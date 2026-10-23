Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья - 23.10.2026 Украина.ру
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Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья
Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья - 23.10.2026 Украина.ру
Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья
Доброполье — очень удобный плацдарм для размещения резервов, и первым направлением движения станет юг — возвращение серой зоны на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-10-23T19:30
2026-10-23T19:30
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На вопрос о возможной операции по освобождению Павлограда эксперт ответил, что с плацдарма у Доброполья ВС РФ в первую очередь начнут движение на юг."Доброполье — это очень удобный плацдарм для размещения резервов", — заявил Евсеев. По его словам, движение оттуда в первую очередь будет направлено не в сторону Павлограда."И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил эксперт. По его словам, есть карман, который образовался восточнее города Орехов."Сломя голову бросаться вперед в Днепропетровскую область не следует, сначала нужно решить задачи на флангах", — продолжил Евсеев.При этом работу диверсионно-разведывательных групп в этом направлении он не стал бы исключать: их задачей может стать выявление и ликвидация операторов украинских БПЛА. "Но речь здесь идет не о Павлограде, а о ближних рубежах", — резюмировал собеседник издания.Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.
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Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья

19:30 23.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство МОГ группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство МОГ группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Доброполье — очень удобный плацдарм для размещения резервов, и первым направлением движения станет юг — возвращение серой зоны на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
На вопрос о возможной операции по освобождению Павлограда эксперт ответил, что с плацдарма у Доброполья ВС РФ в первую очередь начнут движение на юг.
"Доброполье — это очень удобный плацдарм для размещения резервов", — заявил Евсеев. По его словам, движение оттуда в первую очередь будет направлено не в сторону Павлограда.
"И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил эксперт. По его словам, есть карман, который образовался восточнее города Орехов.
"Сломя голову бросаться вперед в Днепропетровскую область не следует, сначала нужно решить задачи на флангах", — продолжил Евсеев.
При этом работу диверсионно-разведывательных групп в этом направлении он не стал бы исключать: их задачей может стать выявление и ликвидация операторов украинских БПЛА. "Но речь здесь идет не о Павлограде, а о ближних рубежах", — резюмировал собеседник издания.
Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.
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