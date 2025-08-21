Гарантии кидка

https://ukraina.ru/20250821/garantii-kidka-1067377532.html

Одна из самых обсуждаемых тем в украинском сегменте социальных сетей сейчас – гарантии, которые может дать Запад Украине. Доминирует ожидание неминуемой зрады (предательства) – Запад заставит подписать мир, а гарантий не даст. Причём ожидание того, что Запад "кинет", вдруг начали подтверждать фактами, фактически повторяя российские тезисы

Обычно рассматриваются варианты, перечисленные в статье "The Times" "Гарантии безопасности Украины: четыре варианта для Европы и США".Вариант 1: размещение тренировочной миссии НАТО на Западе УкраиныТут доминируют два настроения.С одной стороны, непонятно, что вообще может в этом смысле предоставить Запад — скорее украинская армия может чему-то научить армии стран НАТО, потому что только она обладает реальным опытом боевых действий в условиях современной войны со сравнимым по силе противником.Бригад же, подготовленных по натовским стандартам на Западе, в ВСУ хватает — прошедшие подготовку солдаты утверждают, что из полезного они освоили только некоторые особенности использования западного оружия, причём почему-то именно того, которое они в реальных боевых действиях не получали (приводится пример, когда обучались на американском пулемёте, а получили "чеську збройовку", которую пришлось изучать уже в ходе применения).С другой стороны, непонятно, как это вообще соотносится с какими-то "гарантиями безопасности" — враг должен устрашиться подготовленных по стандартам НАТО украинских солдат? А сейчас чего он не устрашается?Особенно много злословия вызвала газетная фраза: "присутствие европейских войск на Украине также стало бы для Путина сигналом о том, что он рискует развязать более масштабную войну, если решит напасть".Доминирует мнение, что в случае начала новой войны натовские учителя первыми сбегут. И вообще — недавно "герань" чуть до Варшавы не долетела, и где мощная реакция Польши на этот акт агрессии? И это ведь не первый раз...Вариант 2: введение новых санкций и бесполётной зоны"В случае нарушения Россией условий соглашения союзники могут договориться о введении новых санкций. Они также могут ввести бесполётную зону, хотя это будет долгосрочным обязательством, требующим большого количества самолётов".По этому поводу, как правило, напоминают два факта.Во-первых, украинская сторона ставила вопрос о создании бесполётной зоны — хотя бы локальной, над Западной Украиной, с 2022 года. С этой задачей даже администрация Байдена не справилась, а при Трампе это и вовсе будет нереально.Во-вторых, Украине сейчас нужен не амбициозный проект "бесполётной зоны", а достаточное количество истребителей и ЗРК для отражения российских атак. Ну и где они?Встречаются даже еретические утверждения, что при том уровне оперативного мастерства и технического совершенства, которые демонстрируют российские ВКС, ракетные войска и силы БПЛА, никакой бесполётной зоны не будет даже при поддержке НАТО — не хватит ни сил, ни средств, ни, главное, умения (распространённое в России мнение о том, что планирование операций ПВО и обслуживание соответствующего вооружения осуществляется западными партнёрами, на Украине не слишком популярно).По поводу санкций комментарии в основном нецензурные и сводятся к тому, что "союзники" до сих пор не могут наложить на Россию достаточно действенные санкции на четвёртом году войны. Из чего следует вывод, что они справятся с этой задачей потом?Вариант 3. Расширение Ст. 5 "устава НАТО" на Украину"Если все страны подпишут соглашение с Украиной, то можно надеяться, что этого будет достаточно, чтобы удержать Путина от нового вторжения".Тут вообще произошло поразительное — украинцы (как ни смешно — включая тех, которые, на памяти автора, агитировали за НАТО ещё лет 20 назад) вдруг начали читать Североатлантический договор и внезапно обнаружили, что пресловутая ст. 5 никаких гарантий не даёт.Напоминаем, что буквально там написано, что в случае, если какая-либо страна — член НАТО — станет жертвой агрессии, то каждая другая страна — член НАТО — будет сама решать, что делать в этой ситуации."Например, узнает Мерц о нападении России и выпьет баварского за победу украинских воинов — разве это не то действие, которое подразумевает пятая статья, на которую все фапают?" — иронично вопрошает один из комментаторов (судя по всему — бывший или действующий военнослужащий).Один исторически подкованный человек сравнил 5-ю статью с гарантиями, полученными Чехословакией от Франции и Великобритании в 1930-х годах. "Сейчас Трамп пытается заключить мирный договор с Россией за счёт потери части украинской территории — что ему помешает это сделать ещё раз?"Нашёлся даже такой комментатор, который напомнил, что 5-я статья и в рамках самого НАТО не работает, достаточно вспомнить многолетнее противостояние Греции и Турции, "тресковые войны" Исландии и Великобритании и инцидент 2022 года, когда США сообщили, что в случае ввода польских войск на Западную Украину 5-я статья действовать не будет. Его, правда, зашикали — последний случай считают "российской дезинформацией", а о "тресковых войнах" они в основном просто не слыхивали (по правде говоря, у нас об этом эпизоде тоже плохо знают).Вариант 4. Создание оборонительного альянса наподобие Японии или Южной Кореи с размещением на территории Украины натовских базУкраинские комментаторы с радостью бросились напоминать The Times, что Трамп исключил размещение на территории Украины американских войск, а Байден, который лучше относился к Украине, тоже вопрос так не ставил. При этом они уверены, что европейские союзники без участия США на такой шаг не пойдут (собственно, об этом и The Times пишет).Опять же нашёлся оригинал, который напомнил, что само по себе размещение иностранных баз не исключает не только "пророссийского переворота" внутри страны, но и войны. В качестве примера приводился крах афганского режима, несмотря на то, что на территории Афганистана находились американские базы.Забавно, что на украинскую Конституцию в этой связи никто не ссылается. Между тем ч. 7 ст. 17 звучит так: "на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз".Большинство комментаторов считают, что настоящие гарантии Украина может получить только в НАТО, и то союзники попытаются кинуть, и Украина должна быть готова надавить на НАТО, чтобы оно выполняло свои обязательства: "в порядке шутки — если украинские дальнобойные ракеты будут направлены не только на Москву, но и на Брюссель, гарантии НАТО будут намного более убедительными".С другим взглядом на гарантии Украине можно ознакомиться в статье Михаила Павлива "Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа".

