Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы

Меньше недели остаётся до переговоров президентов России и США, как она пройдёт и чем завершится, прогнозировать пока рано, но раз лидеры двух держав наконец договорились о личной встрече, которой, как неоднократно подчёркивалось, должна была предшествовать тщательная подготовительная работа, значит, точки соприкосновения найдены

О настрое Владимира Путина и Дональда Трампа на конструктивную работу без отвлекающих факторов и достижение результатов свидетельствует выбранное место саммита – вдалеке от тех, кто потенциально мог бы сорвать переговоры, и максимально близко друг к другу, через Берингов пролив. На Аляске, куда до сих пор не ступала нога ни одного советского и российского лидера, где американский президент последний раз был в 2015 году, тогда же состоялся последний визит президента РФ в США (для выступления на Генассамблее ООН). То есть Путин и Трамп хотят сначала договориться сами, без посторонних глаз, и сообщить о достигнутых договорённостях как о свершившемся факте остальному миру, в том числе главе киевского режима Владимиру Зеленскому, для которого третий стул за столом переговоров не готовят. Белый дом его не приглашал, сообщили источники газеты The Washington Post, однако задействовать его во встречах на Аляске "в том или ином виде" возможно, сказал высокопоставленный чиновник администрации телеканалу CBS News.Протащить Зеленского на саммит на Аляске сейчас пытаются европейские политики. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его европейские коллеги и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в экстренном порядке свяжутся в режиме видеоконференции 11 августа с целью "обеспечения места за столом переговоров для Владимира Зеленского", пишет Politico. По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, представители Евросоюз будут разрабатывать стратегию, с помощью которой смогут "повлиять на исход саммита на Аляске издалека".Те европейские лидеры, которым Зеленский поспешил позвонить пару дней назад в поисках поддержки после известия о предстоящей встрече Путина и Трампа, как один, твердили хорошо известную мантру о том, что ничего об Украине без самой Украины, а заодно и без европейцев, ведь речь идёт об их собственной безопасности. Вот они, товарищи по ущемлённому самолюбию.Однако как европейцы реально могут сейчас помочь Украине?"Очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у неё не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Дипломатические усилия Европы значительны, но без военной поддержки рискуют оказаться лишь символическими. Способность поддерживать территориальную целостность Украины зависит от постоянных поставок оружия, войск и политической воли США", - констатирует газета The Times.Да, ЕС стал крупнейшим донором военной помощи Киеву ($72 млрд с начала СВО против американских $65 млрд), но самое передовое вооружение ВСУ поставляют всё-таки Соединённые Штаты, и Европа тратит колоссальные суммы на закупку оружия американского производства.А кто виноват в том, что Европа утратила свой вес на мировой арене, напомнил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Stampa: "Трамп действует в том мире, который есть. Грубо говоря: если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе. Вместо этого Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком".Теперь европейцам остаётся только пытаться вставлять палки в колёса миротворческим попыткам Вашингтона, подливать масло в огонь войны и рисовать собственные альтернативные планы по дальнейшей ситуации на Украине. Впрочем, есть среди них и те, кто призывает к мирным методам урегулирования: это и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и его коллега из Словакии Роберт Фицо, и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, призвавший канцлера ФРГ Фридриха Мерца попытаться найти решение дипломатическими средствами в разговоре с Путиным, а также предположивший, что есть компромисс, который может не понравиться в отношении территориальных уступок. Но глава немецкого правительства и не думает звонить в Кремль, вместо этого, по его собственным словам, но уже несколько недель упрашивает Трампа ввести санкции против России.Территориальный вопрос на переговорах президентов РФ и США – вот что сейчас в центре внимания европейцев и, конечно же, самих украинцев. В западных СМИ за последние дни появлялись разные сообщения, зачастую противоречащие друг другу: сначала говорили, что Россия готова вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом, но вскоре выяснилось, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, курирующий диалог с Москвой в контексте урегулирования на Украине, Стивен Уиткофф неверно трактовал слова Путина, с которым на днях встречался, - он решил, что уйти из Запорожской и Херсонской областей собираются ВС РФ, на самом же деле российский президент заявил, что оттуда должны уйти ВСУ."