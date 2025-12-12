Второй фюрер двухголовой ОУН*: 135 лет со дня рождения Андрея Мельника - 12.12.2025 Украина.ру
История
Второй фюрер двухголовой ОУН*: 135 лет со дня рождения Андрея Мельника
Как известно, усилиями Степана Бандеры Организация украинский националистов* была разделена на две фракции (фактически – отдельных организаций). Одна из них получила название ОУН (революционная)*, а позже, по фамилии фюрера – ОУН (бандеровская)*. Другая же, то же по фамилии вождя – ОУН (мельниковская)*.
Андрей Мельник родился 12 декабря 1890 года в селе Воля Якубова возле Дрогобыча на Львовщине.Отец Андрея — русин Атанас Мельник был сельским интеллигентом — закончил в Перемышле Дяковский институт, был близко знаком с Иваном Франко, от которого "заразился" идеями социальной справедливости, за свою политическую деятельность получил тюремный срок, в тюрьме заболел туберкулёзом и скончался в 1905 году.Болезнь лёгких обнаружилась и у юного Андрея. Мачеха продала часть своей земли, оплатила операцию (юноше удалили два ребра) и лечение на адриатическом побережье. Эти меры помогли — он выздоровел.В 1910 году Мельник с отличием закончил гимназию, а два года спустя поступил в Вене в сельскохозяйственную академию. Здесь стал принимать активное участие в общественной жизни. Возможно, он выучился бы на агронома и в дальнейшем занимался совершенно мирной деятельностью, но все планы спутала начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война.Мельник был одним из первых, кто вступил в ряды украинских добровольцев, которых вскоре стали официально называть "сечевыми стрельцами", а неофициально — "усусусами", от аббревиатуры УСС — Украинские Сечевые Стрельцы.Андрею сразу же отдали под командование взвод (чоту) и он быстро дослужился до должности коменданта стрелецкой роты.В 1916 году во время Брусиловского прорыва Мельник попал в плен. Дальше были лагеря военнопленных в Тамбове, Уфе, Царицыне. В последнем судьба свела его с пленным фельдфебелем 19-го ландверного полка "Лемберг" Евгением Коновальцем. В его лице он обрёл единомышленника и опытного наставника.После февральской революции, Коновалец и его ближайшие сподвижники отправились в Киев. Там они предложили свои услуги в деле формирования боевых частей Центральной Раде.Так появился Галицко-Буковинский курень (аналог батальона), преобразованный вскоре в курень УСС. В январе 1918 года Мельник стал начальником штаба у его командира — Евгения Коновальца.В январе 1918 года УСС сыграли решающую роль в подавлении подготовленного большевиками восстания киевских рабочих. Командовал в этих боях сечевиками Мельник.УНР эта победа не спасла — уже 8 февраля войска "красных" выбили украинских националистов из Киева.Мельник остался с Коновальцем в Киеве. Благодаря им во второй половине 1918 года УСС возродились и приняли участие в свержении гетмана Скоропадского.За заслуги перед Директорией Мельника произвели в атаманы Армии УНР. В марте-июне 1919 года он занимал должность начальника штаба действующей армии, в июле-августе 1919 года — помощника коменданта группы УСС. В армии УНР Мельник дослужился до звания полковника. Впоследствии его соратники часто так его и называли — "полковник".6 декабря 1919 года подразделения УСС самораспустились.Мельник был интернирован поляками в Луцке и выслан в Чехию, где они с Коновальцем попытались возродить УСС, в результате чего на свет появилась Украинская военная организация (УВО). В 1920-21 годах Мельник инспектировал её военные миссии в Праге.В 1922 году Мельник перебрался во Львов, где принял на себя руководство местными структурами УВО. Из-за поднявшейся волны арестов распоряжавшемуся до сих пор здесь Коновальцу пришлось бежать из Польши в Германию.Самого Мельника польские власти выследили и арестовали в апреле 1924 года. На свободу он вышел только через четыре года.Тем временем в Германии УВО плотно заинтересовались немецкие спецслужбы, а именно — абвер. Весной 1922 года в Берлине Коновалец подписал письменное обязательство передавать в распоряжение немецкой разведки всю собранную УВО разведывательную информацию. За это организация стала ежемесячно получать девять тысяч рейхсмарок.В 1929 году была создана Организация украинских националистов (ОУН)*, руководящий орган которой — Провод возглавил всё тот же Евгений Коновалец. УВО стало боевым крылом ОУН.Мельника после освобождения устроили работать инспектором лесных угодий греко-католической метрополии во Львове. Одновременно он занимал должность члена правления издательского союза "Дело". В 1934 году стал членом сеньората УВО-ОУН.В сентябре 1930 года в ответ на очередную волну акций саботажа польские власти ответили "пацификацией" — политикой "умиротворения", которая заключалась в уничтожении и запрете большинства украинских культурно-образовательных центров; в избиениях, арестах и убийствах украинских националистических и коммунистических активистов; погромах украинских сёл. Националистам пришлось договариваться с Пилсудским о мирном сосуществовании, только тогда террор со стороны властей закончился… но ненадолго.Радикально настроенная националистическая украинская молодёжь, лидером которой стал руководитель Краевой экзекутивы ОУН на западно-украинских землях (террористического провода ОУН) — Степан Бандера, выступала категорически против примирения.29 августа 1931 года в Трускавце её боевиками был убит депутат сейма Тадеуш Голувко — сторонник "польско-украинского компромисса", а 15 июня 1934 года молодые украинские боевики убили министра внутренних дел Перацкого. План убийства разработал 26-летний Роман Шухевич, а одним из главных обвиняемых на скамье подсудимых стал руководитель "акции" его сверстник Степан Бандера. Смертную казнь поляки всем 12-ти арестованным заменили пожизненным заключением.21 октября 1933 года молодой украинский националист Николай Лемик застрелил советского дипломата Андрея Майлова. Таким образом националисты выразили свой протест против поразившего Украину в 1932-33 годах голода.В ответ 23 мая 1938 года в Роттердаме агент НКВД Павел Судоплатов ликвидировал Евгения Коновальца.Андрей Мельник неожиданно для себя стал руководителем ОУН*, и унаследовал от своего старого боевого товарища и наставник его связи с немецкой разведкой.Бывший руководитель разведывательного отдела УВО и член Чрезвычайного провода ОУН Рихард Ярый представил Мельника заместителю начальника отдела абвер-II полковнику Эрвину Штольцу.О характере акций, в которых украинских националистов собирался использовать Третий Рейх, говорит запись в дневнике главы абвера адмирала Вильгельма Канариса от 12 сентября 1939 года, сделанная после совещания у Гитлера:"Галиция и польская Украина обретут независимость (при условии, что Советский Союз согласится с подобным политическим устройством). Для пункта 3б я должен позаботиться о соответствующих приготовлениях, чтобы, если возникнет необходимость, с помощью организации Мельника (ОУН) поднять восстание с целью полного уничтожения евреев и поляков. Расширению этого движения на Советскую Украину — в русле идеи Великой Украины — необходимо обязательно воспрепятствовать".Карандашом Канарис приписал: "предпосылок для этого больше не существует".Когда в сентябре 1939 года в результате падения Польши Бандера оказался на свободе и стал оспаривать власть в ОУН у Мельника, именно Штольцу адмирал Канарис поручил ликвидировать раскол между "мельниковцами" и "бандеровцами".Оба просили у немцев денег, и оба не делали никаких шагов, чтобы примирение состоялось.Наконец терпение у руководства абвера лопнуло, и Канарис решил сделать ставку на более активного и молодого Бандеру. Именно "бандеровцы" входили в диверсионные отряды полка "Бранденбург-800" и батальона "Нахтигаль", именно они организовывали погромы у убийства поляков и евреев во Львове.