышла замуж за Владимира Мономаха и родила князя Мистислава (он же Харальд)."Так я нашел мои русские корни", — смеется Маркус.До 30 лет он жил в Великобритании, потом уехал в Париж, где провел еще 10 лет. Маркус — музыкант — барабанщик и перкуссионист, а также композитор. "Не классический, конечно, все не настолько серьезно — стесняется он, — популярная музыка". У него была подруга из Франции, которая убедила его в том, что в Париже карьера будет более успешной. "В плане музыки это правда", — Маркус и сейчас согласен с тем решением.Впервые о России он узнал, когда ему было года три. С тех пор он интересовался и Россией, и Восточной Европой в целом. В 80-х Маркус даже четыре раз побывал в Советском Союзе. Причина забавная. У него в Лондоне была знакомая русская пара, которая нелегально выехала из СССР во время Холодной войны. "Их не интересовала политика, — говорит он, — просто они думали, что на Западе им будет лучше жить, чем в Советском Союзе". Так вот, они предложили Маркусу поехать на гастроли в Ленинград, а там жениться на их лучшей подруге и вывезти ее в "свободный мир". С этой "миссией" он сначала и приехал, но пожил в "Интуристе", пообщался с людьми и понял, что все не совсем так, как утверждала западная пропаганда."У власти был еще не Горбачев, а, наверное, Черненко. Еще никакой перестройки, все очень коммунистическое. А я был во власти пропаганды. И вот, я решил, что люблю Россию, но не люблю коммунизм. Впрочем, я до сих пор не люблю коммунизм, но тогда я понял, что что-то хорошее есть и при нем и что я вполне мог бы жить в том Советском Союзе. Конечно, я был очень молод и тешил свое западное эго тем, что был в центре внимания — все-таки западных людей тогда приезжало не очень много, их возили на экскурсии, а обычного общения с советскими гражданами было мало. Но я очень благодарен за то, что я увидел Советский Союз даже в последней его фазе. Мы с французской подругой приезжали на 1 мая в последний год СССР".Через 10 лет они расстались, и Маркус вернулся в Лондон, но увидел, что страна изменилась и возможностей развиваться в музыкальном направлении стало гораздо меньше. Но, при всем интересе к России, шел 1999 год, Российская Федерация переживала экономический кризис, поэтому делать там особо было нечего и Маркус поехал в Чехию. Чехия тогда не состояла ни в ЕС, ни в НАТО, многие говорили по-русски, вокруг было полно выходцев из СССР, особенно украинцев, приезжавших на заработки. Но и американцы, латиноамериканцы, африканцы — настоящий плавильный котел."Я был очень наивным. Я думал, что Россия и Украина — это как Англия и Ирландия. Но там в Чехии я стал замечать радикально-националистические воззрения многих украинцев. Правда в основном из Киева или запада страны, из Донбасса я там никого не видел".Там же, в Чехии, он начал учить русский язык."У меня была украинская подруга, которая говорила только по-русски. А мне он не дается легко до сих пор. Не знаю, почему. Уверен, что, прожив 20 лет, например, в Германии, я бы идеально говорил по-немецки, а по-русски так не получается. Наверное, это из-за англосаксонского устройства моего мозга", — смеется Маркус.Жить в России он стал с 2003 года. Получил рабочую визу как преподаватель английского языка, а через время принял православие. "Я уже в Праге ходил в русскую православную церковь, у меня были православные друзья, поэтому я не могу назвать свое крещение выбором — это просто судьба".Впрочем, в тот момент Маркус еще думал (и для этого были основания в актуальной российской политике того времени), что очень скоро Россия вступит в Евросоюз, больше не нужны будут визы и т.д."Я не понимал, — говорит он, — что есть люди, особенно на Западе, которые вынашивали совсем другие планы".Был музыкантом, но в России стал еще и актером"Я стал признанным барабанщиком в России, одним из лучших в сфере пост-рока, пост-джазовой "серьезной" популярной музыки, сформировав группу, исполняющую собственные композиции с музыкантами из "АукцЫон", "Аквариум", Санкт-Петербургской консерватории. Сотрудничал с российскими музыкальными проектами, участвовал в формировании новых, а также проводил сольные выступления в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России, ближнего и дальнего зарубежья".