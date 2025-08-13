https://ukraina.ru/20250813/oborona-protivnika-treschit-po-shvam-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-situatsii-pod-konstantinovkoy-1066796717.html

"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой

На Константиновском направлении российские войска усиливают давление, создавая угрозу прорыва украинской обороны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Оборона противника трещит по швам. Здесь ситуация продолжает развиваться также в пользу российской армии", — заявляет Алехин.Эксперт обращает внимание на резкое усиление активности российских штурмовых подразделений в последние дни. По его словам, это уже не локальные столкновения, а системная попытка прорвать оборону противника."Цель российской армии вполне очевидна — создать условия для наступления на Константиновку, один из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе", — поясняет военный аналитик. Он отмечает, что успех на этом направлении может открыть возможности для развития наступления вглубь украинской обороны."Интенсивные артиллерийские удары и давление на флангах делают ситуацию для противника крайне сложной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".