Но Мельник не хотел отставать от своих конкурентов, и выжидал удобный момент.После объявления Акта о независимости Украины, опубликованного "бандеровцами" 30 июня 1941 года, 5 июля Бандеру немцы арестовали.Мельник тут же обратился к Штольцу, с просьбой дать ему денег. Денег Штольц не дал, но помог обратиться напрямую к Гитлеру со следующим обращением:"Украинский народ, многовековая борьба которого за свою свободу не имеет равных в истории других народов, от всей души поддерживает идеалы Новой Европы. (...) Мы просим, чтобы нам позволили идти плечом к плечу с легионами Европы и нашим освободителем — германским вермахтом, и поэтому мы просим разрешить нам создать украинское военное формирование".И им позволили. "Мельниковцы" оперативно создали свои походные группы, которые вслед за немецкими войсками двинулись на восток. Было сформировано военизированное подразделение — Буковинский курень, численностью до 2 000 человек. Он (или часть его) успел прибыть в Киев до 29 сентября 1941 года и принял участие в расстреле евреев в Бабьем Яру. Кроме того, бойцы куреней участвовали потом во множестве других преступлений.Мельниковские пропагандисты наводнили украинские города своими газетами и листовками "Смерть жидовским прихвостням — коммунобольшевикам!" или "ОУН* несёт Тебе, украинская молодежь, освобождение, свободу и светлую национально-естественную жизнь на Твоей земле, где не будет: НИ КАЦАПА, НИ ЖИДА, НИ ЛЯХА!"Правда эта свобода вскоре обернулась массовым вывозом украинской молодёжи в Германию в качестве бесплатной рабсилы — остарбайтеров.После того, как в конце 41-го года гестапо, узнав, что среди бойцов "мельниковских" куреней ходят идеи создания независимой Украины, арестовало часть их командования и расстреляло, они стали что-то подозревать. В феврале 1942 года была арестована и расстреляна редакция "мельниковской" газеты "Украинское слово", часть другой националистической интеллигенции.В мае курени переформировали в несколько карательных батальонов полиции, сильно разбавив аполитичными бывшими военнопленными и призывниками из числа сельской молодёжи Киевской области. Эти батальоны в ноябре 1942 года сначала бросили против черниговских партизан, а в январе 1943-го — против белорусских. Один из батальонов виновен в уничтожении Хатыни.В конце концов Мельник утратил у немцев всякое доверие.26 января 1944 года немцы Мельника арестовали, однако уже в октябре отпустили. После войны полковник жил в Западной Германии, позже переехал к знакомому в Люксембург. На Нюрнбергском процессе его фамилия не фигурировала, никто его не разыскивал и не арестовывал. Он по-прежнему спокойно занимался националистической деятельностью, пытался консолидировать силы украинской антисоветской эмиграции. В 1947 году на третьем съезде ОУН* его избрали пожизненным главой Провода.Умер Мельник в местечке Клерво в Люксембурге в 1967 году, и в современной независимой Украине является весьма почитаемым политическим деятелем, пусть и не доросшим до Бандеры.* Террористическая организация, запрещённая в России.
Второй фюрер двухголовой ОУН*: 135 лет со дня рождения Андрея Мельника

08:00 12.12.2025
 
Андрей Мельник
Андрей Мельник
© Public domain
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
Как известно, усилиями Степана Бандеры Организация украинский националистов* была разделена на две фракции (фактически – отдельных организаций). Одна из них получила название ОУН (революционная)*, а позже, по фамилии фюрера – ОУН (бандеровская)*. Другая же, то же по фамилии вождя – ОУН (мельниковская)*.
Андрей Мельник родился 12 декабря 1890 года в селе Воля Якубова возле Дрогобыча на Львовщине.
Отец Андрея — русин Атанас Мельник был сельским интеллигентом — закончил в Перемышле Дяковский институт, был близко знаком с Иваном Франко, от которого "заразился" идеями социальной справедливости, за свою политическую деятельность получил тюремный срок, в тюрьме заболел туберкулёзом и скончался в 1905 году.
