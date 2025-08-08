https://ukraina.ru/20250808/s-novym-prezidentom-karolem-navrotskim-polyakam-skuchno-ne-budet-1066647837.html

С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет

С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет - 08.08.2025 Украина.ру

С новым президентом Каролем Навроцким полякам скучно не будет

6 августа принял присягу новый президент Польши Кароль Навроцкий. Его инаугурация знаменовала новый этап "польско-польской войны", конца которой не видно, и сопровождалась символическим событием.

2025-08-08T05:37

2025-08-08T05:37

2025-08-08T05:37

польша

краков

европа

кароль навроцкий

сикорский

анджей дуда

нато

мид

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066532276_359:114:1459:733_1920x0_80_0_0_7033c1c90126c9bbfd985b82d3e74fe3.jpg

Самый известный колокол Польши – Колокол Зыгмунт в кафедральном костёле Кракова – звонит только во время крупных религиозных праздников и важнейших национальных событий. Митрополит Краковский, архиепископ Марек Ендрашевский благословил удары этого колокола в момент инаугурации Кароля Навроцкого, но впервые в истории звонари этого не сделали. Официальная причина – сезон отпусков и отсутствие многих звонарей в Кракове.Колокол Зыгмунт весит около 12 600 кг, а его "язык" – 365 кг. Чтобы безопасно ударить в колокол, требуются 12 звонарей. Но 6 августа лишь девять из них появились на звоннице, выразив готовность исполнить волю архиепископа Ендрашевского (хотя общее число специально обученных звонарей – около 30, и большинство из них не находились в отпусках).По информации "Радио Краков", некоторые звонари не поднялись на звонницу, поскольку назвали решение звонить в колокол "политически мотивированным, с чем они внутренне не согласны". Кроме того, они хотели выразить своё несогласие с решением митрополии сократить использование этого колокола во время церковных мероприятий – то есть по материальным причинам, ведь от этого прямо зависит зарплата звонарей.Краков, как и большинство крупных городов Польши, является электоральной базой либеральной партии премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская коалиция", что влияет даже на служащих костёлов. Поэтому Кароль Навроцкий явно будет уверен в политической подоплёке произошедшего, ведь новый президент Польши – человек больших амбиций и решимости. Это окажет значительное влияние на стиль его президентства, которое, как и кампания Навроцкого, может быть полно поворотных моментов и сюрпризов.В настоящее время очевидны два момента. Во-первых, первый срок президента Навроцкого, несмотря на его формально весьма ограниченные полномочия, повлияет на политический ландшафт Польши в ближайшие годы, – а с точки зрения геополитической ситуации в Европе эти годы будут решающими. Во-вторых, сосуществование президента с правительством будет очень сложным и, во многом, конфронтационным.Публичные заявления Навроцкого, и особенно инаугурационная речь, свидетельствуют о том, что его отношения с премьер-министром Дональдом Туском будут далеки от "политики любви". Вместо этого следует ожидать политики, ориентированной на столкновения и демонстрацию силы.К примеру, президент заявил, обращаясь к новому министру юстиции и генеральному прокурору Вальдемрау Журеку, что не будет назначать и повышать в ранге судей, которые "подрывают конституционный и правовой строй Польши" – с явным намёком на судей, которые в последние годы штампуют нужные правительству решения.Назначение судей, как и послов, – безусловные полномочия президента Польши, хотя сами кандидатуры предлагают, соответственно, министры юстиции и иностранных дел. Предшественник Кароля Навроцкого, Анджей Дуда заблокировал назначение десятки послов, предложенных главой МИД Польши Радославом Сикорским, – в частности, полноценных польских послов нет ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Вряд ли ситуация изменится при новом президенте, то есть его врагом будет не только Туск, но и Сикорский, который недавно получил ещё и ранг вице-премьера.Пока сложно сказать, обладает ли Навроцкий политическими навыками и какими именно, но дуэт Туск-Сикорский может стать серьёзным вызовом для нового президента. Это несравненно более опытные политики, и можно быть уверенным, что они будут яростно отстаивать свои политические позиции. С другой стороны, многочисленные кампании и выборы в Польше уже продемонстрировали, что опыт не всегда является самым важным или сильным качеством политика.Всё указывает на вероятность законодательной борьбы Кароля Навроцкого с Дональдом Туском. Разногласия между новым президентом и правительством по многим вопросам существенны, а порой и принципиальны. Сам премьер на пресс-конференции 7 августа это подтвердил, заявив:"Любой, кто готов помочь, независимо от политических взглядов или позиции, будет желанным партнёром. Где бы президент ни захотел помочь, я с распростёртыми объятиями приму его готовность к сотрудничеству. Где бы он ни пытался помешать, он увидит конституционные нормы, а значит, и того, кто правит страной. Я буду очень последователен в этом вопросе, а при необходимости и беспощаден".Польские политические аналитики предполагают, что у обоих лагерей будет схожая стратегия. Навроцкий предложит множество решений и законопроектов, которые создадут проблемы правительству, но позволят президенту завоевать расположение важных групп электората. В свою очередь, правительство будет предлагать президенту законопроекты, изначально обречённые на вето (что послужит своего рода оправданием нарастающих проблем в социально-экономической сфере).Кроме этого, Кароль Навроцкий анонсировал подготовку к 2030 году проекта новой Конституции Польши, где полномочия президента будут усилены. Но и уже существующие полномочия новый президент намерен использовать в полной мере: в инаугурационной речи он пообещал премьеру ещё в августе созвать заседание Совета Кабинета – специального заседания правительства, где председательствует глава государства, который и определяет его повестку.До сих пор Совет Кабинета собирался для обсуждения, среди прочего, административной реформы, интеграции Польши с НАТО и подготовки к переговорам с Европейским союзом. Навроцкий же предлагает вынести на его рассмотрение вопрос стратегических инвестиций и финансовое состояние Польши. Хотя этот совет, согласно Конституции Польши, является консультативным органом, однако его заседание даст президенту отличную возможность для критики правительства.Фундаментальный же вопрос грядущей международной политики Польши заключается в следующем: сохранит ли Кароль Навроцкий курс, объявленный им во время предвыборной кампании? А это ярко выраженный проамериканский курс, отстранённый по отношению к Европейскому Союзу ("нет евро и передаче национальных полномочий органам ЕС") и, что немаловажно, точно не проукраинский, в отличие от Анджея Дуды, – Украина вообще не была упомянута в инаугурационной речи Навроцкого.Такое видение станет серьёзным вызовом для правительства, особенно для Радослава Сикорского, у которого и так проблемы на американском направлении, ведь он ориентирован на пресловутый "дипстейт", с которым яростно борется Дональд Трамп. С другой стороны, сам Трамп, несмотря на приём Навроцкого в Белом Доме в мае, прислал на его инаугурацию делегацию унизительно невысокого уровня – во главе с руководителем управления малого бизнеса своей администрации. Это уже поспешили осмеять оппоненты президента, однако тут скорее речь об отношении Белого дома не к Навроцкому, а к Польше и Европе в целом.Парадоксально, но польские комментаторы обходят молчанием возможную политику Кароля Навроцкого на российском направлении. В ходе кампании он делал немало выпадов в адрес России и лично Владимира Путина, однако после победы практически игнорирует российскую тематику. В инаугурационной речи прозвучал лишь пассаж "за нашей восточной границей идет война", без указания её сторон и привычных ранее мантр о необходимости "поддержки Украины в её конфликте с Российской Федерацией".Хотя без претензий на польское величие, конечно, не обошлось. "Я мечтаю, чтобы в долгосрочной перспективе "Бухарестская девятка" превратилась в "Бухарестскую одиннадцатку", наряду со скандинавскими странами. Да, мы, поляки, в Центральной и Восточной Европе ответственны за укрепление восточного фланга НАТО. И это также должно стать международным, геополитическим направлением моего президентства", – заявил в инаугурационной речи Кароль Навроцкий.В целом стоит согласиться с оценкой профессора Университета имени Николая Коперника в Торуни, медиа-аналитика Барбары Брозиньской-Мировской: у Кароля Навроцкого будет совершенно иная модель президентства, нежели та, что видели поляки в последнее десятилетие. "Пока, похоже, скучно не будет. Но будет ли это подходящим президентством для столь сложных времен? Посмотрим..." – написала она в колонке для портала Wirtualna Polska.Пока же Кароль Навроцкий фактически продолжает работать в режиме избирательной кампании. 7 августа он провёл встречу с жителями города Калиш, на которой подписал законопроект о строительстве Центрального коммуникационного порта (ЦКП) – большого аэропорта западнее Варшавы и сети скоростных железных дорог в направлении Берлина и Праги. Это был флагманский проект сформированных партией "Право и Справедливость" (ПиС) правительств Польши в 2015-2023 годах, но с возвращением к власти Дональда Туска он практически заморожен.С одной стороны, законопроект – реверанс в сторону ПиС, которая поддерживала Кароля Навроцкого на выборах, а также обещание инвестиций в малые и средние города (там живёт основной электорат нового президента), с другой – "стрела" в адрес правительства, которое и так часто обвиняют в пронемецкой позиции (ЦПК – конкурент транспортного хаба в Берлине). А что в правительстве заранее пообещали провалить этот законопроект в парламенте – так для Навроцкого даже лучше, поскольку создаст новые поводы для критики политических оппонентов.О первых скандалах, которые сопровождали вступление нового президента в должность - в статье Олега Хавича "Польша накануне инаугурации нового президента Кароля Навроцкого. Без Украины не обошлось"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

краков

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, краков, европа, кароль навроцкий, сикорский, анджей дуда, нато, мид, ес, эксклюзив