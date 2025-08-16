Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске
В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени в штате Аляска прошла встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина
Встреча на Аляске
Лидеры двух стран встретились на летном поле на военной базе Элмендорф — Ричардсон после 22:00 мск. Первым туда на своем самолете прибыл американский президент, затем там же приземлился борт с российским лидером. Вскоре главы государств практически одновременно спустились и встретились на красной дорожке.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Трамп тепло поприветствовал Путина, поаплодировав ему, пока тот шел ему навстречу. На ходу президенты России и США коротко переговорили без переводчиков, после чего сделали совместное фото на специальном подиуме.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
В этот момент, по американской традиции, собравшиеся там же журналисты стали выкрикивать наперебой свои вопросы. На кадрах трансляции можно было услышать, как некая журналистка на английском языке выкрикнула провокационный вопрос о том, перестанет ли Путин "убивать гражданских". В этот момент глава российского государства жестом показал, что не слышит вопросов. Расслышать их в таком гвалте действительно было нелегко.
Встреча президентов России и США на Аляске
После фотографирования Трамп предложил Путину поехать к месту переговоров на одной машине, в итоге тот сел в лимузин американского лидера, хотя на Аляску привезли и традиционное средство передвижения российского президента - лимузин Aurus. Как сообщил канал NBC, десятиминутную поездку главы двух государств посвятили общению тет-а-тет.
Как сообщили СМИ еще незадолго до начала встречи, ее формат изменили: вместо переговоров с глазу на глаз они прошли в формате "три на три". С российской стороны вместе с Путиным во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, а с американской - Трамп, глава Госдепа Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Переговоры прошли под лозунгом "Стремление к миру", который возвышался над местом проведения встречи над флагами двух стран. Как и на летном поле, журналисты попытались перекричать друг друга с вопросами, но их быстро осадили и попросили выйти. Диалог прошел за закрытыми дверями, от комментариев и заявлений стороны воздержались.
Настрой на результат
Встреча в узком составе продолжалась 2 часа 45 минут. По ее итогам лидеры двух стран дали пресс-конференцию.
Первым слово взял Владимир Путин. Он назвал прошедшие переговоры обстоятельными и полезными. По его словам, они прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Глава российского государства поблагодарил своего американского коллегу за приглашение на Аляску.
"Наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым", - заявил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что с Аляской связана значительная часть общей истории двух стран.
© telegram ukr_2025_ru
© telegram ukr_2025_ru
"Так, здесь по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки, православные храмы, множество - более семисот - географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза. Это был опасный и сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы", - сказал Путин.
Он высказал признательность американским властям за сохранение памяти об этих событиях.
"Это выглядит достойно и благородно", - отметил глава российского государства.
Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку, продолжил Путин.
"Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе даже в самых непростых условиях", - заявил он.
Вчера, 12:08Что будет, если Трамп не сможет заставить Зеленского выполнить договор России с США — Семибратов Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру объяснил, чем могут закончиться переговоры президентов России и США на Аляске
По словам Путина, российско-американские отношения за последние четыре года скатились до самой низкой точки со времен холодной войны и это не идет на пользу ни двум странам, ни миру в целом. Встреча лидеров двух государств назрела, рано или поздно надо было выправлять ситуацию.
"У нас с президентом Трампом установились очень хорошие, прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону, к нам в Россию, как известно, неоднократно приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф. Регулярно контактировали наши помощники и главы политических ведомств", - сказал Путин.
Он отметил, что одной из центральных тем прошедшей встречи стала ситуация на Украине. Москва видит желание Трампа содействовать окончанию конфликта, вникнуть в суть и понять его истоки.
"Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", - подчеркнул президент РФ.
Он рассказал, что украинский народ - братский и все происходящее - трагедия и боль.
"Поэтому наша страна искренне заинтересована, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что для того, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - заявил Путин.
Он выразил согласие с Трампом, который в ходе встречи заявил, что безопасность Украины должна быть также обеспечена, "мы готовы над этим работать".
"Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и в европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций и закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - заявил Путин.
Далее он вновь перешел к теме взаимоотношений России и США, отметил увеличение, пусть и символическое, товарооборота между странами при нынешней американской администрации, у двух государств - "много интересных направлений совместной работы".
Путин рассказал, что здесь, на Аляске, проходит линия перемены дат, когда из вчера можно буквально шагнуть в завтра и выразил надежду, что у России и США получится это сделать в политическом смысле.
"Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в тоже время проявляет понимания наличия у России своих национальных интересов. Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - сказал он.
В завершении Путин выразил согласие с утверждением Трампа, что конфликта на Украине не было бы, если бы у власти в США находился в тот момент именно нынешний глава Белого дома, так как предыдущая администрация прислушиваться к РФ не хотела.
До встречи в Москве?
Далее со своим комментарием касательно состоявшейся встречи выступил президент США.
"Мы действительно достигли огромного прогресса", - подтвердил Трамп.
Он заявил, что, вероятно, "очень скоро" снова увидится и поговорит с Путиным.
"По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать", - добавил американский лидер.
Трамп выразил мнение, что его российский коллега так же заинтересован в завершении конфликта на Украине, как и он сам.
Глава Белого дома вспомнил историю с будто бы имевшим место вмешательством РФ в выборы президента США в 2016 году, по его словам, он и Путин знают, что это было фальсификацией.
В завершении президент РФ предложил Трампу встретится в следующий раз в Москве. Американский президент заявил, что это интересно и "посмотрим".
На этом пресс-конференция завершилась. Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов. Выступление Путина заняло чуть больше 8 минут, Трамп же говорил вдвое меньше.
© telegram ukr_2025_ruПереговоры в Анкоридже завершились
© telegram ukr_2025_ru
Переговоры в Анкоридже завершились
После встречи российский президент возложил цветы на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон недалеко от места проведения переговоров, где захоронены советские летчики.
© telegram ukr_2025_ru
© telegram ukr_2025_ru
На этом российско-американские переговоры на Аляске завершились. Совместный обед расширенных делегаций с участием Трампа и Путина был отменен. Российский президент покинул США, а Трамп возвращается в Вашингтон.
В анонсированном ранее интервью Fox News после переговоров Трамп заявил, что оценивает этот день на десятку по шкале от 0 до 10.
О том, что говорили на Украине перед встречей на Аляске - в материале издания Украина.ру Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на Аляске.
Подписывайся на