Болезнь лёгких обнаружилась и у юного Андрея. Мачеха продала часть своей земли, оплатила операцию (юноше удалили два ребра) и лечение на адриатическом побережье. Эти меры помогли — он выздоровел.
В 1910 году Мельник с отличием закончил гимназию, а два года спустя поступил в Вене в сельскохозяйственную академию. Здесь стал принимать активное участие в общественной жизни. Возможно, он выучился бы на агронома и в дальнейшем занимался совершенно мирной деятельностью, но все планы спутала начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война.
Мельник был одним из первых, кто вступил в ряды украинских добровольцев, которых вскоре стали официально называть "сечевыми стрельцами", а неофициально — "усусусами", от аббревиатуры УСС — Украинские Сечевые Стрельцы.
Андрею сразу же отдали под командование взвод (чоту) и он быстро дослужился до должности коменданта стрелецкой роты.
6 августа 2024, 16:00История
УСС: "сечевики" без СечиФормирование отрядов украинских сечевых стрельцов, национальных военных частей, укомплектованных добровольцами украинского происхождения, была начата австро-венгерским командованием 6 августа 1914 году. История легиона УСС полна парадоксов
В 1916 году во время Брусиловского прорыва Мельник попал в плен. Дальше были лагеря военнопленных в Тамбове, Уфе, Царицыне. В последнем судьба свела его с пленным фельдфебелем 19-го ландверного полка "Лемберг" Евгением Коновальцем. В его лице он обрёл единомышленника и опытного наставника.
После февральской революции, Коновалец и его ближайшие сподвижники отправились в Киев. Там они предложили свои услуги в деле формирования боевых частей Центральной Раде.
Так появился Галицко-Буковинский курень (аналог батальона), преобразованный вскоре в курень УСС. В январе 1918 года Мельник стал начальником штаба у его командира — Евгения Коновальца.
В январе 1918 года УСС сыграли решающую роль в подавлении подготовленного большевиками восстания киевских рабочих. Командовал в этих боях сечевиками Мельник.
УНР эта победа не спасла — уже 8 февраля войска "красных" выбили украинских националистов из Киева.
Мельник остался с Коновальцем в Киеве. Благодаря им во второй половине 1918 года УСС возродились и приняли участие в свержении гетмана Скоропадского.
За заслуги перед Директорией Мельника произвели в атаманы Армии УНР. В марте-июне 1919 года он занимал должность начальника штаба действующей армии, в июле-августе 1919 года — помощника коменданта группы УСС. В армии УНР Мельник дослужился до звания полковника. Впоследствии его соратники часто так его и называли — "полковник".
31 января 2019, 15:00
«Черносотенно-большевистские банды». Участвовали ли русские националисты в Январском восстании в КиевеЯнварское восстание, ставшее одним из самых ярких событий начала 1918 года, и так не обделенного всяческими происшествиями, со временем породило множество мифов. Один из самых интересных - миф об участии в восстании черносотенцев. Или все же это не выдумка, и слухи о черносотенцах на «арсенальских» баррикадах имеют под собой определенные основания?
6 декабря 1919 года подразделения УСС самораспустились.
Мельник был интернирован поляками в Луцке и выслан в Чехию, где они с Коновальцем попытались возродить УСС, в результате чего на свет появилась Украинская военная организация (УВО). В 1920-21 годах Мельник инспектировал её военные миссии в Праге.
В 1922 году Мельник перебрался во Львов, где принял на себя руководство местными структурами УВО. Из-за поднявшейся волны арестов распоряжавшемуся до сих пор здесь Коновальцу пришлось бежать из Польши в Германию.
Самого Мельника польские власти выследили и арестовали в апреле 1924 года. На свободу он вышел только через четыре года.
