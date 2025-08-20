https://ukraina.ru/20250820/kakuyu-glavnuyu-frazu-putin-skazal-trampu-i-chto-za-blestyaschiy-plan-po-ukraine-est-u-rossii--kazakov-1067308277.html
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков - 20.08.2025 Украина.ру
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру детально разобрал переговоры президентов России и США на Аляске, а также проанализировал встречу с Зеленским и европейцами в Белом доме и дал прогнозы по достижению мира:
2025-08-20T08:32
2025-08-20T08:32
2025-08-20T08:32
видео
александр казаков
дональд трамп
сво
россия
владимир путин
украина
европа
нато
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067307842_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33f047594a2a6b135b08b59b4774d969.jpg.webp
00:25 – Итоги саммита на Аляске; 15:50 – Встреча в Белом доме; 26:20 – Азиатский вопрос в глобальной политике Трампа; 36:28 – Прогнозы на дальнейшие встречи по урегулированию конфликта; 40:38 – Затягивание переговоров для решения на фронте и гарантии безопасности для Украины. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
россия
украина
европа
аляска
германия
франция
китай
азия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067307842_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_604548685c8dd2e630eea8239f91abd9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр казаков, дональд трамп, сво, россия, владимир путин, украина, европа, нато, оружие, брикс, война, всу, аляска, белый дом, эммануэль макрон, владимир зеленский, фридрих мерц, германия, франция, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, ес, китай, азия, видео
Видео, Александр Казаков, Дональд Трамп, СВО, Россия, Владимир Путин, Украина, Европа, НАТО, оружие, БРИКС, война, ВСУ, Аляска, Белый дом, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Германия, Франция, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, ЕС, Китай, Азия
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру детально разобрал переговоры президентов России и США на Аляске, а также проанализировал встречу с Зеленским и европейцами в Белом доме и дал прогнозы по достижению мира:
00:25 – Итоги саммита на Аляске;
15:50 – Встреча в Белом доме;
26:20 – Азиатский вопрос в глобальной политике Трампа;
36:28 – Прогнозы на дальнейшие встречи по урегулированию конфликта;
40:38 – Затягивание переговоров для решения на фронте и гарантии безопасности для Украины.
*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов