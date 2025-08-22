https://ukraina.ru/20250822/pokushenie-na-druzhbu-pochemu-ukraina-ne-mozhet-ostavit-v-pokoe-nefteprovod-1067453253.html

Покушение на "Дружбу": почему Украина не может оставить в покое нефтепровод

В ночь с 21 на 22 августа ВСУ в очередной — уже третий по счету — раз ударили по наземной инфраструктуре нефтепровода "Дружба" в Брянской области. ПВО сбило 19 БПЛА, но из-за атак вновь остановился транзит нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке нефтепровода.

Братислава и Будапешт уведомили Еврокомиссию об атаке и потребовали от Еврокомиссии гарантировать безопасность поставок, которых не будет, как минимум, в ближайшие пять дней."Дружба" киевской власти не нравится уже давно, но в этом году, в отличие от предыдущих, к остановке транзита нефти подключили не бюрократов, а военных.Нефтепереработка и MOLВ советские годы в Венгрии построили четыре НПЗ, но светлые нефтепродукты выпускает лишь Дунайский (65% перерабатываемой им нефти поступает по нефтепроводу "Дружба"), Тисайский НПЗ производит полуфабрикаты, Зала НПЗ — специальные битумы, а завод в Алмашфюзитё — только масла и присадки к ним. Венгрия активно закупала у СССР энергоносители по южной ветке нефтепровода "Дружба", а СССР импортировал венгерскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию.Нефтеперерабатывающие активы Венгрии после распада СССР собраны на базе компании MOL. Компании удалось в три этапа стать значимым субъектом на рынке нефтепереработки Центральной Европы и Балкан.По российским меркам объемы импорта нефти Венгрией невелики, не говоря уже об экспорте нефтепродуктов. Импорт нефти колеблется в районе 3 млрд долларов ежегодно, а экспорт нефтепродуктов по итогам 2023 года едва ли превысил 162 млн долларов. Тем не менее, благодаря этим объемам Венгрия сохранила свою нефтепереработку как отрасль экономики. Кроме того, Будапешту проще сводить бюджетный дебет и кредит, а также удерживать уровень инфляции (Венгрия лидирует по показателям инфляции в ЕС) — в Венгрии годами акцизы на светлые нефтепродукты были ниже общеевропейских, и в отдельные периоды действовали льготные цены на бензин.А еще благодаря "Дружбе" венгерская компания MOL является региональной ТНК, контролирующей НПЗ в Словакии, а также обширную сеть АЗС в соседних странах. Для Венгрии MOL — один из поводов для национальной гордости (наряду с банком OTP и фармкомпанией "Гедеон Рихтер").Эмбарго, транзит и "Дружба"Но наступил 2022 год.Одной из первых мер, принятых правительством Орбана после начала СВО, стало введение режима ЧП (введен в конце мая 2022 года). А 13 июля 2022 года Венгрия объявила ЧП в энергетике. Кроме того, в декабре 2022 года Венгрия столкнулась с топливным кризисом и просила Еврокомиссию освободить Венгрию до конца 2023 года от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо до общеевропейского уровня.Затем ЕС ввел эмбарго на поставки нефти из России (вступило в силу в декабре 2022 года), а также нефтепродуктов (вступило в силу в феврале 2023 года). Однако Венгрия, Словакия и Чехия добились для себя бессрочного исключения из-под действия эмбарго. Но когда им его предоставляли, то речь шла о создании инфраструктуры для альтернативных поставок нефти, но без привязки к конкретным срокам и, по всей видимости, без формально закрепленных обязательств.По итогам 2022 года Венгрия, Чехия и Словакия закупили 4,9 млн тонн (+45%), 4,2 млн тонн (+25%) и 5,2 млн тонн (+0,3%) нефти соответственно. Венгрия от российской нефти отказываться не планирует (срок действия исключения для нее не оговорен) и строит вместе с Сербией нефтепровод, который связал бы "Дружбу" и территорию Сербии. Ничего конкретного тогда об отказе от российской нефти не заявляли и власти Словакии и Чехии (последняя отказалась от российской нефти в середине апреля 2025 года). Тем не менее венгерская MOL рассчитывает, что к 2026 году сможет получать нефть по морю через порты Хорватии, но та еще в мае 2023 года заявляла, что не прочь поднять тариф на транзит нефти по своей территории в четыре раза, чтобы заработать на проблемах соседей.Осознавая зависимость России и недружественной к Киеву Венгрии, украинская власть в 2022–2024 годах использовала транзитный фактор.Во-первых, Украина периодически предпринимала попытки атаковать нефтеперекачивающие станции "Дружбы" в Брянской области с помощью сбросов с дронов, но черту не переходила, а сами атаки реального ущерба не наносили.Во-вторых, Киев после начала СВО отказался принимать оплату прокачки нефти по "Дружбе" от России. Поэтому платить за транзит начали страны-получатели нефти, а Киев стал повышать ставки транзита.В 2022 году Киев повысил тариф на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на треть (1 апреля 2022 года), следом — еще на 18,3% (1 января 2023 года) и на 25% (с 1 июня 2023 года) и еще на 23,5% (с 1 августа 2023 года). По итогам стоимость транспортировки нефти выросла с изначальных 8,5 доллара за тонну до 23,5 доллара за тонну. Эти повышения тарифов обернулись для Венгрии переплатой и ростом инфляции на 0,5%.В 2024 году украинская власть стоимость транзита не повышала (по всей видимости, убедившись в том, что этот рычаг влияния на Будапешт не работает). Вместо этого она его решила сократить.Стоп транзит17 июля 2024 года Венгрия и Словакия пожаловались на сокращение объемов транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" через территорию Украины.24 июня киевская власть внесла в санкционные списки российскую компанию "Лукойл", которой ранее досталось от Болгарии, решившей изгнать "Лукойл" с НПЗ в городе Бургас. Внесение "Лукойла" в санкционный список привело к сокращению объемов прокачки нефти, но не к полному прекращению транзита. При этом ЕС санкции против "Лукойла" не вводил.На "Лукойл" приходилось 45% поставок нефти в Венгрию и 44% поставок в Словакию. Соответственно, прекращение транзита гарантировало недозагрузку НПЗ и сокращение отгрузок топлива на внутренний рынок.Будапешт тогда совершил неприятное для себя открытие: оказалось, что у Киева в его операции по усмирению венгров есть союзники.Запрет на транзит нефти в 2024 году совпал по времени с началом председательствования Венгрии в ЕС, а также дипломатическими инициативами Виктора Орбана: тогда Орбан посетил ряд стран со своей мирной инициативой, шедшей вразрез с генеральной линией Евросоюза. Орбану тогда грозили "практическими последствиями", ряд стран Европы бойкотировал неформальный саммит ЕС. Апелляции к Еврокомиссии ни к чему не привели: страны ЕС не поддержали призывы Венгрии и Словакии к Украине снять санкции с российского "Лукойла", а на встрече 11 торговых представителей стран-членов ЕС ни один из них не встал на сторону Венгрии. Кроме того, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил Financial Times, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.Поэтому Венгрия и Словакия в данной ситуации остались предоставлены сами себе и принялись действовать сообща против киевской власти. Тогда ее критиковали, на время оставили без денег из Европейского фонда мира, а также пригрозили прекращением поставок нефтепродуктов (из все той же российской нефти) и остановкой перетоков электроэнергии из европейской энергосистемы ENTSO-E. Но, в итоге, реализовывать угрозы не пришлось — транзит возобновили, заменив "Лукойл" другим поставщиком.