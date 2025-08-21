https://ukraina.ru/20250821/knut-i-pryanik-dlya-zelenskogo-kak-belyy-dom-budet-zastavlyat-kiev-vypolnyat-dogovorennosti-i-budet-1067381132.html

Кнут и пряник для Зеленского. Как Белый дом будет заставлять Киев выполнять договоренности, и будет ли

Решения Зеленского в текущей ситуации зависят от целого комплекса факторов, и главный среди них — позиция Дональда Трампа. Всё упирается в то, решится ли хозяин Белого дома применить давление на Киев, чтобы заставить его сначала согласиться на условия мирного урегулирования, а потом выполнять договоренности, и если решится — то каким образом.

Чем выше будет градус давления, тем быстрее Киев окажется в положении войны сразу на два фронта — против России и против США. Такой сценарий не может не влиять на расчёты Банковой.У нынешнего киевского режима образца конца лета 2025 года несть числа уязвимостей. Зависимость Киева от американцев тотальная. "Кнутов и пряников" у Трампа предостаточно. Здесь речь может идти не только о сокращении военной помощи, но и о перекрытии каналов разведданных, а также о запрете для третьих стран поставлять Украине вооружение американского производства. Другая большая и болезненная для Зеленского и Ко тема - возможность американских санкций и даже уголовных дел против них. Третий фактор — Европа, а точнее глобалисты-недоброжелатели Трампа. На словах называющие его "папочкой" и "облизывающие" на приеме в Белом дома, а за глаза ненавидящие и делающие все для того, чтобы обуздать его или навредить "рыжему господину". Здесь вопрос сводится к тому, рискнут ли Брюссель, Лондон, Париж или Берлин вступить в конфронтацию с Вашингтоном, если Трамп займёт жёсткую линию. Ответ фактически уже дан: в моменте они не нашли в себе смелости возразить Трампу и предпочли занимать позицию посредников, склоняя Зеленского к принятию его условий. Но, это не означает отсутствие "камня за пазухой". Уверен, они будут делать все, чтобы сорвать мирный процесс в дальнейшем.И начнут они с самого актуального уже сейчас – обсуждения гарантий безопасности для Украины, и, в более широком смысле, рамочного соглашения о безопасности в Европе учитывающего интересы России. Этот вопрос, также, является ключевым и для Зеленского. Он сам подчёркивал: Украина готова признать утрату территорий, если взамен будет либо приглашение в НАТО, либо хотя бы двусторонние гарантии, сопоставимые с 5-й статьёй Альянса. Тут не нужно обманываться - не болит душа у Зеленского за Украину и ее бидолашный народ. Нет - расчёт его предельно циничный. Такие обещания гарантий позволят Банковой продать компромисс обществу не как поражение, а как вынужденный, но "обоснованный" шаг. Однако контуры этих гарантий остаются туманными, и именно этот момент может оказаться решающим в переговорах.Еще один, пожалуй важнейший элемент — личные гарантии для самого Зеленского и его окружения. Здесь вопрос стоит жёстко: останется ли он у власти, как Пашинян после проигрыша в Карабахе, или будет вынужден уйти? Будут ли заведены уголовные дела на Украине и за её пределами, или же он сможет рассчитывать на иммунитет? Для Зеленского этот блок самый важный: сохранение власти или хотя бы личной безопасности он постарается встроить в пакет договорённостей.Наконец, нельзя обойти вниманием внутриполитический фактор — настроения в армии и обществе. Он тесно связан с темой личных гарантий: если Зеленский подпишется под условиями, которые сам недавно называл "капитуляцией", риски для него возрастают. Протесты во время скандала с НАБУ показали, что Банковая плохо справляется с уличным давлением. Но в то же время в обществе и войсках нет однозначности: значительная часть украинцев и военных хочет как можно скорее завершить войну. А это значит, что далеко не факт — протесты выльются в новый Майдан. Тем более если будет запущена избирательная кампания, и основные игроки предпочтут бороться за власть через выборы, а не через улицу. Заручиться гарантиями внутриполитической поддержки он обязательно постарается.Ну и все же, давайте оценим перспективу срыва переговоров или их выполнения по вине Киева, и что будет делать Белый дом, если решится додавливать ситуацию до нужного ему итога.Первый и очевидный инструмент давления – военный фактор. Публикации RAND, CSIS, Reuters и Business Insider в один голос фиксируют: война XXI века для Украины невозможна без космоса, и именно США сегодня обеспечивают её "нервную систему". Речь не только о Starlink, который стал фронтовой инфраструктурой связи, но и о разведке, раннем предупреждении, платформе распространения данных и интеграции всего этого в украинские системы типа Delta и "Кропива". RAND прямо пишет, что современный бой строится на программах управления боем построенных с использованием ИИ, и их потеря немедленно снижает темп и устойчивость управления. Глобальный сбой Starlink летом 2025-го показал: за два–три часа простоя фронтовые операции откладывались, разведка оставалась без видеопотока, а штабы говорили о "необходимости диверсификации каналов".