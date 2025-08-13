https://ukraina.ru/20250813/polsha-v-lovushke-es-renkas-obyasnil-pochemu-navrotskiy-ne-smozhet-osvoboditsya-ot-diktata-bryusselya-1066818944.html

"Польша в ловушке ЕС". Рэнкас объяснил, почему Навроцкий не сможет освободиться от диктата Брюсселя

Заявления нового президента Польши о стремлении к суверенитету останутся пустыми словами, пока страна остается в экономической зависимости от ЕС и США. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

"Таких шагов [к реальному суверенитету] может быть только два. Первый - POLEXIT, на что в настоящее время в Польше нет достаточного общественного одобрения... Второй - восстановление суверенной польской экономики, на что нет согласия ни американского гегемона, ни тем более непосредственного экономического управителя Третьей Речи Посполитой, то есть Германии", - заявил эксперт.Рэнкас подверг критике экономическую программу Навроцкого: "Один-единственный мега-аэропорт (ЦКП), несколько ветряных электростанций на Балтийском море и атомная электростанция с американским или французским капиталом и технологиями не заменят восстановленный экономический суверенитет Польши. Напротив, они могут лишь усилить нашу зависимость от иностранцев".Особое беспокойство аналитика вызывает климатическая политика ЕС: "Партия господина Навроцкого значительно сузила пространство для манёвра Польши, особенно когда безоговорочно согласилась с климатическим диктатом ЕС, который лишает европейскую экономику конкурентоспособности... По мнению Рэнкаса, курс ЕС наносит дополнительный ущерб Польше из-за своей ориентации на декарбонизацию, что означает обесценивание ее основного энергетического ресурса - угля."Публичная позиция президента Навроцкого расходится с практикой его партийной базы, которая имеет решающее значение в его окружении", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Олега Хавича "Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столиц" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет".

