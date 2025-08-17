Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов - 17.08.2025 Украина.ру
Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов
Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов - 17.08.2025 Украина.ру
Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов
Накануне встречи президентов Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации, которая прошла в американском Анкоридже, улицы самого большого города штата Аляска зачистили от наркозависимых и бездомных.
"Сегодня я была в городе. Заметила, что бомжей в центре стало меньше, а это большая проблема для города. Несколько дней назад полиция разогнала палаточный городок, в котором они собирались", — рассказала корреспонденту RT местная жительница по имени Ирина.Суровая северная Аляска столкнулась с теми же социальными проблемами, которые наблюдаются на остальных территориях США с более благоприятными климатическими условиями. Однако нищета, наркомания и алкоголизм имеют тут ярко выраженную местную специфику, потому что от них больше всего страдают представители коренных народов — индейцы, эскимосы и алеуты.Политика институционального расизма, которой пронизана жизнь Америки, приводит к тому, что аборигены Аляски находятся на самых нижних ступенях социальной лестницы. Большинство из них живёт в бедных изолированных посёлках, получает плохое образование и не имеет особых жизненных перспектив.В результате многие коренные жители спивались, а когда с этим развернули борьбу, установив в ряде населённых пунктов Аляски довольно строгий сухой закон, эскимосы и индейцы начали варить самогон и потреблять спиртосодержащие препараты из магазинов бытовой химии.На смену массовому алкоголизму пришла такая же массовая наркомания — особенно после того, как свою продукцию на Аляску начали поставлять международные наркокартели. Смертельную отраву стали продавать с помощью интернета, а в центре Анкориджа появился упомянутый лагерь. В нём селились наркозависимые или вполне здоровые жители штата, которые остались без жилья и работы.Местные благотворительные организации и религиозные общины забирали часть бездомных в приюты. Но их число стабильно растёт. В результате нищие остаются на улицах города даже во время холодной северной зимы, прозябая в кое-как утеплённых палатках. А полицейские не обращают на них большого внимания — за исключением особого случая, которым стал для Аляски нынешний саммит.Совсем недавно, на сорок пятую годовщину Олимпиады, которая проходила в Москве летом 1980 года, украинские и российские либералы наперебой писали о том, что советская милиция выселяла из города антисоциальные элементы вплоть до завершения спортивных мероприятий.Но в городах Советского Союза никогда не было такого кошмара, который царит сейчас практически в каждом крупном населённом пункте США, где разрастаются палаточные города бездомных потребителей фентанила и процветает уличный криминал. И американским властям приходится регулярно заниматься зачисткой кварталов накануне каждой международной встречи.В ноябре 2023 года, в ходе Международного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил тогда в тёплой Калифорнии, полиция попыталась выгнать из Сан-Франциско наркозависимых, а также огородила несколько улиц высокими решётками — чтобы иностранные гости не стали жертвой бандитов.Это не помогло — бездомные сразу же вернулись в центр города со своими палатками, а уличные грабежи продолжались в ежедневном режиме. Прямо перед открытием саммита АТЭС гангстеры напали на чешских журналистов, отобрав у них оборудование на сумму 18 тысяч долларов. Кроме того, от преступников пострадала съёмочная группа канала CNN.В Белом доме поняли, что не могут взять ситуацию под контроль, и приехавший на это мероприятие председатель КНР Си Цзиньпин в итоге встретился с Джо Байденом в хорошо охраняемом загородном поместье.С тех пор ситуация не улучшилась. По итогам минувшего года в США дополнительно выросло количество уличных преступлений, а криминальные угрозы в столичном Вашингтоне выросли до такой степени, что администрация Дональда Трампа на днях распорядилась ввести туда отряды силовиков. Потому что, по словам американского президента, на вашингтонских улицах стало опаснее, чем в колумбийской Боготе или иракском Багдаде.В столице США развернулась настоящая спецоперация, к которой привлечены части Национальной гвардии, а также федеральные агенты из трёх ведомств: ФБР, Управления по борьбе с наркотиками (DEA), а также Управления по контролю за оборотом оружия, табака и алкоголя (ATF).Глава наркоконтроля Терри Коул временно назначен чрезвычайным полицейским комиссаром Вашингтона — из чего понятно, что Белый дом считает своим основным противником наркодилеров. Столичные кварталы патрулируют вооружённые нацгвардейцы — но местные жители убеждены, что криминал готов вернуться на улицы сразу после того, как уйдут солдаты. А бездомные не уходят оттуда даже сейчас. Потому что уходить им попросту некуда.Не менее сложная ситуация складывается сейчас в Париже. Год назад его очистили от палаточных лагерей накануне летней Олимпиады, расселив бездомных в специально созданных бюджетных ночлежках. А сейчас эти общежития расформировали, мотивируя это нехваткой средств — и парижские улицы вновь покрылись палатками.Их число стремительно растёт, потому что французские законы позволяют выгонять из квартир за долги по аренде и коммуналке. И в прошлом году благодаря этим выселениям на улице оказалось почти двадцать пять тысяч человек, которые зачастую не получают даже пособий.Страны коллективного Запада всё ещё пытаются диктовать свои условия всему миру. Но жители планеты видят, что Америка и Европа не способны решить проблемы даже в собственных городах — от северного Анкориджа до фешенебельных Парижа и Вашингтона.Читайте также: Оккупация Аляски. Как американцы агитировали собак на Кыске в Крысьем архипелаге
Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов

07:42 17.08.2025
 
Накануне встречи президентов Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации, которая прошла в американском Анкоридже, улицы самого большого города штата Аляска зачистили от наркозависимых и бездомных.
