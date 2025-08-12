https://ukraina.ru/20250812/mikhail-onufrienko-dazhe-esli-na-alyaske-dogovoryatsya-o-peremirii-vsu-budut-dratsya-za-slavyansk-i-1066880160.html

Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск

От встречи на Аляске можно ждать договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласятся Киев и Европа.

2025-08-12T17:08

интервью

европа

сумская область

аляска

дональд трамп

михаил онуфриенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

славянск

краматорск

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059599792_119:25:830:425_1920x0_80_0_0_f7fd482abb70c485b66074d49bae91be.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, украинские ресурсы в панике сообщают, что российская армия прорвалась на 11 километров к западу от Доброполья. Речь идет якобы об обвале фронта в Донбассе. Действительно ли в районе Доброполья начинается кризис обороны ВСУ?- Там действительно есть кризис, связанный с тем, что наши вооруженные силы прошли и к северо-востоку от этого населенного пункта. Противник сообщает о взятии Золотого Колодязя, а это практически около 30 километров по фронту. Вражеский deep state дает подробный разбор от офицеров, воюющих против нас на этом направлении. Они сообщают, что здесь были построены прекрасные оборонительные сооружения за последние полгода, но в связи с тем, что линия фронта очень растянута, у них острая нехватка личного состава. Многие из этих укреплений стоят пустыми. После занятия их нашими войсками выбить их оттуда не представляется возможным.То есть наши растянули линию фронта, и дефицит личного состава неизбежно сказался. Как результат, наши широким фронтом подходят к Доброполью. В том числе к трассе на Павлоград, которая шла с севера через Доброполье и Родинское.Наши ведут бои в центре поселка Красный Лиман, а это уже пригород Родинского. Чуть восточнее Родинского идут бои за терриконы шахты "Родинская". Это угрожает окружением покровско-мирноградского укрепрайона. Остается единственная дорога М-30, которая ведет в этот укрепрайон с северо-запада.Если наша армия пройдет еще десяток километров западнее Покровска от Удачного и Котлино на север, то и эта дорога будет перерезана. Сейчас она контролируется дронами, но это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника. Его группировка требует большого количества боеприпасов, снаряжения, техники. Сейчас с этим у них начинаются проблемы. Особенно с учетом того, что наши передовые отряды ведут бои уже в Покровске.- Украинские эксперты предполагают, что российская армия скоро пустит в ход свои бронетанковые резервы, которые накапливаются в тылу уже год, и выйдет на оперативный простор. Позволяет ли состояние наших механизированных частей проводить такие операции?- Техники более чем достаточно, потому что в последнее время в операциях тактического звена упор делался на действия малых пехотных групп, работающих часто на мотоциклах и легкой технике, обеспечивающей маневренность. Потому что сплошной линии фронта нет и применение танков в условиях большого количества дронов-камикадзе неэффективно.А для глубоких прорывов с выходом за пределы зоны порядка 10 километров, где работает 90% дронов, это реально. До сих пор наш Генштаб не прибегал к операциям по прорыву на стратегическую глубину. Произойдет ли это в будущем – большой вопрос.- Если говорить о политической подоплеке событий, то не является ли кризис ВСУ в Донбассе подготовкой Киева к сдаче региона, о чем говорят на Западе, рассуждая на тему некоего обмена территориями в ходе переговоров?- Ни один наш политический деятель ни на одном из уровне о размене территорий не говорит. Об этом говорят в Европе, об этом говорят по ту сторону мушки. Мне непонятно, как можно оставить территории и людей, которые нами были освобождены. Только на основании того, что в Харьковской и Сумской области не проходил референдум? Но это не отвергает того, факта, что это наша земля, за которую мы сейчас воюем. Я не слышал, чтобы кто-то по ту сторону мушки предполагал. Что ВСУ без боя оставят Херсон и Запорожье. Поэтому говорить о размене территориями бессмысленно.- Насколько ВС РФ сейчас близки к освобождению Волчанска и Купянска?- Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад. Наши продвигаются по флангам, но южнее реки Волчья противник сохраняет хорошо укрепленные позиции в городе. Что касается Купянска, то мы ведем бои на северных окраинах города силами тех подразделений, которые сумели закрепиться на западном берегу Оскола.Для полноценного штурма города этого явно недостаточно. Город не окружен, он находится на двух берегах Оскола. Пока на левом берегу никаких активных действий с попыткой наступления не происходит.- Насколько успешными оказались действия противника в Сумской области?- Они контратаковали и сумели отбить Козатовку и Андреевку, вынудив наши войска отойти севернее. Есть наше продвижение в Юнаковке и южнее Горналя (Курская область) уже в Сумской области. Есть продвижение возле Теткино в Бессаловке. Но это успехи тактического уровня. Они не имеют отношения к наступлению на областной центр Сумы.- Удастся ли освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, не нанося серьезных повреждений городам и поселкам?- Это возможно, если противник оттуда добровольно уйдет. До сих пор мы такого не наблюдали. За все города он дерется ожесточенно. Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев. Добровольный выход может обеспечить только политическое решение. Никакого краха в вооруженных силах хунты и обрушения фронта нет.Их быстрое отступление сейчас связано именно с нехваткой личного состава и грамотными тактическими операциями наших командиров. Но это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция, в результате которой можно окружить группировку противника в каком-то из городов Донбасса, еще подконтрольном хунте.Нужно учесть, что Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это одна сплошная агломерация, населенные пункты переходят один в другой. Она укреплялась противником с 2015 года. Пример освобожденного Дзержинска достаточно нагляден.- Чего вы ждете от встречи лидеров России и США в пятницу на Аляске?- Жду предварительной договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласится Киев и Европа. Причем Центральная и Западная Европа будут действовать с молчаливого согласия Вашингтона. То есть США будет изображаться в виде миротворца, а мир не наступит, потому что Европа поддерживает Зеленского. А он отказывается соблюдать достигнутые договоренности. Боевые действия продолжаются, но Трамп в этом не виноват.Также о ситуации в зоне СВО Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского

интервью, европа, сумская область, аляска, дональд трамп, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, славянск, краматорск, константиновка, покровск/красноармейск, донбасс, волчанск, купянск