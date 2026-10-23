https://ukraina.ru/20261023/vozvraschenie-seroy-zony-voennyy-ekspert-o-tom-kuda-vs-rf-udaryat-posle-dobropolya-1084032126.html

Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья

Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья - 23.10.2026 Украина.ру

Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья

Доброполье — очень удобный плацдарм для размещения резервов, и первым направлением движения станет юг — возвращение серой зоны на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-10-23T19:30

2026-10-23T19:30

2026-10-23T19:30

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На вопрос о возможной операции по освобождению Павлограда эксперт ответил, что с плацдарма у Доброполья ВС РФ в первую очередь начнут движение на юг."Доброполье — это очень удобный плацдарм для размещения резервов", — заявил Евсеев. По его словам, движение оттуда в первую очередь будет направлено не в сторону Павлограда."И в первую очередь движение оттуда будет направлено не в сторону Павлограда, а в том числе и на юг, чтобы вернуть серую зону, которая сформировалась на стыке Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил эксперт. По его словам, есть карман, который образовался восточнее города Орехов."Сломя голову бросаться вперед в Днепропетровскую область не следует, сначала нужно решить задачи на флангах", — продолжил Евсеев.При этом работу диверсионно-разведывательных групп в этом направлении он не стал бы исключать: их задачей может стать выявление и ликвидация операторов украинских БПЛА. "Но речь здесь идет не о Павлограде, а о ближних рубежах", — резюмировал собеседник издания.Согласие Европы на российские условия завершения войны на Украине означало бы её политический коллапс: превосходство над Россией для Европы — смысл существования. Подробнее об этом — в материале "Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один" на сайте Украина.ру.

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