Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании

Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T12:35
2025-08-16T12:35
В письме Мелания Трамп якобы подняла вопрос о якобы "похищениях детей в результате войны на Украине". Вероятно, официальные доклады российских омбудсменов остаются для западных лидеров и СМИ табу, говорится в публикации канала."Вероятно, официальные доклады российских омбудсменов остаются для западных лидеров и СМИ табу", — комментируют авторы Украина.ру.Больше новостей в обзоре: "Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15".
12:35 16.08.2025
 
Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает телеграм-канал Украина.ру
В письме Мелания Трамп якобы подняла вопрос о якобы "похищениях детей в результате войны на Украине". Вероятно, официальные доклады российских омбудсменов остаются для западных лидеров и СМИ табу, говорится в публикации канала.
"Вероятно, официальные доклады российских омбудсменов остаются для западных лидеров и СМИ табу", — комментируют авторы Украина.ру.
Больше новостей в обзоре: "Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15".
Андрей Суздальцев интервью
11:31
Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал ЗападаПро Трампа говорят как о слоне в посудной лавке, но на самом деле он вполне элегантно вальсирует в этом марлезонском балете с Европой и Украиной. И сейчас Трамп будет откалывать Украину от Евросоюза, потому что ему крайне необходимо закрыть тему украинской войны
НовостиСШАВладимир ПутинУкраина.руДональд ТрампReutersписьмоСМИдетиУкраина
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