Считается, что Лондон является одной из музыкальных столиц мира, но Маркус говорит, что это было справедливо в 60-х-70-х годах прошлого века. Уже в 80-х возможностей в Великобритании стало меньше, все серьезные и решительные музыканты, чтобы добиться успеха, в то время отправлялись за океан. А в 90-х он сознательно поехал заниматься музыкой во Францию, потому что даже там было больше возможностей, чем в Британии. Россия, по его словам, очень перспективная, но есть проблема, заключающаяся в отсутствии устойчивой традиции в популярной музыке. Если с классической музыкой все в порядке, то в СССР "не было нормальной связи с популярными музыкантами из США и Западной Европы" и это наложило определенный отпечаток. А вот поэзия и театр, по мнению Маркуса, в России сегодня переживают новый расцвет."Я стал фанатом театра "Нити". Это маленький театр, но с очень высоким уровнем, актёры очень профессиональные. Да и я последние три года стал актёром. Сам не ожидал. Здесь есть французско-русский театр Maison France — продукт вдохновения Батиста Кетье, который приехал в Россию семь лет назад. Я участвовал в постановке пьесы "Страшный суд" в жанре наивного театра. Пьеса о сравнении французской и русской революций. Я играю дьявола-манипулятора в костюме Дяди Сэма. Конечно, я не профессиональный актер, я не смогу завтра сыграть Шекспира. Но послезавтра, если немного подготовиться…"В любом случае, Маркус считает себя, прежде всего, музыкантом, который отдал этому направлению 40 лет своей жизни. Но в России, конечно, основным видом деятельности, приносящей ему деньги, было преподавание английского языка на частных языковых курсах при СПбГУ. Там ему ежегодно предоставляли рабочую визу."Было очень много разных проектов, в том числе по бизнесу, когда в Россию приглашали иностранных предпринимателей для инвестирования. А еще я был первым английским голосом в поезде "Сапсан". Dear passengers, thank you for traveling on Russian railways. We are arriving at our final destination, the Moscow station of St. Petersburg".В январе 2013 года Маркуса пригласили в Театр им. Ленсовета для постановки спектакля с соло-барабанами по рассказу Уильяма Сарояна."Это была очень оригинальная и захватывающая идея, и мы начали усиленно репетировать, но…"Как наивность привела к проблемам с легализациейВ середине марта 2013 года в России были проведены законодательные изменения, в результате которых официальное трудоустройство западных иностранцев без высшего образования стала практически невозможной. Проблема усугубилась еще и тем, что частная компания, в которой работал Маркус, была передана СПбГУ, т.е. он стал сотрудником университета, а по новым законодательным нормам новый проректор не мог продлить его контракт. До окончания действующей визы оставалось четыре недели. Одновременно с этим в Англии серьезно заболел отец Маркуса, а во Франции — его младшая дочь. Поэтому он вернулся в Англию, некоторое время провел с отцом после операции и поехал к дочерям во Францию. И, конечно, искал способ вернуться, как он уже говорит, "домой в Россию"."Я был так наивен, — сокрушается Маркус. — Я не подавал на РВП и ВНЖ в 2000-е, когда это было несложно, потому что был безнадежно наивен. Я действительно верил, что у России скоро будет соглашение о безвизовом режиме с ЕС. Я не сразу осознал, как изменился мир. Больше никаких посещений дружественных консульств, только визовые центры. Вместо 1000 рублей за годичную визу, теперь — от 150 до 300 евро за 90 дней. И нужно регулярно выезжать из России, соответственно из-за возросших ограничений на поездки в Британию и другие западные страны из-за Covid, моя ситуация становилась все более и более отчаянной".Правда, во время пандемии иностранцам пошли навстречу и разрешили не покидать Россию.Впервые Маркус задумался о подаче заявления на политическое убежище в России, когда в Британии гремело дело Скрипалей. Но процесс был очень непростым, а острой необходимости тогда не было, поэтому он отложил решение вопроса.Все кардинально изменилось после 2014 года — Майдана в Киеве и воссоединения Крыма с Россией."