https://ukraina.ru/20250816/pobeda-zdravogo-smysla-i-vosstanovlenie-vzaimodeystviya-dvukh-yadernykh-derzhav-glavnoe-na-1015-1067099881.html

Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15

Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15 - 16.08.2025 Украина.ру

Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15

О самых важных событиях минувшей ночи сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-08-16T10:12

2025-08-16T10:12

2025-08-16T10:15

новости

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

украина.ру

совет федерации

оон

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067081844_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_ff0d034fb5d93b54140bf775277b5f14.jpg

Коротко о наиболее важных событиях:— ООН "приняла к сведению" саммит РФ-США и приветствует конструктивный диалог, заявили РИА Новости в офисе генсека.— Саммит на Аляске стал совместным успехом Путина и Трампа, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. "И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход - это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата", — заявил вице-спикер. — Урегулирование украинского конфликта в одночасье невозможно. Кризис вышел из многолетних накопленных противоречий. Такое мнение приводится в редакционной статье China Daily, посвящённой встрече Путина и Трампа.— Япония полагает, что саммит США и РФ стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на высокопоставленного представителя кабинета японского премьер-министра. — NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске. При этом в Белом доме подобные сообщения опровергают.— Саммит на Аляске стал значимым поворотным моментом и в восстановлении взаимодействия двух ядерных держав, и в вопросе Украины, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. — Сенатор Андрей Клишас о саммите на Аляске: "На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять".— Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов об итогах переговоров глав России и США: "Победа здравого смысла". По его словам, эта встреча уже является полномасштабным диалогом двух стран.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250816/sdelki-net-progress-est-glavnoe-na-utro-16-avgusta-1067098147.html

россия

аляска

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, совет федерации, оон, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров, главные новости