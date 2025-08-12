Мелания Трамп, которой нравится Путин. Кто она: сила, стоящая за Трампом или отчаянная домохозяйка - 12.08.2025 Украина.ру
До встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остается несколько дней. И в этом отрезке хочется понять не только то, о чем будут говорить лидеры сверхдержав, но и то как они готовятся к переговорам, к чьим советам прислушиваются, кто влияет на их решения.
"Она та, кто имеет влияние"Под таким заголовком "She's the one that matters" - "Она та, кто имеет влияние", - вышла статья в английской газете "Гардиан".Про якобы "растущее влияние Мелании на Дональда Трампа".А до этого произошло несколько информационных "интервенций" со стороны самого Трампа.И он сам об этом говорил, и об этом пишет "Гардиан":"Мелания Трамп играет исключительную роль в принятии решений её мужем. Именно супруга американского лидера стоит за его стремительными разворотами по ситуации в Газе и на Украине."Так ли это?На самом деле Мелания вдруг заинтересовалась политикой (до этого ничего подобного за ней не замечалось)?Действительно ли Трамп стал к ней прислушиваться (до сих пор такого не было)?Насколько вообще влияет семья и Мелания на решения, которые принимает "ваш самый любимый президент"? Так скромно Трамп величает себя сам.Публичные людиДля того, чтобы ответить на эти вопросы, надо для начала почитать, что говорили и писали сами Мелания и Дональд, чьи отношения были на виду у публики с самого первого дня.Тем более, что перед вторым президентским сроком Трампа Мелания выпустила книгу, где многое рассказала ещё раз, во всех подробностях.Люди они крайне публичные. И даже сдержанная, спокойная немногословная Мелания - конечно, тоже.Не будем забывать, что она ещё до знакомства с Трампом строила карьеру модели, и очень успешно. То есть демонстрировать себя на публике - это её профессия. А жизнь рядом с Дональдом - это жизнь рядом с самым публичным человеком на земле.И это было задолго до его президентства.Все детали их личной жизни давно вынесены на публику и досконально изучены.Вплоть до обсуждения вопроса, надевает ли Дональд пижаму во время ночного сна?Мелания ответила, как всегда, довольно лаконично: "Нет".Никакой политикиВ своей книге Мелания описывает первую встречу с Трампом. Ей 28, ему 52, вечеринка возле бассейна в гостях у кого-то из общих друзей. Трамп подходит к ней с какой-то блондинкой и нисколько не смущаясь присутствием этой блондинки, просит телефончик.Мелания воспользовалась шансом и попросила его номер! Что вполне понятно: мало ли, вдруг он сам ей потом не позвонит?А она, конечно же, позвонила. И так всё закрутилось. Восемь лет они встречались, потом - шикарная свадьба. Потом рождение сына, которого Мелания и кормила сама, и воспитывала сама, отказавшись от услуг персонала.Никакой политики. Всё это вообще было вне зоны её интересов.Мелания - можно сказать, образцовая жена и мать.Во время первого президентского срока Трампа Мелания редко даже появлялась в Белом доме. Журналисты подсчитали: она посетила резиденцию президента всего 16 раз.Теперь же она и вовсе объявила, что не будет там жить. Ей не нравится.Она, конечно же, появляется на официальных мероприятиях и несёт всё бремя публичной жизни жены президента. Но не более того.Однако это не значит, что они живут раздельно. Трамп бывает во Флориде в своей резиденции не реже, чем в Белом доме."Кулёк конфет" и телевизорПо сравнению с первой женой, Иванкой, Мелания выигрывала, в глазах Трампа, как раз тем, что никогда не говорила о работе.Он неоднократно рассказывал о причинах развода с первой женой: та увлеклась работой и дома говорила только о чеках, кассе и организации работы своего казино.Дональду же нужен был простой человеческий домашний уют.Несмотря на своё эпатажное поведение и "много шума из ничего", дома Дональд - совершенно другой человек.