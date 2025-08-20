Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа - 20.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250820/garantii-bezopasnosti-ukrainy-i-novyy-mezhdunarodnyy-poryadok-chego-khotyat-rossiya-ukraina-ssha-i-evropa-1067315580.html
Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа
Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа - 20.08.2025 Украина.ру
Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа
Уже сутки с лишним в эпицентре обсуждения в мировых, если быть еще точнее – глобалистских СМИ - вопрос гарантий безопасности для Украины. И это понятно и логично, потому что это единственный вопрос, который обсуждался с европейцами.
2025-08-20T12:26
2025-08-20T12:26
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
нато
белый дом
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_0:0:1110:624_1920x0_80_0_0_ec2b705743d3652ec638abf851c89759.jpg.webp
Вопрос внутреннего устройства Украины, гуманитарной компоненты, возможного обмена территориями. И вообще: как может выглядеть линия разграничения, обсуждался Трампом только с Зеленским и, вероятно, будет обсуждаться между российской и украинской делегацией, в каком бы статусе они ни пребывали на момент этой встречи. Обсуждать глобалистам там особо нечего. Потому что, по большому счёту всё согласовано в треугольнике Москва - Вашингтон – Киев.Да, есть нюансы, касающиеся отвода российских войск. По крайней мере, этого хочет Украина. Решён вопрос отвода украинских войск из Донбасса. Решён вопрос признания международным сообществом — европейцами и американцами или только американцами — российского статуса Крыма и отсутствия возражений Украины по этому поводу. В целом всё решено. Готовится переговорный формат более высокого статуса, как сказал Ушаков.И, повторюсь, в эпицентре оказался вопрос гарантий безопасности. Именно этот вопрос лежит в сердцевине проблематики, которая породила специальную военную операцию: расширение НАТО на восток и перспектива вступления Украины в НАТО, милитаризация Украины как непосредственная и экзистенциальная угроза для России. Этот вопрос обсуждался с европейцами. Трамп сказал, что это в первую очередь проблема именно европейцев. А вместе с ними, по решению Трампа, выработкой конкретного предложения по гарантиям будет заниматься Рубио вместе со своими консультантами и помощниками.Зеленский упомянул что будет отведено 7-10 дней на согласование проекта системы гарантий безопасности. Попробуем разобраться, что это за гарантии и почему они стали поворотным событием. Признание их необходимости, как сказал Уиткофф, со стороны России, в компромиссном понятное дело варианте, стало по его словам прорывным событием всего переговорного трека.Отсюда начался путь компромиссов. Мы сейчас не обсуждаем факторы, которые давят на Украину: положение на фронте, перспективы, внутриполитическую ситуацию, угрозы для Зеленского. Компромисс по гарантиям безопасности со стороны России стал прологом для всей череды встреч, включая саммит в Анкоридже на Аляске и встречу Трампа с Зеленским. И с этими упырями европейскими. И телефонный звонок — очередной 40-минутный разговор Трампа с Путиным, и все последующие заявления.Так что же это за гарантии безопасности? Сразу скажу - Речь не идёт о полной аналогии пятой статье НАТО. К слову, комплекс мер включает гарантированное отсутствие перспективы вступления Украины в НАТО. И это должно быть оформлено изменениями в Конституцию Украины и решениями НАТО. Американцы это "продавят". Но это отступление. В обсуждаемом проекте гарантий, речь не про коллективную форму по аналогии с пятой статьей и не про то, что хотел Киев — аналог договора США и Израиля. Этого тоже не будет. Нет, в пиаровских целях Зеленский пытается маскировать ситуацию, представляя её как аналог отношений Израиля и США: рассказывает о договорах на сотни миллиардов долларов, о программах совместного производства беспилотников, поставках оружия, ПВО, самолётов. И я верю, что это обсуждалось. У всего этого есть коммерческая подоплёка.Но речь не об этом. А о том, что ещё в 2022 году в Стамбуле обсуждался формат гарантий. Подача была изначально со стороны украинцев, но подхвачена Кремлём. Тогда был почти консенсус: Украина предлагала расширенный список, Россия — более конкретный, включая саму Россию. Среди гарантов фигурировал и Китай.Именно поэтому Рубио, куратор темы в Белом доме, сказал, что гаранты будут не только европейские государства. Очевидно, речь идёт о Китае, России, возможно Индии. Будет список: в первую очередь европейцы, во вторую — страны нейтральные или дружественные к России, то есть страны глобального Юга. В 2022 году договориться не получилось. Потому, что был разный взгляд на "активацию" гарантий. То есть, есть список гарантов. При каких условиях они переходят к мероприятиям по обеспечению безопасности Украины? Украина настаивала: любой гарант обязан это сделать. Россия настаивала: только коллегиальное решение. То есть у каждой страны-участника должно быть право вето. Только при коллегиальном решении включается норма о защите суверенитета Украины. Думаю, сейчас к этой формуле вернутся, и она будет действовать как коллегиальное решение, а не автоматическое, как в НАТО. По тому же принципу — все "ввязываются в драку", но только при коллегиальном решении. Это и будет прорабатываться. Идем дальше. Макрон, комментируя обсуждаемый проект гарантий, рассказал, что должна быть компонента безопасности в воздухе, на суше и на море. Собеседники Wall Street Journal из Белого дома, в их публикации по теме, добавляют — и компонент контроля безопасности.Вообще, существовали планы, обсуждавшийся в Белом доме зимой и весной: например так называемый "план Орбана", представленный ещё в конце 2024 года Трампу. Там предполагалось районирование Украины, создание большой демилитаризованной территории под внешним контролем. Позже появился план Келлога, также подразумевающий миротворческий контингент. Сейчас обсуждение идёт именно в этом направлении. Так понимаю, что фундаментальных противоречий с позицией Кремля нет. И, как бы это не казалось странным, речь идёт о демилитаризации Украины.Потому, что в логике обсуждения украинская армия все таки сокращается. Нет, не до 20–25 тысяч, как заявлялось в 2022-м, но до размеров ниже уровня 2021 года точно.Вероятно, может появится демилитаризованная территория (как это предлагалось в планах Орбана и Келлога), например до трети подконтрольной Киеву территории. Там будут, возможно, французские, немецкие, а так же китайские и даже белорусские части. Украинской армии там не будет, она выйдет и с этих территорий. Это будет некий буфер между Украиной и Россией. И это, несомненно демилитаризация Украины. С точки зрения гарантий безопасности (если речь вести действительно о них) — приемлемый вариант. Против него у Украины и глобалистов нет аргументов. Им это не нравится, но идёт накат со стороны США, они вынуждены мириться с мнением Вашингтона. К тому же, фронт пока держится, но к Новому году может обрушиться. И это заставляет их подыгрывать Белому дому. Хотя, конечно же, они будут соглашаться на что угодно, но попытаются растянуть мирный процесс и сорвать его. Но до этого ещё нужно дожить, как говорится.Кроме того, есть предварительная договорённость Белого дома и Кремля о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе и об ограничении дальнобойных вооружений, угрожающих России, на сопредельных с Россией территориях НАТО. И вообще украинский кейс не вписан в глобальный контекст. Завершение этого кризиса в рамках договорённостей в Анкоридже это такой себе режим бето-тестирования новых схем международного взаимодействия, призванного сформировать новую систему мировой безопасности.
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_190f2b1c08daa3cc9b991d9f5c697228.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, нато, белый дом, мнения
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, НАТО, Белый дом, Мнения

Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа

12:26 20.08.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Уже сутки с лишним в эпицентре обсуждения в мировых, если быть еще точнее – глобалистских СМИ - вопрос гарантий безопасности для Украины. И это понятно и логично, потому что это единственный вопрос, который обсуждался с европейцами.
Вопрос внутреннего устройства Украины, гуманитарной компоненты, возможного обмена территориями. И вообще: как может выглядеть линия разграничения, обсуждался Трампом только с Зеленским и, вероятно, будет обсуждаться между российской и украинской делегацией, в каком бы статусе они ни пребывали на момент этой встречи. Обсуждать глобалистам там особо нечего. Потому что, по большому счёту всё согласовано в треугольнике Москва - Вашингтон – Киев.
Да, есть нюансы, касающиеся отвода российских войск. По крайней мере, этого хочет Украина. Решён вопрос отвода украинских войск из Донбасса. Решён вопрос признания международным сообществом — европейцами и американцами или только американцами — российского статуса Крыма и отсутствия возражений Украины по этому поводу. В целом всё решено. Готовится переговорный формат более высокого статуса, как сказал Ушаков.
И, повторюсь, в эпицентре оказался вопрос гарантий безопасности. Именно этот вопрос лежит в сердцевине проблематики, которая породила специальную военную операцию: расширение НАТО на восток и перспектива вступления Украины в НАТО, милитаризация Украины как непосредственная и экзистенциальная угроза для России. Этот вопрос обсуждался с европейцами. Трамп сказал, что это в первую очередь проблема именно европейцев. А вместе с ними, по решению Трампа, выработкой конкретного предложения по гарантиям будет заниматься Рубио вместе со своими консультантами и помощниками.

Зеленский упомянул что будет отведено 7-10 дней на согласование проекта системы гарантий безопасности.
Попробуем разобраться, что это за гарантии и почему они стали поворотным событием. Признание их необходимости, как сказал Уиткофф, со стороны России, в компромиссном понятное дело варианте, стало по его словам прорывным событием всего переговорного трека.
Отсюда начался путь компромиссов. Мы сейчас не обсуждаем факторы, которые давят на Украину: положение на фронте, перспективы, внутриполитическую ситуацию, угрозы для Зеленского. Компромисс по гарантиям безопасности со стороны России стал прологом для всей череды встреч, включая саммит в Анкоридже на Аляске и встречу Трампа с Зеленским. И с этими упырями европейскими. И телефонный звонок — очередной 40-минутный разговор Трампа с Путиным, и все последующие заявления.
Так что же это за гарантии безопасности? Сразу скажу - Речь не идёт о полной аналогии пятой статье НАТО. К слову, комплекс мер включает гарантированное отсутствие перспективы вступления Украины в НАТО. И это должно быть оформлено изменениями в Конституцию Украины и решениями НАТО. Американцы это "продавят". Но это отступление. В обсуждаемом проекте гарантий, речь не про коллективную форму по аналогии с пятой статьей и не про то, что хотел Киев — аналог договора США и Израиля. Этого тоже не будет.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Нет, в пиаровских целях Зеленский пытается маскировать ситуацию, представляя её как аналог отношений Израиля и США: рассказывает о договорах на сотни миллиардов долларов, о программах совместного производства беспилотников, поставках оружия, ПВО, самолётов. И я верю, что это обсуждалось. У всего этого есть коммерческая подоплёка.
Но речь не об этом. А о том, что ещё в 2022 году в Стамбуле обсуждался формат гарантий. Подача была изначально со стороны украинцев, но подхвачена Кремлём. Тогда был почти консенсус: Украина предлагала расширенный список, Россия — более конкретный, включая саму Россию. Среди гарантов фигурировал и Китай.
Именно поэтому Рубио, куратор темы в Белом доме, сказал, что гаранты будут не только европейские государства. Очевидно, речь идёт о Китае, России, возможно Индии. Будет список: в первую очередь европейцы, во вторую — страны нейтральные или дружественные к России, то есть страны глобального Юга.

В 2022 году договориться не получилось. Потому, что был разный взгляд на "активацию" гарантий. То есть, есть список гарантов. При каких условиях они переходят к мероприятиям по обеспечению безопасности Украины? Украина настаивала: любой гарант обязан это сделать. Россия настаивала: только коллегиальное решение. То есть у каждой страны-участника должно быть право вето. Только при коллегиальном решении включается норма о защите суверенитета Украины. Думаю, сейчас к этой формуле вернутся, и она будет действовать как коллегиальное решение, а не автоматическое, как в НАТО. По тому же принципу — все "ввязываются в драку", но только при коллегиальном решении. Это и будет прорабатываться.

Идем дальше. Макрон, комментируя обсуждаемый проект гарантий, рассказал, что должна быть компонента безопасности в воздухе, на суше и на море. Собеседники Wall Street Journal из Белого дома, в их публикации по теме, добавляют — и компонент контроля безопасности.
Вообще, существовали планы, обсуждавшийся в Белом доме зимой и весной: например так называемый "план Орбана", представленный ещё в конце 2024 года Трампу. Там предполагалось районирование Украины, создание большой демилитаризованной территории под внешним контролем. Позже появился план Келлога, также подразумевающий миротворческий контингент. Сейчас обсуждение идёт именно в этом направлении. Так понимаю, что фундаментальных противоречий с позицией Кремля нет. И, как бы это не казалось странным, речь идёт о демилитаризации Украины.
Потому, что в логике обсуждения украинская армия все таки сокращается. Нет, не до 20–25 тысяч, как заявлялось в 2022-м, но до размеров ниже уровня 2021 года точно.
Вероятно, может появится демилитаризованная территория (как это предлагалось в планах Орбана и Келлога), например до трети подконтрольной Киеву территории. Там будут, возможно, французские, немецкие, а так же китайские и даже белорусские части. Украинской армии там не будет, она выйдет и с этих территорий. Это будет некий буфер между Украиной и Россией. И это, несомненно демилитаризация Украины.

С точки зрения гарантий безопасности (если речь вести действительно о них) — приемлемый вариант. Против него у Украины и глобалистов нет аргументов. Им это не нравится, но идёт накат со стороны США, они вынуждены мириться с мнением Вашингтона. К тому же, фронт пока держится, но к Новому году может обрушиться. И это заставляет их подыгрывать Белому дому. Хотя, конечно же, они будут соглашаться на что угодно, но попытаются растянуть мирный процесс и сорвать его. Но до этого ещё нужно дожить, как говорится.

Кроме того, есть предварительная договорённость Белого дома и Кремля о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе и об ограничении дальнобойных вооружений, угрожающих России, на сопредельных с Россией территориях НАТО. И вообще украинский кейс не вписан в глобальный контекст. Завершение этого кризиса в рамках договорённостей в Анкоридже это такой себе режим бето-тестирования новых схем международного взаимодействия, призванного сформировать новую систему мировой безопасности.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко РубиоНАТОБелый домМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих - Минобороны РФ
12:44Дети в Одессе играют в ТЦК: видео
12:37Задержанный в Брянской области украинский диверсант признался в подрыве ж/д полотна: видео
12:29Армия России освободила Новогеоргиевку в Днепропетровской области и Сухецкое и Панковку в ДНР
12:26Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа
12:18В Славянске ВС РФ уничтожили пункт сборки БПЛА 412-го полка ВСУ
12:10Боевики "Азова"* сбежали с Краснолиманского направления в Изюм. Новости к 12.10
12:091,7 миллиона убитых и пропавших без вести: хакеры взломали базу Генштаба ВСУ
11:46"Трое ликвидированы": в Брянской области пресечена деятельность ДРГ, которую курировало ГУР Украины
11:08ВС РФ выдавливают ВСУ из Серебрянки и продвигаются в сторону Софиевки в ДНР
11:00США продают Европе оружие для Украины с наценкой - министр финансов
10:40Войска штурмуют Константиновку: после взятия Часова Яра ВС РФ начали активную фазу операции
10:19Московские врачи спасли отца Сырского
10:05Сбой в системе оповещения: глава Полтавской ОВА ошибочно объявил "радиационную угрозу"
10:00О врагах Зеленского. Договорённости на Аляске создают условия для внутриполитических сдвигов на Украине
09:51Заключенные с острыми инфекционными заболеваниями пополнили ряды ВСУ
09:15Главное за ночь 20 августа
09:12ВС России начали бои за взятие села Глущенково в Харьковской области — Марочко
09:00Шанс на урегулирование, провалы ВСУ, торговля детьми. Главное на Украине на утро 20 августа
08:45Расчеты ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 8:45
Лента новостейМолния