https://ukraina.ru/20250814/yuriy-knutov-rossiya-ostavila-vsu-bez-sapsana-i-vynudila-zelenskogo-panikovat-iz-za-pokrovska-1067001984.html

Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска

Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска - 14.08.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска

Украина с помощью европейцев будет пытаться возродить производство ОТРК "Сапсан". Могут быть созданы подземные заводы или переоборудованы еще советские предприятия. Поэтому важнейшая задача - отслеживать и уничтожать эти цеха. Так мы предотвратим удары по территории нашей страны, включая Москву, баллистическими ракетами меньшей дальности.

2025-08-14T17:16

2025-08-14T17:16

2025-08-14T17:16

интервью

украина

сша

аляска

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.ФСБ и ВС РФ сорвали планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России. Удары были нанесены по ключевым объектам украинского ВПК - химическому и механическому заводам в Павлограде Днепропетровской области.- Юрий Альбертович, что это значит для ракетной программы Украины?- Ракетная программа Украины существует давно. С начала СВО благодаря свои кураторам из ведущего европейского концерна MBDA Украина смогла реализовать проект по созданию ОТРК "Гром". Он получил название "Гром-2" в экспортной версии и "Сапсан" в украинской версии. Особенность этого комплекса в том, что там используется твердотопливная ракета с дальностью стрельбы в экспортном варианте 300 километров, а в варианте "Сапсана" от 500 до 700, а по некоторым данным и до 750 километров.Комплекс включает в себя две-три пусковые установки с двумя ракетами на каждой. Туда же входит пункт управления, несколько транспортно-заряжающих машин и машина обеспечения.Саудовская Аравия вложила порядка 40 млн долларов в разработку. В 2023 году при поддержке европейцев был произведен пуск по Крыму. Ракета была перехвачена, затем мы нанесли удар по "Южмашу", где разрабатывался комплекс. После этого информация о применении ракет "Гром" пропала, потом снова появились данные о том, что этот комплекс поступил на вооружение украинской армии. После этого мы применили "Орешник" по "Южмашу", разрушив цеха, где "Сапсан" мог разрабатываться.В настоящее время вновь появились заявления руководства Украины о том, что ВСУ получат комплекс, который не будет уступать российскому "Искандеру". Его ракеты имеют боевую часть в 480 килограммов. Осколочно-фугасная боевая часть дает около 10 тысяч осколков. Скорость полета ракеты 5,1 маха. Это еще не гиперзвук, но скорость большая. Естественно руководство нашей страны не стало дожидаться, пока этот комплекс запустят в серию. Были вычислены и уничтожены предприятия, которые заняты его производством.- Можно ли говорить, что ракетная программа Украины уничтожена?- Нет. Украина с помощью европейцев будет пытаться возродить производство. Могут быть созданы подземные заводы или переоборудованы еще советские предприятия. Поэтому важнейшая задача - отслеживать и уничтожать цеха, где могут производить "Сапсан". Так мы предотвратим удары по территории нашей страны, включая Москву, баллистическими ракетами меньшей дальности.- Во время учений Запад-2025 в сентябре планируется отработка сценариев, связанных с применением ядерного вооружения и комплекса "Орешник". На фоне общей милитаризации Европы какое значение приобретают эти учения?- Если учесть, что США перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, начав увеличивать количество высокоточных планирующих бомб в Европе, то это ответная мера, которая должна показать, что нас не застать врасплох.Носителями таких бомб являются самолеты F-35. Двенадцать таких машин Великобритания не так давно закупила.- Минобороны сегодня сообщило об освобождении сел Щербиновка и Искра в ДНР. Как вы в целом оцениваете обстановку на линии боевого соприкосновения?- Боевые действия идут по всей ЛБС. В Сумской области в Юнакове идут тяжелые встречные бои. В Харьковской области в Волчанске мы контролируем часть города, вопрос стоит уже о его освобождении.Купянск мы пытаемся обойти с севера-запада, то есть окружение идет сверху, возникает угроза создания огневого мешка. Продвижение в Харьковской области позволяет нам выйти к Славянско-Краматорской агломерации с севера.Покровско-Мироградскую агломерацию мы практически взяли в окружение. Оставшаяся дорога контролируется нашей артиллерией, дронами и авиацией. Причем украинских военных поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов. Пока агломерацию охватывает большой полумесяц, которые постепенно переходит в подкову, судя по карте. Но я не думаю, что мы будем полностью замыкать кольцо окружения, потому что это потребует колоссальных сил."Подкова", которая сейчас формируется, позволит изолировать район боевых действий и создать огневое окружение противника. Примерно таким же образом в 1943 году в августе был освобожден Харьков. Город окружили со всех сторон, оставив одну дорогу, по которой выходили немцы под ударами нашей артиллерии и авиации.Важны также Константиновка и Дружковка, которые позволят нам двигаться западнее Славянско-Краматорской агломерации, отрезая ее от путей снабжения. Но пока говорить об этом преждевременно.С ситуацией вокруг Покровска и Мирнограда связана и просьба Зеленского встретиться с Путиным и добиться прекращения огня. Фронт трещит, но о его обвале речь пока не идет. Для этого нужен прорыв шириной 20 километров и глубиной несколько десятков километров. Но сейчас украинцы вынуждены перебрасывать свои резервы с одного направления на другое, что очень сильно их изматывает.- Чего вы ждете от грядущей встречи лидеров России и США на Аляске?- Две стороны могут договориться об улучшении американо-российских отношений. Ведь почему для встречи выбрали именно Аляску? Это бывшая российская земля. Это место, где две страны граничат друг с другом. Символично и то, что с Аляски шел ленд-лиз в годы великой Отечественной войны.Если мы предложим американцам взаимовыгодные проекты по освоению Арктики и Северного морского пути, то США задействуют все рычаги для давления на Зеленского, и мирное соглашение будет подписано на наших условиях.Если мы не найдем общих экономических интересов, то следующая встреча произойдет нескоро, потому что нам придется решать имеющиеся вопросы военным путем.В чем наше преимущество в этой ситуации? Путин едет на встречу с Трампом после того, как он переговорил с лидерами БРИКС. И все его поддержали. То есть у российского президента за спиной есть позиция государств, которые представляют значительную часть населения Земли. Таким образом он имеет серьезную поддержку и в случае жестких подходов Трампа тоже может проявить жесткость.Подробнее о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского

https://ukraina.ru/20250814/dno-ot-trampa-na-dvoikh-chto-zhdet-prezidentov-frantsii-i-ukrainy-v-posle-peregovorov-na-alyaske-----1066988738.html

https://ukraina.ru/20250814/1066984733.html

украина

сша

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, брикс, f-35