Вторая ключевая точка — спутниковая разведка. Программный комплекс NGA агрегирует коммерческие и национальные снимки и делится ими с союзниками; именно этот "хаб" обеспечивает частоту и скорость поступления сцен. Когда в марте 2025 Вашингтон "прикрыл кран", дроны и артиллерия тут же начали буксовать — было зафиксировано тотальное падение эффективности глубинных ударов. Частично дыры могут закрыть европейские платформы но, как отмечают эксперты, масштаб и ассортимент возможностей у США несоизмеримо шире.Третье — раннее предупреждение. Американские сенсоры дают секунды и минуты форы для ПВО. Reuters прямо пишут: без этих данных тотально падает эффективность перехвата "Гераней" и ракет, по экспоненте растут эффективные поражения. Европейские РЛС и будущие украинские AWACS частично их компенсируют (и то не сразу), но глобальной системы США не заменят.Четвёртое — удары в глубину и море. История с "Москвой" наглядно показала ценность внешнего американского таргетинга. Потеря американской ISR и SIGINT резко снижает качество целеуказания по Storm Shadow и ATACMS, падает темп охоты на штабы и логистику.Сценарии выглядят жёстко. При полном стопе возникает провал в C2/ISR/ПВО на 4–12 недель, пока не будут подняты "европейско-коммерческие костыли". И то, провал сменяется весьма жидкой пленочкой защиты. Европейская и коммерческая подхватка смягчит удар, но эксперты признают: "полноразмерного" эквивалента США нет". Итог прост: США держат в руках ключ к управлению войной Украины. Без их космической связи, разведки и раннего предупреждения украинская операционная боевая система рушится за часы, система цифрового управления боем "слепнет" за дни, а глубинные удары становятся исключением. Европа и коммерция способны лишь смягчить удар, но не заменить Вашингтон здесь и сейчас. Учитывая и без того критическую ситуацию на фронте для ВСУ, выход США из игры, это практически приговор украинской обороноспособности. Другое дело, что это, в общем-то, мало волнует Зеленского и его хозяев в Европе. Выживание Украины не самоцель, а лишь бонус. А вот где "смерть Кощеева" для Зеленского и всей верхушки режима, так это в их персональной ответственности и их персональных перспективах после войны. И здесь Вашингтон тоже крепко держит Банковую за горло через две главных уязвимости режима — ситуацию с правами и свободами (никто ведь не сомневается, что на Украине построен авторитарный режим имени "Вечернего квартала?") и контроль денег — и оба оформлены в официальных документах, которые можно мгновенно превратить в рычаги давления. Что до прав и свобод (здесь не нужно иллюзий, это лишь удобный инструмент давления) — свежий отчёт Госдепа "О соблюдении прав человека в странах: Украина (2024)" выдержанный в крайне негативных для Банковой тонах. Отчет фиксирует смерть американского журналиста Гонсало Лиры: "он умер от болезни, которая могла быть следствием халатности или ненадлежащего обращения"; описывает риски для свободы выражения и преследования журналистов. Упоминает пытки и преследования, нелегальные тюрьмы, ограничения свобод выходящие за рамки законодательства, политическую цензуру. Такой массив — готовая основа для публичного бичевания, персональных санкций и уголовного преследования.Второй аспект — деньги и аудит. И здесь главный документ минувшей недели — аудит Пентагона от 13 августа 2025 года: проверка внутреннего контроля над средствами на пополнение арсеналов и возмещение услуг. По обзору 80 траншей на $22,1 млрд — в 32 траншах на $5,7 млрд нет подтверждающих документов; $1 млрд отнесён к "сомнительные расходы", ещё ~$0,9 млрд — "неэффективные расходы"; отмечаются случаи явного завышения цен. Это не первый звоночек: в октябре 2024-го подобный отчет уже насчитал ~$1,1 млрд "сомнительных расходов" из-за недостаточной документации, тогда делу не дали хода, но в папочку аккуратно "подшили".В сумме у американской стороны — исчерпывающий "набор давления": формально подтверждённые нарушения/риски и детальная финансовая матчасть с суммами, траншами, рекомендациями. Это позволяет Белому дому при необходимости 1) ужесточать условия и графики возмещений по программам помощи, 2) ставить публичные и закрытые требования по кейсам прав человека и свободы прессы, а в противном случае открывать уголовные дела и объявлять подозрения первым лицам киевского режима, 3) вводить персональные и секторальные санкции против киевской власти и украинской экономики. Для Трампа это готовые инструменты влияния. Случись разрыв Банковой с Белым домом, Киев сможет спорить с риторикой, но спорить с собственными американскими отчётами ему будет нечем. Да и сомневаюсь, что будет желание. Скорее начнутся поиски крайних.Но, повторюсь. Ключевой здесь вопрос – желание Трампа ввязываться во все это. С учетом большого искушения просто "умыть руки": отключить связь, перекрыть разведданные, и пойти договариваться с русскими про сотрудничество в экономике.

