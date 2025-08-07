https://ukraina.ru/20250807/priblizhaetsya-moment-kogda-pridetsya-otvechat-o-chem-uzhe-ne-mechtayut-ukrainskie-natsisty-i-chto-ikh-zhdet-1066587188.html

Приближается момент, когда придется отвечать. О чем уже не мечтают украинские нацисты и что их ждет

Приближается момент, когда придется отвечать. О чем уже не мечтают украинские нацисты и что их ждет

На Украине эксперты и военные приходят к выводу, что о границах 1991 года можно больше и не мечтать. И задумываются над тем, что может наступить такой момент, когда фронт устанет и начнёт сыпаться.

Впрочем, трагичность ситуации очевидна ещё не для всех. "Герои" в глубоком тылу продолжают геройствовать… на стадионах.На футбольном мачте в Ровно фанаты местной команды дружно зиговали под крики "Слава нации!"."Но это же не нацисты, верно? Запад же говорит, что "нацисты на Украине - это российская пропаганда", - иронизирует историк, политолог и публицист Владимир Корнилов."Причем обратите внимание, накаченные все такие, холеные. Эти на утилизацию на фронт не поедут, это место для пушечного мяса", - добавил он.Утилизация тех, кого правители сочли "мясом", идёт в соответствии с планом, считает покинувшая страну известная украинская актриса, журналист и телеведущая Снежана Егорова. Она напомнила, что украинское общество в течение целого десятилетия сводили с ума при помощи памятного многим полит-шоу Савика Шустера — это шоу благополучно переходило с одного рейтингового украинского телеканала на другой, что заставляет предположить, что это кому-то было нужно. В результате такой обработки "общество сводили с ума и... люди привыкли к тому, что невозможно вести диалог нормально".Вообще многие нормы канули в Лету. Убийц считают героями, националистов-пустозвонов — философами..."Украинцев приучили к тому, что политическая арена — это гладиаторские бои. Это надо осознать. Люди по-другому не слышат, не видят, не понимают. Они начали думать, что интеллект, аргументы, здравый смысл проигрывают в любом случае, когда есть тупая сила, кувалда, громкоговоритель и возможность поставить своего оппонента на колени", - считает Егорова.Обществу был целенаправленно навязан социальный психоз. К сожалению, успешно. И сокращение населения страны с 52 миллионов до нынешних менее, чем 36 (а кто-то считает, что сейчас в стране и 20 миллионов нет — Ред.) нельзя считать случайным."Это системное уничтожение нации под видом реформ. И за этим кто-то стоит", - написала Егорова. Инициаторы и проводники этих самых уничтожающих реформ, по ее мнению, находятся где угодно, но не на Украине - "они в Израиле, в США, в Европе, дети в Лондоне, недвижимость в Германии, паспорта других стран".И речь идёт не просто о какой-то коррупции - "это преднамеренная демографическая война", это - геноцид.Вот и в рамках военной кампании наблюдается будто бы некий этнический отбор, кто должен умереть, а кому пока позволено жить, и "почему-то на фронте почти исключительно украинцы". То есть, происходит "целенаправленная чистка украинского этноса руками собственного государства под внешним управлением", предполагает Егорова."Геноцид - это не всегда пули в спину. Это также кредиты, законы, телевидение, медицинские и образовательные реформы. А уже под прикрытием войны, которой юридически не существует, массовое похищение людей на улице, принуждение с избиениями и отправку на не объявленную войну в один конец", - такой сделала вывод из анализа происходящего в последние годы на Украине некогда популярная телеведущая Снежана Егорова.Между тем, если в ее рассуждения поставить между русскими (которых убивают украинцы) и украинцами (которых убивают русские) знак равенства, имея в виду специальную военную операцию, то картина станет полной. Этот "кто-то", о ком говорит Снежана, добился не уничтожения украинцев как нации, а гражданской войны внутри одного (исторически и гносеологически) народа в братоубийственной граданской войны, которую, подготовил, спровоцировал и подогревает так называемый "коллективный Запад" во главе с США,О степени поразившего Украину безумия говорит хотя бы такой факт — где-то в пригороде Львова вырубили сквер под предлогом того, что там... "деревья были советские". Снежана Егорова продемонстрировала фото с места вырубки и предположила, что на этом месте теперь будет построено не что-нибудь, а газовая печь...А что на фронте? Киевский режим с каждым днём контролирует всё меньшую территорию, потери растут с каждым месяцем, обрисовал картину происходящего офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко*, "прославившийся" приказом кастрировать российских солдат, попадающих в украинский плен..По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, масштаб потерь нарастает с каждым днём и это опасно, поскольку может случиться так, что "фронт доходит до какого-то предела — и вдруг начинается усталость фронта, и он может начать сыпаться".Все предыдущие шансы выхода из войны для Киева утеряны, приемлемых вариантов больше нет, о границах 1991 года можно и не мечтать, пожаловался в своём видеоблоге львовский журналист-националист Остап Дроздов.По его словам, "это самая большая драма", все решения по войне (т. е. по её завершению — Ред.) будут для Киева неприемлемыми, но будут приниматься под давлением — и любой вариант теперь, в свете завышенных прежних ожиданий победы, "будет восприниматься лишь как фиаско"."Если сравнивать победу с выходом на границы 1991 года, то её вообще никогда не будет", - считает Дроздов.Как отметил источник издания Украина.ру, отсиживающиеся в тылу активисты-националисты чувствуют, что за свой людоедский активизм им рано или поздно предстоит ответить. Вернутся с фронта люди, попавшие туда благодаря чьей-то "активности". Или обрушится сам фронт, - в общем те, кто еще по привычке зигует на стадионах и улицах Украины, делают это уже не с пафосом, как ранее, а мандражируя, то есть опасаясь близкой расплаты.Отвечать когда-то придётся и военным. МВД России объявило в розыск четырех бывших министров обороны Украины — Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака и Андрея Загороднюка, передает телеграм-канал Украина.ру. Все они поочередно возглавляли Минобороны Украины после 2014 года и фактически активно участвовали в подготовке гражданской войны на территории Украины.* Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.Другие особенности происходящего на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Ожидая русских "под Киевом", украинские эксперты - о смысле войны и ненависти Запада к России и Украине" И в статье Дмитрия Выдрина "Исцеление империи. Начало"

