https://ukraina.ru/20250816/kim-chen-yn-vozlozhil-venok-k-monumentu-osvobozhdeniya-v-chest-pavshikh-sovetskikh-voinov-v-pkhenyane-1067105324.html
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне - 16.08.2025 Украина.ру
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в столице Северной Кореи Пхеньяне. Об этом 16 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T12:18
2025-08-16T12:18
2025-08-16T12:19
новости
кндр
россия
северная корея
ким чен ын
владимир путин
украина.ру
красная армия
память
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067104051_0:95:991:652_1920x0_80_0_0_adc5a6639e8903be45f3b4dd5bfe6452.jpg
Лидер КНДР отметил "несравненный героизм и немеркнущие подвиги" солдат Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны, передает ЦТАК. "У монумента был выстроен почётный караул, исполнены гимны России и КНДР. Под музыку был возложен венок от имени Ким Чен Ына, надпись на ленте венка гласила: "Мы не забываем заслуг павших советских воинов", — говорится в публикации тг-канала.Больше новостей в обзоре: "Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15".Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/vladimir-bruter-beseda-putina-i-trampa-byla-nedolgoy-potomu-chto-im-bolshe-nechego-skazat-drug-drugu-1067103376.html
кндр
россия
северная корея
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067104051_51:0:920:652_1920x0_80_0_0_f6c1a72494516a204537a67dedc628cf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, россия, северная корея, ким чен ын, владимир путин, украина.ру, красная армия, память, ссср
Новости, КНДР, Россия, Северная Корея, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Украина.ру, Красная Армия, память, СССР
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
12:18 16.08.2025 (обновлено: 12:19 16.08.2025)
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в столице Северной Кореи Пхеньяне. Об этом 16 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру