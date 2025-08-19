https://ukraina.ru/20250819/1067201034.html

Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобычи в Тюменской области

Война для киевского режима – это заработок огромных денег на уничтожении людей. Они будут продолжать ее до последней возможности. А их риторика может быть любой: от "Русская армия скоро закончится, а мы перейдем в наступление" до "Мы согласны на временное прекращение огня, но надо готовиться к продолжению войны"

Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в интервью изданию Украина.руВоенкоры с мест сообщают, что за последнее время ВСУ удалось нарастить количество дронов-перехватчиков, которые прикрывают радиолокационные станции (РЛС), предназначенные для более эффективного обнаружения наших беспилотников. Из-за этого возникает замкнутый круг: "Чем больше вражеских РЛС - тем меньше наших беспилотников. Чем меньше наших беспилотников, тем больше вражеских РЛС".- Влад, за счет чего мы можем выбраться из этого замкнутого круга?- На самом деле это старая проблема. Противник начал работать в этом направлении с лета 2024 года. Выход из этого замкнутого круга там же, где вход: необходимо создать специализированные подразделения с большим количеством средств обнаружения и поражения, чтобы они, кочуя с одного участка фронта на другой, выбивали вражескую инфраструктуру.В частности, у такой группы (бригада, полк или несколько батальонов) должно быть много средств радиотехнической разведки. И поставка беспилотников в них должна быть поставлена на поток в качестве расходного материала. Действовать они должны так: появляются, начинают полет, Украина пытается им противодействовать (включает РЛС и запускает перехватчики), и в этот момент по врагу наносятся удары.Примерно по такой же технологии действовали немцы в годы Великой Отечественной войны, когда они перебрасывали на какой-то участок группы истребителей и добивались значительного перевесах в воздухе.- Чем именно будем бить по РЛС? Обычными дронами-камикадзе? "Геранями"? Или чем-то тяжелым вроде ФАБа и "Искандера"?- У нас есть специальные противорадиолокационные ракеты, которые используются авиацией. На тактическом уровне по ним могут работать "Смерчи". Где-то до них может даже ствольная артиллерия достать. Это максимально эффективно при минимальной стоимости. Все-таки "Искандер" — это очень дорогая ракета.На "Герани" тоже можно поставить аппаратуру, которая будет наводить их на излучение. Но у "Герани" слишком низкая скорость полета. А одна из уловок, с помощью которых ПВО выживают даже под ударами противорадиолокационных ракет – включение радара на 15-30 секунд. В частности, это позволяло сербским и иракским зенитчикам выдерживать мощнейший прессинг американской авиации, которая действовала по концепции "подавление-уничтожение" вражеской ПВО.То есть в этом плане у "Гераней" ограниченный потенциал, если только не наладить с их помощью круглосуточное патрулирование. А круглосуточное патрулирование, опять же, делает их приоритетной целью для украинских дронов-перехватчиков.Поэтому, повторюсь, надо использовать специализированные ракеты и дальнобойные РСЗО. Эта связка позволит нам эффективно уничтожать вражеские РЛС.А вообще это наша старая проблема. Еще в 2022 году от ребят на фронте были жалобы на то, что украинский "Бук" стоит, а сухопутные войска по ним даже не пытаются бить. Почему? Потому что им интереснее бить по танкам и более понятным для них целям. "Подумаешь, ПВО. Пусть с ней авиация разбирается". Хотя по ПВО должно работать все, что можно. Это ключевой фактор устойчивости ВСУ. Не будет ПВО – артиллерия и РСЗО смогут активнее работать, и танки поедут, и пехота пойдет.Вполне возможно, что рудименты того сознания в армии остаются до сих пор. От них надо избавляться.- При этом была хорошая новость. Появилось видео, как наш "Искандер-М" возле села Иверское в Донбассе накрыл место подготовки к запуску украинских дронов ВСУ. Уничтожено около 100 БПЛА самолетного типа, включая UJ-22 и "Паляница". Они предназначались для ударов по глубинным тылам или для работы на передовой? И как сделать так, чтобы поражение подобных точек стало более массовым?- UJ-22 – это дрон большой дальности. Он работает по нашим стратегическим тылам. А "Паляница" применяется для ударов на оперативную глубину. Грубо говоря, бьет позади войск. Хорошо, что мы по ним ударили. Нашим зенитчикам будет легче сбивать то, что враг по нам запускает. Чтобы этот процесс был более массовым, опять же, надо наращивать плотность разведки вражеских тылов с помощью разведывательных БПЛА. Вовремя обнаруживать эти места и накрывать их "Искандерами" или северокорейскими KN-23. Ничего нового тут не придумаешь.- Киевский режим презентовал якобы украинскую ракету "Фламинго", которая на самом деле оказалась копией британской ракеты FP-5. Насколько она опаснее по сравнению с остальными подобными изделиями? Есть ли у противника возможности устроить массовый их запуск?- У компании Milanion Group, которая занимается разработкой этой ракеты, интересная история.Она была зарегистрирована в 2020 году в Великобритании. Очень тесно сотрудничает с ОАЭ и европейскими корпорациями. Занималась она производством беспилотных наземных платформ, на базе которых она еще делала самоходный минометный комплекс. И похоже на то, что британцы перед мордой украинского ослика подвешивают морковку, за которой он должен бежать и не выходить из войны.Киевский режим все эти три года конфликта пытался добиться от Запада поставок дальнобойных ракет, способных поражать цели на стратегическую глубину, но Запад отказывался. В частности, "Таурусы" им так и не передали. Да, передали "Штормшэдоу", но это оружие оперативной дальности (до 500 километров). И вот FP-5 – это такая замануха для Украины, чтобы она продолжала воевать. Мол, мы тебе даем инструмент, чтобы ты мог наносить еще более эффективные удары.