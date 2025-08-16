Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании

Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада Про Трампа говорят как о слоне в посудной лавке, но на самом деле он вполне элегантно вальсирует в этом марлезонском балете с Европой и Украиной. И сейчас Трамп будет откалывать Украину от Евросоюза, потому что ему крайне необходимо закрыть тему украинской войны