Вы верите, что переводчик ошибся? Я - нет. Перед нами этакое программирование, попытка склонить к уступкам через публикации прессы. Напрасный труд", - написал член Президиума Центрального совета Социалистической партии "Справедливая Россия - За Правду" Николай Стариков в соцсетях.Действительно, труд напрасный, ведь Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от намерения полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, и ничего здесь не изменилось и не изменится.Зеленский в свою очередь тоже категорично заявляет, что не поступится ни пядью земли, используя в качестве аргумента требование проводить референдум для изменения территории страны, хотя сам же с нарушением Конституции остаётся на президентском посту после истечения полномочий и много чего ещё делает вопреки законодательству.Даже его верный соратник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, чьи родные Нидерланды активно участвуют в вооружении ВСУ, призывает Украину признать контроль России над занятыми ею территориями, но только де-факто, не де-юре, без политического признания. Интересно, он действительно считает, что Москва, которую Запад обманул и с гарантиями не приближать инфраструктуру НАТО к российским границам, и с Минскими соглашениями, купится на это?Европа опасается остаться на задворках истории в вопросе Украины, сообщает телеканал CNN. Беспокойство европейских стран вызывает тот факт, что им почти ничего не известно о том, что Россия предложила США для урегулирования конфликта.Ряд мировых СМИ указывает на панику, охватившую украинское руководство в преддверии саммита на Аляске, Зеленский лихорадочно хочет избежать утраты территорий по итогам встречи президентов РФ и США, но, как пишет Financial Times, на фоне военных неудач стратегия Киева и их сторонников в Западной Европе о невозможности уступки территорий нереалистична. Responsible Statecraft не исключает, что Вашингтон может заставить Украину пойти на территориальные уступки, оказав давление из-за ухудшения позиций армии на поле боя и политическую уязвимость Зеленского, особенно его неправомерные действия в связи с упразднением антикоррупционного агентства и его последующим восстановлением под давлением Запада. Либо же, по версии Bloomberg, в ответ на отказ от мирного предложения США прекратят военные поставки Киеву."Очевидно одно — за прекращение огня Украине придётся заплатить мирным договором с признанием новых границ, который придётся заключать быстро. Без прочного мира не будет экономического восстановления Украины, что даёт американцам мощный рычаг в деле позитивной трансформации её государственности, отказа от культа ненависти и ведения дел с мотивированными радикалами. У Киева не остаётся никаких надежд на "репарации" и на наши замороженные активы, которые вернут, чтобы мы оставались в долларовой системе, как снимут и санкции, чтобы получить доступ к нашей экономике", - уверен заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.В статье "Внешнеполитический вызов Аляски" на сайте РИА Новости дипломат выразил мнение, что важнейшим элементом плана, который Москва и Вашингтон предложат Зеленскому, для чего его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией, не говоря уже о том, что экономически существовать, если не выживать, Украина сможет только в сотрудничестве с Россией.Серьёзные опасения у Киева и Европы вызывает и тот факт, что в своём отчаянном стремлении в результате саммита стать миротворцем именно Трамп пойдёт на уступки Путину, а не наоборот. Американский президент, как всем прекрасно известно, стремится к триумфу и скорейшему завершению украинского кризиса, поэтому, лучше поняв позицию России, сделать некоторые шаги навстречу Москве вполне может.Бывший советник нынешнего президента США по национальной безопасности Джон Болтон даже выразил такое мнение в интервью телеканалу ABC News: "Трамп позволил Путину получить преимущество первого хода, поскольку его мирный план первым окажется на столе [переговоров]. Из заявлений Трампа следует, что, по его мнению, Зеленский должен внести изменения в Конституцию, чтобы Украина уступила территории".Очевидно, что при всём желании на одной встрече на Аляске найти выход из конфликта, который устроил бы всех, не получится, поэтому наверняка президенты проведут переговоры ещё. Где? Трампу уже передали приглашение на следующую встречу на российской территории, сказал помощник президента РФ, он же бывший посол России в США, Юрий Ушаков.Интересно посмотреть на реакцию политиков Украины и Европы, если Трамп действительно прибудет в Россию, чтобы обсудить будущее Украины без Украины да и без Европы.Читайте также Петр Скоробогатый: Трамп - это единственный шанс России договориться с Западом о капитуляции Украины

