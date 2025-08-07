https://ukraina.ru/20250807/1066572252.html

Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике

Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике - 07.08.2025 Украина.ру

Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике

Положение на фронте в пользу России. С тяжелыми боями, но наши войска идут вперед. И время сейчас работает на нас. У нас точно есть два года в запасе, прежде чем Европа поставит свою экономику на военные рельсы, считает политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064258251_112:31:811:424_1920x0_80_0_0_e56c9d47b14276cabae95020b211ac8e.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь Александрович, в самый последний момент перед истечением ультиматума Трампа его спецпосланник посетил с визитом Москву, где провел переговоры с российской стороной. На момент нашей с вами беседы мы не знаем, о чем конкретно стороны договорились, но в последнее время в СМИ муссируются слухи, что Россия может пойти на воздушное перемирие на Украине в обмен на то, что Трамп не будет вводить чрезмерно жесткие санкции против Индии и Китая. На ваш взгляд, чего ждать дальше?- Сначала расскажу о сути этого ультиматума и о том, в какой позиции находится тот, кто его выдвинул.Положение у Трампа довольно сложное. Все свои реформы он должен был начать еще на первом сроке. Сейчас они уже не спасут ситуацию в той мере, в какой ему бы хотелось. Пошлины, которые он вводил и вводит, принесут в казну всего 300 миллиардов. А ему нужен триллион, чтобы очередные казначейки погасить.И вообще, что такое "ввести 100% пошлины против покупателей российского оружия и нефти", как это было сказано про Индию?Спрос на нефть в мире постоянный. При этом нефть бывает разных сортов. Под эти разные сорта нефти заточены определенные заводы. Скажем, один из германских НПЗ точно заточен под российскую нефть, а в США на южном побережье все заточено под тяжелую венесуэльскую нефть. Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения. Поэтому российская нефть, несмотря на все санкции, продолжала приходить тому, кому и раньше (Китаю мы поставляли чуть больше), но под другим флагом. Да, мы могли уменьшить свою маржу дохода, потому что для ее транспортировки прибегали к услугам посредников.Теперь насчет того, что нам может предложить Трамп.Еще зимой он сказал, что считает главной угрозой, если государства БРИКС откажутся от доллара. То есть БРИКС для него – вражеская организация. Если страны БРИКС откажутся от доллара, насчет рушится долларовая империя и благосостояние США. Поэтому он угрожает пошлинами Китаю, Индию, Бразилии и России.А теперь внимание. Где у нас недавно начали войну, а потом якобы закончили по звонку Трампа?- Вы намекаете на конфликт Таиланда и Камбоджи?- Правильно. Китай захотел прорыть через Таиланд канал, чтобы обходить Малаккский пролив, который контролируется американцами. А перед этим у нас была ирано-израильская война. А еще раньше было обострение индо-пакистанского конфликта. Притом, что и Индия, и Пакистан были заинтересованы в приобретении газа в Туркмении и в Иране. И везде там маячила тень России.То есть Трамп начал долбить БРИКС гораздо раньше, чем сейчас. И когда он пригрозил ввести огромные пошлины против Индии и Китая, индийцы и китайцы его послали, потому что им не обойтись без российской нефти конкретных сортов.Теперь насчет Европы.Пока Трамп на уровне Евросоюза продавил решение о взломе европейского рынка. "На американские товары пошлин не будет, зато вы у нас купите оружие на 600 миллиардов за столько-то лет, а еще на 700 миллиардов купите нефти, нефтепродуктов и газа". Стесняюсь спросить, а где он такой объем сырья возьмет?Напомню, что 28% доходов бюджета США как государства составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом. Это фактически страна-бензоколонка. И Трамп на такую сумму сырье нигде взять не может. Поэтому он рассуждает так: "Запретим Индии и Китаю покупать российские нефть и газ, а потом у русских это по дешевке скупим и продадим Европе".Еще раз. У Трампа столько нет. Ему надо где-то это взять. А кроме России взять негде. Поэтому Россия не должна другим поставлять.- Зафиксируем. Суть этих санкций Трампа состоит в том, чтобы мы не продавали нефть Китаю и Индии, а поставляли ее Америке.- Да, только через подставные фирмы и с диким дисконтом, чтобы США продавали ее европейцам как свою и крупно заработали. Это напрямую нигде не сказано, но это следует из цифры в 700 миллиардов. Потому что нигде, кроме России, энергетическое сырье взять негде.Еще я бы обратил внимание, что Трамп ведет себя странно. Говорят, что после двух покушений у него появились двойники. После с июньского саммита "семерки" Трамп приехал совсем другим. И, похоже, что активно работает именно его двойник. Поэтому противоречия между тем, что сказал двойник, и тем, что сказал подлинный Трамп, стали регулярными.Допустим это правда. А почему он использует двойника, помимо того, чтобы остаться в живых? Давайте смотреть по делам. "Большой прекрасный билль" по налогам, доходам и инвестициям, который приняли в Сенате, готовили очень долго. Трампу предстоит кардинально изменить инвестиционный и налоговый климат в США. И я не поверю, чтобы такой серьезный документ прошел мимо президента и бизнесмена. То есть он должен был принимать активное участие в составлении этого закона, и в это время ему было бы явно не до гастролей с микрофоном.И если двойник зачастую смягчает свою позицию, возможно, что его корректирует подлинный Трамп. Других объяснений у меня нет. Потому что успеть все сразу очень тяжело.Теперь насчет того, в чем опасность этих санкций для США.Я уже говорил, что Индия и Китай не откажутся от нашего черного золота. Тем более, крупный пакет акций одного из индийских НПЗ принадлежит "Роснефти". При этом подлинный Трамп сказал, что не допустит, чтобы БРИКС отказались от доллара. А если он введет вторичные санкции, то торговля между странами БРИКС будет вестись в национальных валютах. Она и так уже началась, но масштабы не те.Вот тогда доллару станет плохо.- А нам от этого как будет?- Без разницы. Доллар – это эквивалент международной торговли. Он был выгоден для употребления всеми, как когда-то золото. Просто золото перевозить из страны в страну неудобно, поэтому его функцию выполнял доллар. А если США сделают так, чтобы доллар стал невыгоден, от него откажутся. Кстати, арабские шейхи уже стали продавать Китаю свою нефть за юани. И они уже публично продали какому-то мелкому государству немножко нефти за какую-то мумба-юмба валюту, чтобы показать, что они сами себе голова.Повторюсь, если Трамп введет вторичные санкции против банковских операций, это самое опасное для ФРС и доллара. Сейчас ФРС имеет комиссию с каждой операции. А если все бегут от доллара, как они будут зарабатывать?Поэтому ультиматум Трампа – это неприятно, но это не конец света. И это оружие, которое ударит по всем сторонам.-Что Трамп хочет от нас помимо того, чтобы мы ему нефть по дешевке продавали и чтобы от доллара не отказывались? И что мы ему на это ответили?- Он хочет, чтобы Россия сохранилась как держава и не начала ядерную войну. Мы этого делать не собираемся. Но Трамп не хочет, чтобы нас на это провоцировали другие, в том числе Европа. На этом фоне я смеялся над высказыванием Трампа про две подводные лодки. Подлинный Трамп такого не сказал бы точно.Вы говорите про слухи в СМИ о том, что нам что-то будут предлагать, а мы взамен снизим интенсивность воздушных ударов по Украине. А что же такого они должны нам предложить, чтобы мы на это согласились? Ведь положение на фронте в пользу России. С тяжелыми боями, но наши войска идут вперед. И время сейчас работает на нас. У нас точно есть два года в запасе, прежде чем Европа поставит свою экономику на военные рельсы.Так в честь чего мы должны от чего-то отказываться?- Был теоретический вариант, что Индия и Китай испугаются таких санкций, поэтому Россия пойдет на символические уступки. Но после вашего рассказа я понял, что этого не будет.- Как можно напугать Китай, когда американская промышленность страшно зависит от китайских редкоземов? Более того, еще в конце прошлого срока Трампа в докладе Сената прозвучала страшная цифра, что миллион комплектующих для американской оборонки поступают из Китая. И вы еще пытаетесь устраивать с ними торговую войну? Да они просто перекроют источник вашего счастья.- А Америка китайцам что-то может перекрыть в военно-технической отрасли?- Нет. Америка будет стремиться к тому, чтобы начать импортозамещение в военно-технической отрасли, но это не делается за один день. И они ведут с Китаем очень тяжелые переговоры. Договариваться с китайцами сложно, потому что это прирожденные торгаши. Они всегда жили у моря и всегда торговали.Еще многие смеются над тем, что китайцы якобы не умеют воевать. Да умеют они воевать. Китай всю жизнь воевал. Просто были периоды в его истории, когда бездарные начальники и внутренние противоречия приводили к катастрофам и оккупации иностранцами.- Недавно публиковали видео учений китайских сухопутных войск. Если они в реальном бою смогут применить столько людей, дронов и танков, они массой завалят любого противника.- Еще недавно прошли российско-китайские учения, которые не только показали американцам, что они зубы обломают, но и японцам. У нас недооценивают Японию, а ведь японские силы самообороны превосходят нашу дальневосточную группировку по всем показателям. У них только ядерного оружия нет и своего гиперзвукового оружия. Но они пытаются свой гиперзвук изобрести. И сухопутная армия растет как на дрожжах, только у нее боевого опыта нет.Натовские офицеры при этом приобретают боевой опыт на Украине. Вопрос в том, попались они или нет. И сейчас ходят злые слухи, что в руки нашему спецназу, который проводил рейд в Очакове, попались несколько высокопоставленных британских офицеров. Если это правда, то это объясняет, почему Уиткофф вдруг прилетел в Москву. Торговаться он прилетел.Если мы действительно взяли в плен высокопоставленного британского офицера с документами о том, что он служит в действующей армии, и нажимает на конкретные кнопки, чтобы запустить британские ракеты, то Россия, получив в руки такого человека, будет обязана объявить войну Англии и ударить по ней ядерным оружием. Нажали на кнопку "Посейдона" и затопили британские острова радиоактивным цунами. Мы этого делать не хотим. Поэтому торгуемся.А если это не правда, то я не понимаю, зачем Уиткофф вообще полетел в Москву. Ведь позиция Путина понятна. И Трамп ее тоже озвучил. Достичь всех целей СВО. А как их достичь, если не победить?В общем, все интереснее, чем кажется.- Насчет торгов. Мы будем настаивать на том, чтобы США украинскую армию от "Старлинка" отключили? Или мы можем сами достичь победы на поле боя?- Можем сами. Более того, на этих учениях с Китаем наши фактически продемонстрировали, как можно заглушить "Старлинк". Может быть, не везде и не массово, но глушить мы его научились. Иначе бы между строк в новостях об учениях это не проскользнуло.Знаете, все эти громкие заявления Трампа отвлекают нас от двух других главных тем. От того, что Европа пытается устроить поножовщину на Балтике. И от того, где Трампу взять деньги на выполнение всех обязательств. Я уже говорил, что все его реформы – это реформы долгосрочного действия. Какие бы инвестиционные договоры с Европой и арабскими шейхами он не подписал, это все длинные соглашений, а деньги нужны здесь и сейчас.Где он их найдет?Трамп пытается убрать с поста главы ФРС Джерома Пауэлла, которого сам на эту должность протащил, потому что Пауэлл не хочет снижать процентную ставку. И тут я бы хотел обратить внимание на два закона, касающихся криптовалюты и цифровых денег в США. Они говорят о том, что Трамп фактически начал перекройка мировой финансовой системы.Нас с вами пугали, что настанет цифровой концлагерь, когда все твои деньги будут цифровыми и когда можно будет определить, за что ты их получил и на что потратил. При этом цифровые деньги преподносились как панацея для мировой финансовой системы, потому что в цифровом виде их можно было напечатать много, не привязываясь ни к золоту, ни к другим реальным активам. Это была история в пользу глобалистов, которая напрягла многих. И вот сейчас в США приняли закон, что в Америке запрещено подписывать договор о выпуске цифровых денег.Когда замаячила перспектива остаться без США как страны в цепочке цифровых денег, Банк международный расчетов схватился за голову. И ЦБ РФ в очередной раз перенес сроки внедрения цифрового рубля для граждан.Еще Трамп принял закон о том, что криптовалюту теперь прировняли к обычному товару. Ее можно продавать и покупать на обычной бирже как нефть или зерно. Цены на нее ФРС регулировать не может, как процентную ставку. И Трамп разрешил выпускать американским корпорациям криптовалюту Стейблкойн, обеспеченную какими-то активами.Объясню простыми словами. Трамп разрешил в Америке частные деньги, неподвластные ФРС и подконтрольные государственным органам. И после этого вы еще сомневаетесь, что Трамп завел себе двойника? (смеется).А зачем ему нужны частные деньги? Затем, что когда в стране инфляция и не хватает денег, то нужны какие-то взаимозачеты. Мы это уже проходили в 90е, когда у нас проходили взаимозачеты. "Вексель этого банка меняем на вексель этого предприятия, вот вам погашение, вот вам оценка". Мы это делали от нехватки денег. А у США деньги есть, но они дорогие. И Трамп считает, что частные деньги помогут вывести американскую экономику из кризиса, у которой проблем больше, чем у нашей.