Тем временем в Германии УВО плотно заинтересовались немецкие спецслужбы, а именно — абвер. Весной 1922 года в Берлине Коновалец подписал письменное обязательство передавать в распоряжение немецкой разведки всю собранную УВО разведывательную информацию. За это организация стала ежемесячно получать девять тысяч рейхсмарок.
В 1929 году была создана Организация украинских националистов (ОУН)*, руководящий орган которой — Провод возглавил всё тот же Евгений Коновалец. УВО стало боевым крылом ОУН.
Мельника после освобождения устроили работать инспектором лесных угодий греко-католической метрополии во Львове. Одновременно он занимал должность члена правления издательского союза "Дело". В 1934 году стал членом сеньората УВО-ОУН.
Бронислав Перацкий
15 июня 2024, 08:07История
Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого14 июня 1934 года был убит Бронислав Перацкий. Перацкий - одни из ключевых фигур режима маршала Пилсудского. 15 июня 1934 года он был застрелен возле Товарищеского клуба на улице Фоксаль в Варшаве. Убийце удалось скрыться, а очевидцы преступления давали прямо противоположные описания его внешности
В сентябре 1930 года в ответ на очередную волну акций саботажа польские власти ответили "пацификацией" — политикой "умиротворения", которая заключалась в уничтожении и запрете большинства украинских культурно-образовательных центров; в избиениях, арестах и убийствах украинских националистических и коммунистических активистов; погромах украинских сёл. Националистам пришлось договариваться с Пилсудским о мирном сосуществовании, только тогда террор со стороны властей закончился… но ненадолго.
Радикально настроенная националистическая украинская молодёжь, лидером которой стал руководитель Краевой экзекутивы ОУН на западно-украинских землях (террористического провода ОУН) — Степан Бандера, выступала категорически против примирения.
29 августа 1931 года в Трускавце её боевиками был убит депутат сейма Тадеуш Голувко — сторонник "польско-украинского компромисса", а 15 июня 1934 года молодые украинские боевики убили министра внутренних дел Перацкого. План убийства разработал 26-летний Роман Шухевич, а одним из главных обвиняемых на скамье подсудимых стал руководитель "акции" его сверстник Степан Бандера. Смертную казнь поляки всем 12-ти арестованным заменили пожизненным заключением.
21 октября 1933 года молодой украинский националист Николай Лемик застрелил советского дипломата Андрея Майлова. Таким образом националисты выразили свой протест против поразившего Украину в 1932-33 годах голода.
В ответ 23 мая 1938 года в Роттердаме агент НКВД Павел Судоплатов ликвидировал Евгения Коновальца.
14 июня 2023, 08:00История
Нацист-сладкоежка Евгений Коновалец
Андрей Мельник неожиданно для себя стал руководителем ОУН*, и унаследовал от своего старого боевого товарища и наставник его связи с немецкой разведкой.
Бывший руководитель разведывательного отдела УВО и член Чрезвычайного провода ОУН Рихард Ярый представил Мельника заместителю начальника отдела абвер-II полковнику Эрвину Штольцу.
О характере акций, в которых украинских националистов собирался использовать Третий Рейх, говорит запись в дневнике главы абвера адмирала Вильгельма Канариса от 12 сентября 1939 года, сделанная после совещания у Гитлера:
"Галиция и польская Украина обретут независимость (при условии, что Советский Союз согласится с подобным политическим устройством). Для пункта 3б я должен позаботиться о соответствующих приготовлениях, чтобы, если возникнет необходимость, с помощью организации Мельника (ОУН) поднять восстание с целью полного уничтожения евреев и поляков. Расширению этого движения на Советскую Украину — в русле идеи Великой Украины — необходимо обязательно воспрепятствовать".
Карандашом Канарис приписал: "предпосылок для этого больше не существует".
Когда в сентябре 1939 года в результате падения Польши Бандера оказался на свободе и стал оспаривать власть в ОУН у Мельника, именно Штольцу адмирал Канарис поручил ликвидировать раскол между "мельниковцами" и "бандеровцами".
