Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Украинские СМИ на протяжении нескольких дней сообщают, что армия России в результате прорыва более чем на 10 километров заняла населенный путь Золотой Колодезь, который находится между Добропольем и Краматорском. В связи с этим надо понимать следующее.
Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два. Эта планомерная работа велась с середины лета. Есть много косвенных сведений, которые подтверждают, что в Золотой Колодезь мы зашли. Но описать точные контуры нашего контроля вам не сможет никто. Даже в Генштабе не смогут поручиться, что завтра будет то же самое, что сегодня. Одним словом, прорыв происходит.
Если на каком-то этапе настанет момент, когда у нас не хватит сил, мы поймем, что дальше продвигаться не стоит, и остановимся, то пиковые значения нашего продвижения будут сокращены. Да, киевский режим сейчас предпринимает какие-то меры, чтобы купировать эту угрозу, но отыграть ее в ноль он не сможет. Мы этим в любом случае воспользуемся.
В частности, в заголовках украинских СМИ в основном мелькают Доброполье и Дружковка, а про Покровск они уже забывают. Противник понимает, что мы с ним вопрос решим, если никаких плохих событий не произойдет (а их не произойдет).
Короче говоря, прорыв фронта в развитии. Его масштабы мы сможем узнать только постфактум. Но уже можно сказать, что он серьезнее, чем прошлогодний прорыв к Новогродовке. Пустоту мы нащупали и туда зашли. Нам сейчас надо чуть-чуть расширить фланги, взяв Шахово, Владимировку и Белицкое, без контроля над которыми мы не сможем лезть дальше на север к Славянску/Краматорску.
Повторюсь, все сообщения, которые сейчас дают обе стороны – это текстовые заявки. Данных объективного контроля у нас нет. И вообще нас ждет минимум неделя скудных сведений с этого направления. Нам не надо подсвечивать свои позиции, а Украина на фоне переговоров не захочет лишний раз говорить о своих проблемах на фронте.
В этом году мы проводим очень сложную операцию. То, что мы через речку пролезли далеко на север, да еще и так, что враг этого не ожидал – было тщательно спланировано. Я бы даже сказал, что за три года СВО – это самая сложная наша задумка. И сейчас она реализуется. Покровск, Мирноград, Родинское и Белицкое мы точно заберем.
Но, повторюсь, не надо строить завышенных ожиданий. Надо смотреть пошагово. Случился прорыв – надо расширить фланги. Если расширили фланги – подумаем о том, чтобы улететь севернее или западнее, либо вообще в сторону Константиновки развернуться. С тех пор, как фронт на СВО принял позиционный характер, мы такого еще ни разу не делали. Мы не знаем, сколько надо сил для развития успеха, насколько мы это умеем, и насколько Украина позволит нам это сделать.
