https://ukraina.ru/20250813/vladimir-vasilev-tramp-khitrit-s-obmenom-territoriyami-poka-es-gotovit-ultimatum-po-ukraine-1066927557.html

Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине

Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине - 13.08.2025 Украина.ру

Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине

С разговорами об Украине в границах 1991 года необходимо покончить. США в лице администрации Трампа этот факт признали — и именно в это вкладывается понятие "обмен территориями". Американцы здесь немножко хитрят: дескать, необходимо что-то обменять.

2025-08-13T15:35

2025-08-13T15:35

2025-08-13T16:09

интервью

ес

дональд трамп

владимир путин

владимир васильев

сша

украина

европа

аляска

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058197380_78:0:1280:676_1920x0_80_0_0_cd3fdda2d8edfda9e2ff0bf9746388a3.jpg

Более подробно о том, что задумал Трамп по Украине и сможет ли Европа сорвать ему встречу на Аляске, научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру. В среду, 13 августа, президент США Дональд Трамп проведет онлайн-встречу с руководителями европейских стран и Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.— Владимир Сергеевич, сейчас на внутриполитической арене в США происходят не очень-то гуманные события. Трамп отдал приказ ввести Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы очистить город от толп наркоманов, мелких бандитов и бомжей. Как на это реагируют американцы?— Это называют федерализация американской столицы. И это, по большому счету, вопрос о власти.По американской Конституции за порядок в округе Колумбия, в столице США отвечает Конгресс. Напомню, что четыре года назад 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия в США. Это случилось из-за того, что ранее в результате больших волнений Трамп был "выкурен" из Белого дома. Чтобы не допустить повторения подобных событий ближе к 2028 году, видимо, президент Америки решил подстраховаться.В данном случае контроль над Вашингтоном переходит в руки исполнительной ветви власти. Полиция сегодня напрямую подчинена федеральному правительству. В город введена Национальная гвардия, и это, с моей точки зрения, репетиция перед событиями, которые гипотетически могут произойти.— Чего боится Трамп?— Осенью этого года появилась информация, что демократы готовят большие выступления и беспорядки против Трампа.Кроме того, не надо забывать, что округ Колумбия — оплот демократов на 90%, к которым принадлежит и его мэр. Американцы, 90% жителей Вашингтона, на выборах 2024 года традиционно голосовали за кандидата Демократической партии. За республиканского кандидата, в данном случае Дональда Трампа, было отдано около 7% голосов.В 2021 году у Трампа забрали власть, и сейчас, получив ее снова, республиканцы не отдадут управление демократам. Американская политическая элита прекрасно понимает смысл игры Трампа.— А что за игры затеял американский лидер на внешнем треке: в частности, что вы думаете о встрече на Аляске с Владимиром Путиным?— Встреча историческая. Основные наши надежды состоят в том, что она пройдет в двухэтапном формате.Этап номер один. Лидеры должны выработать некие российско-американские рамочные соглашения или наметить общие контуры мирного/дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Для этого необходимо обсудить линии разграничения, каков будет дальнейший статус Украины и так далее — то есть выработать условия для устранения первопричин кризиса, о чем Россия твердит на протяжении всей СВО.Американская сторона со многими из этих положений согласна. Теперь их необходимо зафиксировать в каком-то документе.Второй этап — как это будет выполняться. Потому что Киев и западноевропейские союзники США (прежде всего Германия, Франция, Великобритания) категорически настроены на то, что Украина должна оставаться в рамках границы 1991 года или как было до 2014-го. Сегодня у главы США — разговор с представителями Евросоюза, с Мерцем, который изложит Трампу позицию Европы.А состоит она в одном: конфликт на Украине в понимании европейских лидеров — это проблема Европы, которую нельзя решать без участия последней. Я считаю, что Трампу будет выдвинут своего рода ультиматум: дескать, если вы в Анкоридже о чем-то договоритесь с Путиным без участия Европы и представителей киевского режима, мы выполнять этого не будем.— И что же: Трамп прогнется под давлением Европы?— Трамп на сегодняшний день сказал: пока обойдемся без Европы. Тем более, у РФ и США есть проблемы, которые необходимо лично обсудить. Накануне выборов Трамп ясно дал понять, что Киев (а в скобках — вся Европа) занимает неконструктивную позицию, которая не устраивает США. Так вот, грубо говоря, учитывая характер Трампа, он послал их всех куда подальше.Так что, раз Трамп и американская сторона устроили эту встречу с президентом Путиным, тем более на Аляске, на американской территории, думаю, что мы можем ожидать достаточно осязаемые результаты. По крайней мере, как говорят в Америке, больше, чем на 50%.— Хорошо, но какой сценарий по Украине выгоден сейчас России? Обмен территориями или продолжение СВО?— Здесь не идет речь об обмене территориями. Лишь — проведение определенной линии. Крым и четыре области, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская, уже стали частью России. Смысл в том, чтобы их статус был закреплен в нормах международного права. То есть речь идет о соглашениях типа "Минск-2", которое было одобрено ООН. Сегодня нужно то же самое…— Но мы все знаем, к чему привели эти "договоренности"… Разве можно опять попадаться на такую удочку?— В этом вся интрига. Зеленский заявил, что ничего подписывать не будет. Европа скорее всего тоже. Трамп, наоборот, каждый день высказывается по этому вопросу, и выступил недавно с посылом, что придется какое-то соглашение подписать. Поэтому как будет решаться эта коллизия, сказать довольно сложно.Для нас важно, в моем понимании, чтобы сегодня Россия и США достигли общей принципиальной договоренности относительно того, каким образом двигаться дальше. Контуры этой договоренности совершенно очевидны. Украины в границах 1991 года не существует, с разговорами об этих рубежах необходимо покончить. Это и есть результат специальной военной операции. Все остальное не имеет большого значения.США в лице администрации Трампа этот факт признали, и вот в это и вкладывается понятие "обмен территориями". Американцы здесь немножко хитрят: дескать, необходимо что-то обменять. Многие говорят, что в Трампе проснулся риэлтор. Он постоянно обменивает территории, строительные площадки и так далее.Так вот мы надеемся на такой результат, который будет отражать какое-то скоординированное действие России и США по реализации анкориджского соглашения — назовем это так.Российский и американский президенты настроены на долгожданную встречу на Аляске и продуктивные переговоры по Украине. Но нельзя исключать гнусных и кровавых провокаций, на которые способен Киев при поддержке Британии. Об этом в интервью Сергей Миронов: Пока Украина пытается сорвать встречу на Аляске, РФ и США творят мир на Кавказе.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

сша

украина

европа

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ес, дональд трамп, владимир путин, владимир васильев, сша, украина, европа, аляска, переговоры, фридрих мерц, граница, новые регионы, сво, завершение сво