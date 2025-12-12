ПВО за ночь расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 12.12.2025 Украина.ру
ПВО за ночь расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 12.12.2025 Украина.ру
ПВО за ночь расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников, сообщает Минобороны, передает 12 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-12T08:16
2025-12-12T08:16
Из них 63 БПЛА сбито над Брянской областью, восемь - над Ярославской, четыре - над Московским регионом, по три - над Смоленской, Тверской областями и над акваторией Черного моря, по два - над Тамбовской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Ростовской областями.Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max подтвердил уничтожение летевших на Москву дронов. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения дронов над регионом пострадавших и разрушений нет.Губернатор Смоленской области Василий Анохин также указал, что при отражении атаки ВСУ никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах происшествий.В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в ночь на пятницу сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отметил, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. В настоящее время в больницах находится трое взрослых и один ребенок, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, уточнил, что атаку БПЛА отразили ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.Телеграм-канал Shot пишет, что утром около семи взрывов прогремело над Ярославлем. Сообщается о дыме над одним из районов, также слышен гул в небе. Предварительно, ПВО уничтожает БПЛА ВСУ.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Работа ПВО в Сочи и закрытые аэропорты. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России на сайте Украина.ру.
ПВО за ночь расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией

08:16 12.12.2025
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников, сообщает Минобороны, передает 12 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 63 БПЛА сбито над Брянской областью, восемь - над Ярославской, четыре - над Московским регионом, по три - над Смоленской, Тверской областями и над акваторией Черного моря, по два - над Тамбовской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Ростовской областями.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max подтвердил уничтожение летевших на Москву дронов. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения дронов над регионом пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин также указал, что при отражении атаки ВСУ никто не пострадал. Оперативные службы работают на местах происшествий.
В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в ночь на пятницу сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отметил, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. В настоящее время в больницах находится трое взрослых и один ребенок, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, уточнил, что атаку БПЛА отразили ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.
Телеграм-канал Shot пишет, что утром около семи взрывов прогремело над Ярославлем. Сообщается о дыме над одним из районов, также слышен гул в небе. Предварительно, ПВО уничтожает БПЛА ВСУ.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Работа ПВО в Сочи и закрытые аэропорты. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния