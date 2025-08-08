"Посмотри в окно, дура": Прокопенко о том, как Трамп "узнал" о насильственной мобилизации на Украине - 08.08.2025 Украина.ру
"Посмотри в окно, дура": Прокопенко о том, как Трамп "узнал" о насильственной мобилизации на Украине
Американский президент Дональд Трамп недавно с удивлением обнаружил, что на Украине проводится насильственная мобилизация, хотя эта информация давно известна всем, кто следит за ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
"Несколько дней назад Трамп удивился тому, что на Украине (оказывается!) идет насильственная мобилизация" — американский президент демонстрирует поразительную неосведомленность о реальной ситуации в зоне конфликта, отметил Прокопенко.Эксперт иронично прокомментировал заявление Трампа: "Простите, но хочется выразиться словами из советского анекдота: "Посмотри в окно, дура". Открой Интернет, соцсети, мессенджеры — каждый день там выходят сотни роликов о том, как украинцев насильно ловят и мобилизуют".Прокопенко отмечает характерную черту президента США: "Трамп слишком предсказуем в своей непредсказуемости. Он способен сделать что угодно как импульсивный политик". Это качество, по мнению эксперта, значительно осложняет прогнозирование его действий."Очень многое будет зависеть от того, каким образом пойдут переговоры с Уиткоффом и каким образом ему об этом процессе доложат", — пояснил специалист, подчеркивая важность текущих переговоров между Москвой и Вашингтоном."Я тоже думаю, что Трамп не пойдет на стопроцентные санкции. Но он может сделать что угодно", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.О провале санкционной стратегии США — в материале Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
"Посмотри в окно, дура": Прокопенко о том, как Трамп "узнал" о насильственной мобилизации на Украине

Американский президент Дональд Трамп недавно с удивлением обнаружил, что на Украине проводится насильственная мобилизация, хотя эта информация давно известна всем, кто следит за ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
"Несколько дней назад Трамп удивился тому, что на Украине (оказывается!) идет насильственная мобилизация" — американский президент демонстрирует поразительную неосведомленность о реальной ситуации в зоне конфликта, отметил Прокопенко.
Эксперт иронично прокомментировал заявление Трампа: "Простите, но хочется выразиться словами из советского анекдота: "Посмотри в окно, дура". Открой Интернет, соцсети, мессенджеры — каждый день там выходят сотни роликов о том, как украинцев насильно ловят и мобилизуют".
Прокопенко отмечает характерную черту президента США: "Трамп слишком предсказуем в своей непредсказуемости. Он способен сделать что угодно как импульсивный политик". Это качество, по мнению эксперта, значительно осложняет прогнозирование его действий.
"Очень многое будет зависеть от того, каким образом пойдут переговоры с Уиткоффом и каким образом ему об этом процессе доложат", — пояснил специалист, подчеркивая важность текущих переговоров между Москвой и Вашингтоном.
"Я тоже думаю, что Трамп не пойдет на стопроцентные санкции. Но он может сделать что угодно", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.
О провале санкционной стратегии США — в материале Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