Я бы даже сказал, что она напоминает СССР конца 1980х годов, когда то хвост увязнет, то нос увязнет. Задержки платежей по студенческим кредитам и по ипотеке. Максимальное падение рынка жилой недвижимости. Я уже не говорю про гибель людей от синтетического наркотика, который привозится из Мексики, но делается из китайских компонентов.И ультиматумы Трампа – это прикрытие. Ничего он не решит. Ему нужны внешние деньги. Вот он и торгуется, вводя эти пошлины.- А поножовщина на Балтике, которую хочет устроить Европа, поможет или помешает Трампу решить все эти огромные проблемы?- Набивание жиром американского ВПК будет не на развалинах России и не за счет России, а на развалинах некогда единой Европы и за счет Европы. Европа – главный пострадавший в этой истории.Когда-то единая Европа создавалась с двумя целями. Официально – чтобы вскрыть рынки остальных стран для промышленно развитых Франции и Германии. Фактически – чтобы превратиться в большого хищника, способного в будущем конкурировать за мировые ресурсы.Ресурсный голод на подходе уже давно. Еще в 1985 году стало известно, что месторождений нефти открывается меньше, чем добывается. Потом выяснилось, что запасы урановой руды для атомных станций небезграничные. Началась драка за будущее – кто будет владеть топливом. Потом стало понятно, что на смену нефти идет газ. Газа много, но он оказался не в тех странах, где надо. И в этой драке за ресурсы Европа должна была объединить усилия своих разведок и бизнесменов.Но оказалось, что единая Европа не справляется с вызовами, которые перед ней стоят. Точнее, Америка просто начала выкачивать из нее промышленные ресурсы и деньги. Поэтому единственный шанс Европы остаться единой – собрать крестовый поход против России.Они уверены, что мы не применим ядерное оружие, потому что Калининградская область – это сопредельная территория с Германией, Польшей и Прибалтикой. Они напряглись, когда мы показали "Орешник", но потом опять стали орать, что это ерунда. И теперь они собираются перекрыть нам проливы.Напомню тактику наших врагов в Первую и Вторую мировые войны.В Первую мировую войну Германия и Османская Империя перекрыли нам выход из Балтийского и Черного морей. Мы, завися от экспорта, не смогли продавать продукцию и получили большие проблемы. Советская власть сделала выводы из этой истории, и Турция с нами во Вторую мировую уже не воевала. Но на Балтике мы вновь оказались полностью запертыми.Ататюрк был обязан Ленину тем, что Турция вообще состоялась как государства. Сейчас Эрдоган обязан Путину жизнью, когда была попытка переворота. То есть сейчас Эрдоган может сидеть на всех стульях, но пока он жив, лично Путина он не предаст. А вот с Балтикой мы проблемы не решили. Финский залив легко перекрывается странами НАТО.Пройти по нему можно либо в сопровождении военного конвоя, либо вступив в вооруженный конфликт на море. И если там начнется поножовщина, она остановиться не сможет. Европа в ответ на наши попытки урезонить их станет наносить удары по береговой инфраструктуре Калининградской области, после чего мы вынуждены будем применить ядерное оружие.Это то, что от Трампа не зависит. Он ядерной войны не хочет.- Выходит, нам надо готовиться к тому, чтобы превентивно занять прибалтийские порты и Гданьск?- Нас к этому призывают американские генералы. Командующий войсками США в Европе так и сказал: "У нас есть план, как разбабахать Калининградскую область с дикой скоростью, поэтому русские, чтобы ее спасти, ударят по Прибалтике". Нас приглашают войти и забрать. А если мы, испугавшись такой угрозы, пойдем забирать Прибалтику, это будет замечательный повод объявить нам войну или блокировать проливы без войны.- И что же делать?- Крутиться как уж на сковородке. Показывать свою реальную силу на полях Украины. Показывать свою силу на учениях. Мы провели прекрасные учения на Балтике. Не знаю, какое оружие мы там применили, но европейские военные эксперты сильно расстроились. А через пару дней после учений Путин встретился на Валааме с Лукашенко. Весь их разговор нужен был только ради того, чтобы сказать: ""Орешник" запустили в серийное производство".Если европейцы это услышали, слава богу. Против "Орешника" у них аргументов нет.Мало того, что Россия вышла из РСМД. Теперь мы сможем применить "Орешник" по Европе. При этом никто не увидел применения "Орешника" с боевой начинкой. Даже взрывчатки не было. Просто чугунная болванка превратила площадь нескольких подземных цехов в пыль. А что будет, если там будет взрывчатка или ядерная бомба? Я бывший военный и не хочу представлять это.Еще раз. Запуск "Орешника" в серию, учения на Балтике, и тут же приезжает Уиткофф торговаться. Пусть попробует. 