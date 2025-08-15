https://ukraina.ru/20250815/poligon-dlya-obkatki-novykh-vooruzheniy-ekspert-raskryl-istinnye-tseli-germanii-v-ukrainskom-konflikte-1066928497.html

"Полигон для обкатки новых вооружений": эксперт раскрыл истинные цели Германии в украинском конфликте

"Полигон для обкатки новых вооружений": эксперт раскрыл истинные цели Германии в украинском конфликте - 15.08.2025 Украина.ру

"Полигон для обкатки новых вооружений": эксперт раскрыл истинные цели Германии в украинском конфликте

Германия рассматривает конфликт на Украине как возможность укрепить свои позиции в европейской системе безопасности и дать новый импульс развитию ВПК. Берлин использует конфликт для испытания новых видов вооружений и тактик ведения боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин

2025-08-15T05:00

2025-08-15T05:00

2025-08-15T05:00

новости

украина

германия

европа

фридрих мерц

милитаризация

производство

впк

безопасность

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811275_0:173:2903:1806_1920x0_80_0_0_0ff4b279469ae0a1d44e3cf8577ec079.jpg

Политолог обратил особое внимание на активность Фридриха Мерца в вопросах милитаризации. По словам эксперта, канцлер Германии демонстрирует особую готовность к наращиванию военного потенциала. "Мерц прежде других европейских лидеров рвется в бой, беря на себя обязательства по увеличению военных ассигнований и производства военной техники, — отметил Камкин. — Это происходит на фоне роста акций таких гигантов ВПК, как Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Renk и других".Аналитик подчеркнул, что текущий конфликт предоставляет Германии уникальные возможности не только для тестирования новых военных разработок, но и для переформатирования европейской архитектуры безопасности в своих интересах.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.Подробнее о грядущей встрече президентов России и США - в статье Евгении Кондаковой Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250813/1066925486.html

украина

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, европа, фридрих мерц, милитаризация, производство, впк, безопасность, главные новости, аналитика, украина аналитика, аналитики, эксперты, сво, война, спецоперация