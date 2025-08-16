https://ukraina.ru/20250816/tramp-peredal-putinu-pismo-svoey-zheny-melanii-1067106019.html
Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает телеграм-канал Украина.ру
В письме Мелания Трамп якобы подняла вопрос о якобы "похищениях детей в результате войны на Украине". Вероятно, официальные доклады российских омбудсменов остаются для западных лидеров и СМИ табу, говорится в публикации канала."Вероятно, официальные доклады российских омбудсменов остаются для западных лидеров и СМИ табу", — комментируют авторы Украина.ру.Больше новостей в обзоре: "Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15".