Заявленная дальность поражения в 3000 километров – это серьезно. Во-первых, противник получить возможность бить по газовой инфраструктуре на территории Тюменской области, которая имеет для нас критически важное значение. Во-вторых, такая дальность стрельбы позволяет прокладывать извилистые маршруты для поражения целей на дистанции в 1500 километров. Грубо говоря, ракета может лететь не напрямую с территории Украины, а маневрируя.Это очень опасное изделие. Тем более, противник в прошлом году наносил удары по нашей РЛС дальнего обнаружения "Воронеж". Для Киева это очень привлекательная перспектива.Вопрос в том, где она будет производиться. Если эти цеха будут находиться на территории Украины, мы постараемся уничтожить их по аналогии с заводами, которые работали над производством "Сапсана". А если ракеты будут изготавливать за пределами Украины, нам будет гораздо сложнее.Повторюсь, эта угроза заслуживает внимания. Шапкозакидательством заниматься нельзя. Даже если у Украины будет десять таких ракет, она может натворить бед. Учитывая, что противнику удается наносить нам ущерб гораздо более примитивными средствами.- Сырский заявил, что даже если будет заключён мир или война заморожена, Украина должна постоянно готовиться к войне. На ваш взгляд, на что он больше рассчитывает: на какую-то остановку боевых действий, которая позволила бы им перегруппироваться? Или это попытка пустить пыль в глаза перед новым наступлением?- Трудно сказать, на что он рассчитывает. Мне кажется, Сырский просто выполняет установку: "Воюй как можно дольше. За это ты получишь место в последнем самолете, который полетит в сторону Польши".То есть война для киевского режима – это заработок огромных денег на уничтожении людей. А риторика может быть любой: от "Русская армия скоро закончится, а потом мы перейдем в наступление" до "Мы согласны на временное прекращение огня, но надо готовиться к продолжению войны". А когда воевать будет невозможно, Зеленский и его окружение просто сбегут на Запад.Сколько Украина еще сможет воевать? Все зависит от того, как долго они смогут прокручивать свои людские ресурсы через ТЦК и конвертировать их в потоки криптовалюты, которая оседает на счетах Зеленского и его окружения.- Сохраняется ли еще угроза, что ВСУ нападут на Брянскую область? И если нападут, то это скорее нам выгоднее, потому что они рискуют окончательно потерять Донбасс? Или для нас это невыгодно, потому что противник сломает планы нашего нынешнего продвижения?- Наскоки ВСУ на наши "старые регионы" остаются вероятными, но крайне сомнительно, что враг сможет там добиться серьезных результатов.Во-первых, мы этого ждем. Мы наносим систематические удары по Черниговской области. Акцентированно выносятся пункты временной дисклокации врага. Видно, что за этим направлением смотрят. А если смотрят, то есть и выстроенная оборона, и резервы.Во-вторых, в Сумской области продолжается встречное сражение. И нам перебрасывать войска со второй линии под Сумами на 150-200 километров – это не то же самое, что в прошлом году сдергивать ту же самую 810-ю бригаду морской пехоты из Херсонской области под Суджу на сотни километров на север. То есть скорость реакции и логистические возможности у нас выше.Повторюсь, максимум, что ВСУ смогут сделать в Брянской области – захватить пару населенных пунктов, как в случае с Поповкой/Демидовкой. Чем закончилась та история? Мы их выбили и заняли новый плацдарм на стороне противника.При этом для нас Черниговское направление на вторую половину года выглядит все более интересно. Если Украина вытащила оттуда большие силы, а мы можем туда что-то дотащить, почему бы не попробовать туда зайти? Такое наше продвижение противник воспримет крайне нервно, потому что это кратчайшая дорога на Киев. Тем самым мы сможем сковать немалые силы врага.Местность там лесистая. Это может дать преимущество нашему продвижению, учитывая фактор беспилотников. И я бы не исключил, что к концу года мы сможем устроить там врагу головную боль.- Как оцениваете перспективы нашего прорыва у Золотого Колодезя? Правду ли говорят, что нам сейчас нужно выдержать массовые контратаки ВСУ, после чего перед нами откроются возможности для освобождения Донбасса?- Ситуация выглядит примерно так.Мы нащупали слабое место и несколько дней активно продвигались. Противник был в шоке. Долгое время оттуда не было никаких кадров объективного контроля. И только на выходных стали поступать первые видеозаписи с ударами по нашим позициям.Там действительно произошло контрнаступление ВСУ. Противник перебросил туда то, что считает элитой: десантники и штурмовые отряды, собранные из запрещенных группировок. А самое главное – подразделения операторов БПЛА, которым удалось сковать наше продвижение.Это то, о чем мы говорим каждый день. Необходим комплексный подход по уничтожению вражеских войск беспилотных систем. Обнаруживать и тут же уничтожать. Я бы даже сказал, что ликвидация хотя бы одного пункта управления дронами ударит по врагу сильнее, чем разгром бригады.Судя по всему, Золотой Колодезь остался за ВСУ, а вот в Кучеров Яре фиксируется устойчивое присутствие наших войск. Сейчас все зависит от того, удастся ли забрать Шахово и Софиевку, которые представляют собой важные позицию в тылу наших просочившихся на север подразделений.Если мы возьмем эти населенные пункты, у нас будет хороший потенциал для развития наступления. Если нет, ВСУ заставят нас отступить, поскольку нам приходится держать позиции с отрезанной логистикой.Повторюсь, если противник удержит Доброполье и заставит нас откатиться назад, центральный Донбасс станет непригодным направлением для дальнейшего наступления. И в любом случае вероятность нападения ВСУ на Брянскую область снижается, поскольку противник перетащил в Донбасс значительное число эффективных подразделений.