До того я верил, что BBC, Channel 4 и другие западные СМИ говорят более-менее правду. Я не был ни идеалистом, ни фанатиком, хотя в молодости и выступал за Маргарет Тэтчер и против марксизма. Но в тот момент я проснулся и понял, что мира, в котором я раньше жил, больше нет".После начала СВО ситуация обострилась еще больше. С лета 2022 года Маркус стал постоянным участником дискуссионного клуба "Кибер Z" в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года он опоздал к началу заседания из-за репетиции в театре. Он пришел через 20 минут после взрыва, когда все уже покинули клуб, а раненные сидели и лежали на тротуаре на улице. Тело Владлена Татарского все еще лежало среди обломков."Я, гражданин Великобритании, публично и полностью на стороне России. Я стал стопроцентным диссидентом по отношению к политике, объявленной Великобританией и Западом. Мой соотечественник Грэм Филлипс был подвергнут санкциям со стороны правительства Великобритании. Французского журналиста Адриан Боке чуть не зарезали украинцы, когда он покинул Россию для получения новой визы. Различные западные журналисты и активисты, работавшие на Донбассе или других частях России, подвергались угрозам или судебным преследованиям заочно за "содействие и подстрекательство к российской агрессии и терроризму" и т.д. Поэтому, когда в ноябре 2022 года миграционный центр сообщил мне, что продление моей регистрации из-за Covid больше невозможно и что мне придется либо вернуться в Великобританию для получения новой визы, либо подать заявление на временное убежище, я не колебался".В начале ноября 2022 года на консультации в МВД Маркусу сказали, что система перегружена заявлениями от украинцев, поэтому выдать справку о временном убежище смогут не раньше, чем через шесть недель."Я сказал, окей, хорошо, но моя регистрация заканчивается через две недели. Мне ответили, ничего страшного, просто заплатите административный штраф".Через шесть недель, перед Новым годом, Маркус снова позвонил в МВД, но ему сказали, что он не предоставил документы, хотя он их предоставлял. И вообще, как минимум до 15 января следующего года ничего точно не произойдет, потому что система все еще перегружена заявлениями от украинцев. С тех пор прошло больше двух лет и ничего не изменилось, Маркус продолжает находиться в России без регистрации, то есть, по сути, нелегально."Юристы говорят, что здесь в Питере есть еще такие же как я. Зато мой друг Грэм Филлипс в 2024 получил временное убежище в Луганске. Там проще, конечно. Но как мне туда поехать без документов?"После выхода в прошлом году президентского указа о гражданах "недружественных стран", которые могут переселиться в Россию по "духовно-нравственным" причинам, Маркус подал соответствующий запрос и ждет решения."Единственная собственность, которую я имею, находится в России. Банки, с которыми я взаимодействую — тоже в России. С Великобританией меня уже ничего не связывает. В России я чувствую себя дома не только физически, но и духовно", — говорит он и надеется, что после получения российского гражданства сможет продолжать работать.Россия — это судьба— Россия похожа на те страны, где Вы жили раньше?— Сначала я думал, что да. Но шли годы, и я все больше менял свое мнение. Здесь можно познакомиться с человеком на улице и пригласить его к себе домой. Во Франции так не принято. В Америке тоже. Может быть в Великобритании что-то такое встречается. Но это мелочи. Главные отличия — в сознании. Много западных людей, которых я знаю здесь не один год, говорят, что пока не закончили изучать различия между русскими и западными людьми. Впрочем, и западные очень разные. Британцы отличаются от континентальных европейцев, но сами британцы отличаются друг от друга. На мой взгляд, даже у норвежцев, болгар и португальцев друг с другом больше общего, чем у англичан, шотландцев и ирландцев. В России тоже все по-другому. Здесь сложно заниматься популярной музыкой, потому что, несмотря на то, что в России полно хороших музыкантов, в ней нет тех корней, которые есть в Великобритании, Франции и даже Чехии.