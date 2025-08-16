Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне

Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу

Путин мастер контрдавления. Он и пошел на встречу с Трампом, потому что был уверен, что в личном формате давления будет меньше. Путин сказал все, что он хотел сказать. И Трамп уже не кричит, что он разнесет Россию, если она откажется от сделки.