Прорыв в сторону Соболевки: военный эксперт рассказал об успешном наступлении под Купянском
ВС РФ успешно развивают наступление на Купянском направлении, используя тактику планомерного расширения плацдармов и полное господство в воздушном пространстве. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-22T06:40
Эксперт подчеркивает системный подход российского командования, который позволяет неспешно, но уверенно занимать ключевые позиции. Особое значение приобретает контроль над логистическими маршрутами противника.Автор акцентирует внимание на стратегически важном направлении: "Но особого внимания для оценки ситуации в районе Купянска заслуживает продвижение в сторону населенного пункта Соболевка. Рядом с ней находится автомобильная дорога, по которой выходят отдельные боеспособные подразделения ВСУ".Алехин раскрывает значение этого маршрута: "Важность этой трассы еще и в том, что по ней ещё поступает вооружение и подвозятся резервы. Также ВС РФ России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе Боровой".Успешные действия российских войск на этом направлении, по оценке эксперта, создают предпосылки для оперативного окружения украинской группировки, резюмирует автор.
06:40 22.08.2025
 
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Эксперт подчеркивает системный подход российского командования, который позволяет неспешно, но уверенно занимать ключевые позиции. Особое значение приобретает контроль над логистическими маршрутами противника.
"Наши дроноводы имеют господство в воздухе над Купянском. Благодаря этому с северной и северо-западной сторон города российские штурмовые группы планомерно, не спеша расширяют занятый плацдарм уже в самом городе", — описывает ситуацию Алехин.
Автор акцентирует внимание на стратегически важном направлении: "Но особого внимания для оценки ситуации в районе Купянска заслуживает продвижение в сторону населенного пункта Соболевка. Рядом с ней находится автомобильная дорога, по которой выходят отдельные боеспособные подразделения ВСУ".
Алехин раскрывает значение этого маршрута: "Важность этой трассы еще и в том, что по ней ещё поступает вооружение и подвозятся резервы. Также ВС РФ России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе Боровой".
Успешные действия российских войск на этом направлении, по оценке эксперта, создают предпосылки для оперативного окружения украинской группировки, резюмирует автор.