Кроме того, XX век был очень тяжелым для России. Конечно, слава Богу, вы победили в Великой отечественной войне, но у вас были революции, гражданская война, и много людей уехало, много погибло. Все это формирует сознание русских, у нас в Великобритании такого нет. Да, Первая мирная война была большим шоком для Великобритании. Один миллион погиб, пострадало тем или иным образом, наверное, 30 миллионов. Но в одном Ленинграде во время Великой Отечественной погибло больше людей, чем во всей Великобритании в Первую мировую. Это все сидит у вас в сознании. Иногда приезжающие сюда западные люди ревнуют к вашим страданиям. Странно, но они считают, что это придает жизни особый смысл.— А где комфортнее жить?— Я бы сказал, что здесь. Жить в большом городе, как Петербург или Москва, очень удобно. И не так дорого, как в сопоставимых Лондоне или Париже. Например, билет на лондонское метро, когда я последний раз там был, стоил 5 фунтов за две остановки. Раньше там было лучше, но все постепенно деградирует и это заметно. Мои дочери, которые живут в Париже, тоже это замечают. Многие в России этого до сих пор не понимают, но здесь действительно сейчас комфортнее. Я встречал людей, которые уехали из позднего Советского Союза или из России 90-х. Они считали, что Россия безнадежна, что в Германии, Великобритании, Франции принципиально иное качество жизни, уровень потребления, одежда, машины и так далее. И они во многом тогда были правы. Но не сейчас. Многие уже лет 10 как хотят обратно. Если они сохранили гражданство, то это не проблема, но многие, к сожалению, не сохранили и теперь им нужно идти по программе переселения соотечественников или что-то такое.Раньше в Петербурге ночью было опасно, но в Великобритании ночью было опасно всегда. Откуда пошло слово "хулиган"? Может быть они имеет индийские корни, я не знаю, но понятие "хулиган", особенно связанное с футболом, — чисто английское. Мы жили в хорошем буржуазном районе, но там тоже ночью встречались хулиганы и было небезопасно. Сейчас в Питере в 10 вечера дети спокойно гуляют без родителей и ничего не боятся. Так что в России наступили Law and Order.— Что изменилось в отношении после начала СВО? Друзья и родственники из Великобритании или Франции что-то говорят?— Отношение сильно ухудшилось. Хотя и не спонтанно, для этого все было подготовлено. Пропаганда как с цепи сорвалась. И мне говорили, что в Великобритании в окне каждого второго дома висели украинские флаги. Сейчас уже, конечно, нет.— Надоело или что-то поняли?— Кто-то понял, но таких немного. Пару лет назад сюда приезжали два норвежских журналиста не из мейнстрима. Они хотели увидеть настоящую Россию, потом поехать в Крым. Они сказали, что только 10% потребителей информации не верит в мейнстримную пропаганду, остальные верят. У меня есть знакомая, русская женщина, которая ведет там свои соцсети на политические темы. Так вот, она сказала, что в Скандинавии 90% ненавидят русских. Особенно поражает Финляндия, которая вступила в НАТО. Лет 10 назад все говорили, что Финляндия — это лучшая в мире страна с самым высоким уровнем образования. Если они так хорошо образованы, зачем тогда вступили в НАТО? Нейтралитет был для них очень удобным. Двенадцать лет назад я работал там в лагере с русскими детьми — Финляндия была прекрасной, очень чистой, очень спокойной. Десять лет назад я ее не узнал — все превратились просто в зомби. В Британии ненависти меньше, я точно знаю. Во Франции еще меньше, но все равно это большинство. Мир перевернулся. Он вообще не такой, каким был 15 лет назад. Более-менее привычный Запад остался еще в США, Канаде, Австралии. Европа же стала худшим местом для планирования будущего. Если даже у меня вдруг исчезнут проблемы с правительством и с украинцами, которые приехали в Великобританию, я туда больше не хочу.Россия осталась чуть ли не последней страной в мире, где мы можем быть христианами, можем быть мусульманами, можем быть кем хотим. Я давно полюбил Россию, но 40 лет назад еще не вполне понимал, почему. Да, мне нужно решить бюрократические проблемы, они сейчас сильно мешают мне жить, создают стресс. Тем не менее, я каждый день благодарен Богу, что я здесь. Это судьба.Об актуальной ситуации в Великобритании — в материале "Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны".

