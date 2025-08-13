"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой - 13.08.2025 Украина.ру
"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой
"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой - 13.08.2025 Украина.ру
"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой
На Константиновском направлении российские войска усиливают давление, создавая угрозу прорыва украинской обороны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-13T06:20
2025-08-13T06:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_956dc809a780b3c028af3ef2a28fab8c.jpg
"Оборона противника трещит по швам. Здесь ситуация продолжает развиваться также в пользу российской армии", — заявляет Алехин.Эксперт обращает внимание на резкое усиление активности российских штурмовых подразделений в последние дни. По его словам, это уже не локальные столкновения, а системная попытка прорвать оборону противника."Цель российской армии вполне очевидна — создать условия для наступления на Константиновку, один из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе", — поясняет военный аналитик. Он отмечает, что успех на этом направлении может открыть возможности для развития наступления вглубь украинской обороны."Интенсивные артиллерийские удары и давление на флангах делают ситуацию для противника крайне сложной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".
https://ukraina.ru/20250811/tsena-vzyatiya-kaliningrada-budet-ogromnoy-stanislav-krapivnik-predupredil-nato-o-posledstviyakh-1066665753.html
"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой

06:20 13.08.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
На Константиновском направлении российские войска усиливают давление, создавая угрозу прорыва украинской обороны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Оборона противника трещит по швам. Здесь ситуация продолжает развиваться также в пользу российской армии", — заявляет Алехин.
Эксперт обращает внимание на резкое усиление активности российских штурмовых подразделений в последние дни. По его словам, это уже не локальные столкновения, а системная попытка прорвать оборону противника.
"Цель российской армии вполне очевидна — создать условия для наступления на Константиновку, один из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе", — поясняет военный аналитик. Он отмечает, что успех на этом направлении может открыть возможности для развития наступления вглубь украинской обороны.
"Интенсивные артиллерийские удары и давление на флангах делают ситуацию для противника крайне сложной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
11 августа, 06:40
"Цена взятия Калининграда будет огромной": Станислав Крапивник предупредил НАТО о последствияхПопытки превратить Калининград в неприступную крепость бесполезны — компактность региона делает его уязвимым для массированных ударов. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Больше материалов по теме:
 
