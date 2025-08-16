https://ukraina.ru/20250816/progress-est-no-ne-po-glavnomu-punktu-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-1067094624.html

Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске

В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени в штате Аляска прошла встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина

Встреча на АляскеЛидеры двух стран встретились на летном поле на военной базе Элмендорф — Ричардсон после 22:00 мск. Первым туда на своем самолете прибыл американский президент, затем там же приземлился борт с российским лидером. Вскоре главы государств практически одновременно спустились и встретились на красной дорожке.Трамп тепло поприветствовал Путина, поаплодировав ему, пока тот шел ему навстречу. На ходу президенты России и США коротко переговорили без переводчиков, после чего сделали совместное фото на специальном подиуме.В этот момент, по американской традиции, собравшиеся там же журналисты стали выкрикивать наперебой свои вопросы. На кадрах трансляции можно было услышать, как некая журналистка на английском языке выкрикнула провокационный вопрос о том, перестанет ли Путин "убивать гражданских". В этот момент глава российского государства жестом показал, что не слышит вопросов. Расслышать их в таком гвалте действительно было нелегко.После фотографирования Трамп предложил Путину поехать к месту переговоров на одной машине, в итоге тот сел в лимузин американского лидера, хотя на Аляску привезли и традиционное средство передвижения российского президента - лимузин Aurus. Как сообщил канал NBC, десятиминутную поездку главы двух государств посвятили общению тет-а-тет.Как сообщили СМИ еще незадолго до начала встречи, ее формат изменили: вместо переговоров с глазу на глаз они прошли в формате "три на три". С российской стороны вместе с Путиным во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, а с американской - Трамп, глава Госдепа Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Переговоры прошли под лозунгом "Стремление к миру", который возвышался над местом проведения встречи над флагами двух стран. Как и на летном поле, журналисты попытались перекричать друг друга с вопросами, но их быстро осадили и попросили выйти. Диалог прошел за закрытыми дверями, от комментариев и заявлений стороны воздержались.Настрой на результатВстреча в узком составе продолжалась 2 часа 45 минут. По ее итогам лидеры двух стран дали пресс-конференцию.Первым слово взял Владимир Путин. Он назвал прошедшие переговоры обстоятельными и полезными. По его словам, они прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Глава российского государства поблагодарил своего американского коллегу за приглашение на Аляску."Наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым", - заявил Путин.Президент РФ подчеркнул, что с Аляской связана значительная часть общей истории двух стран."Так, здесь по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки, православные храмы, множество - более семисот - географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолетов и другой техники по договору ленд-лиза. Это был опасный и сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но летчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы", - сказал Путин.Он высказал признательность американским властям за сохранение памяти об этих событиях."Это выглядит достойно и благородно", - отметил глава российского государства.Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку, продолжил Путин."Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе даже в самых непростых условиях", - заявил он.По словам Путина, российско-американские отношения за последние четыре года скатились до самой низкой точки со времен холодной войны и это не идет на пользу ни двум странам, ни миру в целом. Встреча лидеров двух государств назрела, рано или поздно надо было выправлять ситуацию."У нас с президентом Трампом установились очень хорошие, прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону, к нам в Россию, как известно, неоднократно приезжал спецпредставитель президента США господин Уиткофф. Регулярно контактировали наши помощники и главы политических ведомств", - сказал Путин.Он отметил, что одной из центральных тем прошедшей встречи стала ситуация на Украине. Москва видит желание Трампа содействовать окончанию конфликта, вникнуть в суть и понять его истоки."Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", - подчеркнул президент РФ.Он рассказал, что украинский народ - братский и все происходящее - трагедия и боль.Он выразил согласие с Трампом, который в ходе встречи заявил, что безопасность Украины должна быть также обеспечена, "мы готовы над этим работать"."Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и в европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций и закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - заявил Путин.Далее он вновь перешел к теме взаимоотношений России и США, отметил увеличение, пусть и символическое, товарооборота между странами при нынешней американской администрации, у двух государств - "много интересных направлений совместной работы".Путин рассказал, что здесь, на Аляске, проходит линия перемены дат, когда из вчера можно буквально шагнуть в завтра и выразил надежду, что у России и США получится это сделать в политическом смысле."Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в тоже время проявляет понимания наличия у России своих национальных интересов. Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - сказал он.В завершении Путин выразил согласие с утверждением Трампа, что конфликта на Украине не было бы, если бы у власти в США находился в тот момент именно нынешний глава Белого дома, так как предыдущая администрация прислушиваться к РФ не хотела.До встречи в Москве?Далее со своим комментарием касательно состоявшейся встречи выступил президент США."Мы действительно достигли огромного прогресса", - подтвердил Трамп.Он заявил, что, вероятно, "очень скоро" снова увидится и поговорит с Путиным.Трамп выразил мнение, что его российский коллега так же заинтересован в завершении конфликта на Украине, как и он сам.Глава Белого дома вспомнил историю с будто бы имевшим место вмешательством РФ в выборы президента США в 2016 году, по его словам, он и Путин знают, что это было фальсификацией.В завершении президент РФ предложил Трампу встретится в следующий раз в Москве. Американский президент заявил, что это интересно и "посмотрим".На этом пресс-конференция завершилась. Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов. Выступление Путина заняло чуть больше 8 минут, Трамп же говорил вдвое меньше.После встречи российский президент возложил цветы на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон недалеко от места проведения переговоров, где захоронены советские летчики.На этом российско-американские переговоры на Аляске завершились. Совместный обед расширенных делегаций с участием Трампа и Путина был отменен. Российский президент покинул США, а Трамп возвращается в Вашингтон.В анонсированном ранее интервью Fox News после переговоров Трамп заявил, что оценивает этот день на десятку по шкале от 0 до 10.О том, что говорили на Украине перед встречей на Аляске - в материале издания Украина.ру Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на Аляске.

