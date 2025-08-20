Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков - 20.08.2025 Украина.ру
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков - 20.08.2025 Украина.ру
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру детально разобрал переговоры президентов России и США на Аляске, а также проанализировал встречу с Зеленским и европейцами в Белом доме и дал прогнозы по достижению мира:
00:25 – Итоги саммита на Аляске; 15:50 – Встреча в Белом доме; 26:20 – Азиатский вопрос в глобальной политике Трампа; 36:28 – Прогнозы на дальнейшие встречи по урегулированию конфликта; 40:38 – Затягивание переговоров для решения на фронте и гарантии безопасности для Украины. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Какую главную фразу Путин сказал Трампу и что за блестящий план по Украине есть у России — Казаков

08:32 20.08.2025
 
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру детально разобрал переговоры президентов России и США на Аляске, а также проанализировал встречу с Зеленским и европейцами в Белом доме и дал прогнозы по достижению мира:
00:25 – Итоги саммита на Аляске;
15:50 – Встреча в Белом доме;
26:20 – Азиатский вопрос в глобальной политике Трампа;
36:28 – Прогнозы на дальнейшие встречи по урегулированию конфликта;
40:38 – Затягивание переговоров для решения на фронте и гарантии безопасности для Украины.
*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
