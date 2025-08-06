https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html

"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа

"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа - 06.08.2025 Украина.ру

"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа

Известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко полагает, что в преддверии визита Уиткоффа в Москву, РФ и США провели закулисные переговоры и пришли к неким договоренностям. Во-первых, речь может идти о приостановке воздушной войны. Во-вторых, возможно, будет обсуждаться вопрос заморозки боевых действий, например, под Покровском.

2025-08-06T14:05

2025-08-06T14:05

2025-08-06T14:06

интервью

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

россия

китай

сша

украина

перемирие

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе главы государства.— Игорь Станиславович, переговоры Трампа и Зеленского имеют какое-то значение? Или это лишь работа на публику?— Трамп находится в постоянной коммуникации со всеми сторонами конфликта. Все эти процессы взаимосвязаны. Безусловно, главную скрипку здесь играет Трамп, и совершенно не важно, что говорит Зеленский в разговорах с главой Америки.— Как вы считаете, каких уступок от российской стороны будет добиваться Уиткофф?— Уиткофф прибыл в Москву, уже побывал в парке "Зарядье". Все кто смотрел кадры с места событий, наверное, заметили, что у спецпосланника хорошее настроение, а у политиков оптимистичные лица.Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договоренности. Владимир Путин — осторожный политик, он не пошел бы на контакт с Уиткоффом, не имея каких-то предварительных заверений.Отсюда следует, что какие-то решения в любом случае будут приняты. А вот какие они... Трамп достаточно предсказуем в своей непредсказуемости, здесь трудно гадать. Тем не менее, мы можем оперировать данными, которые у нас имеются.Во-первых, речь может идти о приостановке так называемой воздушной войны, взаимных ударов по целям в глубине стран. Во-вторых, если процесс зайдет далеко, то, возможно, будет обсуждаться вопрос замораживания боевых действий в каких-то зонах конфликта. Например, под Покровском.Но, с другой стороны, нам все это невыгодно в силу того, что украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Ибо мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас.Однако, речь идет о санкциях, которые собирается вести Трамп и об отмене некоторых позиций пошлин, которые уже введены. Это, конечно, жизненно важно для России и ее партнеров. Потому что даже чистая победа на поле боя должна иметь экономические эквиваленты.Также хочу заметить, что драконовские санкции, которые якобы собирается вводить Трамп против России, а также против Индии и Китая, — тяжелый удар по экономике самих США. Если Индия проявляет некую нерешительность в этом отношении, то Китай уже заявил, что он будет выстраивать взаимоотношения с Россией так, как посчитает нужным.Экономика США и Китая — как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договоренности [Россией] нужны экономически — не меньше, чем нам.— В моем последнем интервью американский журналист Майкл Бом заявил, что даже если Трамп введет какие-то санкции, они будут символические, для вида, чтобы убедить американских избирателей, что якобы США "наказали" Владимира Путина. Вы согласны с этим?— Я тоже думаю, что Трамп не пойдет на стопроцентные санкции. Но еще раз повторяю, что он слишком предсказуем в своей непредсказуемости. Он способен сделать что угодно как импульсивный политик. Очень многое будет зависеть от того, каким образом пойдут договоры с Уиткоффом и каким образом ему об этом процессе доложат.Трамп находится в некотором дефиците информации. Несколько дней назад, например, он удивился тому, что на Украине (оказывается!) идет насильственная мобилизация. Простите, но хочется выразиться словами из советского анекдота: "Посмотри в окно, дура". Открой Интернет, соцсети, мессенджеры — каждый день там выходят сотни роликов о том, как украинцев насильно ловят и мобилизуют. Это известно всем, кроме президента Трампа…— Каков наиболее вероятный сценарий развития событий после визита Уиткоффа?— Что-то мне подсказывает, что в рамках его визита в Москву будут приняты гораздо более значимые решения по сравнению с тем, чего мы ожидаем.— В начале июля глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Может ли эта тема быть затронута в переговорах с Уиткоффом?— Тема Китая вообще экзистенциальна, как в отношении США, так и в отношении России. И Китай, конечно, незримо будет присутствовать за каждым плечом переговорщика. Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов. Для России КНР жизненно необходима, и наоборот.— Учитывая острое противостояние Китая и США, как Пекин может помочь России достигнуть целей СВО?— Пекин итак достаточно помогает нам в той геополитической ситуации, в которой мы находимся. Он верно и последовательно следует договоренностям, которые были приняты 9 мая 2021 года, когда Си Цзиньпин приехал в Москву, стоял рядом с нашим президентом на Параде. Именно тогда были приняты все решения о том, что будет происходить дальше, какова будет позиция Китая, когда РФ начнет СВО — будучи уверенной в том, что за спиной имеет надежного союзника в лице КНР.Нам ведь не нужно оружие китайское, нам нужна геополитическая верность. Это важнее. И, безусловно, приобретение нефти — это экономика.— Возможна ли 3 сентября трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США?— Думаю, что вероятность такого развития событий невелика. Трамп — участник театра одного актера. А Си и Путин не уступают ему по значимости. Поэтому вряд ли Трамп будет претендовать на участие в этой встрече — он не будет играть первую скрипку.Хотя, если во время визита Уиткоффа в Москву будут приняты какие-то фантастические новые условия, которые устроят всех — все возможно.Почему друг Трампа Стив Уиткофф планирует задержаться в России на два дня, в интервью Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения.

https://ukraina.ru/20250120/1060402304.html

https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html

https://ukraina.ru/20250805/sergey-sanakoev-poka-ssha-sami-razrushayut-sozdannyy-imi-miroporyadok-rossiya-i-kitay-predlagayut-drugoy-1066502748.html

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