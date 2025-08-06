"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа - 06.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html
"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа
"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа - 06.08.2025 Украина.ру
"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа
Известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко полагает, что в преддверии визита Уиткоффа в Москву, РФ и США провели закулисные переговоры и пришли к неким договоренностям. Во-первых, речь может идти о приостановке воздушной войны. Во-вторых, возможно, будет обсуждаться вопрос заморозки боевых действий, например, под Покровском.
2025-08-06T14:05
2025-08-06T14:06
интервью
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
россия
китай
сша
украина
перемирие
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060402604_122:27:803:410_1920x0_80_0_0_a7b6723e351a0fc61539a771a8ffec42.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе главы государства.— Игорь Станиславович, переговоры Трампа и Зеленского имеют какое-то значение? Или это лишь работа на публику?— Трамп находится в постоянной коммуникации со всеми сторонами конфликта. Все эти процессы взаимосвязаны. Безусловно, главную скрипку здесь играет Трамп, и совершенно не важно, что говорит Зеленский в разговорах с главой Америки.— Как вы считаете, каких уступок от российской стороны будет добиваться Уиткофф?— Уиткофф прибыл в Москву, уже побывал в парке "Зарядье". Все кто смотрел кадры с места событий, наверное, заметили, что у спецпосланника хорошее настроение, а у политиков оптимистичные лица.Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договоренности. Владимир Путин — осторожный политик, он не пошел бы на контакт с Уиткоффом, не имея каких-то предварительных заверений.Отсюда следует, что какие-то решения в любом случае будут приняты. А вот какие они... Трамп достаточно предсказуем в своей непредсказуемости, здесь трудно гадать. Тем не менее, мы можем оперировать данными, которые у нас имеются.Во-первых, речь может идти о приостановке так называемой воздушной войны, взаимных ударов по целям в глубине стран. Во-вторых, если процесс зайдет далеко, то, возможно, будет обсуждаться вопрос замораживания боевых действий в каких-то зонах конфликта. Например, под Покровском.Но, с другой стороны, нам все это невыгодно в силу того, что украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Ибо мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас.Однако, речь идет о санкциях, которые собирается вести Трамп и об отмене некоторых позиций пошлин, которые уже введены. Это, конечно, жизненно важно для России и ее партнеров. Потому что даже чистая победа на поле боя должна иметь экономические эквиваленты.Также хочу заметить, что драконовские санкции, которые якобы собирается вводить Трамп против России, а также против Индии и Китая, — тяжелый удар по экономике самих США. Если Индия проявляет некую нерешительность в этом отношении, то Китай уже заявил, что он будет выстраивать взаимоотношения с Россией так, как посчитает нужным.Экономика США и Китая — как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договоренности [Россией] нужны экономически — не меньше, чем нам.— В моем последнем интервью американский журналист Майкл Бом заявил, что даже если Трамп введет какие-то санкции, они будут символические, для вида, чтобы убедить американских избирателей, что якобы США "наказали" Владимира Путина. Вы согласны с этим?— Я тоже думаю, что Трамп не пойдет на стопроцентные санкции. Но еще раз повторяю, что он слишком предсказуем в своей непредсказуемости. Он способен сделать что угодно как импульсивный политик. Очень многое будет зависеть от того, каким образом пойдут договоры с Уиткоффом и каким образом ему об этом процессе доложат.Трамп находится в некотором дефиците информации. Несколько дней назад, например, он удивился тому, что на Украине (оказывается!) идет насильственная мобилизация. Простите, но хочется выразиться словами из советского анекдота: "Посмотри в окно, дура". Открой Интернет, соцсети, мессенджеры — каждый день там выходят сотни роликов о том, как украинцев насильно ловят и мобилизуют. Это известно всем, кроме президента Трампа…— Каков наиболее вероятный сценарий развития событий после визита Уиткоффа?— Что-то мне подсказывает, что в рамках его визита в Москву будут приняты гораздо более значимые решения по сравнению с тем, чего мы ожидаем.— В начале июля глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Может ли эта тема быть затронута в переговорах с Уиткоффом?— Тема Китая вообще экзистенциальна, как в отношении США, так и в отношении России. И Китай, конечно, незримо будет присутствовать за каждым плечом переговорщика. Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов. Для России КНР жизненно необходима, и наоборот.— Учитывая острое противостояние Китая и США, как Пекин может помочь России достигнуть целей СВО?— Пекин итак достаточно помогает нам в той геополитической ситуации, в которой мы находимся. Он верно и последовательно следует договоренностям, которые были приняты 9 мая 2021 года, когда Си Цзиньпин приехал в Москву, стоял рядом с нашим президентом на Параде. Именно тогда были приняты все решения о том, что будет происходить дальше, какова будет позиция Китая, когда РФ начнет СВО — будучи уверенной в том, что за спиной имеет надежного союзника в лице КНР.Нам ведь не нужно оружие китайское, нам нужна геополитическая верность. Это важнее. И, безусловно, приобретение нефти — это экономика.— Возможна ли 3 сентября трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США?— Думаю, что вероятность такого развития событий невелика. Трамп — участник театра одного актера. А Си и Путин не уступают ему по значимости. Поэтому вряд ли Трамп будет претендовать на участие в этой встрече — он не будет играть первую скрипку.Хотя, если во время визита Уиткоффа в Москву будут приняты какие-то фантастические новые условия, которые устроят всех — все возможно.Почему друг Трампа Стив Уиткофф планирует задержаться в России на два дня, в интервью Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения.
https://ukraina.ru/20250120/1060402304.html
https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html
https://ukraina.ru/20250805/sergey-sanakoev-poka-ssha-sami-razrushayut-sozdannyy-imi-miroporyadok-rossiya-i-kitay-predlagayut-drugoy-1066502748.html
россия
китай
сша
украина
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060402604_153:0:788:476_1920x0_80_0_0_1d549fbdd5efafa74aaaa2799f94d6de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, россия, китай, сша, украина, перемирие, сво, заморозка, кнр (китай), санкции, переговоры, переговоры по украине 2025
Интервью, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Россия, Китай, США, Украина, перемирие, СВО, заморозка, КНР (Китай), санкции, переговоры, переговоры по Украине 2025

"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа

14:05 06.08.2025 (обновлено: 14:06 06.08.2025)
 
© РИА Новости . Мария ДевахинаИгорь Прокопенко интервью
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко полагает, что в преддверии визита Уиткоффа в Москву, РФ и США провели закулисные переговоры и пришли к неким договоренностям. Во-первых, речь может идти о приостановке воздушной войны. Во-вторых, возможно, будет обсуждаться вопрос заморозки боевых действий, например, под Покровском.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе главы государства.
— Игорь Станиславович, переговоры Трампа и Зеленского имеют какое-то значение? Или это лишь работа на публику?
— Трамп находится в постоянной коммуникации со всеми сторонами конфликта. Все эти процессы взаимосвязаны. Безусловно, главную скрипку здесь играет Трамп, и совершенно не важно, что говорит Зеленский в разговорах с главой Америки.
— Как вы считаете, каких уступок от российской стороны будет добиваться Уиткофф?
— Уиткофф прибыл в Москву, уже побывал в парке "Зарядье". Все кто смотрел кадры с места событий, наверное, заметили, что у спецпосланника хорошее настроение, а у политиков оптимистичные лица.
Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договоренности. Владимир Путин — осторожный политик, он не пошел бы на контакт с Уиткоффом, не имея каких-то предварительных заверений.
Отсюда следует, что какие-то решения в любом случае будут приняты. А вот какие они... Трамп достаточно предсказуем в своей непредсказуемости, здесь трудно гадать. Тем не менее, мы можем оперировать данными, которые у нас имеются.
Во-первых, речь может идти о приостановке так называемой воздушной войны, взаимных ударов по целям в глубине стран. Во-вторых, если процесс зайдет далеко, то, возможно, будет обсуждаться вопрос замораживания боевых действий в каких-то зонах конфликта. Например, под Покровском.
Но, с другой стороны, нам все это невыгодно в силу того, что украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Ибо мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас.
Игорь Прокопенко
20 января, 21:23
Игорь Прокопенко: кто онРоссийский документалист и телеведущий, заместитель генерального директора по документально-публицистическим проектам телеканала РЕН ТВ
Однако, речь идет о санкциях, которые собирается вести Трамп и об отмене некоторых позиций пошлин, которые уже введены. Это, конечно, жизненно важно для России и ее партнеров. Потому что даже чистая победа на поле боя должна иметь экономические эквиваленты.
Также хочу заметить, что драконовские санкции, которые якобы собирается вводить Трамп против России, а также против Индии и Китая, — тяжелый удар по экономике самих США. Если Индия проявляет некую нерешительность в этом отношении, то Китай уже заявил, что он будет выстраивать взаимоотношения с Россией так, как посчитает нужным.
Экономика США и Китая — как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договоренности [Россией] нужны экономически — не меньше, чем нам.
— В моем последнем интервью американский журналист Майкл Бом заявил, что даже если Трамп введет какие-то санкции, они будут символические, для вида, чтобы убедить американских избирателей, что якобы США "наказали" Владимира Путина. Вы согласны с этим?
— Я тоже думаю, что Трамп не пойдет на стопроцентные санкции. Но еще раз повторяю, что он слишком предсказуем в своей непредсказуемости. Он способен сделать что угодно как импульсивный политик. Очень многое будет зависеть от того, каким образом пойдут договоры с Уиткоффом и каким образом ему об этом процессе доложат.
Трамп находится в некотором дефиците информации. Несколько дней назад, например, он удивился тому, что на Украине (оказывается!) идет насильственная мобилизация. Простите, но хочется выразиться словами из советского анекдота: "Посмотри в окно, дура". Открой Интернет, соцсети, мессенджеры — каждый день там выходят сотни роликов о том, как украинцев насильно ловят и мобилизуют. Это известно всем, кроме президента Трампа…
Майкл Бом интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
06:01
Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффектаЕсли Россия, Украина и США не придут к компромиссу до 8 августа, Трамп может ввести символические санкции против РФ и ее нефтяных партнеров. Также есть шанс, что американский лидер увеличит поставки вооружений ВСУ, но за счет европейцев.
— Каков наиболее вероятный сценарий развития событий после визита Уиткоффа?
— Что-то мне подсказывает, что в рамках его визита в Москву будут приняты гораздо более значимые решения по сравнению с тем, чего мы ожидаем.
— В начале июля глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Может ли эта тема быть затронута в переговорах с Уиткоффом?
— Тема Китая вообще экзистенциальна, как в отношении США, так и в отношении России. И Китай, конечно, незримо будет присутствовать за каждым плечом переговорщика. Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов. Для России КНР жизненно необходима, и наоборот.
— Учитывая острое противостояние Китая и США, как Пекин может помочь России достигнуть целей СВО?
— Пекин итак достаточно помогает нам в той геополитической ситуации, в которой мы находимся. Он верно и последовательно следует договоренностям, которые были приняты 9 мая 2021 года, когда Си Цзиньпин приехал в Москву, стоял рядом с нашим президентом на Параде. Именно тогда были приняты все решения о том, что будет происходить дальше, какова будет позиция Китая, когда РФ начнет СВО — будучи уверенной в том, что за спиной имеет надежного союзника в лице КНР.
Нам ведь не нужно оружие китайское, нам нужна геополитическая верность. Это важнее. И, безусловно, приобретение нефти — это экономика.
— Возможна ли 3 сентября трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США?
— Думаю, что вероятность такого развития событий невелика. Трамп — участник театра одного актера. А Си и Путин не уступают ему по значимости. Поэтому вряд ли Трамп будет претендовать на участие в этой встрече — он не будет играть первую скрипку.
Хотя, если во время визита Уиткоффа в Москву будут приняты какие-то фантастические новые условия, которые устроят всех — все возможно.
Сергей Санакоев интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 17:29
Сергей Санакоев: Пока США сами разрушают созданный ими миропорядок, Россия и Китай предлагают другой путь Дональд Трамп вряд ли будет приглашен 3 сентября на парад на площади Тяньаньмэнь. Китай отмечает важную годовщину для своей истории. Логично и правильно, что президент Путин будет главным гостем на этом мероприятии. Там будут представители других стран, отношения с которыми знаменуют начало нового, более справедливого многополярного миропорядка.
Почему друг Трампа Стив Уиткофф планирует задержаться в России на два дня, в интервью Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинРоссияКитайСШАУкраинаперемириеСВОзаморозкаКНР (Китай)санкциипереговорыпереговоры по Украине 2025
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Днепре решили "переписать" историю города: теперь он якобы существовал в XVI веке
15:16Суд приговорил фигурантов дела об ударах беспилотников по ж/д путям в Белгородской и Брянской областях
15:11"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона
15:10Симферополец получил 18 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
14:58Украинцы не защищают Европу, потому что на неё никто не нападал - глава МИД Венгрии
14:58Путин провел трехчасовые переговоры со спецпосланником США в Кремле
14:48В окрестностях Славянска детонирует склад боеприпасов ВСУ: видео
14:44ВСУ атаковали гражданский автомобиль в ЛНР, погибли люди
14:27В молдавском суде из туалета сбежал особо опасный преступник
14:26В Чаплинском МО Херсонской области объявлена ракетная опасность
14:23Украина подтвердила удар по ключевой газовой станции в Одесской области
14:12"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России
14:09Обстановка на Константиновском направлении
14:05"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа
13:58"Уиткофф едет за компромиссом": Грег Вайнер о том, зачем США отправили в Россию спецпосланника
13:52Украинские террористы атаковали здание церкви в Харьковской области
13:36Суд в Калининграде арестовал работавшего на США экс-сотрудника завода
13:33Украинские потребители могут остаться без газа после поражения газокомпрессорной станции "Орловка"
13:27Владимир Сальдо: Россия не только вернет Херсон, но и освободит от оккупации мозги его жителей
13:26Приговор "Мясорубу". Осужден экс-президент Колумбии, который готовил правых боевиков
Лента новостейМолния