Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/1066943760.html
Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского
Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского - 13.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-13T19:02
2025-08-13T19:02
эксклюзив
спецоперация
украина
россия
славянск
вооруженные силы украины
генштаб
донбасс
покровск/красноармейск
прорыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_17c72990e7f118cd413717acee8cdaf5.jpg
Украинские СМИ на протяжении нескольких дней сообщают, что армия России в результате прорыва более чем на 10 километров заняла населенный путь Золотой Колодезь, который находится между Добропольем и Краматорском. В связи с этим надо понимать следующее.Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два. Эта планомерная работа велась с середины лета. Есть много косвенных сведений, которые подтверждают, что в Золотой Колодезь мы зашли. Но описать точные контуры нашего контроля вам не сможет никто. Даже в Генштабе не смогут поручиться, что завтра будет то же самое, что сегодня. Одним словом, прорыв происходит.Если на каком-то этапе настанет момент, когда у нас не хватит сил, мы поймем, что дальше продвигаться не стоит, и остановимся, то пиковые значения нашего продвижения будут сокращены. Да, киевский режим сейчас предпринимает какие-то меры, чтобы купировать эту угрозу, но отыграть ее в ноль он не сможет. Мы этим в любом случае воспользуемся.В частности, в заголовках украинских СМИ в основном мелькают Доброполье и Дружковка, а про Покровск они уже забывают. Противник понимает, что мы с ним вопрос решим, если никаких плохих событий не произойдет (а их не произойдет).Короче говоря, прорыв фронта в развитии. Его масштабы мы сможем узнать только постфактум. Но уже можно сказать, что он серьезнее, чем прошлогодний прорыв к Новогродовке. Пустоту мы нащупали и туда зашли. Нам сейчас надо чуть-чуть расширить фланги, взяв Шахово, Владимировку и Белицкое, без контроля над которыми мы не сможем лезть дальше на север к Славянску/Краматорску.Повторюсь, все сообщения, которые сейчас дают обе стороны – это текстовые заявки. Данных объективного контроля у нас нет. И вообще нас ждет минимум неделя скудных сведений с этого направления. Нам не надо подсвечивать свои позиции, а Украина на фоне переговоров не захочет лишний раз говорить о своих проблемах на фронте.В этом году мы проводим очень сложную операцию. То, что мы через речку пролезли далеко на север, да еще и так, что враг этого не ожидал – было тщательно спланировано. Я бы даже сказал, что за три года СВО – это самая сложная наша задумка. И сейчас она реализуется. Покровск, Мирноград, Родинское и Белицкое мы точно заберем.Но, повторюсь, не надо строить завышенных ожиданий. Надо смотреть пошагово. Случился прорыв – надо расширить фланги. Если расширили фланги – подумаем о том, чтобы улететь севернее или западнее, либо вообще в сторону Константиновки развернуться. С тех пор, как фронт на СВО принял позиционный характер, мы такого еще ни разу не делали. Мы не знаем, сколько надо сил для развития успеха, насколько мы это умеем, и насколько Украина позволит нам это сделать.
https://ukraina.ru/20250812/mikhail-onufrienko-dazhe-esli-na-alyaske-dogovoryatsya-o-peremirii-vsu-budut-dratsya-za-slavyansk-i-1066880160.html
https://ukraina.ru/20250812/1066883154.html
украина
россия
славянск
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_0b54122e9af9eeaa88320da4afa75cc3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, украина, россия, славянск, вооруженные силы украины, генштаб, донбасс, покровск/красноармейск, прорыв
Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Россия, Славянск, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Донбасс, Покровск/Красноармейск, прорыв

Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского

19:02 13.08.2025
 
© Украина.руИгорь Рублев (СВО)
Игорь Рублев (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Украинские СМИ на протяжении нескольких дней сообщают, что армия России в результате прорыва более чем на 10 километров заняла населенный путь Золотой Колодезь, который находится между Добропольем и Краматорском. В связи с этим надо понимать следующее.
Михаил Онуфриенко интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вчера, 17:08
Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и ПокровскОт встречи на Аляске можно ждать договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласятся Киев и Европа.
Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два. Эта планомерная работа велась с середины лета. Есть много косвенных сведений, которые подтверждают, что в Золотой Колодезь мы зашли. Но описать точные контуры нашего контроля вам не сможет никто. Даже в Генштабе не смогут поручиться, что завтра будет то же самое, что сегодня. Одним словом, прорыв происходит.
Если на каком-то этапе настанет момент, когда у нас не хватит сил, мы поймем, что дальше продвигаться не стоит, и остановимся, то пиковые значения нашего продвижения будут сокращены. Да, киевский режим сейчас предпринимает какие-то меры, чтобы купировать эту угрозу, но отыграть ее в ноль он не сможет. Мы этим в любом случае воспользуемся.
В частности, в заголовках украинских СМИ в основном мелькают Доброполье и Дружковка, а про Покровск они уже забывают. Противник понимает, что мы с ним вопрос решим, если никаких плохих событий не произойдет (а их не произойдет).
Короче говоря, прорыв фронта в развитии. Его масштабы мы сможем узнать только постфактум. Но уже можно сказать, что он серьезнее, чем прошлогодний прорыв к Новогродовке. Пустоту мы нащупали и туда зашли. Нам сейчас надо чуть-чуть расширить фланги, взяв Шахово, Владимировку и Белицкое, без контроля над которыми мы не сможем лезть дальше на север к Славянску/Краматорску.
Повторюсь, все сообщения, которые сейчас дают обе стороны – это текстовые заявки. Данных объективного контроля у нас нет. И вообще нас ждет минимум неделя скудных сведений с этого направления. Нам не надо подсвечивать свои позиции, а Украина на фоне переговоров не захочет лишний раз говорить о своих проблемах на фронте.
В этом году мы проводим очень сложную операцию. То, что мы через речку пролезли далеко на север, да еще и так, что враг этого не ожидал – было тщательно спланировано. Я бы даже сказал, что за три года СВО – это самая сложная наша задумка. И сейчас она реализуется. Покровск, Мирноград, Родинское и Белицкое мы точно заберем.
Но, повторюсь, не надо строить завышенных ожиданий. Надо смотреть пошагово. Случился прорыв – надо расширить фланги. Если расширили фланги – подумаем о том, чтобы улететь севернее или западнее, либо вообще в сторону Константиновки развернуться. С тех пор, как фронт на СВО принял позиционный характер, мы такого еще ни разу не делали. Мы не знаем, сколько надо сил для развития успеха, насколько мы это умеем, и насколько Украина позволит нам это сделать.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вчера, 17:21
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карманЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияУкраинаРоссияСлавянскВооруженные силы УкраиныГенштабДонбассПокровск/Красноармейскпрорыв
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54Тернопольский кошмар: врачи ослепляют пациентов ради наживы
19:44Трамп выслушал "хороших людей" из Европы, Роскомнадзор не желает слышать Telegram. Итоги 13 августа
19:02Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского
18:44Трамп ставит условия: перемирие в обмен на территориальные уступки Украины
18:43Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, как СБУ вербует российских подростков и пенсионеров для терактов
18:30Россия готова снять ограничения с мессенджеров при выполнении ими законов. Главные новости к 18:30
18:18Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на Аляске
18:03Украина на грани: кто остался в тылу после массовой гибели "патриотов"?
18:02Зеленский неспроста признал победу Путина ещё до начала переговоров на Аляске, но Россия путает ему карты
18:01Мир без тормозов
18:00Бросок на века: российский боец уничтожил украинский дрон прикладом автомата
17:57Европа в панике: Трамп и Путин могут решить судьбу Украины
17:52Белгородская область снова под ударом: ВСУ усиливают атаки на гражданские объекты
17:47Крым опровергает фейки о закрытии дорог: курортный сезон бьёт рекорды
17:43Украина в тисках мобилизации: силовики блокируют выезд мужчин, а радикалы требуют расстрелов
17:35Купянское направление: ВС РФ усиливают натиск, создавая угрозу окружения группировки ВСУ
17:30Предупреждение невменяшек. Трамп и Вэнс успокаивают Европу и Зеленского за счет Украины
17:30Экс-футболист сборной Украины Морозюк повторил схему Зеленского: как обманывают украинцев
17:26Принудительная эвакуация семей: 14 населённых пунктов Донецкой области в зоне критической опасности
17:20Роскомнадзор ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp*: что изменится для пользователей?
Лента новостейМолния