А 4 августа 2025 года на Дунайский НПЗ впервые прибыла первая партия казахской нефти, но альтернативой поставку 85 тыс. тонн при годовой мощности НПЗ в 8,1 млн тонн назвать нельзя. Заменить российскую нефть Венгрии и Словакии нечем как в прошлом, так и в текущем году — поставки по альтернативным маршрутам не позволят полностью загрузить заводы, так как не готова соответствующая инфраструктура.Покушение на "Дружбу"Киевская власть проявляла крайнюю настойчивость в деле превращения Украины в транспортно-логистический тупик: газовый транзит прекращен, железнодорожное и автомобильное сообщение с Востоком остановлено, на "Дружбу" покушались разными способами в 2022–2024 годах.Отношения между Киевом и Будапештом — и без того крайне сложные — за минувший год стали лишь хуже.Тотальная война Украины с Россией продолжилась, и ВСУ вновь стали бить по российским НПЗ, пытаясь нанести им как можно больший ущерб, спровоцировав дефицит на российском рынке бензина. Россия ответила киевской власти взаимностью, равняя с землей десятками "Гераней" газовые промыслы, газоизмерительные и газокомпрессорные станции, нефтебазы и нефтяные терминалы. Из-за деградации отношений с Азербайджаном был снят мораторий на удары по объектам азербайджанского SOCAR.Поэтому в логике войны ответный удар киевской власти по инфраструктуре "Дружбы" выглядит вполне логичным: если Россия бьет по активам Азербайджана как ее союзника, то Киев бьет по Венгрии как партнеру России. Символизма всему этому придает тот факт, что об атаке на "Дружбу" сообщил глава Сил бесплотных систем ВСУ Роберт Бровди — этнический венгр на службе киевской власти с позывным "Мадяр", добавив в посте в телеграм-канале своего подразделения, что "дальше будет больше".К сожалению, скорее всего, дальше и правда будет больше: несмотря на всю дипломатическую активность Дональда Трампа, боевые действия выходят на новый уровень эскалации.Во-первых, Зеленский, вернувшись из Вашингтона, где он вел себя послушно и не спорил с Трампом, отверг все требования России. В этом его поддерживает Евросоюз, который вновь принялся муссировать уже отвергнутую в прошлом году идею с отправкой оккупационного контингента на Украину, который почему-то называли "миротворческим", а теперь на Западе подают как силу, способную гарантировать Украине безопасность от России.Во-вторых, если Трампу нельзя перечить, то можно попытаться отыграться на его союзниках, в том числе Викторе Орбане.В-третьих, на поле боя дела у ВСУ идут все хуже, а значит, военная активность будет сменяться террористической, тем более что у подобных актов есть как медийное, так и политическое измерение. Киевской власти нужно добиться от России масштабного ответного удара с серьезными последствиями, который позволит вновь вернуть к себе расположение Трампа либо сбить его миротворческий запал.И если киевскую власть не остановят угрозы Венгрии и Словакии остановить перетоки электроэнергии (страны контролируют наиболее мощные трансграничные ЛЭП на 750 кВ с наибольшим сечением) и транзит газа (после уничтожения ГИС "Орловка" и выведения из строя большей части украинской газодобычи поставки из Венгрии и Словакии являются единственным маршрутом получения газа из Европы), то "Дружбу" добьют. Готовы ли Будапешт и Братислава перейти от угроз к реальным действиям, узнаем уже в ближайшее время. Но Еврокомиссия в этой истории требования Венгрии и Словакии, скорее всего, проигнорирует, а у граждан Украины не спрашивают, хотят ли они сидеть без света и мерзнуть без газа зимой.Если цель киевской власти — принудить Россию к масштабному ответному удару, то ей это рано или поздно удастся. В таком случае Украина, скорее всего, останется без Бильче-Волицко-Угерского ПХГ емкостью 17 млрд м³, а значит, и без тепла в грядущем отопительном сезоне.Читайте также: Энергетический терроризм: США "стирают отпечатки пальцев" на месте взрыва "Северных потоков"

