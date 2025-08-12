https://ukraina.ru/20250812/melaniya-tramp-kotoroy-nravitsya-putin-kto-ona-sila-stoyaschaya-za-trampom-ili-otchayannaya-domokhozyayka-1066878533.html

Мелания Трамп, которой нравится Путин. Кто она: сила, стоящая за Трампом или отчаянная домохозяйка

До встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остается несколько дней. И в этом отрезке хочется понять не только то, о чем будут говорить лидеры сверхдержав, но и то как они готовятся к переговорам, к чьим советам прислушиваются, кто влияет на их решения.

"Она та, кто имеет влияние"Под таким заголовком "She's the one that matters" - "Она та, кто имеет влияние", - вышла статья в английской газете "Гардиан".Про якобы "растущее влияние Мелании на Дональда Трампа".А до этого произошло несколько информационных "интервенций" со стороны самого Трампа.И он сам об этом говорил, и об этом пишет "Гардиан":"Мелания Трамп играет исключительную роль в принятии решений её мужем. Именно супруга американского лидера стоит за его стремительными разворотами по ситуации в Газе и на Украине."Так ли это?На самом деле Мелания вдруг заинтересовалась политикой (до этого ничего подобного за ней не замечалось)?Действительно ли Трамп стал к ней прислушиваться (до сих пор такого не было)?Насколько вообще влияет семья и Мелания на решения, которые принимает "ваш самый любимый президент"? Так скромно Трамп величает себя сам.Публичные людиДля того, чтобы ответить на эти вопросы, надо для начала почитать, что говорили и писали сами Мелания и Дональд, чьи отношения были на виду у публики с самого первого дня.Тем более, что перед вторым президентским сроком Трампа Мелания выпустила книгу, где многое рассказала ещё раз, во всех подробностях.Люди они крайне публичные. И даже сдержанная, спокойная немногословная Мелания - конечно, тоже.Не будем забывать, что она ещё до знакомства с Трампом строила карьеру модели, и очень успешно. То есть демонстрировать себя на публике - это её профессия. А жизнь рядом с Дональдом - это жизнь рядом с самым публичным человеком на земле.И это было задолго до его президентства.Все детали их личной жизни давно вынесены на публику и досконально изучены.Вплоть до обсуждения вопроса, надевает ли Дональд пижаму во время ночного сна?Мелания ответила, как всегда, довольно лаконично: "Нет".Никакой политикиВ своей книге Мелания описывает первую встречу с Трампом. Ей 28, ему 52, вечеринка возле бассейна в гостях у кого-то из общих друзей. Трамп подходит к ней с какой-то блондинкой и нисколько не смущаясь присутствием этой блондинки, просит телефончик.Мелания воспользовалась шансом и попросила его номер! Что вполне понятно: мало ли, вдруг он сам ей потом не позвонит?А она, конечно же, позвонила. И так всё закрутилось. Восемь лет они встречались, потом - шикарная свадьба. Потом рождение сына, которого Мелания и кормила сама, и воспитывала сама, отказавшись от услуг персонала.Никакой политики. Всё это вообще было вне зоны её интересов.Мелания - можно сказать, образцовая жена и мать.Во время первого президентского срока Трампа Мелания редко даже появлялась в Белом доме. Журналисты подсчитали: она посетила резиденцию президента всего 16 раз.Теперь же она и вовсе объявила, что не будет там жить. Ей не нравится.Она, конечно же, появляется на официальных мероприятиях и несёт всё бремя публичной жизни жены президента. Но не более того.Однако это не значит, что они живут раздельно. Трамп бывает во Флориде в своей резиденции не реже, чем в Белом доме."Кулёк конфет" и телевизорПо сравнению с первой женой, Иванкой, Мелания выигрывала, в глазах Трампа, как раз тем, что никогда не говорила о работе.Он неоднократно рассказывал о причинах развода с первой женой: та увлеклась работой и дома говорила только о чеках, кассе и организации работы своего казино.Дональду же нужен был простой человеческий домашний уют.Несмотря на своё эпатажное поведение и "много шума из ничего", дома Дональд - совершенно другой человек.Его многолетний личный адвокат говорил, что "Дональду нужен только кулёк конфет и телевизор, и так он с наслаждением проводит свои вечера".Другой биограф Трампа отмечал, что Мелания и Дональд - супруги, которые очень много "молчат вместе".Это всё вполне объяснимо психологически и бывает довольно часто.Трамп столько сил отдает на митинги, встречи и публичную жизнь, что в конце дня ему хочется, действительно, "кулёк конфет" и помолчать рядом с Меланией.Но несмотря на это, влияние Мелании огромное, хотя вряд ли оно политическое.Самый близкий человекМногое говорит такой факт. Дональд всегда после речи или митинга первой звонит Мелании, рассказывает, как всё прошло.Мелания - самый близкий Дональду человек.Она досконально изучила его вкусы и привычки, и ведёт себя в соответствии с ними.