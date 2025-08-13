https://ukraina.ru/20250813/zelenskiy-nesprosta-priznal-pobedu-putina-esch-do-nachala-peregovorov-na-alyaske-no-rossiya-putaet-emu-1066938670.html

Зеленский неспроста признал победу Путина ещё до начала переговоров на Аляске, но Россия путает ему карты

Подозрительно миролюбивые заявления Владимира Зеленского, звучащие в последние дни, в том числе в адрес российского лидера Владимира Путина вовсе не говорят о стремлении Киева к достижению мира - всё с точностью да наоборот

Резкие высказывания Владимира Зеленского о неприемлемости территориальных уступок и непризнании итогов российско-американских переговоров на высшем уровне привели не только к публичной критике президента США Дональда Трампа в адрес своего нелегитимного украинского коллеги, но и к тому, что, как сообщает издание Politico, Белый дом послал сигнал Украине накануне саммита на Аляске — вашингтонская администрация призывает Банковую прагматично и реалистично оценить, "что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями".Тем не менее, Зеленский поспешил объявить, что с территории Донбасса свои войска выводить не собирается, поскольку рассматривает его как плацдарм для будущего наступления, а для урегулирования конфликта по-прежнему настаивает на проведении переговоров на высшем уровне — двух двусторонних и одних трёхсторонних.Ещё глава киевского режима выступил с неожиданным заявлением о президенте России Владимире Путине."Во-первых, он встретится [с Трампом] на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США", — сказал Зеленский журналистам Agence France-Presse, пожаловавшись, что эта встреча ещё больше отсрочила антироссийские санкции.Тут же стоит отметить, что Россия и так не находилась в стороне от мировых дел, как бы ни утверждали обратное некоторые американские и европейские чиновники. Она не только участвовала в крупных международных мероприятиях, но и сама проводила их, как, например, саммит БРИКС в Казани, успех которого Запад признал ещё до его начала.А воплощение в жизнь громко анонсированных ограничительных мер в отношении Москвы изначально не было выгодно для самих Соединённых Штатов, поэтому они пока и остаются просто проектом на бумаге.Насчёт победы Путина в контексте грядущего саммита Зеленский не был первым, кто озвучил этот тезис — немногим ранее агентство Bloomberg написало, что приглашение Путина на встречу на Аляске — уже победа Москвы. То же самое сказал и бывший советник нынешнего президента США по национальной безопасности Джон Болтон, правда, самому Трампу такая трактовка не понравилась.На самом деле выбор такой неординарной переговорной площадки обусловлен целым рядом факторов, а не просто географической близостью: прежде всего, Аляска — это то место, где Путин и Трамп смогут спокойно пообщаться. Ни европейцы, ни украинцы туда не заявятся и не будут требовать согласовать решения с ними тоже. Более того, американский лидер хочет встретиться со своим российским коллегой один на один, а если бы мероприятие проходило в третьей стране, то, вероятно, представители принимающей стороны какое-то участие да всё равно принимали бы. Вспомнить хотя бы недавние переговоры правительственных делегаций РФ и Украины в Стамбуле, а на Аляске всем заправляют американцы.Если предстоящая поездка Путина на территорию США воспринимается как его победа, то не исключено, что в скором времени заговорят о победе Трампа, поскольку российская сторона передала ему приглашение приехать на территорию РФ для проведения следующего раунда переговоров на высшем уровне? А вообще ничего сверхординарного во всём этом нет, учитывая стремление нынешней администрации Белого дома к налаживанию двусторонних отношений с Москвой. Россия была открыта к диалогу по искоренению "раздражителей" ещё в период правления демократа Джо Байдена, только его команда не отвечала взаимностью.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов, переговоры на высшем уровне запросил Путин через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, когда тот прибыл с визитом в Москву."Для президента Трампа это большая честь, и он с нетерпением ждёт возможности принять президента Путина на американской земле", — сказала она.