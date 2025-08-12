https://ukraina.ru/20250812/aleksandr-kamkin-rossiya-i-ssha-iz-khaosa-protivostoyaniya-vystraivayut-podobie-upravlyaemoy-kholodnoy-1066822014.html

Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны

Германия стремится взять на себя роль главной страны, отвечающей за ремилитаризацию Европы. В этом смысле война на Украине является системообразующей. Украина это и полигон для отработки новых тактик, технологий, вооружений.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин.- Александр Константинович, европейские дипломаты с ужасом ждут встречи Путина и Трампа 15 августа. Самый большой страх Европы в том, что лидеры США и России встретятся за столом переговоров без европейцев и украинцев. Что европейцы могут предпринять в оставшиеся несколько дней, чтобы затащить Зеленского на эту встречу?- Я бы не исключал различные провокации, инспирированные прежде всего Великобританией, потому что мы видим конкуренцию американцев и британцев вокруг российских активов и вокруг самой логики продолжения конфликта.Трампа интересует исключительно пиар и экономическая составляющая. Британцев – все, что касается геополитики. Что касается других европейских государств, то будут громкие заявления, требования ввести дополнительные санкции со стороны США, о чем Мерц уже разразился тирадой.То есть будет унылое европейское нытье на фоне провокаций, проводимых британскими спецслужбами.- А какова роль Германии в этом процессе?- Германия стремится взять на себя роль главной страны, отвечающей за ремилитаризацию Европы. В этом смысле война на Украине является системообразующей. Украина это и полигон для отработки новых тактик, технологий, вооружений. Мерц прежде других европейских лидеров рвется в бой, беря на себя обязательства по увеличению военных ассигнований и производства военной техники на фоне роста акций таких гигантов ВПК, как Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Renk и другие.- К кому Зеленский прислушается сейчас?- Больше всего он боится британцев. Он будет понимать, что один неосторожный шаг и его меняют на Залужного или на какого-то другого удобного кандидата. В последние месяцы он пытался восстановить утраченное доверие со стороны американской администрации, но пока у него это сложно получается.- Каким вы видите итог встречи, которая произойдет в пятницу?- Произойдет обмен любезностями, последуют заявления о готовности продолжать переговоры, о согласовании времени и места будущей встречи. Но прорывных решений о заморозке конфликта, перемирия пока что ожидать преждевременно.- Тем не менее в западной прессе появлялись вбросы о некоем соглашении о том, что якобы взамен ухода ВСУ из Донбасса Россия готова заморозить ситуацию по линии боевого соприкосновения.- Возможно, это не вброс, а позиция одной из сторон, в данном случае американцев. Встреча проводится в очень сложной атмосфере, когда из хаотичного противостояния обе стороны пытаются выстроить некое подобие управляемой холодной войны.- Сохраняется ли надежда на договороспособность Трампа, несмотря на его противоречивые заявления?- Надежда сохраняется, но надо понимать, что Трамп сейчас прежде всего выразитель громких фраз. Для него важнее именно форма, а не содержание. Кроме того, он зажат в цейтнот и у него ограничена свобода действий.Подробнее о грядущей встрече президентов России и США Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы

