Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
О самых важных событиях минувшей ночи сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
10:12 16.08.2025 (обновлено: 10:15 16.08.2025)
Коротко о наиболее важных событиях:
— ООН "приняла к сведению" саммит РФ-США и приветствует конструктивный диалог, заявили РИА Новости в офисе генсека.
— Саммит на Аляске стал совместным успехом Путина и Трампа, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. "И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход - это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата", — заявил вице-спикер.
— Урегулирование украинского конфликта в одночасье невозможно. Кризис вышел из многолетних накопленных противоречий. Такое мнение приводится в редакционной статье China Daily, посвящённой встрече Путина и Трампа.
— Япония полагает, что саммит США и РФ стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного представителя кабинета японского премьер-министра.
— NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске. При этом в Белом доме подобные сообщения опровергают.
— Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
— Сенатор Андрей Клишас о саммите на Аляске: "На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять".
— Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов об итогах переговоров глав России и США: "Победа здравого смысла". По его словам, эта встреча уже является полномасштабным диалогом двух стран.