https://ukraina.ru/20250806/sergey-sazonov-nato-razygraet-kurskiy-stsenariy-pod-kaliningradom-esli-ne-poverit-v-reshimost-rossii-1066562051.html

Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России

Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России - 06.08.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России

Возвращаясь к событиям в Курской области, можно сказать, что если бы за украинскими частями находился второй эшелон, и по нему не наносились бы удары ядерным оружием, то противник смог бы продвинуться на 400-500 километров в течение двух месяцев.

2025-08-06T18:01

2025-08-06T18:01

2025-08-06T18:01

интервью

курская область

россия

иран

александр бастрыкин

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

фсб

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.Год назад, 6 августа 2024 года, ВСУ при прямой поддержке НАТО вторглись в Курскую область, рассчитывая на прорыв к Курской АЭС и Курчатову. Противник сумел захватить Суджу и создать угрозу окружения ряда российских подразделений у границы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что суммарный ущерб от вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп в Курскую область уже превысил 3 миллиарда рублей. За время оккупации от действий ВСУ погиб 331 мирный житель.- Сергей, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции?- Надо признать, что украинцам удалось достичь некоторых оперативно-тактических целей и политических, в том числе. Для отражения приграничного вторжения российскому командованию пришлось формировать специальные группы, которые действовали не в режиме обороны, а в режиме постоянных встречных сражений. Все это серьезно повлияло на общую оперативно-стратегическую ситуацию на всей линии фронта. И дало в руки политического руководства Украины козыри, поскольку в западных пабликах эта ситуация постоянно муссировалась.Это приграничное сражение, которое отвлекло значительные силы и ресурсы, было первым вторжением на суверенную территорию Российской Федерации за много лет. Здесь можно вспомнить только советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманский и озере Жаланшколь в 1969 году.- Со временем была вскрыта и коррупционная составляющая наших первоначальных неудач в Курской области. В результате чего пострадали чиновники разного уровня и бизнесмены. Как отразились события в Курском приграничье на внутриполитических процессах в Российской Федерации?- Во-первых, в Курскую область направили кризис-менеджера (Александра Хинштейна), который должен был тушить ситуацию и жестко ею управлять. Эта ситуация заставила всех задуматься о том, что регионы, которые находятся на линии соприкосновения с противником должны управляться в другом режиме. Там должна быть и военная, и гражданская администрация. И, видимо, должен быть штаб обороны, куда бы включались представители гражданской администрации, сил правопорядка, ФСБ, пограничной службы.Здесь очень важна координация, которую мы поначалу не увидели. Особенно это касалось тех частей и подразделений, которые были укомплектованы срочниками. Особенность СВО в том, что на поле боя действуют подразделения, которые по характеру подготовки близки к армейскому спецназу. Это не простая пехота, а хорошо обученные штурмовые подразделения. Поэтому на общую готовность войск надо обращать внимание, исходя из новых стандартов.Основная заслуга по отражению нападения на Курскую область принадлежит нашим славным ВКС и дроноводам, которые уничтожали противника до подхода к линии боевого соприкосновения.- Все же классический "котел", который известен по событиям Второй мировой войны, в Курской области не состоялся. Почему?- Украинские части в Сумскую область оттесняли, отрезая пути снабжения. Основной проблемой для ВСУ стало перерезание дороги Суджа-Сумы. Тогда они стали отходить. Отходили в том числе и по грунтовым дорогам. У российской армии не было сил и средств, чтобы создать плотное непроницаемое кольцо обороны.Например, для того, чтобы полностью окружить диверсионно-разведывательную группу количеством 60 человек, нужно не менее 2500 личного состава. Для этого создается несколько рубежей, перекрываются все тыловые дороги. А наши войска тоже находились под огнем дронов. Поэтому перерезались пути снабжения. Сейчас то же самое делают под Покровском и Волчанском.Перехват путей снабжения — это классика военного искусства. Когда нет сплошной линии фронта, коммуникации остаются самым уязвимым место вашей оперативно-тактической позиции.- Потери ВСУ в бронетехнике, в том числе западной, в боях на курской земле окончательно разрушили наступательный потенциал механизированных частей украинской армии?- Вся эта операция показала, что атаки бронечастей лишены смысла. Это даже хуже, чем атака кавалерии на пулеметы. Либо бронетехника должна быть необычайно защищена, либо ее вообще не надо использовать. Мне кажется, что сейчас характер боев переместился в воздух. То есть стороны пытаются наносить дистанционные удары максимальной чувствительности. Именно такие удары могут решить исход, а не полевые сражения.Срок жизни бронетехники сократился фатально. Если раньше танк или БМП находились на поле боя 45 минут, то сейчас не боле 10. Бронетехника уязвима. Достаточно вывести из строя катки, системы поворота башни, и она становится непригодной для боя.- Недавно командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что "нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения маневра и доступа) с земли" в Калининградской области. Может ли противник в самом западном регионе России разыграть сценарий, схожий с нападением на Курскую область?- Если они будут уверены, что не последует немедленного удара в соответствии с нашей ядерной доктриной, то смогут это сделать. Отразить удар 15 тысяч дронов, которые оснащены искусственным интеллектов и не привязаны к сети интернета, не сможет ни одна система ПВО. Это то же самое, если на вас полетит каменная лавина, и вы попытается отбить все камни.Удар дронами позволяет поражать исключительно военные и инфраструктурные объекты. Дальше войдут сухопутные части, преодолевая незначительно сопротивление, и область будет оккупирована.Средства поражения сейчас могут быть размещены и на российской территории. Это те самые дроны в фурах, ДРГ. В Иране диверсионные группы подрывали автомобили на улице для усиления паники. И в Калининградской области могут быть внедрены такие группы, которые будут действовать изнутри. Эту тактику придумали еще монголы. Их купцы заезжали в города, и когда начинался штурм, они сеяли хаос и открывали ворота.То есть такой сценарий вполне может быть: атака дронами, действия ДРГ изнутри, запуск малых дронов непосредственно с нашей территории. А затем удар сухопутных частей, с которыми некому будет бороться. Это очень опасная ситуация, которая создает дополнительную нагрузку для военной разведки и контрразведки по выявлению спящих ячеек.Возвращаясь к Курской области, можно сказать, что если бы за украинскими частями находился второй эшелон, и по нему не наносились бы удары ядерным оружием, то противник смог бы продвинуться на 400-500 километров в течение двух месяцев.То есть если бы НАТО приняло негласное решение ввести свои силы, то при хорошей дорожной сети, которая в лучшем состоянии, чем в 1941 году, при тех методах наступления, которые применял противник, это было бы возможно. По трупам первого эшелона из украинских частей они бы двинулись дальше.Тактика сетецентричной войны очень опасна, на нее следует обратить самое пристальное внимание. Такие методы были опробованы на Иране. К примеру, 450 человек из иранского руководства были убиты отнюдь не с территории Израиля, а с территории Ирана, когда вскрылись спящие ячейки.- Как предотвратить развитие такого сценария?- В первую очередь действиями разведки и контрразведки. И необходимо продемонстрировать решимость. Если такая наступательная операция начинается, то единственный способ ей противодействовать – выжечь тылы наступающей группировки на глубину в 400-500 километров. Наступающим в таком случае хватит снабжения на 5-6 часов. Это показал опыт войны в Ираке. Только таким образом можно парировать такое нападение. А если мы предполагаем только конвенциональные методы ведения войны, то не вытянем. Даже в советское время в боевых уставах предполагалось применение тактического ядерного оружия. Никто не планировал вести конвенциональную войну.Подробнее о событиях в Курской области Курская авантюра Зеленского. Год спустя

https://ukraina.ru/20250806/1066512456.html

https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, иран, александр бастрыкин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, фсб