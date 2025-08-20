https://ukraina.ru/20250820/garantii-bezopasnosti-ukrainy-i-novyy-mezhdunarodnyy-poryadok-chego-khotyat-rossiya-ukraina-ssha-i-evropa-1067315580.html

Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа

Уже сутки с лишним в эпицентре обсуждения в мировых, если быть еще точнее – глобалистских СМИ - вопрос гарантий безопасности для Украины. И это понятно и логично, потому что это единственный вопрос, который обсуждался с европейцами.

Вопрос внутреннего устройства Украины, гуманитарной компоненты, возможного обмена территориями. И вообще: как может выглядеть линия разграничения, обсуждался Трампом только с Зеленским и, вероятно, будет обсуждаться между российской и украинской делегацией, в каком бы статусе они ни пребывали на момент этой встречи. Обсуждать глобалистам там особо нечего. Потому что, по большому счёту всё согласовано в треугольнике Москва - Вашингтон – Киев.Да, есть нюансы, касающиеся отвода российских войск. По крайней мере, этого хочет Украина. Решён вопрос отвода украинских войск из Донбасса. Решён вопрос признания международным сообществом — европейцами и американцами или только американцами — российского статуса Крыма и отсутствия возражений Украины по этому поводу. В целом всё решено. Готовится переговорный формат более высокого статуса, как сказал Ушаков.И, повторюсь, в эпицентре оказался вопрос гарантий безопасности. Именно этот вопрос лежит в сердцевине проблематики, которая породила специальную военную операцию: расширение НАТО на восток и перспектива вступления Украины в НАТО, милитаризация Украины как непосредственная и экзистенциальная угроза для России. Этот вопрос обсуждался с европейцами. Трамп сказал, что это в первую очередь проблема именно европейцев. А вместе с ними, по решению Трампа, выработкой конкретного предложения по гарантиям будет заниматься Рубио вместе со своими консультантами и помощниками.Зеленский упомянул что будет отведено 7-10 дней на согласование проекта системы гарантий безопасности. Попробуем разобраться, что это за гарантии и почему они стали поворотным событием. Признание их необходимости, как сказал Уиткофф, со стороны России, в компромиссном понятное дело варианте, стало по его словам прорывным событием всего переговорного трека.Отсюда начался путь компромиссов. Мы сейчас не обсуждаем факторы, которые давят на Украину: положение на фронте, перспективы, внутриполитическую ситуацию, угрозы для Зеленского. Компромисс по гарантиям безопасности со стороны России стал прологом для всей череды встреч, включая саммит в Анкоридже на Аляске и встречу Трампа с Зеленским. И с этими упырями европейскими. И телефонный звонок — очередной 40-минутный разговор Трампа с Путиным, и все последующие заявления.Так что же это за гарантии безопасности? Сразу скажу - Речь не идёт о полной аналогии пятой статье НАТО. К слову, комплекс мер включает гарантированное отсутствие перспективы вступления Украины в НАТО. И это должно быть оформлено изменениями в Конституцию Украины и решениями НАТО. Американцы это "продавят". Но это отступление. В обсуждаемом проекте гарантий, речь не про коллективную форму по аналогии с пятой статьей и не про то, что хотел Киев — аналог договора США и Израиля. Этого тоже не будет. Нет, в пиаровских целях Зеленский пытается маскировать ситуацию, представляя её как аналог отношений Израиля и США: рассказывает о договорах на сотни миллиардов долларов, о программах совместного производства беспилотников, поставках оружия, ПВО, самолётов. И я верю, что это обсуждалось. У всего этого есть коммерческая подоплёка.Но речь не об этом. А о том, что ещё в 2022 году в Стамбуле обсуждался формат гарантий. Подача была изначально со стороны украинцев, но подхвачена Кремлём. Тогда был почти консенсус: Украина предлагала расширенный список, Россия — более конкретный, включая саму Россию. Среди гарантов фигурировал и Китай.Именно поэтому Рубио, куратор темы в Белом доме, сказал, что гаранты будут не только европейские государства. Очевидно, речь идёт о Китае, России, возможно Индии. Будет список: в первую очередь европейцы, во вторую — страны нейтральные или дружественные к России, то есть страны глобального Юга. В 2022 году договориться не получилось. Потому, что был разный взгляд на "активацию" гарантий. То есть, есть список гарантов. При каких условиях они переходят к мероприятиям по обеспечению безопасности Украины? Украина настаивала: любой гарант обязан это сделать. Россия настаивала: только коллегиальное решение. То есть у каждой страны-участника должно быть право вето. Только при коллегиальном решении включается норма о защите суверенитета Украины. Думаю, сейчас к этой формуле вернутся, и она будет действовать как коллегиальное решение, а не автоматическое, как в НАТО. По тому же принципу — все "ввязываются в драку", но только при коллегиальном решении. Это и будет прорабатываться. Идем дальше. Макрон, комментируя обсуждаемый проект гарантий, рассказал, что должна быть компонента безопасности в воздухе, на суше и на море. Собеседники Wall Street Journal из Белого дома, в их публикации по теме, добавляют — и компонент контроля безопасности.Вообще, существовали планы, обсуждавшийся в Белом доме зимой и весной: например так называемый "план Орбана", представленный ещё в конце 2024 года Трампу. Там предполагалось районирование Украины, создание большой демилитаризованной территории под внешним контролем. Позже появился план Келлога, также подразумевающий миротворческий контингент. Сейчас обсуждение идёт именно в этом направлении. Так понимаю, что фундаментальных противоречий с позицией Кремля нет. И, как бы это не казалось странным, речь идёт о демилитаризации Украины.Потому, что в логике обсуждения украинская армия все таки сокращается. Нет, не до 20–25 тысяч, как заявлялось в 2022-м, но до размеров ниже уровня 2021 года точно.Вероятно, может появится демилитаризованная территория (как это предлагалось в планах Орбана и Келлога), например до трети подконтрольной Киеву территории. Там будут, возможно, французские, немецкие, а так же китайские и даже белорусские части. Украинской армии там не будет, она выйдет и с этих территорий. Это будет некий буфер между Украиной и Россией. И это, несомненно демилитаризация Украины. С точки зрения гарантий безопасности (если речь вести действительно о них) — приемлемый вариант. Против него у Украины и глобалистов нет аргументов. Им это не нравится, но идёт накат со стороны США, они вынуждены мириться с мнением Вашингтона. К тому же, фронт пока держится, но к Новому году может обрушиться. И это заставляет их подыгрывать Белому дому. Хотя, конечно же, они будут соглашаться на что угодно, но попытаются растянуть мирный процесс и сорвать его. Но до этого ещё нужно дожить, как говорится.Кроме того, есть предварительная договорённость Белого дома и Кремля о сокращении военного присутствия США в Восточной Европе и об ограничении дальнобойных вооружений, угрожающих России, на сопредельных с Россией территориях НАТО. И вообще украинский кейс не вписан в глобальный контекст. Завершение этого кризиса в рамках договорённостей в Анкоридже это такой себе режим бето-тестирования новых схем международного взаимодействия, призванного сформировать новую систему мировой безопасности.

