Анатолий Кошкин: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем Востоке

Изучение японской стратегии "спелой хурмы" 1941-42 годов было бы полезно в связи с тем, что нынешние японские и американские военные власти строят свои планы, исходя из перспективы возможного ослабления обороноспособности нашего государства на Дальнем Востоке.

2025-08-22T12:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.- Анатолий Аркадьевич, информационный канал Украина.ру в китайской социальной сети Вэйбо опубликовал ряд материалов из Ваших книг, переведенных нами на китайский язык. Публикации вызвали много комментариев от китайских пользователей и подписчиков. Китайские комментаторы считают, что пакт о нейтралитете, подписанный Советским Союзом и Японией в апреле 1941 года и предусматривающий признание СССР марионеточного государства Маньчжоу-Го, был предательством интересов Китая, который тогда вел борьбу с японскими оккупантами. Как нашим китайским товарищам можно объяснить, почему СССР пошел на подписание этого договора?- Что касается подписания пакта о нейтралитете, то необходимо обратить внимание на то, когда это произошло. Пакт был подписан 13 апреля 1941 года, то есть почти за два месяца до нападения Германии на Советский Союз. СССР необходимо было избежать войны на два фронта. Даже на одном западном направлении сложилась критическая ситуация, когда гитлеровский войска подошли к Москве. Представьте, если бы одновременно, как это и планировалось Японией, состоялось нападение на СССР с Дальнего Востока. Поэтому, хотя верить японцам было нельзя, Сталин, понимая это, пошел на подписание этого договора. Но не ослабил силы на Дальнем Востоке, чтобы Япония не решилась осуществить свою стратегию "спелой хурмы". Она предусматривала сокращение советских войск на Дальнем Востоке наполовину. То есть из 30 дивизий, по их расчетам, 15 должны были быть переброшены на советско-германский фронт. Две трети танков, самолетов и артиллерии также должны были быть отправлены на фронт.И тогда советская группировка, как созревшая хурма пала бы к ногам японской армии. То есть Советскому Союзу было крайне необходимо обезопасить Дальний Восток.Что касается Маньчжоу-Го, то СССР не признавал его де-юре. Но фактом истории является то, что он признавал это марионеточное государство де-факто. Об этом говорит то, что на территории Советского Союза и Маньчжоу-Го располагались консульства друг друга. Актом фактического признания являлась продажа КВЖД так называемому правительству Маньчжоу-Го.Ситуация складывалась так, что если бы СССР после оккупации северо-восточного Китая в 1931 году, а в 1932 году создания марионеточного государства Маньчжоу-Го занял бы более решительную позицию и оказал бы помощь китайскому народу вооруженным путем, это могло бы вовлечь его в большую войну на Дальнем Востоке.Подход китайских читателей формален. Им следует понимать, что так складывалась ситуация для СССР, который, чтобы избежать большой войны с Японией, которая развязывала провокационные локальные войны на Хасане и Халхин-Голе, сделал все от него зависящее.Но китайцы не должны забывать, что именно СССР своей материальной и военно-технической помощью, обеспечивал для Китая возможность сопротивления японским захватчикам. Это танки, артиллерия. Военные советники, летчики гибли в небе Китая. Об этом нужно больше говорить.Кстати, в ответ на полупризнание Маньчжоу-Го японцы фактически признавали Монгольскую Народную Республику (МНР), на которую Япония претендовала так же, как и на Маньчжурию.- В Китае некоторые утверждают, что и вступление СССР в войну в августе 1945 года было излишним шагом, поскольку якобы именно атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а не наступление трех советских фронтов в Маньчжурии вынудили императора Хирохито 15 августа объявить о капитуляции своей страны.- Китайские товарищи меня удивляют своим плохим знанием истории. 80 лет американская и японская пропаганда создает миф о том, что якобы Япония капитулировала после атомной бомбардировки.На самом деле, после бомбардировки Хиросимы Токио продолжал готовить решающую битву на территории метрополии. Военные категорически выступали против капитуляции. Заместитель начальника Главного морского штаба императорского флота вице-адмирал Ониси Такидзиро на заседаниях правительства и военной ставки заявлял, что создаст 20 миллионов смертников, которые нанесут американцам такой ущерб, что они откажутся от требования безоговорочной капитуляции и пойдут на переговоры с учетом японских условий.На спортивных площадках женщины, дети и старики отрабатывали приемы борьбы с "американскими дьяволами" с применением, подумайте только, бамбуковых копий. В префектуре Нагано в центре Японии рабским трудом корейцев в скальной породе выдолблен огромный грот, чтобы в случае захвата Токио перевезти туда императорскую семью и Генеральный штаб. В горах создавались партизанские базы. Японцы не боялись людских потерь. Они же не капитулировали весной 1945 года, когда ковровыми бомбардировками 66 японских городов американцы убили больше японцев, чем в Хиросиме и Нагасаки – от 500 тысяч до миллиона человек. Власти Японии после Хиросимы не сообщили народу о появлении у противника принципиально нового оружия. Об этом японцы узнали только 15 августа из рескрипта императора, записанного накануне. Он сообщил, что противник овладел бомбой небывалой мощности.Но многие не знают, что был и другой рескрипт императора Хирохито от 17 августа. Он назывался "К солдатам и матросам". В нем император ничего не говорил об атомных бомбах, а заявил, что вступление СССР в войну ставит Японию в безвыходное положение и речь идет о существовании японской нации.- Давайте поговорим о современных российско-японских отношениях. Еще в марте глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что Токио намерен продолжать поддержку Украины и санкции против России. Японские политики делают такие заявления, следуя в кильватере своих союзников?- Японцы с самого начала конфликта на территории бывшей УССР были в нем заинтересованы. Их цель состоит в ослаблении России, а значит, в продолжении этой войны. Кроме того, они видят и понимают, что в этой войне участвуют контингенты российских войск с Дальнего Востока, то есть в какой-то степени мощь нашей группировки там ослабляется. Расчет на то, что в результате экономического ослабления нашего государства, российского руководство, как в 90-е годы, пойдет на поклон к японцам в расчете на их финансовую помощь. А в качестве платы они рассчитывают, что будет изменена позиция в отношении Курильских островов.Поэтому хотя они и оглядываются на Трампа, но в этом вопросе на стороне европейцев, которые также заинтересованы в продолжении этой братоубийственной бойни. Япония уже передала киевскому режиму 12,5 миллиардов долларов, причем без проверки того, на что пойдут эти деньги. Японские газеты пишут, что, скорее, эти деньги разворовываются киевской кликой.Япония поставляет на Украину так называемое нелетальное оружие. Хотя можно ли таковым считать военные автомобили, если на них будут установлены пулеметы?- В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности, которая рассматривает Китай как "наибольший стратегический вызов", Северную Корею как "ещё более серьёзную угрозу, чем ранее", а Россию как "вызывающую беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности". Кроме того, Токио собирается к 2027 году увеличить военные расходы примерно до 2 процентов ВВП страны – это 320 млрд долларов. Насколько высоки риски военной конфронтации между Россией и Японией вокруг островов Курильской гряды?- В действительности сколоченный Байденом тройственный агрессивный блок – США, Япония, Южная Корея – направлен не столько против КНДР, сколько против Китая и России.Происходит то, чего никогда не происходило раньше. А именно на северном острове Хоккайдо проводятся явно направленные против нашей страны испытания ракет дальностью 1000-1200 километров, что покрывает нашу территорию. Сюда же следует отнести нежелание поддерживать дипломатические контакты, отсутствие научно-технического сотрудничества, сокращение торговли, все это является сознательным проявлением русофобской политики Токио. Поэтому неверно говорить, что их военные усилия в меньшей степени направлены против России.Конечно, Япония в первую очередь озабочена островами Сэнкаку в Восточно-Китайском море, на которые, имея исторические основания, претендует КНР, считая их своими островами Дяоюйдао.Но наиболее острая проблема не эти острова, а остров Тайвань. В Токио опасаются, что в случае военного конфликта между США и КНР на Японию будут возложены задачи по ведению прямых военных действий в защиту этой островной территории.Япония стала всерьез рассматривать вопрос о ядерном вооружении своей страны. Если раньше об этом говорили вполголоса и эту идею поддерживал небольшой процент населения, то сейчас все больше и больше японцы склоняются к этому. В разговорах со мной японцы говорят, что нам делать, мы живем в окружении ядерных держав и, чтобы сдерживать КНДР, мы должны иметь собственное ядерное оружие.Учитывая научно-технический уровень этой страны, это будут не какие-то примитивные устройства, а самые современные виды ядерных ракет и бомб.- То есть правящая Либерально-демократическая партия Японии — это "ястребы", которые намерены переиграть итоги Второй мировой войны?- В ЛДП были разные фракции. Они выступают за пересмотр мирных статей японской Конституции, которые запрещают Японии иметь вооруженные силы и содержат отказ от права ведения войны. В результате деятельности этой партии при поддержке США Япония входит, если не в пятерку, то в десятку сильнейших армий мира. А флот чуть ли не в тройку сильнейших флотов мира. И это белая и пушистая мирная Япония.До СВО военный бюджет Японии превосходил в денежном отношении военный бюджет России. Конечно, сейчас, когда мы вынуждены увеличивать оборонные расходы, наш бюджет увеличился. И сейчас военный бюджет Японии увеличивается до 2% ВВП, а в перспективе и до 3,5-5%.Нынешний премьер Японии Исиба при баллотировании в председатели правящей партии выдвинул лозунг о создании "Восточного НАТО". Руководящую роль в этой организации в перспективе должна взять на себя Япония.- Япония свои претензии на Курилы обосновывает содержанием Симодского трактата 1855 года, который установил границу между Японским государством и Россией между островом Итуруп и островом Уруп. Что можно на это возразить?- Во-первых, это была уступка адмирала Путятина, который устанавливал отношения с Японией, прибыв туда в 1853 году. Его первоначальной позицией было то, что все острова до Хоккайдо входят в состав Российской Империи.Второе. Найдите в интернете карту 1796 года екатерининских времен. В Иркутское наместничество входили все острова южной части Курил – Кунашир, Итуруп, Шикотан. Они выкрашены в цвета Российской Империи. То есть утверждения Японии, что это ее исконные территории, неправда. Сам остров Хоккайдо до второй половины 19 века не являлся территорией Японии и назывался "гайти" "чужая земля". Или "эбису куни" "страна варваров". Варварами японцы называли айнов, которых они целенаправленно истребляли.На Ялтинской конференции была достигнута договоренность, согласно которой СССР должны были быть переданы все Курильские острова. Японцы знали об этом. И чтобы не допустить вступление СССР в войну в 1945 году передавали через посольство предложение вернуть "добровольно" Курильские острова и Южный Сахалин.В середине 90-х годов в японских газетах была опубликована информация о том, что японское правительство, чтобы задобрить Сталина, предлагало забрать и остров Хоккайдо, на который СССР не претендовал.- А могут ли власти Японии вернуться к стратегии "спелой хурмы", учитывая, что часть подразделений российской армии переброшена с дальнего востока в зону спецоперации на Украине?- Изучение японской стратегии "спелой хурмы" 1941-42 годов было бы полезно в связи с тем, что нынешние японские и американские военные власти строят свои планы, исходя из перспективы возможного ослабления обороноспособности нашего государства на Дальнем Востоке.Следует отказаться от прежнего представления о Японии как о мирном демократическом государстве, ибо процесс возвращения к идеологии милитаризма на сегодняшний день в этой стране налицо.О политике администрации Дональда Трампа в отношении Киева Кнут и пряник для Зеленского. Как Белый дом будет заставлять Киев выполнять договоренности, и будет ли

