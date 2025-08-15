"Полигон для обкатки новых вооружений": эксперт раскрыл истинные цели Германии в украинском конфликте
Германия рассматривает конфликт на Украине как возможность укрепить свои позиции в европейской системе безопасности и дать новый импульс развитию ВПК. Берлин использует конфликт для испытания новых видов вооружений и тактик ведения боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
"Германия стремится взять на себя роль главной страны, отвечающей за ремилитаризацию Европы, — заявил Александр Камкин. — В этом смысле война на Украине является системообразующей. Украина это и полигон для отработки новых тактик, технологий, вооружений".
Политолог обратил особое внимание на активность Фридриха Мерца в вопросах милитаризации. По словам эксперта, канцлер Германии демонстрирует особую готовность к наращиванию военного потенциала.
"Мерц прежде других европейских лидеров рвется в бой, беря на себя обязательства по увеличению военных ассигнований и производства военной техники, — отметил Камкин. — Это происходит на фоне роста акций таких гигантов ВПК, как Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Renk и других".
Аналитик подчеркнул, что текущий конфликт предоставляет Германии уникальные возможности не только для тестирования новых военных разработок, но и для переформатирования европейской архитектуры безопасности в своих интересах.