Его многолетний личный адвокат говорил, что "Дональду нужен только кулёк конфет и телевизор, и так он с наслаждением проводит свои вечера".Другой биограф Трампа отмечал, что Мелания и Дональд - супруги, которые очень много "молчат вместе".Это всё вполне объяснимо психологически и бывает довольно часто.Трамп столько сил отдает на митинги, встречи и публичную жизнь, что в конце дня ему хочется, действительно, "кулёк конфет" и помолчать рядом с Меланией.Но несмотря на это, влияние Мелании огромное, хотя вряд ли оно политическое.Самый близкий человекМногое говорит такой факт. Дональд всегда после речи или митинга первой звонит Мелании, рассказывает, как всё прошло.Мелания - самый близкий Дональду человек.Она досконально изучила его вкусы и привычки, и ведёт себя в соответствии с ними.Она прочитала биографии предыдущих двух жён Трампа (второй брак был коротким, от второй жены у Трампа дочь Тиффани, от первой жены Иванки - двое сыновей и дочь).Мелания прочитала все 20 книг Трампа.Да, они написаны литературными "неграми", ну и что? Там же всё равно есть важное про обожаемого Дональда.Однажды Мелания сказала про Дональда: мой муж такой же, как мой отец, он трудолюбивый.Она является абсолютно преданным другом и обожателем Трампа. Она всегда поддерживает его.Она выдержала даже бесконечные обвинения Дональда в "сексуализированном насилии".Почему Мелания Трамп отказалась пить чай с Джилл Байден?Дональд называет Меланию "великой первой леди". И Мелания, действительно, оказывает Трампу чёткую, ясную, постоянную поддержку.Её внешний стиль - всегда сдержанное поведение. Всегда - контроль над эмоциями.Закрытые позы и прямой уверенный взгляд.Сдержанность и элегантность. Улыбка и очень мало слов.Внешнее отражает внутреннее содержание.Мелания - человек исключительной принципиальности. Это проявилось в полной мере после покушения на Дональда Трампа.Она категорически отказалась выполнять традицию, ритуал, уже после избрания Дональда, и идти пить чай с предыдущей первой леди, Джилл Байден.Потому что она считает: Байдены входят в число людей, которые пытались убить Трампа. Пускай они - подстрекатели, а не исполнители, конечно же. Для неё этого достаточно.В интервью журналу "Пари матч" Мелания ясно сказала, почему ей не понравился сразу после покушения, звонок Джилл Байден с выражениями сочувствия.Из-за их двуличия и потому что они подстрекали толпу к уничтожению Дональда (что является чистой правдой).Эта попытка убийства потрясла её, кажется, больше, чем самого Трампа.Она не терпит двуличия и она всегда, в любой ситуации, выбирает Дональда Трампа. Теперь становится понятнее, почему именно её выбрал Трамп среди множества девушек, которые были рядом с ним.Исключительная преданность, надежность.И конечно, Мелания очень красивая.Но важнее другое: постоянная поддержка (ведь не зря он звонит ей первой после митингов). И то, что Мелания - образцовая американская домохозяйка.В душе Дональд - тот же буржуа из Квинса, не самого престижного района Нью-Йорка. Он буржуа с большими деньгами. И вкусы у него соответствующие.В семье у него, заметьте, нет никакого эпатажа. Всё исключительно "чинно, благородно, по старому".Правительство миллиардеровНо конечно, Мелания не имеет того политического влияния, которое ей приписывают. Она не указывает Трампу, что делать.Это и невозможно: за решениями Трампа стоят могущественные и значительные силы, американские кланы.Первейший из них - военно-промышленный комплекс, которому уже кинули жирный "кусок" - тот самый Большой Великолепный закон, который увеличивает расходы бюджета в пользу военных кланов Америки.Как может Мелания Трамп повлиять на решения, которые принимаются, например, в пользу военного лобби? Это просто был бы писк комара.Тем более, что весь характер и вся жизнь Мелании - это демонстративное невмешательство в политику. Подчеркнутая демонстрация отстранённости: неприятие даже Белого дома как резиденции.Но зачем английской газете, и её дипломатическому и политическому многолетнему редактору Патрику Винтуру вдруг понадобилось писать такой материал?Палестинцы голодают. Об этом якобы сказала Мелания. И Трамп "развернул свою политику".Это, конечно, просто попытка скрыть настоящие причины: почему Трамп не хочет оказывать ту поддержку Израилю, которую просит Нетаньяху.Неожиданно все увидели, что Палестина голодает. А без Мелании Дональд Трамп этого якобы не знал.Очень удобно объяснять повороты политики "внезапным прозрением". И избирателям понравится!Правительство Трампа называют "правительством миллиардеров". Насколько велик шанс, что друзья - миллиардеры, акулы мирового капитализма прислушаются к голосу Мелании?Все эти "объяснения" - для плебса. Это хорошо "продавалось" во все века. Жене императора Рима приснился сон! Слушайте! Новый указ!Ну вот и Трамп всегда может скрыть непопулярное решение или разворот политики "влиянием Мелании".Отсылки "мне сказала об этом Мелания" ещё и хорошо влияют на женщин избирательниц. Ведь Трампа критиковали именно за "мачизм" и грубоватое, даже несколько вульгарное отношение к женщинам.И Трамп довольно элегантно теперь вбрасывает новую инфоповестку: "мне посоветовала первая леди"."Он ей нравится"Ну и конечно, всех заинтересовали недавние слова Трампа:"Мы знаем Путина. Он ей нравится".А ролик знакомства Мелании с Владимиром Путиным, где она, кажется, чуть не лишилась чувств, побил все рекорды просмотров.Остаётся дождаться итогов встречи на Аляске. Будет ли там Мелания?И что она опять "посоветует" Дональду Трампу?Будем с интересом ждать и наблюдать.О семейных тайнах Майи Санду - в статье Елены Мурзиной "Майя Санду: месть лесбиянки и ребенок от Элтона Джона или Рика Мартина? Семейные тайны"
18:16 12.08.2025 (обновлено: 19:42 12.08.2025)
 
До встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остается несколько дней. И в этом отрезке хочется понять не только то, о чем будут говорить лидеры сверхдержав, но и то как они готовятся к переговорам, к чьим советам прислушиваются, кто влияет на их решения.
"Она та, кто имеет влияние"
Под таким заголовком "She's the one that matters" - "Она та, кто имеет влияние", - вышла статья в английской газете "Гардиан".
Про якобы "растущее влияние Мелании на Дональда Трампа".
А до этого произошло несколько информационных "интервенций" со стороны самого Трампа.
И он сам об этом говорил, и об этом пишет "Гардиан":
"Мелания Трамп играет исключительную роль в принятии решений её мужем. Именно супруга американского лидера стоит за его стремительными разворотами по ситуации в Газе и на Украине."
Так ли это?
На самом деле Мелания вдруг заинтересовалась политикой (до этого ничего подобного за ней не замечалось)?
Действительно ли Трамп стал к ней прислушиваться (до сих пор такого не было)?
Насколько вообще влияет семья и Мелания на решения, которые принимает "ваш самый любимый президент"? Так скромно Трамп величает себя сам.
Публичные люди
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, надо для начала почитать, что говорили и писали сами Мелания и Дональд, чьи отношения были на виду у публики с самого первого дня.
Тем более, что перед вторым президентским сроком Трампа Мелания выпустила книгу, где многое рассказала ещё раз, во всех подробностях.
Люди они крайне публичные. И даже сдержанная, спокойная немногословная Мелания - конечно, тоже.
Не будем забывать, что она ещё до знакомства с Трампом строила карьеру модели, и очень успешно. То есть демонстрировать себя на публике - это её профессия. А жизнь рядом с Дональдом - это жизнь рядом с самым публичным человеком на земле.
И это было задолго до его президентства.
Все детали их личной жизни давно вынесены на публику и досконально изучены.
Вплоть до обсуждения вопроса, надевает ли Дональд пижаму во время ночного сна?
Мелания ответила, как всегда, довольно лаконично: "Нет".
Никакой политики
В своей книге Мелания описывает первую встречу с Трампом. Ей 28, ему 52, вечеринка возле бассейна в гостях у кого-то из общих друзей. Трамп подходит к ней с какой-то блондинкой и нисколько не смущаясь присутствием этой блондинки, просит телефончик.
Мелания воспользовалась шансом и попросила его номер! Что вполне понятно: мало ли, вдруг он сам ей потом не позвонит?
А она, конечно же, позвонила. И так всё закрутилось. Восемь лет они встречались, потом - шикарная свадьба. Потом рождение сына, которого Мелания и кормила сама, и воспитывала сама, отказавшись от услуг персонала.
Никакой политики. Всё это вообще было вне зоны её интересов.
Мелания - можно сказать, образцовая жена и мать.
Во время первого президентского срока Трампа Мелания редко даже появлялась в Белом доме. Журналисты подсчитали: она посетила резиденцию президента всего 16 раз.
Теперь же она и вовсе объявила, что не будет там жить. Ей не нравится.
Она, конечно же, появляется на официальных мероприятиях и несёт всё бремя публичной жизни жены президента. Но не более того.
Однако это не значит, что они живут раздельно. Трамп бывает во Флориде в своей резиденции не реже, чем в Белом доме.
"Кулёк конфет" и телевизор
По сравнению с первой женой, Иванкой, Мелания выигрывала, в глазах Трампа, как раз тем, что никогда не говорила о работе.
Он неоднократно рассказывал о причинах развода с первой женой: та увлеклась работой и дома говорила только о чеках, кассе и организации работы своего казино.
Дональду же нужен был простой человеческий домашний уют.
Несмотря на своё эпатажное поведение и "много шума из ничего", дома Дональд - совершенно другой человек.
Его многолетний личный адвокат говорил, что "Дональду нужен только кулёк конфет и телевизор, и так он с наслаждением проводит свои вечера".
Другой биограф Трампа отмечал, что Мелания и Дональд - супруги, которые очень много "молчат вместе".
Это всё вполне объяснимо психологически и бывает довольно часто.
Трамп столько сил отдает на митинги, встречи и публичную жизнь, что в конце дня ему хочется, действительно, "кулёк конфет" и помолчать рядом с Меланией.
Но несмотря на это, влияние Мелании огромное, хотя вряд ли оно политическое.
Самый близкий человек
Многое говорит такой факт. Дональд всегда после речи или митинга первой звонит Мелании, рассказывает, как всё прошло.
Мелания - самый близкий Дональду человек.
Она досконально изучила его вкусы и привычки, и ведёт себя в соответствии с ними.
Она прочитала биографии предыдущих двух жён Трампа (второй брак был коротким, от второй жены у Трампа дочь Тиффани, от первой жены Иванки - двое сыновей и дочь).
Мелания прочитала все 20 книг Трампа.
Да, они написаны литературными "неграми", ну и что? Там же всё равно есть важное про обожаемого Дональда.
Однажды Мелания сказала про Дональда: мой муж такой же, как мой отец, он трудолюбивый.
Она является абсолютно преданным другом и обожателем Трампа. Она всегда поддерживает его.
Она выдержала даже бесконечные обвинения Дональда в "сексуализированном насилии".
Почему Мелания Трамп отказалась пить чай с Джилл Байден?
Дональд называет Меланию "великой первой леди". И Мелания, действительно, оказывает Трампу чёткую, ясную, постоянную поддержку.
Её внешний стиль - всегда сдержанное поведение. Всегда - контроль над эмоциями.
Закрытые позы и прямой уверенный взгляд.
Сдержанность и элегантность. Улыбка и очень мало слов.
Внешнее отражает внутреннее содержание.
Мелания - человек исключительной принципиальности. Это проявилось в полной мере после покушения на Дональда Трампа.
Она категорически отказалась выполнять традицию, ритуал, уже после избрания Дональда, и идти пить чай с предыдущей первой леди, Джилл Байден.
Потому что она считает: Байдены входят в число людей, которые пытались убить Трампа. Пускай они - подстрекатели, а не исполнители, конечно же. Для неё этого достаточно.
В интервью журналу "Пари матч" Мелания ясно сказала, почему ей не понравился сразу после покушения, звонок Джилл Байден с выражениями сочувствия.
Из-за их двуличия и потому что они подстрекали толпу к уничтожению Дональда (что является чистой правдой).
Эта попытка убийства потрясла её, кажется, больше, чем самого Трампа.
Она не терпит двуличия и она всегда, в любой ситуации, выбирает Дональда Трампа. Теперь становится понятнее, почему именно её выбрал Трамп среди множества девушек, которые были рядом с ним.
Исключительная преданность, надежность.
И конечно, Мелания очень красивая.
Но важнее другое: постоянная поддержка (ведь не зря он звонит ей первой после митингов). И то, что Мелания - образцовая американская домохозяйка.
В душе Дональд - тот же буржуа из Квинса, не самого престижного района Нью-Йорка. Он буржуа с большими деньгами. И вкусы у него соответствующие.
В семье у него, заметьте, нет никакого эпатажа. Всё исключительно "чинно, благородно, по старому".
Правительство миллиардеров
Но конечно, Мелания не имеет того политического влияния, которое ей приписывают. Она не указывает Трампу, что делать.
Это и невозможно: за решениями Трампа стоят могущественные и значительные силы, американские кланы.
Первейший из них - военно-промышленный комплекс, которому уже кинули жирный "кусок" - тот самый Большой Великолепный закон, который увеличивает расходы бюджета в пользу военных кланов Америки.
Как может Мелания Трамп повлиять на решения, которые принимаются, например, в пользу военного лобби? Это просто был бы писк комара.
Тем более, что весь характер и вся жизнь Мелании - это демонстративное невмешательство в политику. Подчеркнутая демонстрация отстранённости: неприятие даже Белого дома как резиденции.
Но зачем английской газете, и её дипломатическому и политическому многолетнему редактору Патрику Винтуру вдруг понадобилось писать такой материал?
Палестинцы голодают. Об этом якобы сказала Мелания. И Трамп "развернул свою политику".
Это, конечно, просто попытка скрыть настоящие причины: почему Трамп не хочет оказывать ту поддержку Израилю, которую просит Нетаньяху.
Неожиданно все увидели, что Палестина голодает. А без Мелании Дональд Трамп этого якобы не знал.
Очень удобно объяснять повороты политики "внезапным прозрением". И избирателям понравится!
Правительство Трампа называют "правительством миллиардеров". Насколько велик шанс, что друзья - миллиардеры, акулы мирового капитализма прислушаются к голосу Мелании?
Все эти "объяснения" - для плебса. Это хорошо "продавалось" во все века. Жене императора Рима приснился сон! Слушайте! Новый указ!
Ну вот и Трамп всегда может скрыть непопулярное решение или разворот политики "влиянием Мелании".
Отсылки "мне сказала об этом Мелания" ещё и хорошо влияют на женщин избирательниц. Ведь Трампа критиковали именно за "мачизм" и грубоватое, даже несколько вульгарное отношение к женщинам.
И Трамп довольно элегантно теперь вбрасывает новую инфоповестку: "мне посоветовала первая леди".
"Он ей нравится"
Ну и конечно, всех заинтересовали недавние слова Трампа:
"Мы знаем Путина. Он ей нравится".
А ролик знакомства Мелании с Владимиром Путиным, где она, кажется, чуть не лишилась чувств, побил все рекорды просмотров.
Остаётся дождаться итогов встречи на Аляске. Будет ли там Мелания?
И что она опять "посоветует" Дональду Трампу?
Будем с интересом ждать и наблюдать.
О семейных тайнах Майи Санду - в статье Елены Мурзиной "Майя Санду: месть лесбиянки и ребенок от Элтона Джона или Рика Мартина? Семейные тайны"
