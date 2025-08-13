В ЕС оценивают ослабление санкций против России - Sky News - 13.08.2025 Украина.ру
В ЕС оценивают ослабление санкций против России - Sky News
В ЕС оценивают ослабление санкций против России - Sky News
Союзники Украины оценивают постепенное ослабление санкций в отношении России в случае достижения соглашения о полном прекращении огня. Об этом сообщают источники Sky News в ЕС
2025-08-13T15:42
2025-08-13T15:48
План предусматривает повторное введение санкций в случае каких-либо нарушений. Украинские союзники надеются, что 15-дневное прекращение огня может быть достигнуто немедленно (санкции будут по-прежнему действовать в течение этого периода времени), прежде чем в боевых действиях на Украине установится более структурированная пауза."Они будут настаивать на том, чтобы Дональд Трамп вовлек Европу в свои переговоры с Владимиром Путиным по Украине, когда они будут говорить по видеосвязи позже сегодня", - сообщили Sky News источники в итальянском правительстве.Источники добавили, что во время телефонного разговора Италия подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.Трамп попросил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому ЕС должны участвовать в принятии этих решений.15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. Трамп резко высказался о фейках в прессе касательно встречи. Более подробно о том, что задумал Трамп по Украине и сможет ли Европа сорвать ему встречу на Аляске, в материале — Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине.
15:42 13.08.2025 (обновлено: 15:48 13.08.2025)
 
Союзники Украины оценивают постепенное ослабление санкций в отношении России в случае достижения соглашения о полном прекращении огня. Об этом сообщают источники Sky News в ЕС
План предусматривает повторное введение санкций в случае каких-либо нарушений. Украинские союзники надеются, что 15-дневное прекращение огня может быть достигнуто немедленно (санкции будут по-прежнему действовать в течение этого периода времени), прежде чем в боевых действиях на Украине установится более структурированная пауза.
"Они будут настаивать на том, чтобы Дональд Трамп вовлек Европу в свои переговоры с Владимиром Путиным по Украине, когда они будут говорить по видеосвязи позже сегодня", - сообщили Sky News источники в итальянском правительстве.
Источники добавили, что во время телефонного разговора Италия подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.
Трамп попросил европейские страны увеличить военные расходы, поэтому ЕС должны участвовать в принятии этих решений.
15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. Трамп резко высказался о фейках в прессе касательно встречи.
Более подробно о том, что задумал Трамп по Украине и сможет ли Европа сорвать ему встречу на Аляске, в материале — Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине.