Она прочитала биографии предыдущих двух жён Трампа (второй брак был коротким, от второй жены у Трампа дочь Тиффани, от первой жены Иванки - двое сыновей и дочь).Мелания прочитала все 20 книг Трампа.Да, они написаны литературными "неграми", ну и что? Там же всё равно есть важное про обожаемого Дональда.Однажды Мелания сказала про Дональда: мой муж такой же, как мой отец, он трудолюбивый.Она является абсолютно преданным другом и обожателем Трампа. Она всегда поддерживает его.Она выдержала даже бесконечные обвинения Дональда в "сексуализированном насилии".Почему Мелания Трамп отказалась пить чай с Джилл Байден?Дональд называет Меланию "великой первой леди". И Мелания, действительно, оказывает Трампу чёткую, ясную, постоянную поддержку.Её внешний стиль - всегда сдержанное поведение. Всегда - контроль над эмоциями.Закрытые позы и прямой уверенный взгляд.Сдержанность и элегантность. Улыбка и очень мало слов.Внешнее отражает внутреннее содержание.Мелания - человек исключительной принципиальности. Это проявилось в полной мере после покушения на Дональда Трампа.Она категорически отказалась выполнять традицию, ритуал, уже после избрания Дональда, и идти пить чай с предыдущей первой леди, Джилл Байден.Потому что она считает: Байдены входят в число людей, которые пытались убить Трампа. Пускай они - подстрекатели, а не исполнители, конечно же. Для неё этого достаточно.В интервью журналу "Пари матч" Мелания ясно сказала, почему ей не понравился сразу после покушения, звонок Джилл Байден с выражениями сочувствия.Из-за их двуличия и потому что они подстрекали толпу к уничтожению Дональда (что является чистой правдой).Эта попытка убийства потрясла её, кажется, больше, чем самого Трампа.Она не терпит двуличия и она всегда, в любой ситуации, выбирает Дональда Трампа. Теперь становится понятнее, почему именно её выбрал Трамп среди множества девушек, которые были рядом с ним.Исключительная преданность, надежность.И конечно, Мелания очень красивая.Но важнее другое: постоянная поддержка (ведь не зря он звонит ей первой после митингов). И то, что Мелания - образцовая американская домохозяйка.В душе Дональд - тот же буржуа из Квинса, не самого престижного района Нью-Йорка. Он буржуа с большими деньгами. И вкусы у него соответствующие.В семье у него, заметьте, нет никакого эпатажа. Всё исключительно "чинно, благородно, по старому".Правительство миллиардеровНо конечно, Мелания не имеет того политического влияния, которое ей приписывают. Она не указывает Трампу, что делать.Это и невозможно: за решениями Трампа стоят могущественные и значительные силы, американские кланы.Первейший из них - военно-промышленный комплекс, которому уже кинули жирный "кусок" - тот самый Большой Великолепный закон, который увеличивает расходы бюджета в пользу военных кланов Америки.Как может Мелания Трамп повлиять на решения, которые принимаются, например, в пользу военного лобби? Это просто был бы писк комара.Тем более, что весь характер и вся жизнь Мелании - это демонстративное невмешательство в политику. Подчеркнутая демонстрация отстранённости: неприятие даже Белого дома как резиденции.Но зачем английской газете, и её дипломатическому и политическому многолетнему редактору Патрику Винтуру вдруг понадобилось писать такой материал?Палестинцы голодают. Об этом якобы сказала Мелания. И Трамп "развернул свою политику".Это, конечно, просто попытка скрыть настоящие причины: почему Трамп не хочет оказывать ту поддержку Израилю, которую просит Нетаньяху.Неожиданно все увидели, что Палестина голодает. А без Мелании Дональд Трамп этого якобы не знал.Очень удобно объяснять повороты политики "внезапным прозрением". И избирателям понравится!Правительство Трампа называют "правительством миллиардеров". Насколько велик шанс, что друзья - миллиардеры, акулы мирового капитализма прислушаются к голосу Мелании?Все эти "объяснения" - для плебса. Это хорошо "продавалось" во все века. Жене императора Рима приснился сон! Слушайте! Новый указ!Ну вот и Трамп всегда может скрыть непопулярное решение или разворот политики "влиянием Мелании".Отсылки "мне сказала об этом Мелания" ещё и хорошо влияют на женщин избирательниц. Ведь Трампа критиковали именно за "мачизм" и грубоватое, даже несколько вульгарное отношение к женщинам.И Трамп довольно элегантно теперь вбрасывает новую инфоповестку: "мне посоветовала первая леди"."Он ей нравится"Ну и конечно, всех заинтересовали недавние слова Трампа:"Мы знаем Путина. Он ей нравится".А ролик знакомства Мелании с Владимиром Путиным, где она, кажется, чуть не лишилась чувств, побил все рекорды просмотров.Остаётся дождаться итогов встречи на Аляске. Будет ли там Мелания?И что она опять "посоветует" Дональду Трампу?Будем с интересом ждать и наблюдать.О семейных тайнах Майи Санду - в статье Елены Мурзиной "Майя Санду: месть лесбиянки и ребенок от Элтона Джона или Рика Мартина? Семейные тайны"

Елена Мурзина