"Сегодня я была в городе. Заметила, что бомжей в центре стало меньше, а это большая проблема для города. Несколько дней назад полиция разогнала палаточный городок, в котором они собирались", — рассказала корреспонденту RT местная жительница по имени Ирина.
Суровая северная Аляска столкнулась с теми же социальными проблемами, которые наблюдаются на остальных территориях США с более благоприятными климатическими условиями. Однако нищета, наркомания и алкоголизм имеют тут ярко выраженную местную специфику, потому что от них больше всего страдают представители коренных народов — индейцы, эскимосы и алеуты.
Политика институционального расизма, которой пронизана жизнь Америки, приводит к тому, что аборигены Аляски находятся на самых нижних ступенях социальной лестницы. Большинство из них живёт в бедных изолированных посёлках, получает плохое образование и не имеет особых жизненных перспектив.
В результате многие коренные жители спивались, а когда с этим развернули борьбу, установив в ряде населённых пунктов Аляски довольно строгий сухой закон, эскимосы и индейцы начали варить самогон и потреблять спиртосодержащие препараты из магазинов бытовой химии.
"Должно быть, они в полном отчаянии", — сказала мне женщина, качая головой. Она говорила о злоупотреблении психоактивными веществами в своей общине на Аляске и о том, как люди иногда глотают дезинфицирующий спрей, чтобы напиться. Мысль о глотании дезинфицирующего спрея была для неё отвратительной", — пишет об этом социолог Кристен Огилви.
На смену массовому алкоголизму пришла такая же массовая наркомания — особенно после того, как свою продукцию на Аляску начали поставлять международные наркокартели. Смертельную отраву стали продавать с помощью интернета, а в центре Анкориджа появился упомянутый лагерь. В нём селились наркозависимые или вполне здоровые жители штата, которые остались без жилья и работы.
Местные благотворительные организации и религиозные общины забирали часть бездомных в приюты. Но их число стабильно растёт. В результате нищие остаются на улицах города даже во время холодной северной зимы, прозябая в кое-как утеплённых палатках. А полицейские не обращают на них большого внимания — за исключением особого случая, которым стал для Аляски нынешний саммит.
Совсем недавно, на сорок пятую годовщину Олимпиады, которая проходила в Москве летом 1980 года, украинские и российские либералы наперебой писали о том, что советская милиция выселяла из города антисоциальные элементы вплоть до завершения спортивных мероприятий.
Но в городах Советского Союза никогда не было такого кошмара, который царит сейчас практически в каждом крупном населённом пункте США, где разрастаются палаточные города бездомных потребителей фентанила и процветает уличный криминал. И американским властям приходится регулярно заниматься зачисткой кварталов накануне каждой международной встречи.
В ноябре 2023 года, в ходе Международного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил тогда в тёплой Калифорнии, полиция попыталась выгнать из Сан-Франциско наркозависимых, а также огородила несколько улиц высокими решётками — чтобы иностранные гости не стали жертвой бандитов.
Это не помогло — бездомные сразу же вернулись в центр города со своими палатками, а уличные грабежи продолжались в ежедневном режиме. Прямо перед открытием саммита АТЭС гангстеры напали на чешских журналистов, отобрав у них оборудование на сумму 18 тысяч долларов. Кроме того, от преступников пострадала съёмочная группа канала CNN.
В Белом доме поняли, что не могут взять ситуацию под контроль, и приехавший на это мероприятие председатель КНР Си Цзиньпин в итоге встретился с Джо Байденом в хорошо охраняемом загородном поместье.
С тех пор ситуация не улучшилась. По итогам минувшего года в США дополнительно выросло количество уличных преступлений, а криминальные угрозы в столичном Вашингтоне выросли до такой степени, что администрация Дональда Трампа на днях распорядилась ввести туда отряды силовиков. Потому что, по словам американского президента, на вашингтонских улицах стало опаснее, чем в колумбийской Боготе или иракском Багдаде.
В столице США развернулась настоящая спецоперация, к которой привлечены части Национальной гвардии, а также федеральные агенты из трёх ведомств: ФБР, Управления по борьбе с наркотиками (DEA), а также Управления по контролю за оборотом оружия, табака и алкоголя (ATF).
Глава наркоконтроля Терри Коул временно назначен чрезвычайным полицейским комиссаром Вашингтона — из чего понятно, что Белый дом считает своим основным противником наркодилеров. Столичные кварталы патрулируют вооружённые нацгвардейцы — но местные жители убеждены, что криминал готов вернуться на улицы сразу после того, как уйдут солдаты. А бездомные не уходят оттуда даже сейчас. Потому что уходить им попросту некуда.
Не менее сложная ситуация складывается сейчас в Париже. Год назад его очистили от палаточных лагерей накануне летней Олимпиады, расселив бездомных в специально созданных бюджетных ночлежках. А сейчас эти общежития расформировали, мотивируя это нехваткой средств — и парижские улицы вновь покрылись палатками.
Их число стремительно растёт, потому что французские законы позволяют выгонять из квартир за долги по аренде и коммуналке. И в прошлом году благодаря этим выселениям на улице оказалось почти двадцать пять тысяч человек, которые зачастую не получают даже пособий.
Страны коллективного Запада всё ещё пытаются диктовать свои условия всему миру. Но жители планеты видят, что Америка и Европа не способны решить проблемы даже в собственных городах — от северного Анкориджа до фешенебельных Парижа и Вашингтона.
