Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15 - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/pobeda-zdravogo-smysla-i-vosstanovlenie-vzaimodeystviya-dvukh-yadernykh-derzhav-glavnoe-na-1015-1067099881.html
Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15 - 16.08.2025 Украина.ру
Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
О самых важных событиях минувшей ночи сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T10:12
2025-08-16T10:15
новости
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
совет федерации
оон
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067081844_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_ff0d034fb5d93b54140bf775277b5f14.jpg
Коротко о наиболее важных событиях:— ООН "приняла к сведению" саммит РФ-США и приветствует конструктивный диалог, заявили РИА Новости в офисе генсека.— Саммит на Аляске стал совместным успехом Путина и Трампа, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. "И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход - это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата", — заявил вице-спикер. — Урегулирование украинского конфликта в одночасье невозможно. Кризис вышел из многолетних накопленных противоречий. Такое мнение приводится в редакционной статье China Daily, посвящённой встрече Путина и Трампа.— Япония полагает, что саммит США и РФ стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного представителя кабинета японского премьер-министра. — NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске. При этом в Белом доме подобные сообщения опровергают.— Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. — Сенатор Андрей Клишас о саммите на Аляске: "На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять".— Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов об итогах переговоров глав России и США: "Победа здравого смысла". По его словам, эта встреча уже является полномасштабным диалогом двух стран.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/sdelki-net-progress-est-glavnoe-na-utro-16-avgusta-1067098147.html
россия
аляска
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067081844_316:0:2028:1284_1920x0_80_0_0_0e24e07d7eeaa7a0d070e572d5546d78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, совет федерации, оон, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров, главные новости
Новости, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, Совет Федерации, ООН, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров Путина и Трампа, итоги переговоров, Главные новости

Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15

10:12 16.08.2025 (обновлено: 10:15 16.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
О самых важных событиях минувшей ночи сообщает телеграм-канал Украина.ру
Коротко о наиболее важных событиях:
— ООН "приняла к сведению" саммит РФ-США и приветствует конструктивный диалог, заявили РИА Новости в офисе генсека.
— Саммит на Аляске стал совместным успехом Путина и Трампа, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. "И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход - это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата", — заявил вице-спикер.
— Урегулирование украинского конфликта в одночасье невозможно. Кризис вышел из многолетних накопленных противоречий. Такое мнение приводится в редакционной статье China Daily, посвящённой встрече Путина и Трампа.
— Япония полагает, что саммит США и РФ стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного представителя кабинета японского премьер-министра.
— NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске. При этом в Белом доме подобные сообщения опровергают.
— Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
— Сенатор Андрей Клишас о саммите на Аляске: "На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять".
— Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов об итогах переговоров глав России и США: "Победа здравого смысла". По его словам, эта встреча уже является полномасштабным диалогом двух стран.
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
09:03
Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августаСтали известны итоги встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руСовет ФедерацииООНновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025чем закончились переговорырезультаты переговоров Путина и Трампаитоги переговоровГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40
10:12Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
10:00"Самая сложная операция за три года СВО": военный эксперт о новом этапе наступления ВС РФ
09:55Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков
09:45"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
09:45"Солдаты закончатся через полтора года": Михаил Поликарпов о критическом истощении украинской армии
09:30"Противник сообщает о взятии Золотого Колодезя": эксперт рассказал об успехе ВС РФ под Добропольем
09:27Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян
09:18ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
09:10"Продолжение войны выгодно США": почему Вашингтон не заинтересован в мире — объяснение историка
09:03Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа
08:50"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
08:30"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском
08:15"Войска широким фронтом подходят к Доброполью": Онуфриенко про перспективы наступления ВС РФ
08:00"Неразоблачённые агенты". Как Компартия Западной Украины стала жертвой "польской операции" НКВД
07:41Жужжащий камертон геополитики: загадочный феномен "Радио Судного дня" УВБ-76
07:40Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России
07:20Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
07:00Геополитическая сделка века: Доронин объяснил, почему передача Аляски США была неизбежной
06:36Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры
Лента новостейМолния