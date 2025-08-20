https://ukraina.ru/20250820/kakuyu-glavnuyu-frazu-putin-skazal-trampu-i-chto-za-blestyaschiy-plan-po-ukraine-est-u-rossii--kazakov-1067308277.html

Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков

Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру детально разобрал переговоры президентов России и США на Аляске, а также проанализировал встречу с Зеленским и европейцами в Белом доме и дал прогнозы по достижению мира:

00:25 – Итоги саммита на Аляске; 15:50 – Встреча в Белом доме; 26:20 – Азиатский вопрос в глобальной политике Трампа; 36:28 – Прогнозы на дальнейшие встречи по урегулированию конфликта; 40:38 – Затягивание переговоров для решения на фронте и гарантии безопасности для Украины. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