Оба просили у немцев денег, и оба не делали никаких шагов, чтобы примирение состоялось.
30 июня 2024, 16:39История
Украинское подразделение «Нахтигаль» на службе Гитлера: мифы и фактыВопреки распространённым мифам, сформированное из украинских националистов подразделение полка абвера «Бранденбург-800» под названием «Нахтигаль» не было батальоном, а Роман Шухевич не был его командиром
Наконец терпение у руководства абвера лопнуло, и Канарис решил сделать ставку на более активного и молодого Бандеру. Именно "бандеровцы" входили в диверсионные отряды полка "Бранденбург-800" и батальона "Нахтигаль", именно они организовывали погромы у убийства поляков и евреев во Львове.
Но Мельник не хотел отставать от своих конкурентов, и выжидал удобный момент.
После объявления Акта о независимости Украины, опубликованного "бандеровцами" 30 июня 1941 года, 5 июля Бандеру немцы арестовали.
Мельник тут же обратился к Штольцу, с просьбой дать ему денег. Денег Штольц не дал, но помог обратиться напрямую к Гитлеру со следующим обращением:
"Украинский народ, многовековая борьба которого за свою свободу не имеет равных в истории других народов, от всей души поддерживает идеалы Новой Европы. (...) Мы просим, чтобы нам позволили идти плечом к плечу с легионами Европы и нашим освободителем — германским вермахтом, и поэтому мы просим разрешить нам создать украинское военное формирование".
И им позволили. "Мельниковцы" оперативно создали свои походные группы, которые вслед за немецкими войсками двинулись на восток. Было сформировано военизированное подразделение — Буковинский курень, численностью до 2 000 человек. Он (или часть его) успел прибыть в Киев до 29 сентября 1941 года и принял участие в расстреле евреев в Бабьем Яру. Кроме того, бойцы куреней участвовали потом во множестве других преступлений.
Мельниковские пропагандисты наводнили украинские города своими газетами и листовками "Смерть жидовским прихвостням — коммунобольшевикам!" или "ОУН* несёт Тебе, украинская молодежь, освобождение, свободу и светлую национально-естественную жизнь на Твоей земле, где не будет: НИ КАЦАПА, НИ ЖИДА, НИ ЛЯХА!"
6 декабря 2022, 20:56История
Технологии манипуляции сознанием. Почему 80 тысяч украинцев пришли записываться в дивизию СС
Правда эта свобода вскоре обернулась массовым вывозом украинской молодёжи в Германию в качестве бесплатной рабсилы — остарбайтеров.
После того, как в конце 41-го года гестапо, узнав, что среди бойцов "мельниковских" куреней ходят идеи создания независимой Украины, арестовало часть их командования и расстреляло, они стали что-то подозревать. В феврале 1942 года была арестована и расстреляна редакция "мельниковской" газеты "Украинское слово", часть другой националистической интеллигенции.
В мае курени переформировали в несколько карательных батальонов полиции, сильно разбавив аполитичными бывшими военнопленными и призывниками из числа сельской молодёжи Киевской области. Эти батальоны в ноябре 1942 года сначала бросили против черниговских партизан, а в январе 1943-го — против белорусских. Один из батальонов виновен в уничтожении Хатыни.
В конце концов Мельник утратил у немцев всякое доверие.
26 января 1944 года немцы Мельника арестовали, однако уже в октябре отпустили. После войны полковник жил в Западной Германии, позже переехал к знакомому в Люксембург. На Нюрнбергском процессе его фамилия не фигурировала, никто его не разыскивал и не арестовывал. Он по-прежнему спокойно занимался националистической деятельностью, пытался консолидировать силы украинской антисоветской эмиграции. В 1947 году на третьем съезде ОУН* его избрали пожизненным главой Провода.
Умер Мельник в местечке Клерво в Люксембурге в 1967 году, и в современной независимой Украине является весьма почитаемым политическим деятелем, пусть и не доросшим до Бандеры.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