Трамп, как сообщил телеканал, требовал от своей команды организовать встречу с российским лидером как можно скорее, при том, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы. А в личных беседах президент США говорил советникам, что любая попытка положить конец украинскому конфликту стоит усилий, даже если она в конечном итоге не увенчается успехом. Американские чиновники обрадовались и несколько удивились, когда Путин согласился на встречу с Трампом на территории США, добавил CNN.А вот кто точно не обрадовался, так это чиновники Украины, но они пытаются этого не показывать. Их публичные заявления последних дней выглядят подозрительно умиротворёнными: то якобы Зеленский уже согласен на территориальные уступки, то руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорит о готовности обсуждать прекращение огня, в том числе в воздухе, рассматривая его как начальный этап для достижения реалистичных переговорных позиций. Однако всё это не более чем попытки усыпить бдительность общественности.Вечером 12 августа Министерство обороны РФ сообщило о полученной от нескольких источников информации, согласно которой Киев готов провокацию к 15 августа. Для этого в город Чугуев Харьковской области привезли иностранных журналистов якобы для подготовки репортажа о жизни в прифронтовой зоне, а на самом деле они должны заснять удар ВСУ по одному из густонаселённых жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданских. После чего Украина, естественно, возложит всю вину на Россию. Это создаст негативный фон прямо перед началом переговоров президентов РФ и США. Вероятно, Банковая рассчитывает, что повторится сценарий 2018 года, когда Трамп в последний момент отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за провокации в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и несколько часов опасно маневрировали, и в итоге суда задержали."То, что мы об этом узнали, уже говорит о том, что мы путаем им карты. Если же эта провокация случится, то будет понятно и для Трампа, и для других союзников Зеленского, что это тот режим, с которым надо вести себя очень осторожно. Потому что ради удержания власти и ради того, чтобы любой ценой добиться помощи своих западных союзников, этот режим готов на всё. Будем бдительны и готовы дать отпор на любую провокацию", — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Lenta.ru.Западные СМИ в один голос говорят о страхе Украины и Европы насчёт того, что Путин и Трамп на встрече на Аляске примут какое-то решение по урегулированию украинского конфликта, не посоветовавшись с ними, и предъявят им разработанный план постфактум для воплощения в жизнь. Европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп на Аляске заключит "грязную сделку" и объявит о дипломатической победе. Это может поставить Украину и её союзников в безвыходное положение, отмечает журнал The Economist. Трамп может навязать стране соглашение с Россией — это кошмар Украины, пишет издание Politico, а решения Киева по территориальным уступкам могут стать политически убийственными для Зеленского.Сам глава киевского режима тем временем столкнулся с фатальным стечением неблагоприятных для него обстоятельств, среди которых успехи ВС РФ на фронте и растущее недовольство внутри Украины. На фоне этих событий предстоящий саммит России и США на Аляске, как считает Axios, может загнать Зеленского в "дипломатический угол". По словам американских официальных лиц, Трамп хочет личной встречи с Путиным, чтобы оценить его готовность к миру, а украинский чиновник, в свою очередь, в комментарии порталу заявил: "На данный момент никто не знает, чего Трамп хочет добиться от Путина в пятницу. Мы не знаем, насколько можем повлиять на Трамп, но мы должны продолжать попытки".Это только подтверждает слова МИД РФ о том, что ни к какому миру Киев не стремится.А вот европейские партнёры Украины, по сведениям источников телеканала Sky News, уже рассматривают возможность постепенного ослабления антироссийских санкций в случае соглашения о прекращении огня, правда, за нарушения предусмотрено повторное введение ограничений.Впрочем, опасения Зеленского связаны не только с внешнеполитическим аспектом, но и, возможно, даже сильнее с внутриполитическим — как отреагируют на возможные уступки его оппоненты, военные, в конце концов, националисты. Так что попытки сорвать какие-либо невыгодные для себя договорённости (а он не в том положении, чтобы диктовать собственные условия) Киев не оставит. И в словах Зеленского о победе Путина из-за приглашения на Аляску искренности нет ни капли — так, пыль в глаза.Читайте также Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск

