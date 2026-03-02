https://ukraina.ru/20260302/ot-orlika-do-gryunvalda-teper-ukraina-perepisyvaet-svoy-kalendar-1076274816.html

От Орлика до Грюнвальда. Теперь Украина переписывает свой календарь

На Украине депутаты начали работу над реформой украинского календаря. Когда пылает Ближний восток, США и Израиль атакуют Иран, а сама Украина измотана войной и коррупцией, более важного занятия у парламентариев не нашлось.

И хотя прошли те времена, когда вятровичи сражались за отмену Дня победы и воевали с Международным женским днем, желание "разрушить до основанья, а затем…" у украинских законодателей никуда не делось. Только теперь они замахнулись на всю систему государственных и религиозных "свят", перекраивая сознание и историческую память граждан.Уже понятно, что декоммунизация и десоветизация себя изжили, все памятники повалены, все улицы переназваны и пора переходить к новому этапу - предложить "несломленной нации" отказаться от того периода жизни, который был до 2022 года.Толчок календарной реформе дал Владимир Зеленский, по его словам, необходимость переделки календаря вызвана случаями, когда дни национальной скорби совпадают с профессиональными или гендерными праздниками или когда на одну дату приходится сразу несколько разных событий, часть из которых осталась еще с советских времен. Тут, конечно, экс-комик слукавил - знаковым датам советских времен давно нет места в календаре, а за празднование 23 февраля и 9 мая на Украине избивают, штрафуют и "шьют" госизмену. Зато скорбных дней стало так много, что из-за них не видно никаких других торжеств. С 2004 года на Украине принято скорбеть по жертвам голодомора, c 2014 года - по жертвам майдана, с 2022 - по жертвам ВСУ. Но календарные новоделы решили слегка разбавить грусть-тоску новыми праздниками в сфере госстроительства и военных побед, для этого загоняя Украину прямиком в 12 век и предлагая пышаться подвигами шведских королей, польских военачальников и литовских солдат, забыв о завоеваниях и достижениях собственных предков.Тон задают депутаты от фракции "Евросолидарность" - именно с подачи адептов Петра Порошенко* стартовала работа по перекройке календаря. Начали с музыки - предлагается отмечать День украинской музыки ежегодно в третью субботу сентября - в память о фестивале "Червона рута" 1989 года, который стал знаковым событием для развития украинской культуры.По мнению бывшего телевизионщика, нардепа Николая Княжицкого, профессиональное сообщество должно иметь отдельную дату для подведения итогов и определения дальнейших шагов развития отрасли."Никто не мешает нам уже сейчас поддержать инициативу Минкульта и зарегистрировать соответствующее постановление. Идея правильная, знак положительный, и государство должно демонстрировать поддержку украинской музыки", - отметил Княжицкий.Но самое смешное в этой инициативе то, что чествование украинской песни привязали к знаковому советскому фестивалю "Червона рута", который впервые был проведен в 1989 году в Черновцах. В тогдашней советской Украине он стал настоящим культурным прорывом - украинская музыка и песни с выразительным гражданским и протестным звучанием вышли из подполья на большую сцену. Там даже впервые публично прозвучали будущий государственный гимн "Ще не вмерла Украина" и лозунг "Слава Украине". Также "Червона рута" открыла для широкой аудитории целую плеяду современных украинских исполнителей - от Андрея Миколайчука до группы "Братья Гадюкины". Вот только интересно, как это согласуется с байками украинизаторов о том, что "совьеты" душили украинскую поэзию, запрещали вышиванки, а за мову сразу расстреливали? Ну и главное: почему за три десятка независимых лет Украина не смогла создать фестиваля, cхожего по уровню и значимости с "Червоной рутой", и сейчас берет в качестве национальной витрины "совковый" творческий форум, придуманный "угнетателями" и "оккупантами"? Чтобы отвлечь внимание граждан от этой очевидной дискуссии, нардепы сейчас рассказывают с трибуны, что "во время фестиваля присутствовали представители КГБ, фиксировались выступления, контролировалась символика (в частности использование сине-желтых флагов) и реакция публики". Тем не менее, фестиваль не запретили, а наоборот, сделали культурной предтечей восстановления независимости Украины. Интересно, какими хитами теперь наполнят новый праздник - возможно, это будет песня про пса Патрона, недавно исполненная экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, или же "Фортеця Бахмут" группы "Антитела", которая еще в 2024-м обещала концерты в "освобожденном" Крыму.Впрочем, день национальной музыки - это только "цветочки". Впереди украинцев ждут фееричные новации. Например, на задний план задвигается день Конституции (отмечается 28 июня), что однозначно свидетельствует об официальном уже сворачивании норм Основного закона, которым страна пользовалась с 1996 года. Кстати, украинская Конституция считалась одной из лучших в Европе… Но теперь вместо нее украинцам предложат отмечать день Конституции Пилипа Орлика - договора, провозглашающего независимость Украины от России и Речи Посполитой. Суть документа заключалась в ограничении гетманской власти, разделение властей на законодательную (Генеральная Рада), исполнительную (гетман) и судебную, а также в защите прав казаков (читай-всушников) и населения, включая борьбу с коррупцией. Основные положения Конституции Пилипа Орлика - в провозглашении незалежной Украины под покровительством шведского короля, и в выходе церкви из-под юрисдикции Московского патриархата и возвращение под Константинополь. Говоря современным языком, украинцам предлагают праздновать уход под "европейскую длань" и Фанар, тем более, что почва для этого давно подготовлена. Почему ж Украина так стремится к архаичному документу 17 века? А потому что в нем изначально заложены противодействия главным целям СВО - нейтральному статусу Украины, поддержке православия и русского языка.Но и это еще не все. Государственным праздником всех украинцев должен стать День коронации короля Руси, "европейца" Данила Галицкого, панувавшего до монголо-татарского нашествия. Неясно, как его коронация повлияла на государственное строительство независимой Украины, да никто и не собирается это выяснять. Идея придать национальный статус Дню коронации Данила Галицкого выглядит не столько как желание отметить в календаре память о средневековом правителе, сколько переосмыслить истоки государственности.Данило Галицкий был коронован в XIII веке как "король Руси" - титул, полученный при поддержке Рима. Коронация носила прежде всего дипломатический характер: это была попытка встроить Галицко-Волынское княжество в западноевропейскую систему легитимности. Но теперь внимание к этой дате со стороны украинских депутатов рассматривается, как инструмент символической конкуренции за наследие Руси. Если традиционный нарратив опирается на крещение Руси князем Владимиром и трактует Киев как центр древнерусской государственности, то акцент на галицкой короне смещает фокус на западный вектор исторического развития.На фоне того, что российские переговорщики, включая иcторика Владимира Мединского, регулярно апеллируют к истории Киевской Руси как к общему фундаменту, назвать эксперименты с календарем случайными - язык не поворачивается. Законодатели ВР сознательно вступили в борьбу интерпретаций, где Киеву как колыбели единой древнерусской цивилизации противопоставляется уже открыто Галицко-Волынский прозападный трек. История в данном случае используется как аргумент в политике, а символический календарь - как инструмент формирования идентичности.Помимо коверканья на "галицко-волынский" лад истории, предлагается переписать и военные подвиги Украины. Так, cреди нескольких праздников военной звитяги (победы) нет ни одного слова о том, что семь миллионов украинцев победили нацизм в рядах РККА, освободили от оккупантов Киев, Харьков, Одессу, тот же Крым, в конце-концов, и Донбасс. А это означает, что новый календарь отменяет и день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, и остальные подвиги советских солдат, которые дали сапогом под зад Манштейну, очистили Европу от коричневой чумы, оcтановили печи концлагерей. Не будет больше дня освобождения Одессы от фашистов 10 апреля, а 14 февраля никто не поздравит украинцев с днем освобождения Луганска. Вместо этого победителям нацизма прикажут отмечать день похода древнерусского флота на Константинополь и День победы в Грюнвальдской битве. Ну да, ну да, на Украине же еще сохранились потомки победителей над тевтонцами- как же не отпраздновать? А что касается походов хохлов на Царьград, то как быть с пушкинскими строками об этом событии: "победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Цареграда"; "бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они"? Строки вроде ж об "украинских победах", да вот воспевавший их Пушкин в стране запрещен, а его произведения изъяты из школ и библиотек.Скорей всего, эти календарные эксперименты приурочены к выборам и их инициаторы-порохоботы постараются убедить жителей западных регионов страны в том, что они никакие не пастухи с полонин, а потомки королей и завоевателей. А что? Может и сработать. У Порошенко первыми поняли, что если нельзя добиться победы в войне с Россией, то вполне можно убедить "несломленную нацию" в перемогах, которые были почти тысячу лет назад.*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

