https://ukraina.ru/20250817/kto-stoit-za-spinoy--u-trampa-milliardery-tekhnotsari-semya-1067150698.html

Кто стоит за спиной у Трампа: миллиардеры, техноцари, семья

Кто стоит за спиной у Трампа: миллиардеры, техноцари, семья - 17.08.2025 Украина.ру

Кто стоит за спиной у Трампа: миллиардеры, техноцари, семья

Противоречивое поведение Дональда Трампа, удивляющее многих, кто наблюдает за высказываниями президента США, не должно никого удивлять.

2025-08-17T16:59

2025-08-17T16:59

2025-08-17T17:59

эксклюзив

сша

америка

израиль

дональд трамп

джей ди вэнс

республиканская партия

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066970065_0:2:1272:718_1920x0_80_0_0_e0fdded314d1771ee59bf60a389ed6c7.jpg

Да, действительно, Трамп говорит сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. А бывает, что всё это он говорит в течение одного дня.Но это не странности характера, для такого поведения у него есть серьезные причины.Каковы же они?Для этого попытаемся разобраться: кто же находится "за спиной" у Трампа?Кто может влиять на его решения?СемьяОчень много писали и говорили, в том числе в американской прессе, что есть большое влияние семьи.Что жене Мелании, например, нравится Илон Маск.Что сыну Дону младшему понравился Джей ди Вэнс и тот его даже якобы "нашёл".Но конечно, это не так. Личные симпатии и антипатии совершенно не важны.Все члены команды Трампа появились на своих должностях совсем не потому, что понравились Мелании, дочерям или сыновьям.А судя по тому, как семейство, включая младшего 19-летнего сына Бэррона, отчаянно и с остервенением кинулось закупаться и торговать криптовалютами, их гораздо больше интересует личное обогащение, чем назначение любого министра США.Никто из них не выступает сейчас активно публично, как во время предвыборной компании, когда все дружно "работали на папу".Зятья и сватыДжаред Кушнер, муж старшей дочери Иванки, и сама Иванка больше не появляются в Белом доме, как во времена первого срока Трампа.Они не влияют на решения и вообще не участвуют в политической жизни. Причина проста и банальна: они оказались не просто бесполезны, но даже вредны.С милой простотой Иванка зачем-то рассказывала всей Америке, какой краской её отец красит волосы (факт, который Дональд наверняка не очень хотел афишировать).Произносила бесполезные речи, демонстрировала супер невероятные наряды, посещала никому не нужные форумы.Её муж, Джаред Кушнер, которого в прессе Израиля и США называли "Машиахом" (Мессией), заключил на прошлом сроке Трампа "Авраамовы соглашения", которые на деле оказались банальной коммерческой сделкой, и никак не повлияли в итоге на политику Израиля и арабских стран.Все остальные помогают Дональду Трампу, как могут - особенно Лара Трамп, жена среднего сына, Эрика. Великолепный организатор, она возглавляла оргкомитет Республиканской партии. Сейчас снова работает как журналист, для Трампа и Белого дома. Но не более того.Пристроены на тёплые места и сваты.Отец одного зятя, Массад Фарес Буллос, сейчас старший советник президента США.Отец другого зятя, Чарльз Кушнер - посол США во Франции и Монако. Не помешало даже то, что Чарльз Кушнер был ранее осуждён и отбывал срок за преступление - он нанял проститутку для соблазнения мужа своей сестры и прислал сестре соответствующее видео на день рождения. Тем самым он пытался повлиять на сестру в семейном споре.Да, Трамп не забывает ни про кого из "клана Трампов".Но никто из детей, сватов и других родственников не имеет политического влияния, и Мелания тоже.Конечно же, он выступает как патриарх своего рода. На сцене вместе с ним появляются уже внуки (всех возрастов), дети, невестки и зятья.Но...Всё в семье решает папа Дональд.Команда Трампа - миллиардерыДругое дело - команда.Настоящая семья президента Дональда Трампа - это его команда.Члены команды поставлены на эти места влиятельнейшими группами в Америке.Среди таких групп лоббистов выделяют три основных: "сланцевики", ВПК и техноцари из Кремниевой долины.Есть и другие группы влияния. Да и сами члены правительства Трампа - влиятельнейшие фигуры американского бизнеса, настоящие акулы капитализма.И несмотря на то, что все группы грызутся друг с другом, в общем они, конечно, едины: сделать Америку снова великой - но не для народа, не для движения МАГА, а для них, для миллиардеров.Состояние самого Трампа, по оценке издания "Axios", увеличилось с 6-7 миллиардов до 60 миллиардов, когда он занялся криптовалютами.Миллиардерами являются основные министры Трампа, которых ещё называют "друзьями по игре в гольф".В этой группе - Скотт Бессент, министр финансов, Говард Латник, министр торговли.И близкий друг Трампа, Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, который уже пять раз побывал в России и ещё больше - в Израиле и странах Ближнего Востока.Говорят, что Стивен Уиткофф имеет больше влияния на администрацию, чем Госсекретарь Марко Рубио.Рубио - единственный из команды Трампа, кто является почти очевидным ставленником от евроглобалистов. И он - бывший сторонник демпартии.Но таких, впрочем, много. Многие перебежали к Трампу, когда увидели свою выгоду.Это почти все техноолигархи. Другая чрезвычайно влиятельная группа "за троном" Трампа.ТехноцариОсновным руководителем этой группы считается миллиардер Питер Тиль.Именно Питер Тиль не просто "нашёл", а "вырастил" Джей Ди Вэнса, будущий вице-президент поначалу работал в его корпорации.Затем Тиль вложил 15 миллионов долларов в его предвыборную кампанию. Вэнс стал сенатором от штата Огайо.Питер Тиль вкладывался и в предыдущую кампанию Трампа. Потом разочаровался. Потом вернулся к Трампу опять.Времена поменялись. И богатейшие люди мира, Марк Цукерберг (Фейсбук*) и Джефф Безос (Амазон) присягнули Трампу. Они теперь якобы "раскаялись".Нет, суть всё та же, что и всегда: акулы техно капитализма поняли, что добычу можно получить теперь только из рук Трампа, поэтому перебежали в его лагерь. До этого и Цукерберг, и Безос поддерживали демпартию.Так же точно поступили Сэм Альтман (Open Al) и Тим Кук (Apple). Они тоже поддерживали "демов", и вдруг стали приверженцами республиканской партии и лично Дональда Трампа.Тим Кук пожертвовал Трампу миллиард из своих личных средств на предвыборную кампанию.Кто выступает против КитаяИнтересно, что раньше, во время первого срока Трампа, техноолигархи обличали Трампа и требовали препятствовать его администрации.Сэм Альтман и Джей Ди Вэнс вообще сравнивали Трампа с Гитлером.А теперь, как ни в чем не бывало, оба работают с усердием на Трампа и республиканцев.Сэм Альтман, который пожертвовал на кампанию Байдена только официально полмиллиона долларов, вдруг прозрел.И когда Трамп стал президентом, Альтман написал, что стал "более внимательно наблюдать за Трампом", изменил отношение: он будет "невероятно полезен для страны"!Ну то есть лично для Сэма Альтмана. Альтману крайне необходима борьба Трампа с Китаем - основным конкурентом для его компании в создании ИИ.Так же и Тим Кук "прозрел", когда понял: Байден и Харрис не смогут защитить Apple от конкуренции с китайскими компаниями.Кроме того, всем техноолигархам очень важны поставки и добыча редкоземельных металлов. Они не хотят зависеть от Китая. Они хотят разработать добычу в других местах и странах.Вот откуда такой ажиотаж и бум про "редкоземельные".Ну и конечно, очень важный момент: Трамп уже пообещал отвалить 500 миллиардов долларов на развитие программ искусственного интеллекта в США.Интересно, Альтман уже загрузил свой мозг в компьютерное облако, как обещал? Для будущей реинкарнации.У всех техноолигархов есть свои причуды. Одержимость "бессмертием" и "вечной молодостью" - самая популярная.Но интересны они нам, конечно, не этим.Простые миллиардерыЕсть и другие группы влияния. Их очень много.Но вот самые заметные.Это, например, глава корпорации "Пфайзер" Альбер Бурла.Как только не критиковали республиканцы и лично Роберт Кеннеди прививки и безумную вакцинацию, на которой очень хорошо нажилась вся фармацевтика мира. И Бурла, конечно же, в первую очередь.Но вот Трамп стал президентом. И что же?Бурла пожертвовал 200 миллионов долларов только на инаугурацию Трампа. Пообещал построить библиотеку имени Трампа.Вскоре он уже ужинал вместе с Трампом и Робертом Кеннеди. Ему пообещали госзаказы и госзакупки, по сведениям американской прессы.Или Тим Меллон, наследник знаменитой семьи Меллон, одной из богатейших в США.Меллон помог профинансировать на прошлом сроке стену с Мексикой, на 53 миллиона долларов.Он выступает против помощи бедным, инвалидам, матерям одиночкам, так как каждый, по его мнению, "сам творец своей судьбы".Так же, как и остальные, настроен бороться с "угрозой Китая".За интересы супербогатыхВсе друзья Трампа, миллиардеры, восприняли с радостью новые законы Трампа, которые ещё больше снижают налог для богатых.А есть же еще огромный сектор криптовалютчиков, которые тоже с радостью восприняли новые законы о свободном обращении криптовалют.Разумеется, у всех этих групп влияния разные интересы и разные взгляды на то, куда именно должны идти США.Но суть одна - это доминирование их групп влияния.Трамп рассказывал в предвыборные дни, что он сейчас вот как придёт, и - дубинушка ухнет!Революционер, которого не бывало!Картошечку в Макдональдсе раздавал.Но это такой же миллиардер, глава миллиардеров, который хочет "успешной сделки", и более ничего.Это тот же самый "Финансист", хорошо известный нам по классике американской литературы.Он балансирует между различными группами лоббистов, которые оказались объединены под его знамёнами в жажде наживы или хотя бы в сохранении текущего своего положения.И когда мы видим его странное поведение и его противоречивые высказывания, надо понимать: это он хочет сделать так, чтобы были довольны группы олигархов, стоящие за его спиной.А совсем не движение МАГА (но о них тоже нельзя забывать, скоро выборы, и Трамп время от времени делает соответствующие информ вбросы для них).И уж конечно, это не Мелания, которую вообще не интересует политика.Хотя она тоже довольна: криптокошельки её семьи исправно пополняются.Подробнее о Мелании Трамп - в статье Елены Мурзиной "Мелания Трамп, которой нравится Путин. Кто она: сила, стоящая за Трампом или отчаянная домохозяйка"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

сша

америка

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, америка, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс, республиканская партия, впк