Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/kim-chen-yn-vozlozhil-venok-k-monumentu-osvobozhdeniya-v-chest-pavshikh-sovetskikh-voinov-v-pkhenyane-1067105324.html
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне - 16.08.2025 Украина.ру
Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в столице Северной Кореи Пхеньяне. Об этом 16 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T12:18
2025-08-16T12:19
новости
кндр
россия
северная корея
ким чен ын
владимир путин
украина.ру
красная армия
память
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067104051_0:95:991:652_1920x0_80_0_0_adc5a6639e8903be45f3b4dd5bfe6452.jpg
Лидер КНДР отметил "несравненный героизм и немеркнущие подвиги" солдат Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны, передает ЦТАК. "У монумента был выстроен почётный караул, исполнены гимны России и КНДР. Под музыку был возложен венок от имени Ким Чен Ына, надпись на ленте венка гласила: "Мы не забываем заслуг павших советских воинов", — говорится в публикации тг-канала.Больше новостей в обзоре: "Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15".Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/vladimir-bruter-beseda-putina-i-trampa-byla-nedolgoy-potomu-chto-im-bolshe-nechego-skazat-drug-drugu-1067103376.html
кндр
россия
северная корея
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067104051_51:0:920:652_1920x0_80_0_0_f6c1a72494516a204537a67dedc628cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, россия, северная корея, ким чен ын, владимир путин, украина.ру, красная армия, память, ссср
Новости, КНДР, Россия, Северная Корея, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Украина.ру, Красная Армия, память, СССР

Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне

12:18 16.08.2025 (обновлено: 12:19 16.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в столице Северной Кореи Пхеньяне. Об этом 16 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Лидер КНДР отметил "несравненный героизм и немеркнущие подвиги" солдат Красной армии, освободивших Корею в годы Второй мировой войны, передает ЦТАК.
"У монумента был выстроен почётный караул, исполнены гимны России и КНДР. Под музыку был возложен венок от имени Ким Чен Ына, надпись на ленте венка гласила: "Мы не забываем заслуг павших советских воинов", — говорится в публикации тг-канала.
Больше новостей в обзоре: "Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15".
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
12:01
Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другуПутин мастер контрдавления. Он и пошел на встречу с Трампом, потому что был уверен, что в личном формате давления будет меньше. Путин сказал все, что он хотел сказать. И Трамп уже не кричит, что он разнесет Россию, если она откажется от сделки.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКНДРРоссияСеверная КореяКим Чен ЫнВладимир ПутинУкраина.руКрасная АрмияпамятьСССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
12:42Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация
12:41Зеленского снова "будут ругать", пишет турецкая газета Yeni Akit, комментируя предстоящий визит просроченного в США
12:35Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
12:33Подробностями освобождения Вороного делится "Воин DV":
12:26ВС РФ освободили Вороное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны
12:21ВС РФ освободили населённый пункт Колодези в ДНР, сообщили в Минобороны
12:20Сегодня пройдёт внеочередная встреча послов всех 27 стран-членов ЕС для обсуждения дальнейших шагов блока
12:18Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
12:10Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке
12:01Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу
11:58Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
11:40Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
11:31Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада
11:29Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
11:09Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над регионами России
10:42Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40
10:12Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
10:00"Самая сложная операция за три года СВО": военный эксперт о новом этапе наступления ВС РФ
09:55Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков
Лента новостейМолния