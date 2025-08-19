https://ukraina.ru/20250819/1067278624.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Судя по обстановке на фронте, главком ВСУ Сырский стал чаще изменять свои решения оперативно-тактического характера. Побывав на Сумском направлении, он поставил задачу перед командованием группировки в самые короткие сроки восстановить потерянные оборонительные позиции на ряде участков. С этой целью во фланги наступающим подразделениям российской армии были переброшены еще имеющиеся резервы. Вновь вспыхнули ожесточенные бои в юго-западной части Юнаковки. Штурмовые десантные группы группировки войск "Север" контролируют большую часть населенного пункта и прилегающие лесополосы.ВСУ использовали этот небольшой поселок как тыловую точку снабжения всей группировки. Поэтому противник за него цепляется и одновременно пытается контратаковать соседни6е села-Степовое, Алексеевка, Варачино. Киевский режим задействуют штурмовые подразделения 225 отдельного штурмового полка,71 отдельной егерской бригады, а также вновь прибывших наемников из Колумбии.На Теткинском и Глушковском участках противник активных действий не предпринимал и проводит ротацию подразделений, понесших потери в результате авиаударов ВКС РФ. А ведь совсем недавно командование украинской армии перебрасывали резервы на Покровское направление, в том числе из-под Сум и Харькова. А теперь попросту "латает дыры". На мой взгляд, эффективно срабатывает тактика просачивания сравнительно небольших мобильных штурмовых групп вдоль линии фронта на этих направлениях.В результате таких тактических действий нашей армии проседает оборона противника в Харьковской области. В Волчанске штурмовики продолжают продвижение на левом берегу реки Волчья. В лесном массиве западнее Синельниково продолжаются ожесточенные бои. Противник атакующих действий уже не предпринимает. Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин для вывоза убитых и раненых. На Липцовском участке фронта без существенных изменений. Подразделения 13-й отдельной бригады нацгвардии Украины пытаются проводить ротацию, но попадают под огневые удары авиации, артиллерии и ударных беспилотников.Из-за острой нехватки и недоукомплектованности личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде, в спешном порядке начали формироваться женские расчеты БПЛА. В Харьковской области уже действует несколько таких групп, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу. К ним добавились выпускницы Харьковского института радиоэлектроники (ХИРЭ). На участке фронта "Меловое-Хатнее" авиация, артиллерия и ТОСы "северян" продолжают нанесение огневого поражения позициям ВСУ в районе Хатнее.Наши дроноводы имеют господство в воздухе над Купянском. Благодаря этому с северной и северо-западной сторон города российские штурмовые группы планомерно, не спеша расширяют занятый плацдарм уже в самом городе. Но особого внимания для оценки ситуации в районе Купянска заслуживает продвижение в сторону населенного пункта Соболевка. Рядом с ней находится автомобильная дорога, по которой выходят отдельные боеспособные подразделения ВСУ. Важность этой трассы еще и в том, что по ней ещё поступает вооружение и подвозятся резервы.Также ВС РФ России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе Боровой. Отличились разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком, нанеся комбинированный огневой удар по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

